Az parayla yapılabilecek 9 parlak ev süsleme fikri

Yaşam alanlarını dekore ederken hangi stil ve tarz uygulanırsa uygulansın, farklı maliyetlerde şıklık ve bütünlük yakalamak elbette mümkün. Estetik unsurlarla bazı temel kıstaslar göz önüne alınarak herkesin kolaylıkla uygulayabileceği kendin yap projeleri (DIY) ya da düşük maliyete satın alınarak elde edilebilecek dekoratif ürünler kullanılabilir. Özellikle geri dönüşüm ürünleri ile ortaya çıkabilecek süs eşyaları estetik unsurlar yakalamakla beraber işlevsellik görebilir. Kendin yap projeleri ile uygulanarak elde edilen dekoratif ürünler aynı zamanda evinize özgün bir dekoratif öğe olarak değerlendirilebilir, karakteristik unsurlar katabilir. Bu yazımızda düşük maliyetle evinizi estetik unsurlarla dekore etmenin yollarını irdeledik, ilginizi çekecek örnekler bulacağınızı umuyoruz.
Gerek bahçe duvarları gerekse teras ve balkon duvar dekorları ile daha ferah ve iç açıcı bir manzara oluşturmak mümkün. Bunu ok fazla para harcamadan, mekanınıza özgün tasarım fikirleri ile fark yaratarak yapabilirsiniz. Günümüzde duvar dekorlarında dikey bahçeler oldukça tercih ediliyor. Pet şişelerle yapılan saksılarla dizilen bu duvar dekoru örneğinde olduğu gibi, çeşitli bitki cepleri ile de renkli ve göze hitap eden sonuçlar elde edebilirsiniz.
Artık pet şişelerle yapılacak birçok yaratıcı fikir bulabilirsiniz. Zengin bir yelpazeye yayılan tasarım fikirleri arasında örnek görselde pet şişeler aracılığıyla pratik puf yapımı aşamalarını görüyorsunuz. İhtiyaca göre farklı tekstil ürünleri ve elyaf çeşitlerini kullanabilirsiniz.
Sprey boyalar yardımıyla pet şişelerinden arta kalan parçaları kesip, örnek görselde görüldüğü üzere modern stil bir avize modeli tasarlayabilirsiniz. Ev dekorasyonunda fark yaratan ve özgün dekoratif fikirler arayanlar için.
Yaratıcı fikirlerle bezenmiş bir ev dekorasyonu fark yaratmada etkili bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Her biri kendine özel tasarım fikri oluşturacak askılık kancaları ile oluşturulan askılık, hem orjinal hem de özgün tasarımı ile dikkat çekiyor. Askılık görevi görebilecek malzemelerle evinize özgün orjinal askılıklarınızı imal edebilirsiniz.
Ahşabın şekil alabilirliği ve natürel dokusu birçok mobilya ve aksesuar için dekoratif fikir verir. Bahçe ve teraslarınızda kullanabileceğiniz ahşap bankların yanı sıra, balkonunuza özel dekoratif sehpalar imal edebilirsiniz.
Az çoktur. Günümüzde minimalist değerlerin modern teknoloji ile buluştuğunda fark yaratan bir sonuç ortaya çıkardığını söylemek mümkün. Dekoratif açık raf modelini sadece ahşaptan imal edebileceğiniz gibi, metal ya da ferforje gibi malzemeleri de değerlendirebilirsiniz.
Sadece dizili ahşap çıtalarla oluşturulacak iskelet üzerinde taşınan saksı modelleri ile kalmayıp farklı bitki cepleri benzeri dekoratif fikirleri değerlendirebilirsiniz. Ayrıca pergola üzerinde dekoratif bitki saksılarını taşımak için uygun bir zemin hazırlayabilirsiniz.
Arzu edilen renk ve desenlerle karton ya da tekstil ürünlerini önceden belirleyin. El yapımı prizmaları bir ağ ya da iplere asabilirsiniz. Göze hitap eden renkli prizmalardan oluşan bu perde modeli, balkon ve teras kapıları için ilgi çeken alternatiflerden olacaktır.
Renkli şişelerle dekoratif lamba ve dekoratif mumluklar yapmayı düşünebilirsiniz. Gecelerinizi ışıldatan dekoratif gece lambaları ilginizi çekebilir. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Pet şişe, gümüş rengi sprey ve kırmızı ya da turuncu kumaşlarla küçük astronotlar için eğlenceleri aparatları bir araya getirebilirsiniz. Yaratıcı fikirlerle birçok malzemeyi bir araya getirebilir, arzulanan konsepte uygun tasarım objeleri oluşturabilirsiniz.
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