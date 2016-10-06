Az parayla yapılabilecek 9 parlak ev süsleme fikri

Pet şişe, gümüş rengi sprey ve kırmızı ya da turuncu kumaşlarla küçük astronotlar için eğlenceleri aparatları bir araya getirebilirsiniz. Yaratıcı fikirlerle birçok malzemeyi bir araya getirebilir, arzulanan konsepte uygun tasarım objeleri oluşturabilirsiniz.

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