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5 modern ev: Fikir vermesi için planlarıyla birlikte

Özlem K. Özlem K.
Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
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Bugün sayfamızda beş ayrı eve ait mimari planları ve bu evlerin inşa edilmiş hallerinden fotoğraflarını taşıdık. Mimari proje; ana gayrimenkulde yapının veya yapıların ruhsat eki projesine uygun, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konumu ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı arsa payları ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça ve her bağımsız bölümün birden başlayıp sıra ile giden numarası da belirtilmek suretiyle kat planları ayrı ayrı gösterilen, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan idarece onaylı projeyi ifade ediyor.* Vaziyet Planlarının ölçeklerinde: Projeler 1/1000 olarak ölçeklendirilir. Kat Planlarının ölçeklerinde : Projeler 1/50 olarak ölçeklendirilirAyrıntılar ise : 1/20 olarak ölçeklendirilir.*

Bu önbilgiler ışığında, gelin modern mimari yapılara ait 5 projeyi ve sonra da inşa edilmiş hallerinin fotoğraflarını inceleyelim.

1) Evin bitmiş hali

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Modern Oturma Odası
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Fotoğrafta açık planlı geniş yaşam alanını gördüğümüz, toplamda 275 m2'lik konutun diğer fotoğraflarını görmek ve konut hakkında daha detaylı bilgiler edinmek için ’Gücünü sadeliğinden alan bir ev’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.

1) Dubleksin alt katı

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Bu mimari planda ise dubleks bir konutun alt kat planını ve bahçesini görüyoruz. Konutun hangi yöne baktığı dahi sağ üst köşede belirtilmiş. Planda iki araçlık yarı kapalı otopark, depolama alanları, ufak iki tuvalet, açık planlı yaşam alanında yer alan mutfak, yemek odası ve oturma odasının konumları, kapılar ve penceler ve üst kata çıkan merdivenler kolaylıkla seçilmekte.

2) İncelemesi basit bir plan

Adecuación de vivienda, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

İlk örnek olarak özellikle bu projeyi seçtik çünkü renklendirilmiş olması nedeniyle, bu planı inceleyip anlamak diğerlerine göre oldukça kolay. Üç yatak odalı bir evin renovasyonu için gerçekleştirilmiş olan bu çizimde yatak odalarının konumlarını, oturma odası ve açık planlı mutfağın şeklini, evin girişini ve tüm odalardaki pencerelerin her birinin yerini rahatlıkla seçebiliyoruz.

2) Evin bitmiş hali

Adecuación de vivienda, Novodeco Novodeco Modern Oturma Odası
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Bu konutbir apartman dairesi olduğu için yalnızca iç kısmının fotoğraflarına ulaşabildik. Seçtiğimiz bu fotoğrafta ise konutun oturma odasını ve açık planlı mutfağını dekore edilmiş haliyle görmekteyiz.

3) Avlulu ev: Kat planlı ve çatı

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

Bu mimari planda ise hem kat planını hem de teknik planı görüyoruz. Yapının artistik çizimleri de dahil olmak üzere, diğer resimleri bu linkten görebilirsiniz.

3) Avlulu evin bitmiş hali

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO Modern Bahçe
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

Yukarıda U şeklindeki yapının bitmiş halinin avludan çekilmiş fotoğrafını görmekteyiz. Avlusunda dört adet çam ağacına da misafirlik yapan bu yapı ahşap zeminleri ve taş yüzeyleri ile mükemmel bir dağ evi. 

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4) İç ve dış mekanların detaylı planı

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Minimalist Evler
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Bu mimari planda ise hem iç mekanların hem de dış mekanların detaylı çizimini görmekteyiz. Bu planda tüm mekanlar tek tek numaralandırıldığı ve sol üst tarafta bu numaraların (İspanyolca) açıklamaları olduğu için bu planı okumak da için oldukça kolay.

4) Bitmiş halinin arka cepheden görünümü

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Minimalist Evler
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Bu fotoğrafta arka cephesinde nasıl göründüğüne şahit oluyoruz. Planda maviyle görünen havuz terasla aynı hizada, çimenli bahçeden bir basamak yüksekte yer alıyor. Evin geniş pencereleri sayesinde evin içini görmek mümkün.

5) Sıradışı bir yapı

Jorge Guedes's House 100 Planos Arquitectura Lda Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
100 Planos Arquitectura Lda

Jorge Guedes's House

100 Planos Arquitectura Lda
100 Planos Arquitectura Lda
100 Planos Arquitectura Lda

T şeklindeki bu sıradışı konut planında ise mobilyalar yerleştirilmediği için hangi odanın hangisi olduğunu anlamak biraz daha güç, bu nedenle daha dikkatli incelemek gerekiyor. odaların boyutları göz önünde bulundurularak bazı çıkarımlar yapmak mümkün. Kapı ve pencere yerleri ise açık bir şekilde anlaşılıyor.

5) Sıradışı yapının bitmiş hali

Jorge Guedes's House 100 Planos Arquitectura Lda Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
100 Planos Arquitectura Lda

Jorge Guedes's House

100 Planos Arquitectura Lda
100 Planos Arquitectura Lda
100 Planos Arquitectura Lda

Fotoğrafta bu ultra-modern yapının bitmiş halini görüyoruz. T şeklindeki yapısı ise oldukça sıradışı bir şekle sahip olan yapının diğer fotoğraflarını görmek için lütfen bu linke tıklayınız.

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