Küçük dairelerden kopya çekebileceğiniz 12 fikir

Evlerimiz eşsiz görünmesi, konforlu olması, bize huzur vermesi ve rahat ve fonksiyonel bir yerleşim planına sahip olması elbette hepimizin en büyük isteklerinden biridir. Sonuçta evlerimiz bizim yuvalarımız, sığınaklarımızdır. Dekorasyon ve tasarım sanatı da zaten yaşam kalitelerimizi yükseltmek ve bize kendi tarzımıza ve zevklerimize uygun en ideal ve huzurlu ortamı sağlamak için ortaya çıktı. Ancak elbette ki söz konusu yaşadığımız evler olduğunda herkes aynı oranda şanslı değil. Özellikle büyük şehirlerdeki konut sayısı arttıkça yaşam alanları da giderek küçülmeye başladı ve geniş metrekalere sahip evlerde yaşayabilmek de ekonomik olarak bir hayli zorlaştı. Gelgelelim, evinizin küçük olması konforlu, huzurlu ve göz alıcı bir eve sahip olamayacağınız anlamına gelmiyor. Gelişen dekorasyon teknikleri ve farklı ve yaratıcı dizayn fikirleri ile küçük alanlarda da harika dekorasyonlar yaratılabiliyor. İşte o fikirlerden bazıları…
Küçük evlerde genellikle oturma odası ve mutfak planları açık plan olarak tasarlanır. Bu planlar oldukça modern yapılara sahip olsalar da bu örnekteki gibi oldukça küçük bir alan üzerinde dizayn edildilerse geçiş bölgesi yaratmak da zorlaşır ve geçiş bölgesi olmayan açık planlar da karmaşık bir görünüme neden olur ve yorucu bir atmosfer yaratır. Bu minik oturma odası ve açık mutfak planı da bunun örneklerinden biri. Ancak oturma alanında minimal tarzlı kalabalık yaratmayan mobilya tercihleri ile küçük ama ferah bir alan ortaya çıkartılırken, mutfağa geçiş ise cam bölmelerle sağlanmış.
Küçük bir mutfağı daha geniş göstermek için genellikle beyaz ağırlı bir dekorasyon tercih edilir. Ancak bu örnekte ezber bozan bir tasarımla harika bir tasarım yaratılmış. Gümüş rengi tezgah ayna etkisi yaparak minik mutfağın çok daha ferah ve ışıltılı bir atmosfere kavuşmasını sağlıyor. Lavabonun üzerindeki modern ve ışıl ışıl aydınlatma ünitesi de bu ferah ve pırıltılı estetiği tamamlıyor.
Bazı evlerde yemek odası olarak kullanacağınız ekstra bir oda olmadığı gibi, salon da yemek masası ile kalabalıklaştırılamayacak kadar küçüktür. Ama dekorasyonda çareler tükenmez… Yemek odası ya da oturma odasının içinde bir yemek alanı için yeriniz yoksa o halde bir çekmecenin içine saklanabilen bu tarz masa üniteleri ile mutfağınızda istediğiniz zaman kaldırıp istediğiniz zaman açacağınız gizli yemek alanı yaratabilirsiniz.
Yatak odaları aslında çok fazla genişliğe ihtiyaç duymadığımız bir alandır çünkü aktif ve sosyal bir oda değildir. Ancak küçük bir yatak odası da huzursuz ve konforsuz bir ortam ortaya çıkaracağından sağlıklı olmaz. Yatak odanızı ferahlatmanın en kolay yolu ise boydan boya aynalı giysi dolapları kullanmak.
Kim demiş küçük banyolar çirkin olur diye? Bu göz alıcı banyo aslında minicik bir alana sahip ancak bir cephesinin yerden tavana kadar ayna ile kaplı olması, aynanın arkasından süzülen ışıklandırma sistemi, yorucu olmayan ve geometrik tonlamaların kullanıldığı duvar kağıdı ve tabii ki duvara monte ayaksız tezgah sayesinde hem geniş ve ferah, hem de şık ve modern görünüyor.
Çocuk odaları da küçük alanları sebebiyle zaman zaman dekoratif açıdan sorun yaşadığımız alanlar. Çocuğunuz için hem yeterince büyük bir oyun alanı, hem çalışma alanı, hem de uyku alanı oluşturmak zorunda olduğunuz bu odalarda katlanabilen duvar yataklarını kullanarak pratik ve eğlenceli bir seçenek oluşturabilirsiniz.
Evinizde ekstra bir küçük oda var ve bu odayı kendiniz için giyinme odası yapmak istiyorsunuz ama yatılı misafir geldiğinde de kalacak yer sağlamak zorundasınız. Çözüm basit: Katlanabilen duvar yatakları! Misafir geldiğinde misafir odası, misafir yokken giyinme odası! (Konuklarınız için evinizi daraltmayan başka çözümler de arıyorsanız yeni nesil çekyat ve modüler kanepe örneklerini derlediğimiz Hem konforlu hem şık modern çekyat modelleri başlıklı yazımıza göz gezdirebilirsiniz.)
Sıcak ve canlı renkler aslında küçük alanlarda kullanımına dikkat edilmesi gereken renklerdir çünkü fazla kullanıldığında yorucu bir etki yaratabilirler ve özellikle küçük odalarda daraltıcı bir etkiye sahiptirler. Ancak bu iç mekanlar için geçerli. Balkonunuzda kullanacağınız sıcak tonlu aksesuarlar, açık havanın ferahlığına canlılık katarak balkon alanını daha genişmiş gibi gösterecektir.
Eğer küçük de olsa bir bahçeniz varsa şanslısınız demektir. Toprağı ekip biçeçecek ve yemyeşil çimlerde geniş oturma alanları yaratacak kadar yeriniz olmasa da, dikey bahçelerle huzurlu ve dingin bir ortam yaratabilirsiniz.
Eğer eviniz küçükse, odaların kapıları alanları olduğundan daha da küçültecek ve kullanım alanlarını daraltacaktır. Sürgülü kapılar kullanarak çok daha geniş kullanımlı ve modern bir eve sahip olabilirsiniz.
Duvar kağıdı teknolojisi her geçen gün biraz daha gelişiyor. Bulundukları mekana genişlik ve derinlik katan duvar kağıdı ve duvar resimleri örnekleri de minicik alanları bile uçsuz bucaksız gösterebilir.
Oturma odasının bir köşesine yerleştirilmiş çalışma alanı genellikle öğrenci evlerinde rastladığımız ve pek de estetik olmayan bir uygulamadır ancak evinizde çalışma odası yapacak yeriniz yoksa tıpkı bu örnekte olduğu gibi oturma odasının dekorasyonu ile müthiş bir uyuma sahip şık ve modern bir çalışma alanı yaratabilirsiniz.