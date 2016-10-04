Bahçenizde kendi yapabileceğiniz enfes kulübeler

Bahçe peyzajı yaparken veya kendi bahçenizi düzenlerken sadece yeşil alanların planını yapmak bahçenizin eksik kalmasına neden olacaktır. Bahçe içinde yer alan oturum alanı, oturum alanını muhafaza eden kamelya veya kulübelerde bahçe peyzajı içine dahil edilmesi gereken unsurlardır. özellikle kulübeler bir bahçenin doğallığını pekiştiren, bahçe içinde kullandığınız araç gereçlerin muhafaza edildiği veya yağmurlu havalarda bahçe keyfi yapmanızı sağlayan özel alanlar olduğu için mutlaka bahçenizde yer almalıdır. Bir bahçe kulübesi tasarımından uygulamasına kadar çok büyük bütçelere sahip olabileceği gibi kendi kendinize imalatlar yaptığınız çok düşük bütçelere de yapılabilir. Bu nedenle bahçenizde kendinizin yapacağı enfes kulübeler bahçenizi daha güzel olmasını sağlayacaktır. Homify bahçe kulübeleri sayfasında yer alan ve sizlerin kolaylıkla yapabileceği kulübe örneklerini inceleyerek hemen kolları sıvayıp kulübe yapım işine girişebilirsiniz.