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Yaratıcı duvar süsleri ve fikirleri

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Folia Birds Wallpaper, Witch and Watchman Witch and Watchman Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
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Bir odayı tasarlarken duvarların nasıl görüneceğine karar vermek gerçekten zor bir iştir. Çok fazla renk ve desen arasından, tarzınıza uygun olanı seçmek baş ağrıtıcı bir süreç olabilir. Bu nedenle çoğumuz bağımsız ve sıradışı bir tasarıma yönelmek yerine risk almadan, seri üretim duvar fikirlerine kulak verebiliyoruz. Ancak bu çalışmamızla cesaretinizi kamçılamak istiyoruz. Yeni şeyler denemekten korkmadan, modern duvar tasarımları arasından zevkinize uygun olanı seçmenizi bekliyoruz. Bu çalışmamıza mutlaka bir göz atın ve yenilikçi bir fikre kavuşun!

Aykırı duruş

Nichenn 'the luminous bookshelf', Cheb Fusion Cheb Fusion
Cheb Fusion

Nichenn 'the luminous bookshelf'

Cheb Fusion
Cheb Fusion
Cheb Fusion

Sıradan bir kitap rafı tasarımı odanıza çok şey katmayacaktır. Öyleyse neden sıradışı ve farklı olanı denemeyesiniz ki? Fotoğraftaki tasarımda kullanılan kitap rafı, sade tasarımına rağmen görünen yüzeyine uygulanan işlemeyle bambaşka bir noktaya gelmiş. Kullanışlı olmasının yanı sıra basit ancak etkili labirent-vari tasarımıyla modern bir görünüme kavuşan bu raf, şüphesiz odanızın yıldızı olacak.

Klasik görünüm

Boticelli Collection homify Rustik Duvar & Zemin
homify

Boticelli Collection

homify
homify
homify

İstanbul merkezli duvar kağıdı çözümleri sunan SK Concept'in katalogunda yer bu tasarımlar, kullanıldıkları odaya asil bir görünüm katıyorlar. Klasik desenlerin ağırlıklı olduğu Botticelli koleksiyonuna ait olan duvar kağıtları, salon ve misafir odası için ideal görünüyorlar. Misafirlerinizi ağırlayacağınız odayı son derece şık bir görünüme kavuşturacak bu duvar kağıtları, renkleriyle de iç açıcı ve samimi bir görünüm vaat ediyorlar.

Açık hava etkisi

Folia Birds Wallpaper, Witch and Watchman Witch and Watchman Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
Witch and Watchman

Folia Birds Wallpaper

Witch and Watchman
Witch and Watchman
Witch and Watchman

Witch and Watchman firmasının tasarımları arasında yer alan bu duvar kağıdı, kuş ve ağaç görünümleriyle doğal bir görüntüyü odanıza taşımayı vaat ediyor. Zengin yeşil tonlarının yanı sıra araya atılan eflatun çiçeklerle de hareketlenen bu duvar kağıdı, güçlü bir arkaplan sunuyor. Sanki geniş bir bahçeye açılan bir pencerenin önündeymişsiniz hissi uyandıran bu duvar kağıdı, doğayla iç içe bir tasarım yapmanıza olanak tanıyor.

İlham perisi

​'Healing The World' mural for "HEXAGON Ortho", Gamze Yalçın Studio Gamze Yalçın Studio Modern Çalışma Odası
Gamze Yalçın Studio

​'Healing The World' mural for HEXAGON Ortho

Gamze Yalçın Studio
Gamze Yalçın Studio
Gamze Yalçın Studio

Bu fotoğrafta giriş bölümünde bahsettiğimiz sıradışı tasarımlardan birini görüyoruz. Gamze Yalçın Studio'nun elinden çıkan bu duvar resmi yapılırken sanatçı kendisini ilham perisinin şefkatli kollarına bırakmış. Ortaya çıkan renkli ve samimi sonuç, insanın içini açıyor. Bir toplantı odası için oldukça renkli olan bu tasarım, ilham perisini toplantıya katılanlara uğraması için de teşvik ediyor.

Geniş depolama

Loft Conversion in Nisantasi, FLAT C/ ARCHITECTURE FLAT C/ ARCHITECTURE Modern Evler
FLAT C/ ARCHITECTURE

Loft Conversion in Nisantasi

FLAT C/ ARCHITECTURE
FLAT C/ ARCHITECTURE
FLAT C/ ARCHITECTURE

Duvarlarınızı kullanışlı hale getirmek için de yapılan tasarımlar mevcut. Fotoğrafta bunlardan birini görüyoruz. Flat  C Architecture'ın elinden çıkan bu tasarım, bu şık çatı katını eşsiz güzellikteki bir kitap okuma salonuna dönüştürüyor. Boydan boya uzanan rafların geniş hacmi, yüzlerce kitaba ev sahipliği yapmasına olanak sağlıyor. Yaşam alanıyla arasında da pürüzsüz bir bağlantı kuran bu kitaplık ünitesi, hem kullanışlı, hem de şık görüntüsüyle göz alıyor.

Oymalı vitrin

Yalikavak Ev , inci cuhadar inci cuhadar
inci cuhadar

Yalikavak Ev

inci cuhadar
inci cuhadar
inci cuhadar

Salon ve oturma odasında vitrin kullanmak tasarımcıların çok sık başvurdukları bir şeydir. Ancak klasik ahşaptan ve camdan oluşan bu vitrinlerin ötesine geçmek de ilginç sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Yalıkavak'taki bu villanın oturma odasına yerleştirilen, İnci Çuhadar tasarımı bu vitrin de ilginç sonuçlardan birini barındırıyor. Klasik tarza sahip, beyaz vitrin ünitesi, duvar boyunca uzanıyor. Böylece odaya baştan ayağa ferah bir hava hakim oluyor. Dolap kapaklarındaki ve rafların kenarındaki işlemeler de odaya asil bir hava katıyor. Bu sayede klasik görünümünü sıradışı rengi ve biçimiyle harmanlayan bu vitrin, insanın içini sıcak bir duyguyla dolduruyor.

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