Küçük evleri dekore etmek için farklı öneriler

Ev dekorasyonlarında evin büyüklüğü ve küçüklüğünün yanında evin fonksiyonel olması veya farklı dekorasyon fikirleri ile dekore edilip göze hitap etmesi önemlidir. Özellikle küçük evlerde dekorasyon yapılırken kullanılacak alan en görsel en göze hitap edecek şekilde dekore edilmeli, bu alan estetik açıdan ve göze hitap edecek kadar güzel olması açısından şık bir şekilde dekore edilmelidir. Bu gün homify dekorasyon fikirleri sayfasında yer alan ve küçük evlerde yapılmış alternatif dekorasyon fikirlerini içeren örnekleri inceliyoruz. Bu örneklerde küçük evlerin odalarının işlevsel ve süslü bir şekilde dekore edilerek evin küçük olma dezavantajını ortadan kaldırdığına yakından şahit oluyoruz. Evimize yapacağımız dekorasyonlar için benzer fikirleri örnek olarak alabilir evimizi daha güzel ve hayranlık veren bir güzelliğe sahip olacak şekilde dekore edebiliriz.
Evinizde üst kata veya asma kata ulaşan bir merdiven var ise yapmanız gereken resimdeki gibi dikkat çekici ve insanın tüm ilgisini çeken bir merdiven tasarımı yapmaktır. Bu şekilde misafirlerinizin tüm ilgisi ve dikkati merdivenin görselliği ve güzelliğinde olacağından evinizin ölçüleri gözlerine bile görünmeyecektir. Örnek merdiven tasarımı gitar modelinde yapılmış ve evin küçük olması bir kenarda bırakılarak görsellik ön plana çıkarılmış.
Evinizde yer darlığı çekiyorsanız resimdeki gibi bir yatak tasarımı yaparak genç odaları veya çocuk odası olarak kullanmanın yanında kendi yatak odanız olarak da kullanabilirsiniz. Yatak yerden biraz yüksek olacak şekilde tasarlanmış ve alt kısım depolama alanı olarak dolap şeklinde kullanılabilir hale getirilerek yatağın işlevselliği artırılmış.
Evinizin salonunda üst kata ulaşımı sağlayan bir merdiven varsa yapılması gereken merdivenin alt kısmını dekorasyona dahil etmek, süs amaçlı veya başka bir ihtiyacı giderecek şekilde dekore edilerek evin görselliği artırılmalıdır. aksi durumda bu alan boş alan olarak kalacak ve kullanılmayacaktır. Resimde merdivenin alt kısmı depo alanı gibi yapılmış ve kapaksız niş alanlar şeklinde kullanıma sunulmuştur.
Evin içinde alanınız küçük olsa dahi salon dekorasyonunu mutlaka yapmalısınız. Salonsuz bir ev göze hitap etmeyen bir kolu olmayan bir insana benzer. Bu nedenle evinizde mutlaka bir salon dekorasyonu yapmalısınız. Salon için gerekli mobilyaları bir alanda dizayn edip açık bir salon oluşturabilir veya oturma odası yerine sadece salonu da tercih edebilirsiniz.
Aydınlatmalar hger zaman dekorasyon içinde kurtarıcı öğenizdir. Ancak küçük evlerde homojen aydınlatma ve aydınlatma şiddetinin ayarlanması her zaman sorun olur. Bu nedenle aydınlatmalarınızı dikkatli bir şekilde yapmalı ve evinizin ışıl ışıl ferah bir ev olmasını sağlayarak küçük ev dezavantajını ortadan kaldırmalı ve insanların hayranlığınını kazanmalısınız.
Evinizde dekore edeceğiniz alan veya alanların dekorasyon planlarını hazırlarken tasarım estetiğine dikkat etmelisiniz. aksi durumda eviniz kötü bir görselliğe sahip olan bir ev olarak kalacaktır. örnek resimde merdiven dışında kalan alanlar mükemmel bir tasarım ile dekore edilmiş ve merdivenin ortama kattığı olumsuzluk ortadan kaldırılarak pozitif bir enerjiye sahip bir dekorasyon yapılmış. Açık mutfak ve salonun güzelliği merdivenin olumsuzluğunu ortadan kaldırmış.