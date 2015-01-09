Açık hava mutfağı: Farklı bir deneyim

Ocak ayında, kış mevsiminin tam ortasında yer alsak da güneşin yeniden içimizi ısıtacağı günlerin geleceğine şüphe yok! Dolayısıyla yaz aylarına hazırlık yapmaya şimdiden başlayabilirsiniz. Biz de bu konuda size yardımcı olmak adına en son moda bahçe elemanlarını tanıtmak istiyoruz. Ancak bugün karşınıza çıkaracağımız tasarımlar alışılmış bahçe elemanlarından biraz daha farklı.
Bahçede mangal veya barbekü yardımıyla yemek hazırlamak çok sıradan bir şey olsa gerek. Bunu bir tık daha ileriye taşıyan bu tasarımlar, bahçenizde açık havada tam teşeküllü bir mutfağa sahip olmanızı sağlıyor. Bu sayede hem havadar bir mutfağa, hem de yemeklerinize katacağınız bol bol eğlenceye kavuşuyorsunuz. Bu sıradışı çalışmaları daha yakından tanımak için bu derlememize mutlaka göz atın.
Bu modüler mutfak tasarımı, OCQ – Outdoor Cooking Queen firmasının katalogunda yer alıyor. Bağımsız tasarımlarıyla dizayn dünyasına yeni bir soluk getiren bu tasarım Outdoor Kitchen White adını taşıyor.
Ahşap kaplamalı ve tahta raflı tezgahların üzerine yerleştirilen pişirme elemanları bu tasarımın kullanışlılığını artırıyor. Barbekü, ocak, eviye ve tezgahların yer aldığı bu modüler parçalar, bahçenizin şekline ve kullanım biçiminize göre istediğiniz halde bir araya getirilebiliyorlar. Bu modüler tasarım geniş bahçelerden, ufak teraslara kadar farklı alanlarda bu mutfak takımını kullanmanıza olanak sağlıyor. Bu pratik açık hava mutfağı, yemeklerinde tazeliğe önem veren bahçe tutkunları için ideal bir tasarıma sahip.
StellArt firmasının katalogunda yer alan bu açık hava mutfak takımı, Finalmente adını taşıyor. Tezgahın boydan boya paslanmaz çelikten yapılması bu mutfak takımının dayanıklılığını artırıyor. Aynı zamanda 60 litre iç hacme sahip, ultra-modern bir buzdolabı da bu tasarımda yer alıyor. Enerji tasarrufunu A+++ seviyesinde yapan bu buzdolabı, kendi hacmine sahip diğer buzdolaplarına oranla yüzde 83 daha az enerji harcıyor.
Takımın diğer bölümlerinde de teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanılmış. Pürüzsüz yüzeyiyle kolayca temizlenen tezgahın altında çok geniş mutfak dolapları yer alıyor. Kullanılan malzeme sayesinde uzun süre dayanan bu mutfak takımı, açık havanın yıpratıcı etkilerinden de korunuyor. Eviye ve ocak sistemleri de en son tasarım ilkeleri baz alınarak yapılan bu takım, işinizi gerçekten çok kolaylaştıracak.
Bbqube adını taşıyan bu bahçe mutfağının konsepti ve tasarımı, tasarımcı Michael Schmidt'in elinden çıkmış. Gazlı bir ocağın yanı sıra kömürlü bir barbeküye de sahip olan bu tasarım, geniş teraslarda veya bahçelerde kullanılabiliyor. En kaliteli malzemelerin yer aldığı, mermer ve paslanmaz çelikten oluşan tezgahıyla kolayca temizlenen bu mutfak takımı her ihtiyaca cevap verecek nitelikte. Ocakta veya barbekü bölümünde her türlü zevke yönelik lezzetleri hazırlama imkanı veren bu mutfak takımı, gurmelere layık yemekler ortaya koymanızı sağlayacak.
Geniş bahçeli bir eviniz varsa yemeklerinizi sıkça dışarıda yiyebilirsiniz. Bu aşamada da her mevsimde ve her hava koşulunda kullanılabilecek kalıcı bir mutfak takımına ihtiyacınız olacaktır. Bu çerçevede taş malzeme kullanılan bir mutfak takımı, ihtiyaçlarınıza cevap verecektir. Fotoğrafta Blastcool'a ait bir tasarımı görüyoruz. Kuzu çevirme yapmanıza bile olanak veren bu mutfak takımı, taşfırına, geniş bir buzdolabına ve tezgah altındaki mutfak dolaplarıyla geniş bir depolama alanına ev sahipliği yapıyor. Böylesi geniş bir tesisat bahçenizde duruyorken kim evin içindeki mutfağı kullanmak ister ki?
Bahçenizde bir mutfak takımı olmasını ister miydiniz? Sizce böyle bir takım hayatınızı kolaylaştırır mı? Yorumlarınızı bekliyoruz…