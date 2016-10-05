Paletlerden yapılan muhteşem mobilya örnekleri

Paletler kırılabilir eşyaların taşınmasında koruyucu önlem olarak üretilen ahşapların birleştirilmesi ile istenilen her türlü şekil verilebildiği, zımba ile birleştirildiği için kolayca sökülebilen ve istediğimiz basit formlarda tekrar birleştirebildiğimiz malzemelerdir. Bu nedenle kullanılmış olan bir paleti tekrar geri dönüşümle kullanabilir ve istediğimiz mobilyanın yapımında kullanabiliriz. günümüzde bir evde bulunan koltuk takımları, yemek masaları, çalışma masaları, orta masalar, sehpalar, duvar rafları, bahçe ve teras mobilyaları tamamen paletlerden yapılabilmektedir. Homify ev dekorasyon fikirleri sayfalarında bolca bulunan palet geri dönüşüm mobilyalarını inceleyerek evlerimizde muhteşem mobilyalara sahip olabilir bu mobilyaları ahşap boyama teknikleri ile canlı ve rengarenk mobilyalar haline getirebiliriz. Bu sayede ev dekorasyonumuz daha canlı, iç açıcı ve ferah dekorasyonlara dönüşeceği gibi çok minimal bütçeler ile istediğimiz mobilyaya da sahip olmuş oluruz.