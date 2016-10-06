Göl kenarındaki sıradışı, ahşap ev

Mükemmel göl manzarasını izleyebilmek için konutun önünde ahşap bir deckten oluşan boydan boya bir veranda ve yan tarafında ise geniş bir teras yer alıyor. Terasta, şezlongların hemen önünde bir açık hava şöminesi (fire pit) de mevcut.

Bu güzel evin konum olarak bir benzerini, yine çılgın bir tasarım olan ve Texas'taki Lake Austin baraj göletine bakan evi görmek için ’Uçurumun kenarındaki ev’ başlıklı yazımı okumanızı da tavsiye ederiz.