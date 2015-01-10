Yaratıcı duvar süsleri ve fikirleri

Salon ve oturma odasında vitrin kullanmak tasarımcıların çok sık başvurdukları bir şeydir. Ancak klasik ahşaptan ve camdan oluşan bu vitrinlerin ötesine geçmek de ilginç sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Yalıkavak'taki bu villanın oturma odasına yerleştirilen, İnci Çuhadar tasarımı bu vitrin de ilginç sonuçlardan birini barındırıyor. Klasik tarza sahip, beyaz vitrin ünitesi, duvar boyunca uzanıyor. Böylece odaya baştan ayağa ferah bir hava hakim oluyor. Dolap kapaklarındaki ve rafların kenarındaki işlemeler de odaya asil bir hava katıyor. Bu sayede klasik görünümünü sıradışı rengi ve biçimiyle harmanlayan bu vitrin, insanın içini sıcak bir duyguyla dolduruyor.