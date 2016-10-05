Yoktan bahçe var etmenin 6 yolu

Şehirlerin gitgide betonlaştığı ve nefes alacak yer bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği bir dönem yaşıyoruz. Başımızı çevirdiğimiz her yönde yüksek yüksek binalar, duble yollar, arabalar var… Şehirlerde maruz kaldığımız bu aşırı betonlaşma hepimizi yeşile hasret bırakıyor. Ancak şehirde bahçeli bir evde yaşamak büyük çoğunluğumuz için ancak hayal. Dolayısıyla yeşile, bitkiye muhtacız ama maalesef kendi çabalarımızla dahi çevremizde böyle bir alana sahip olma imkanımız yok. Yoksa var mı? Belki de biraz daha özgür düşünüp, biraz daha geniş bir bakış açısına sahip olursak, aslında hayatımızı yemyeşil bitkiler ile donatmak için illa da geniş bir bahçeye sahip olmak zorunda olmadığımızı fark edebiliriz. İçinde yaşadığımız mekanlarda, apartmanlarımızın giriş kısımlarında veya arka avlularında, çatılarımızda, ve en kolayı da balkonlarımızda (bu alanlar ister çok güneş alsın ister almasın, ister geniş ve ferah alanlar olsun, ister küçücük bir kibrit kutusu boyutlarında)bahçe atmosferi yaratarak nefes alabileceğimiz güzel mekanlar oluşturabiliriz.

Bugünkü yazımızda bahçe sahibi olmasak bile evimizin çeşitli alanlarında nasıl küçük yeşil alanlar yaratabileceğimizi inceledik. Sunduğumuz fikirleri siz de kendi balkonlarınıza, çatılarınıza, giriş avlularınıza adapte edebilir, kendi küçük vahasını yaratabilirsiniz.