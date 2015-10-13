Oturma odası için ideal modern koltuk takımı modelleri

Oturma odaları, ailenizle keyifli vakitler geçirip dostlarınızla samimi sohbetler edebileceğiniz mekanlar listesinde ilk sıralarda yer almaktadır. Özellikle, dışarı çıkmayı güçleştiren soğuk ve yağışlı kış günlerinde, eve hapsolduğunuz zamanlarda iyi dekore edilmiş bir oturma odası sizin için bir kurtarıcı olabilir. Ya da dostlarınızı yemeğe davet ettiğinizde, yemekten sonra samimi bir çay servisinin yapılmasına olanak sağlayabilir bir oturma odası. İşte bu gibi sebeplerden ötürü, oturma odasının dekorasyonunu göründüğünden daha önemlidir.

Oturma odanızda kullanabileceğiniz çok çeşitli dekoratif araçlar olsa da, biz bugün sizlerle modern koltuk takımlarına dair uzun uzun fikir paylaşımında bulunacağınız. Öncelikle şunu belirtmekte fayda görüyoruz ki, modern koltuk takımları kendilerine has bir dizaynı olan dekoratif araçlardır. Bu sebepten ötürü, farklı tarzda dekore edilmiş olan oturma odanızda modern koltuk takımı kullanırken oldukça özen göstermelisiniz. Aksi takdirde, bu iki farklı tarzın sivri yanları çok göze batmaya başlayacak ve aralarındaki uyuşmazlık gün yüzüne çıkacaktır. Bu tarz durumlarda, iki farklı tarz arasındaki farklılıkları kamufle etmek için ilgi çekici aksesuarlar kullanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, ilginç bir heykelcik ya da hareketli bir aksesuar, ortamdaki gözleri üzerine çekerek oturma odanız ve modern koltuk takımınız arasındaki bariz farkın biraz olsun kamufle olmasını sağlayacaktır.

Fakat, zaten modern çizgiye uygun biçimde dekore edilmiş bir oturma odasına sahip iseniz, işiniz çok daha kolay olacaktır. Çünkü, modern koltuk takımınız ve oturma odanız ruh ve karakter bakımından birbirine çok benzeyeceği için, aksi durumlarda sizi sınırlayacak birçok durum ortadan kalkacaktır. Oturma odanız farklı bir tarza bağlı kalarak dekore edilmiş fakat siz yine de modern koltuk takımlarından yararlanmak istiyorsanız, bu konuda bir profesyonelden yarım almanız doğru olur. Modern koltuk takımlarının en belirgin özelliği, klasik tarzın aksine yuvarlak hatlara sahip olmamasıdır. Bu cümleyi açmak gerekirse, modern tarzda dekore edilen koltuk takımlarında, kavisli hatlar değil daha çok düz çizgiler hakimdir. Kavisli hatlardan uzak olması rahatlık konusunda aklınızda bir soru işaretinin oluşmasına sebebiyet vermesin. Çünkü özellikle modern koltuk takımları konusunda, konforun şekilden bağımsız bir olgu olduğunu belirtmek gerek. Modern tarza bağlı kalınarak dizayn edilen koltuk takımlarında göze çarpan bir diğer şey ise farklı renk seçimleri. Klasik tarza göre dizayn edilen koltuk takımlarında beyaz, siyah ve daha çok ana renklerin tercih edildiğini görebilirsiniz. Fakat modern koltuk takımlarında, lacivertten turkuaza, pembeden koyu yeşile kadar birçok farklı renge rastlamak mümkündür. Bu durum da modern koltuk takımlarını, hem rahat hem de şekil itibarı ile birçok zevke uygun konuma getirmektedir. Bütün koltuk takımlarında olduğu gibi modern koltuk takımlarında da oldukça önemli olan bir başka konu koltuklarınız için tercih edeceğiniz yastık modelleridir. Çoğunlukla kırlent olarak adlandırılan bu yastıklar, dekorasyonunuzun bir parçası olan koltuk takımlarının dekoratif anlamda parçalarıdır. Yani dekorasyonunuza şekil verdiğiniz koltuk takımlarına da bu yastıklar aracılığıyla şekil verebilirsiniz. Kırlentlerin şekli, konfor konusunda birçok dengeyi değiştirebilir. Yuvarlak ya da kare kırlentler oldukça sık biçimde tercih edilen modellerdendir. Eğer konfor sizin için ilk planda ise, kırlent seçiminde ergonomik modellere yer verebilirsiniz. Bu sayede, akşam işten gelip televizyon karşısında çayınızı yudumlarken, zaten şık olan koltuk takımınızda oldukça rahat zamanlar geçirebilirsiniz.

Bu yazımızın tamamıyla ilgili olmak üzere; Bu yazımız oturma odası baz alınarak yazılmış olsa da, çoğu maddesi salonlar için de aynen geçerlidir. Fakat salon dekorasyonunuza modern koltuk takımı yerleştirmeden önce, bir profesyonelden yardım almanız daha yerinde olacaktır. Ayrıca, daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, bu adresi ziyaret ederek profesyoneller tarafından seçilmiş yüzlerce çeşit modern koltuk takımını kolayca inceleyebilirler.