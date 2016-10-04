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Bahçenizde kendi yapabileceğiniz enfes kulübeler

umit atdağ umit atdağ
homify BahçeSera & Çardaklar
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Bahçe peyzajı yaparken veya kendi bahçenizi düzenlerken sadece yeşil alanların planını yapmak bahçenizin eksik kalmasına neden olacaktır. Bahçe içinde yer alan oturum alanı, oturum alanını muhafaza eden kamelya veya kulübelerde bahçe peyzajı içine dahil edilmesi gereken unsurlardır. özellikle kulübeler bir bahçenin doğallığını pekiştiren, bahçe içinde kullandığınız araç gereçlerin muhafaza edildiği veya yağmurlu havalarda bahçe keyfi yapmanızı sağlayan özel alanlar olduğu için mutlaka bahçenizde yer almalıdır. Bir bahçe kulübesi tasarımından uygulamasına kadar çok büyük bütçelere sahip olabileceği gibi kendi kendinize imalatlar yaptığınız çok düşük bütçelere de yapılabilir. Bu nedenle bahçenizde kendinizin yapacağı enfes kulübeler bahçenizi daha güzel olmasını sağlayacaktır. Homify bahçe kulübeleri sayfasında yer alan ve sizlerin kolaylıkla yapabileceği kulübe örneklerini inceleyerek hemen  kolları sıvayıp kulübe yapım işine girişebilirsiniz.

Yarı açık kulübeler

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Bahçe kulübesi
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Bahçenizde hem kulübe görünümünde olan hem de kamelya tarzı bir bahçe kulübesi istiyorsanız resimde yer alan ve estetik açıdan kusursuz görsel açıdan da insanı mutlu eden açık tonlarda ahşapların kullanıldığı bir kulübe tasarlayıp bahçenizde uygulayabilirsiniz. Böylece bahçenizde sizi mutlu eden ve bahçenizin görselliğine katkıda bulunan bir bahçe kulübesine sahip olabilirsiniz.

İşlevsel kulübeler

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

Bir bahçe kulübesi sadece kulübe olarak değil aynı zamanda bahçe araç ve gereçlerini muhafaza eden bir alan olarak da kullanılmalıdır.Örnek resimde yer alan bir tarafı kapalı alan olarak tasarlanmış diğer tarafı da kulübenin görselliği için ve oturum alanı için bırakılmış yarı açık ve düz çatılı bir bahçe kulübesi yer alıyor. Bahçenizde benzer bir tasarım uygulayarak bahçenizin görselliğini artırabilirsiniz.

Farklı tasarımlar

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

Bahçe kulübeleri sadece tamamen kapalı kulübeler şeklinde kullanılmamaktadır. Resimde yer alan ve ahşap jaluzi şeklinde duvarlara sahip olan  Bahçe kulübeleri de tercih edilebilir. Kendi bahçenizde çok basit bir şekilde uygulayacağınız bu bahçe kulübeleri imalatı kolay görselliği üst düzey bahçe kulübeleri olarak tercih edilebilir. İsteğe bağlı olarak renk tercihlerinde farklılıklar yapılabilir ve bahçeniz ile uyumlu olan görsel şık bir bahçe kulübesine imza atabilirsiniz.

Kamelya tasarımları

AHŞAP KARE GAZEBO, AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. BahçeSera & Çardaklar
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

AHŞAP KARE GAZEBO

AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

Kamelyalar bahçenin görüntüsünü, görselliğini ve şıklığını artıran bahçenin içeriğini zenginleştiren unsurlar olduğu için bahçelerde kullanılmaktadır. Bu kamelyaların etraflarını dilediğiniz tasarımlarda kapatarak kamelya kulübe şeklinde bir yarı açık alana sahip olabilir ve bahçenizin zarafetini artırabilirsiniz. resimde yer alan modeli baz alarak kendi bahçenizi daha zengin bir bahçe haline getirebilirsiniz. Kamelya tepesinde kubbe şeklinde yer alan küçük havalandırma bölümüne tel kafes yapmalı ve kuşların yuva yaparak bu alanı kapatmasını önlemelisiniz.

Modern kulübeler

Gartenlounge, Gartenhauptdarsteller Gartenhauptdarsteller Modern Balkon, Veranda & Teras
Gartenhauptdarsteller

Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller

Evlerimizde kullandığımız klasik kulübeler dışında modern mimariye uygun olarak geliştirilmiş olan modern bahçe kulübeleri de vardır. Bu örnek resimde yer alan ve farklı bir tasarıma sahip olan modern bahçe kulübesi evinizin ve bahçenizin çehresini değiştirecek montajı modüler parçalardan yapıldığı için kısa sürede kolaylıkla kurulabilecek bir kulübe örneğidir.

Cam kulübeler

ahşap kamelya modeli Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Minimalist Kış Bahçesi
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

ahşap kamelya modeli

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Eğer bahçeniz çok geniş ise bahçe kulübesi olarak cam kulübe tercih edip aynı zamanda kış bahçesi veya kış oturum alanı olarak da kullanabilirsiniz. Bu kulübeler geniş kulübeler olduğu gibi cam duvarlara sahip olduklarından kurulum sırasında yardım almanız gerecektir. Bu nedenle evinizin görselliğini artırmak istiyorsanız yardım alarak güzel bir cam kulübe yapmalısınız.

Banyosu ve mutfağı baştan yaratılan bir daire
Bu basit ama güzel bahçe kulübesi modellerini siz nasıl buldunuz?

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