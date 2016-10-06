5 modern ev: Fikir vermesi için planlarıyla birlikte

Bugün sayfamızda beş ayrı eve ait mimari planları ve bu evlerin inşa edilmiş hallerinden fotoğraflarını taşıdık. Mimari proje; ana gayrimenkulde yapının veya yapıların ruhsat eki projesine uygun, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konumu ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı arsa payları ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça ve her bağımsız bölümün birden başlayıp sıra ile giden numarası da belirtilmek suretiyle kat planları ayrı ayrı gösterilen, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan idarece onaylı projeyi ifade ediyor.* Vaziyet Planlarının ölçeklerinde: Projeler 1/1000 olarak ölçeklendirilir. Kat Planlarının ölçeklerinde : Projeler 1/50 olarak ölçeklendirilirAyrıntılar ise : 1/20 olarak ölçeklendirilir.*
Bu önbilgiler ışığında, gelin modern mimari yapılara ait 5 projeyi ve sonra da inşa edilmiş hallerinin fotoğraflarını inceleyelim.
Fotoğrafta açık planlı geniş yaşam alanını gördüğümüz, toplamda 275 m2'lik konutun diğer fotoğraflarını görmek ve konut hakkında daha detaylı bilgiler edinmek için ’Gücünü sadeliğinden alan bir ev’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.
Bu mimari planda ise dubleks bir konutun alt kat planını ve bahçesini görüyoruz. Konutun hangi yöne baktığı dahi sağ üst köşede belirtilmiş. Planda iki araçlık yarı kapalı otopark, depolama alanları, ufak iki tuvalet, açık planlı yaşam alanında yer alan mutfak, yemek odası ve oturma odasının konumları, kapılar ve penceler ve üst kata çıkan merdivenler kolaylıkla seçilmekte.
İlk örnek olarak özellikle bu projeyi seçtik çünkü renklendirilmiş olması nedeniyle, bu planı inceleyip anlamak diğerlerine göre oldukça kolay. Üç yatak odalı bir evin renovasyonu için gerçekleştirilmiş olan bu çizimde yatak odalarının konumlarını, oturma odası ve açık planlı mutfağın şeklini, evin girişini ve tüm odalardaki pencerelerin her birinin yerini rahatlıkla seçebiliyoruz.
Bu konutbir apartman dairesi olduğu için yalnızca iç kısmının fotoğraflarına ulaşabildik. Seçtiğimiz bu fotoğrafta ise konutun oturma odasını ve açık planlı mutfağını dekore edilmiş haliyle görmekteyiz.
Bu mimari planda ise hem kat planını hem de teknik planı görüyoruz. Yapının artistik çizimleri de dahil olmak üzere, diğer resimleri bu linkten görebilirsiniz.
Yukarıda U şeklindeki yapının bitmiş halinin avludan çekilmiş fotoğrafını görmekteyiz. Avlusunda dört adet çam ağacına da misafirlik yapan bu yapı ahşap zeminleri ve taş yüzeyleri ile mükemmel bir dağ evi.
Bu mimari planda ise hem iç mekanların hem de dış mekanların detaylı çizimini görmekteyiz. Bu planda tüm mekanlar tek tek numaralandırıldığı ve sol üst tarafta bu numaraların (İspanyolca) açıklamaları olduğu için bu planı okumak da için oldukça kolay.
Bu fotoğrafta arka cephesinde nasıl göründüğüne şahit oluyoruz. Planda maviyle görünen havuz terasla aynı hizada, çimenli bahçeden bir basamak yüksekte yer alıyor. Evin geniş pencereleri sayesinde evin içini görmek mümkün.
T şeklindeki bu sıradışı konut planında ise mobilyalar yerleştirilmediği için hangi odanın hangisi olduğunu anlamak biraz daha güç, bu nedenle daha dikkatli incelemek gerekiyor. odaların boyutları göz önünde bulundurularak bazı çıkarımlar yapmak mümkün. Kapı ve pencere yerleri ise açık bir şekilde anlaşılıyor.
Fotoğrafta bu ultra-modern yapının bitmiş halini görüyoruz. T şeklindeki yapısı ise oldukça sıradışı bir şekle sahip olan yapının diğer fotoğraflarını görmek için lütfen bu linke tıklayınız.