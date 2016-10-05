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Paletlerden yapılan muhteşem mobilya örnekleri

umit atdağ umit atdağ
Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior Eklektik Oturma Odası
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Paletler kırılabilir eşyaların taşınmasında koruyucu önlem olarak üretilen ahşapların birleştirilmesi ile istenilen her türlü şekil verilebildiği, zımba ile birleştirildiği için kolayca sökülebilen ve istediğimiz basit formlarda tekrar birleştirebildiğimiz malzemelerdir. Bu nedenle kullanılmış olan bir paleti tekrar geri dönüşümle kullanabilir ve istediğimiz mobilyanın yapımında kullanabiliriz. günümüzde bir evde bulunan koltuk takımları, yemek masaları, çalışma masaları, orta masalar, sehpalar, duvar rafları, bahçe ve teras mobilyaları  tamamen paletlerden yapılabilmektedir. Homify ev dekorasyon fikirleri sayfalarında bolca bulunan palet geri dönüşüm mobilyalarını inceleyerek evlerimizde muhteşem mobilyalara sahip olabilir bu mobilyaları ahşap boyama teknikleri ile canlı ve rengarenk mobilyalar haline getirebiliriz. Bu sayede ev dekorasyonumuz daha canlı, iç açıcı ve ferah dekorasyonlara dönüşeceği gibi çok minimal bütçeler ile istediğimiz mobilyaya da sahip olmuş oluruz.

Bahçe mobilyaları

Meubels van pallets, Pallethandel Zoetermeer Pallethandel Zoetermeer BahçeMobilyalar
Pallethandel Zoetermeer

Pallethandel Zoetermeer
Pallethandel Zoetermeer
Pallethandel Zoetermeer

Paletleri  L koltuk takımı şeklinde birleştirerek bir koltuk tasarımı yapabilir, bu koltuk tasarımını canlı renklerde minderler ile destekleyerek  bahçemiz için doğal  ve canlı bir L koltuk takımı sahibi olabiliriz. L koltuk takımını yine paletlerin üst üste konulması ile oluşturacağımız  orta masa ile bahçe de çay  keyfi yapabileceğimiz konforda bahçe mobilyalarına sahip olabiliriz.

Teras mobilyaları

Das Sofa Hermann, palettenmoebel.at palettenmoebel.at Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
palettenmoebel.at

palettenmoebel.at
palettenmoebel.at
palettenmoebel.at

Teras mobilyaları teras büyüklüğüne göre küçük boyutlarda olabilen mobilyalar olduğundan standart mobilyalar  bazen teraslara sığmayabilir. Bu gibi durumlarda paletlerden yararlanılarak görselliği olan ve rengarenk yüzeylere sahip mobilyalar yaparak terasımızı doğal bir şekilde dekore edebilir ve para harcamadan mobilya ihtiyacımızı gidermiş oluruz.

Duvar rafları

Regale, Palettano Palettano Oturma OdasıRaflar
Palettano

Palettano
Palettano
Palettano

Modern duvar rafları günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan raf sistemleri olsa da doğal raf sistemi olarak paletleri tercih edebilirsiniz. Resimde olduğu gibi ters bir şekilde duvara asılan paletin alt kısmı sizlere teşhir alanı sunan raf görevi görecektir. Bu şekilde balkon, teras, oturma odası gibi alanlarda paletlerden kolaylıkla yararlanabilirsiniz.

Çalışma masaları

Bureau van pallets, Meubelen van pallets Meubelen van pallets
Meubelen van pallets

Meubelen van pallets
Meubelen van pallets
Meubelen van pallets

Paletleri kullanarak bir çalışma masası yapabilir ve çalışma odanızı doğal bir şekilde dekore etmiş olursunuz. Çalışma masası yüzeyini  cam  veya sunta ile kaplayarak pürüzsüz bir yüzey elde edebilir ve masa üzerine yerleştireceğiniz bir saksı veya canlı bitki ile doğal bir ortam oluşturabilirsiniz.

Sallanan koltuklar

funky seats, Funky furniture Funky furniture Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Funky furniture

Funky furniture
Funky furniture
Funky furniture

Palet tahtaları istenilen boyutlara kolayca getirilebildiği için  istediğiniz her türlü mobilyayı kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Resimde gördüğünüz sallanan koltuk tamamen palet parçalarından yapılmış sadece ayak kısmı hazır alınmıştır. Bu şekilde doğal ve kendi el emeğiniz göz nurunuz bir sallanan koltuk yapabilirsiniz.

Masalar

Work, B-ORIGINAL Lifestyle B-ORIGINAL Lifestyle Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
B-ORIGINAL Lifestyle

B-ORIGINAL Lifestyle
B-ORIGINAL Lifestyle
B-ORIGINAL Lifestyle

Evinizde kullandığınız yemek masalarını paletlerden yararlanarak yapmanız mutfağınızı daha az para harcayarak dekore etmenizi sağladığı gibi daha doğal bir mutfağa sahip olmanızı da sağlayacaktır. resimde yer alan boyutlarda veya ihtiyaç duyulan boyutlarda kolayca ve basit yöntemler ile birleştirilerek elde edilecek palet masalar mutfağınıza zevk katacaktır.

Ota masa ve sehpalar

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior Eklektik Oturma Odası
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

Paletler her anlamda evdeki en yakın dostunuzdur. evinizde ihtiyaç duyacağınız orta masaları kolaylıkla  yapabilirsiniz. Resimde beyaza boyanmış ve sadece teker takılmış olan bir paletin orta masa konseptinde kullanıldığını görüyoruz. Benzer bir çalışma ile istediğiniz renklerde orta masalara sahip olabilirsiniz.

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Bu palet geri dönüşüm mobilyalarını siz nasıl buldunuz?

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