Yoktan bahçe var etmenin 6 yolu

Şehirlerin gitgide betonlaştığı ve nefes alacak yer bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği bir dönem yaşıyoruz. Başımızı çevirdiğimiz her yönde yüksek yüksek binalar, duble yollar, arabalar var… Şehirlerde maruz kaldığımız bu aşırı betonlaşma hepimizi yeşile hasret bırakıyor. Ancak şehirde bahçeli bir evde yaşamak büyük çoğunluğumuz için ancak hayal. Dolayısıyla yeşile, bitkiye muhtacız ama maalesef kendi çabalarımızla dahi çevremizde böyle bir alana sahip olma imkanımız yok. Yoksa var mı? Belki de biraz daha özgür düşünüp, biraz daha geniş bir bakış açısına sahip olursak, aslında hayatımızı yemyeşil bitkiler ile donatmak için illa da geniş bir bahçeye sahip olmak zorunda olmadığımızı fark edebiliriz. İçinde yaşadığımız mekanlarda, apartmanlarımızın giriş kısımlarında veya arka avlularında, çatılarımızda, ve en kolayı da balkonlarımızda (bu alanlar ister çok güneş alsın ister almasın, ister geniş ve ferah alanlar olsun, ister küçücük bir kibrit kutusu boyutlarında)bahçe atmosferi yaratarak nefes alabileceğimiz güzel mekanlar oluşturabiliriz.
Bugünkü yazımızda bahçe sahibi olmasak bile evimizin çeşitli alanlarında nasıl küçük yeşil alanlar yaratabileceğimizi inceledik. Sunduğumuz fikirleri siz de kendi balkonlarınıza, çatılarınıza, giriş avlularınıza adapte edebilir, kendi küçük vahasını yaratabilirsiniz.
Evinizin girişinde ufak bir alanınız var ancak çok mu dar? Dert etmeyin, doğru mobilya parçaları ve birkaç yeşil bitki ile bu alanı son derece sevimli ve bir o kadar da işlevsel hale getirebilirsiniz. Duvara monte edilebilen masa çeşitleri günümüzde oldukça fazla. Ayrıca, fotoğraftaki örnekte de gördüğümüz üzere, duvara monte bir bar da yaptırabilirsiniz. Çeşitli bitkiler ise süsleyeceğiniz bu alan, hele ki bitkiler de büyüyünce betonların içinde minik bir vaha gibi olacaktır.
Yapılardaki dekoratif ahşap detaylar mekanlara başka hiçbir hammadenin kazandıramayacağı bir görsellik kazandıran, şık ve zarif bir dekorasyon oluşturulmasını sağlayan unsurlardır. Diğer hiçbir malzeme, bir mekana ahşabın verdiği sıcak ve davetkar havayı vermez. Balkonuza, terasınıza, küçük avlunuza, çatınıza, kısacası bahçe oluşturmak için ayırabileceğiniz herhangi bir alanı ahşap pergola ile örterek mekana şık bir hava verebilir, çeşitli bitkilerle bu havayıı sağlamlaştırabilirsiniz.
Düz çatılı evlerin ve apartmanların bir avantajı bu alanların da işlevsel olarak kullanılabilmesi. Eğer bir düz bir çatıya sahipseniz, bu alanı güneşlenme bahçesi oalrak kullanabilirsiniz. Mekana ahşap ya da seramik şık bir zemin kaplaması yaptırabilir, çeşitli bitkiler ile peyzaj düzenlemesi oluşturabilirsiniz. Şezlonglar ve bir de şempiye aldınız mı, mekan hazır. Yalnız unutmayın, çatıda bitkileri sulamak için su ihtiyacı olacaktır ve taşıma su ile bu sistemi yürütmek oldukça zor olacağı için bir süre sonra bu projeden vazgeçip mekanı atıl bırakma olasılığı da vardır.
Balkon bahçeciliği yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şey balkonunuzun pozisyonuna göre bitki seçimi. Burada yalnızca mevsimlik bitkilerden değil, kalıcı olmasını arzu ettiğimiz, uzun ömürlü bitkilerden de söz ediyoruz. Bu nedenle balkonunuzun konumu yapacağınız bitki seçimini belirleyecek. Örneğin, balkonunuz güneye bakıyorsa, sürekli günışığı isteyen bitkiler seçmelisiniz. Bu tür bitkilere örnek olarak petunyalar, sardunyalar, çayır papatyaları ve sarkık mineçiçekleri verilebilir. Kısmen gölge isteyen bitkiler doğu veya batıya bakan balkonlara daha uygundur. Sürekli nem küflenmelerine neden olabileceği için bu bitkileri aşırı sulamadığınızdan emin olun. Ayrıca, kısmen gölge isteyen bitkilerin kökleri nispeten kuru topraklarda daha iyi gelişebilir.
Büyüklü küçüklü, çeşitli saksı bitkileri ve şık ve pratik bahçe mobilyaları ile süslemeyi planladığınız apartman girişi, arka bahçesi ya da bir avlunuz varsa, bu alan büyük olasılıkla yüksek ve sevimsiz duvarlar ile çevrili olacaktır. Duvarların çirkin görüntüsünden kurtulmak için onları ahşap panelleri ile kaplayabilir, ve ayrıca zemine yada geniş saksılar içine sarmaşık türü bitkiler ekerek duvarları kaplamalarını bekleyebilirsiniz. Harman tuğla ya da taş kaplatmak da güzel seçenekler arasında.
Geniş bir balkonunuz ya da avlunuz varsa, bu alana berbekü ya da köy fırını yaptırtabilir, ailenizle ve arkadaşlarınızla birbirinden güzel yemeklerin tadını bu alanda çıkarabilirsiniz. ’10 muhteşem barbekü ve mangal düzeneği’ başlıklı yazımızda birbirinden güzel örnekler bulmak mümkün.