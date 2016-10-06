Türkiye'den harika bir yayla evi

Son olarak eve bir de uzaktan bakalım değil mi? Yemyeşil dağların, temiz havanın, serinliğin, dinginliğin ve huzurun içinde herkesin yaşamak isteyeceği renkli ama yalın, naturel, sağlıklı ve şık bir mimari…

Eğer bu huzur dolu ve doğal evi beğendiyseniz ve siz de bir yayla evi yaptırmayı düşünüyorsanız önce mutlaka Size ev yapma ilhamı verecek 15 küçük kır evi başlıklı yazımızı ziyaret edip kendi eviniz için ilham almalısınız.