5 modern ev: Fikir vermesi için planlarıyla birlikte

Bugün sayfamızda beş ayrı eve ait mimari planları ve bu evlerin inşa edilmiş hallerinden fotoğraflarını taşıdık. Mimari proje; ana gayrimenkulde yapının veya yapıların ruhsat eki projesine uygun, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konumu ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı arsa payları ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça ve her bağımsız bölümün birden başlayıp sıra ile giden numarası da belirtilmek suretiyle kat planları ayrı ayrı gösterilen, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan idarece onaylı projeyi ifade ediyor.* Vaziyet Planlarının ölçeklerinde: Projeler 1/1000 olarak ölçeklendirilir. Kat Planlarının ölçeklerinde : Projeler 1/50 olarak ölçeklendirilirAyrıntılar ise : 1/20 olarak ölçeklendirilir.*

Bu önbilgiler ışığında, gelin modern mimari yapılara ait 5 projeyi ve sonra da inşa edilmiş hallerinin fotoğraflarını inceleyelim.