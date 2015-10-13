Oturma odası için ideal modern koltuk takımı modelleri

Oturma odaları, ailenizle keyifli vakitler geçirip dostlarınızla samimi sohbetler edebileceğiniz mekanlar listesinde ilk sıralarda yer almaktadır. Özellikle, dışarı çıkmayı güçleştiren soğuk ve yağışlı kış günlerinde, eve hapsolduğunuz zamanlarda iyi dekore edilmiş bir oturma odası sizin için bir kurtarıcı olabilir. Ya da dostlarınızı yemeğe davet ettiğinizde, yemekten sonra samimi bir çay servisinin yapılmasına olanak sağlayabilir bir oturma odası. İşte bu gibi sebeplerden ötürü, oturma odasının dekorasyonunu göründüğünden daha önemlidir.
Oturma odanızda kullanabileceğiniz çok çeşitli dekoratif araçlar olsa da, biz bugün sizlerle modern koltuk takımlarına dair uzun uzun fikir paylaşımında bulunacağınız. Öncelikle şunu belirtmekte fayda görüyoruz ki, modern koltuk takımları kendilerine has bir dizaynı olan dekoratif araçlardır. Bu sebepten ötürü, farklı tarzda dekore edilmiş olan oturma odanızda modern koltuk takımı kullanırken oldukça özen göstermelisiniz. Aksi takdirde, bu iki farklı tarzın sivri yanları çok göze batmaya başlayacak ve aralarındaki uyuşmazlık gün yüzüne çıkacaktır. Bu tarz durumlarda, iki farklı tarz arasındaki farklılıkları kamufle etmek için ilgi çekici aksesuarlar kullanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, ilginç bir heykelcik ya da hareketli bir aksesuar, ortamdaki gözleri üzerine çekerek oturma odanız ve modern koltuk takımınız arasındaki bariz farkın biraz olsun kamufle olmasını sağlayacaktır.
Fakat, zaten modern çizgiye uygun biçimde dekore edilmiş bir oturma odasına sahip iseniz, işiniz çok daha kolay olacaktır. Çünkü, modern koltuk takımınız ve oturma odanız ruh ve karakter bakımından birbirine çok benzeyeceği için, aksi durumlarda sizi sınırlayacak birçok durum ortadan kalkacaktır. Oturma odanız farklı bir tarza bağlı kalarak dekore edilmiş fakat siz yine de modern koltuk takımlarından yararlanmak istiyorsanız, bu konuda bir profesyonelden yarım almanız doğru olur. Modern koltuk takımlarının en belirgin özelliği, klasik tarzın aksine yuvarlak hatlara sahip olmamasıdır. Bu cümleyi açmak gerekirse, modern tarzda dekore edilen koltuk takımlarında, kavisli hatlar değil daha çok düz çizgiler hakimdir. Kavisli hatlardan uzak olması rahatlık konusunda aklınızda bir soru işaretinin oluşmasına sebebiyet vermesin. Çünkü özellikle modern koltuk takımları konusunda, konforun şekilden bağımsız bir olgu olduğunu belirtmek gerek. Modern tarza bağlı kalınarak dizayn edilen koltuk takımlarında göze çarpan bir diğer şey ise farklı renk seçimleri. Klasik tarza göre dizayn edilen koltuk takımlarında beyaz, siyah ve daha çok ana renklerin tercih edildiğini görebilirsiniz. Fakat modern koltuk takımlarında, lacivertten turkuaza, pembeden koyu yeşile kadar birçok farklı renge rastlamak mümkündür. Bu durum da modern koltuk takımlarını, hem rahat hem de şekil itibarı ile birçok zevke uygun konuma getirmektedir. Bütün koltuk takımlarında olduğu gibi modern koltuk takımlarında da oldukça önemli olan bir başka konu koltuklarınız için tercih edeceğiniz yastık modelleridir. Çoğunlukla kırlent olarak adlandırılan bu yastıklar, dekorasyonunuzun bir parçası olan koltuk takımlarının dekoratif anlamda parçalarıdır. Yani dekorasyonunuza şekil verdiğiniz koltuk takımlarına da bu yastıklar aracılığıyla şekil verebilirsiniz. Kırlentlerin şekli, konfor konusunda birçok dengeyi değiştirebilir. Yuvarlak ya da kare kırlentler oldukça sık biçimde tercih edilen modellerdendir. Eğer konfor sizin için ilk planda ise, kırlent seçiminde ergonomik modellere yer verebilirsiniz. Bu sayede, akşam işten gelip televizyon karşısında çayınızı yudumlarken, zaten şık olan koltuk takımınızda oldukça rahat zamanlar geçirebilirsiniz.
Bu yazımızın tamamıyla ilgili olmak üzere; Bu yazımız oturma odası baz alınarak yazılmış olsa da, çoğu maddesi salonlar için de aynen geçerlidir. Fakat salon dekorasyonunuza modern koltuk takımı yerleştirmeden önce, bir profesyonelden yardım almanız daha yerinde olacaktır. Ayrıca, daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, bu adresi ziyaret ederek profesyoneller tarafından seçilmiş yüzlerce çeşit modern koltuk takımını kolayca inceleyebilirler.
Dekorasyon konusunda bizi en çok kısıtlayan hususlardan biri olan boyut ve şekil, kimi zaman da farklı modellerin oluşmasına aracılık etmiştir. İşte L şeklindeki koltuk takımları -ki köşe koltuk takımı olarak da adlandırılır- şeklin müdahalesine bir cevap olarak çıkmıştır ortaya. Üstelik, örneği inceleyecek olursanız, L koltuk takımlarının modern çizgiyle buluşması ortaya oldukça hoş dizaynları çıkarmaktadır.
Önceki örneğimizde boyutun ve şeklin, dekorasyonu şekillendiren en önemli etmenlerden olduğunu ifade etmiştik. İşte kimi zaman da geniş bir oturma odasına sahip olacak kadar şanslı olabilirsiniz. Fakat geniş bir oturma odasına sahip olmak, iyi dekore edilmiş bir oturma odasına ulaşmak konusunda yalnızca başlangıçtır. Ferah bir oturma odası dekore etme yolunda, açık renklere sahip modern koltuk takımlarının da büyük role sahip olduğunu anlamak için, örneğe bakabilirsiniz.
Modern tarz, minimalist ve klasik tarzın arasında bir yere sahiptir. Özellikle çok fazla süs ve abartıyı kaldıramaması itibari ile minimalist tarza yaklaşır. Bundan dolayı, modern çizgiyi takip eden koltuk takımlarında da abartıya ve gereksiz süse rastlamak oldukça zordur. Ama süsten verilen ödün, çizgilerdeki şıklıkla kapatılır. Bu sayede ortaya sade ama oldukça şık modeller çıkar. Bu tarz modern koltuk takımlarına daha yakından bakmak için, bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Yazımızın başında kırlentin tanımını yapmış ve kırlentlerin koltuk takımı dizaynlarında nasıl bir işleve ve öneme sahip olduğunu açıklamıştık. Yazılı olarak belirttiğimiz açıklamayı bir örnekle daha kalıcı hale getirmek yerinde olacaktır. Özellikle krem rengi bu modern koltuk takımında, koltuğun ihtiyaç duyduğu renkli dokuyu kırlentlerle sağladığı söylemek doğru olur. Kırlentlerin modern koltuk takımlarına etkisi hakkında başka örnekler için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Klasik tarzda kullanılan renkler aşağı yukarı bellidir. Siyah,beyaz ve diğer ana renkler, fakat özellikle siyah ve beyaz klasik tarzın ana malzemelerini oluşturur. Fakat konu modern koltuk takımları olunca, klasik tarzda uygulanan bu renk filtresi ortadan kalkar. Ne dediğimizi anlamak adına örneği inceleyebilirsiniz. 'Türk rengi' olarak da bilinen turkuazla bezenmiş bu modern koltuk takımı, modern koltuk takımlarında farklı renklerin kullanımına dair güzel bir örnek. Daha fazla örnekle buluşmak isteyen okurlarımız, bu adresi takip edebilirler.
Modern tarzın aşırı süsten uzak durmaya çalıştığını ve gereksiz ayrıntılarla işi olmadığını söyledik. Kimi zaman bu açıklama modern koltuk takımlarının konfor konusunda bir eksikliği olduğu düşüncesine yol açmakta. Fakat gerçekte durumun hiç de düşünülen gibi olmadığını anlamak için yalnızca bu örneği incelemek yeterli olacaktır.Kalın bir mindere ve sırt desteğine sahip olan bu koltuklar, sahip oldukları yumuşak renkler sayesinde de hem huzurlu hem de konforlu zamanlar geçirmenizi sağlayabilir.
Tıpkı diğer dekoratif araçlarda olduğu gibi, modern koltuk takımlarında da farklı farklı dizaynlara rastlamak mümkündür. Söz konusu tarz modern tarz olduğu için ve ayrıca kullanım alanı da koltuklar olduğu için oldukça elverişli bir potansiyele sahiptirler. Fakat bu örneğimizde, aşırılığa kaçmayan bir sıra dışı renklere sahip modern koltuk takımı görebilirsiniz. Diğer koltuk takımlarının aksine, sık sık tercih edilmeyen bir rengi kullanarak kendine has bir çizgi oluşturmayı amaçlayan bu koltuk takımı, sahip olduğu şekil itibari ile de diğer koltuklarından farklı bir görünüme sahip.
Beyaz, tarz fark etmeksizin hemen hemen her dizaynın kıyısında köşesinde yer alan bir renktir. Farklı farklı kültürlerde değişik anlamlara gelse de, genellikle zarafeti, temizliği ve saflığı çağrıştırır. Peki beyazı modern koltuk takımı modellerine uygularsak ortaya nasıl bir sonuç çıkar ? Cevabı örnekte de görülebileceği üzere, mükemmele yakın. Modern koltuk takımlarında en önemli meselelerden birinin de rahatlık olduğu göz önüne alınırsa, beyaz renkli modern koltuk takımlarının rahatlığı ve de zarafeti birleştiren dizaynlar olduğu pekala söylenebilir.
Eğer tek başınıza yaşıyorsanız ya da en azından kendinize ait bir kişisel alanı dekore ederken modern koltuk takımlarında yararlanma niyetinde iseniz, bu tarz bir tekli koltuk da sizin için pekala bir çözüm olabilir. Özellikle tek başına yaşayan ve oldukça ender biçimde misafir ağırlayan okurlarımız için güzel bir alternatif. Ayrıca ahşap kollukları ve siyah deri yapısı sayesinde de oldukça şık bir görünüme sahip.
Deri koltuklar ise modern koltuk takımları konusunda bir diğer uç nokta. Özellikle temizlik konusunda size oldukça kolaylık sağlayabilecek olan deri koltuk takımlarını temizlemek için yalnızca bir ıslak beze ihtiyacınız var. Bununla birlikte oldukça uzun ömürlü olduklarını söylemek de pekala mümkün. Bu örnekte ise, asıl dikkat çeken nokta deri koltuk takımının renkli bir orta sehpa modeliyle kombini ve ortaya çıkan renkli görüntü.