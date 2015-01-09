Açık hava mutfağı: Farklı bir deneyim

Ocak ayında, kış mevsiminin tam ortasında yer alsak da güneşin yeniden içimizi ısıtacağı günlerin geleceğine şüphe yok! Dolayısıyla yaz aylarına hazırlık yapmaya şimdiden başlayabilirsiniz. Biz de bu konuda size yardımcı olmak adına en son moda bahçe elemanlarını tanıtmak istiyoruz. Ancak bugün karşınıza çıkaracağımız tasarımlar alışılmış bahçe elemanlarından biraz daha farklı.

Bahçede mangal veya barbekü yardımıyla yemek hazırlamak çok sıradan bir şey olsa gerek. Bunu bir tık daha ileriye taşıyan bu tasarımlar, bahçenizde açık havada tam teşeküllü bir mutfağa sahip olmanızı sağlıyor. Bu sayede hem havadar bir mutfağa, hem de yemeklerinize katacağınız bol bol eğlenceye kavuşuyorsunuz. Bu sıradışı çalışmaları daha yakından tanımak için bu derlememize mutlaka göz atın.