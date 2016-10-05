Paletlerden yapılan muhteşem mobilya örnekleri

Paletler kırılabilir eşyaların taşınmasında koruyucu önlem olarak üretilen ahşapların birleştirilmesi ile istenilen her türlü şekil verilebildiği, zımba ile birleştirildiği için kolayca sökülebilen ve istediğimiz basit formlarda tekrar birleştirebildiğimiz malzemelerdir. Bu nedenle kullanılmış olan bir paleti tekrar geri dönüşümle kullanabilir ve istediğimiz mobilyanın yapımında kullanabiliriz. günümüzde bir evde bulunan koltuk takımları, yemek masaları, çalışma masaları, orta masalar, sehpalar, duvar rafları, bahçe ve teras mobilyaları tamamen paletlerden yapılabilmektedir. Homify ev dekorasyon fikirleri sayfalarında bolca bulunan palet geri dönüşüm mobilyalarını inceleyerek evlerimizde muhteşem mobilyalara sahip olabilir bu mobilyaları ahşap boyama teknikleri ile canlı ve rengarenk mobilyalar haline getirebiliriz. Bu sayede ev dekorasyonumuz daha canlı, iç açıcı ve ferah dekorasyonlara dönüşeceği gibi çok minimal bütçeler ile istediğimiz mobilyaya da sahip olmuş oluruz.
Paletleri L koltuk takımı şeklinde birleştirerek bir koltuk tasarımı yapabilir, bu koltuk tasarımını canlı renklerde minderler ile destekleyerek bahçemiz için doğal ve canlı bir L koltuk takımı sahibi olabiliriz. L koltuk takımını yine paletlerin üst üste konulması ile oluşturacağımız orta masa ile bahçe de çay keyfi yapabileceğimiz konforda bahçe mobilyalarına sahip olabiliriz.
Teras mobilyaları teras büyüklüğüne göre küçük boyutlarda olabilen mobilyalar olduğundan standart mobilyalar bazen teraslara sığmayabilir. Bu gibi durumlarda paletlerden yararlanılarak görselliği olan ve rengarenk yüzeylere sahip mobilyalar yaparak terasımızı doğal bir şekilde dekore edebilir ve para harcamadan mobilya ihtiyacımızı gidermiş oluruz.
Modern duvar rafları günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan raf sistemleri olsa da doğal raf sistemi olarak paletleri tercih edebilirsiniz. Resimde olduğu gibi ters bir şekilde duvara asılan paletin alt kısmı sizlere teşhir alanı sunan raf görevi görecektir. Bu şekilde balkon, teras, oturma odası gibi alanlarda paletlerden kolaylıkla yararlanabilirsiniz.
Paletleri kullanarak bir çalışma masası yapabilir ve çalışma odanızı doğal bir şekilde dekore etmiş olursunuz. Çalışma masası yüzeyini cam veya sunta ile kaplayarak pürüzsüz bir yüzey elde edebilir ve masa üzerine yerleştireceğiniz bir saksı veya canlı bitki ile doğal bir ortam oluşturabilirsiniz.
Palet tahtaları istenilen boyutlara kolayca getirilebildiği için istediğiniz her türlü mobilyayı kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Resimde gördüğünüz sallanan koltuk tamamen palet parçalarından yapılmış sadece ayak kısmı hazır alınmıştır. Bu şekilde doğal ve kendi el emeğiniz göz nurunuz bir sallanan koltuk yapabilirsiniz.
Evinizde kullandığınız yemek masalarını paletlerden yararlanarak yapmanız mutfağınızı daha az para harcayarak dekore etmenizi sağladığı gibi daha doğal bir mutfağa sahip olmanızı da sağlayacaktır. resimde yer alan boyutlarda veya ihtiyaç duyulan boyutlarda kolayca ve basit yöntemler ile birleştirilerek elde edilecek palet masalar mutfağınıza zevk katacaktır.
Paletler her anlamda evdeki en yakın dostunuzdur. evinizde ihtiyaç duyacağınız orta masaları kolaylıkla yapabilirsiniz. Resimde beyaza boyanmış ve sadece teker takılmış olan bir paletin orta masa konseptinde kullanıldığını görüyoruz. Benzer bir çalışma ile istediğiniz renklerde orta masalara sahip olabilirsiniz.