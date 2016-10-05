Küçük dairelerden kopya çekebileceğiniz 12 fikir

Evlerimiz eşsiz görünmesi, konforlu olması, bize huzur vermesi ve rahat ve fonksiyonel bir yerleşim planına sahip olması elbette hepimizin en büyük isteklerinden biridir. Sonuçta evlerimiz bizim yuvalarımız, sığınaklarımızdır. Dekorasyon ve tasarım sanatı da zaten yaşam kalitelerimizi yükseltmek ve bize kendi tarzımıza ve zevklerimize uygun en ideal ve huzurlu ortamı sağlamak için ortaya çıktı. Ancak elbette ki söz konusu yaşadığımız evler olduğunda herkes aynı oranda şanslı değil. Özellikle büyük şehirlerdeki konut sayısı arttıkça yaşam alanları da giderek küçülmeye başladı ve geniş metrekalere sahip evlerde yaşayabilmek de ekonomik olarak bir hayli zorlaştı. Gelgelelim, evinizin küçük olması konforlu, huzurlu ve göz alıcı bir eve sahip olamayacağınız anlamına gelmiyor. Gelişen dekorasyon teknikleri ve farklı ve yaratıcı dizayn fikirleri ile küçük alanlarda da harika dekorasyonlar yaratılabiliyor. İşte o fikirlerden bazıları…