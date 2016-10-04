Küçük evleri dekore etmek için farklı öneriler

Ev dekorasyonlarında evin büyüklüğü ve küçüklüğünün yanında evin fonksiyonel olması veya farklı dekorasyon fikirleri ile dekore edilip göze hitap etmesi önemlidir. Özellikle küçük evlerde dekorasyon yapılırken kullanılacak alan en görsel en göze hitap edecek şekilde dekore edilmeli, bu alan estetik açıdan ve göze hitap edecek kadar güzel olması açısından şık bir şekilde dekore edilmelidir. Bu gün homify dekorasyon fikirleri sayfasında yer alan ve küçük evlerde yapılmış alternatif dekorasyon fikirlerini içeren örnekleri inceliyoruz. Bu örneklerde küçük evlerin odalarının işlevsel ve süslü bir şekilde dekore edilerek evin küçük olma dezavantajını ortadan kaldırdığına yakından şahit oluyoruz. Evimize yapacağımız dekorasyonlar için benzer fikirleri örnek olarak alabilir evimizi daha güzel ve hayranlık veren bir güzelliğe sahip olacak şekilde dekore edebiliriz.