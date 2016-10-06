Göl kenarındaki sıradışı, ahşap ev

Bu sizleri günlük hayatın sıradanlıklarında uzaklaştırıp oldukça şaşırtıcı, oldukça sıra dışı bir eve konuk edeceğiz. Amerika'nın Idaho eyaletinin kuzeyinde yer alan Lake Coeur’ d Alene isimli gölün hemen üstünde konumlanmış olan bu ev tamamen ahşaptan yapılma. Oldukça kuzeyde yer alan ve mevsimlerin soğuk geçtiği bir bölgede konumlanan bu ev, ormanlık yörenin tipik yapı malzemesi olan ahşaptan imal edilmiş. Geleneksel bir malzemenin modern bir stilde kullanılması ile ortaya çıkan yapı oldukça egzantirik ancak öte yandan da son derece sade ve kullanışlı. İç dekorasyonunda farklı malzemelerin güzel kombinasyonlarına da tanık olacağımız bu konutu gelin daha yakından incelemeye başlayalım.
Konutun en güzel özelliği muazzam lokasyonu. Gölün hemen üstünde yalnızca birkaç yapı yer alıyor ve bu konut da onlardan biri, dolayısıyla lokasyon konusunda adeta benzersiz denebilir. Arkası ormanlarla kaplı olan lokasyon oldukça dik eğimli bir arazide yer aldığı için inşaat da pek kolay olmamış. Mimarlar tarafından eğimli arazide taşa gömülü olması planlanan yapı tıpkı bir ranza gibi, kayalara gömülü ayaklar üzerinde ancak yaşam alanı tamamen açıkta oalcak şekilde kotarılabilmiş.
Yapının açık planlı yaşam alanında üç taraf cam pecereler ile çevrili. Oldukça yüksek tavanlı olan yapının altlı üstlü iki sıra halinde pencereleri bulunuyor. Alt pencereler komple açılabilen türden sürgül cam kapılar şeklinde tasarlanmış. İç mekanlarda ahşap yüzeyler tavanda ve duvarlarda oldukça belirgin. Zemin ise açık renkli, geniş seramik karolar ile kaplı.
Mülk sahibi evin yalnızca görünüşüne ve konforuna değil, doğa ile ilişkisine de önem vermiş. Bu nedenle, doğal ve yöresel malzemeler kullanılarak inşa edilen eve enerji tasarrufu sağlayan akıllı enerji teknolojileri ve yağmur suyu biriktirme hazmesi gibi özellikler de eklenmiş.
Konutun mutfağına yakından baktığımızda iki farklı dolap rengi ve ii farklı malzeme görüyoruz. Alt dolapların kapakları yerel bir ağaçtan yapılmış, üst dolaplar ise parlak lake cilalı beyaz kapaklı tercih edilmiş.
Konutun modern banyosunda koyu renkli kabinler ahşap tezgah ile kombine edilmiş. Endüstriyel stildeki aydınlatma elemanı mekanda eklektik bir hava yaratmış.
Doğal taşlarla kaplı olan duş alanında tıpkı saunalarda gördüğümüz gibi bir oturma alanı da mevcut. Labavonun yanındaki aydınlatma elemanının bir eşi de bu alanda, aplik olarak kullanılmış. Hem yağmur duşuna hem de el duşuna sahip olan duş alanı oldukça lüks görünüşlü.
Mükemmel göl manzarasını izleyebilmek için konutun önünde ahşap bir deckten oluşan boydan boya bir veranda ve yan tarafında ise geniş bir teras yer alıyor. Terasta, şezlongların hemen önünde bir açık hava şöminesi (fire pit) de mevcut.
Bu güzel evin konum olarak bir benzerini, yine çılgın bir tasarım olan ve Texas'taki Lake Austin baraj göletine bakan evi görmek için ’Uçurumun kenarındaki ev’ başlıklı yazımı okumanızı da tavsiye ederiz.