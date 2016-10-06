Türkiye'den harika bir yayla evi

Türkiye'de yaz mevsimleri oldukça sıcak geçtiğinden genel olarak yazlık ve yayla kültürü de o kadar yaygındır. Kimileri yazları deniz kenarındaki yazlıklarda güneşin ve sahilin tadını çıkararak geçirmek ister, kimileri ise çok daha serin olan, temiz havalı, yüksek bölgelerdeki kırsal kesimlerdeki yayla evlerine göçer. Yazlıklar genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde popülerken, Karadeniz bölgesinde yayla turizmi çok daha yaygındır. Karadeniz'in o harika havası, oksijen deposu ormanları, serin ve canlandırıcı havası adeta cennet gibidir ve yaz mevsimlerini geçirmek için deniz aramayanlara göre Türkiye'nin en ideal bögesidir. Bugün sizlerle ziyaret edeceğimiz ve mimari tasarım ve dış cephe düzenlenmesini inceleyeceğimiz yayla evi ise Karadeniz bölgesinin en öne çıkan şehirlerden biri olan Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda yer alıyor.
Dış cephe düzenlemesi Gürsoy Kerestecilik tarafından hayata geçirilen bu geniş yayla evi, temiz hava tutkunlarının ve doğa ile iç içe bir hayatı tercih edenlerin hayallerini süsleyebilecek kadar ferah ve naturel özelliklere sahip. İki buçuk katlı olan ve geniş bir aile evi olarak dizayn edilen yayla evinin dış cephesinde pek tabii ki doğal çevreyle uyumlu olması açısından ağırlıklı olarak ahşap malzeme tercih edilmiş. Evlerin dış cephelerinde ve ana malzeme olarak ahşap malzemenin cazibesi elbette sıcaklığından, doğallığından ve çevresiyle uyum sağlayan naturel yapısından ileri geliyor. Ancak ahşabın en önemli özelliği, bunların da ötesinde, nefes alan ve canlı bir yapı malzemesi olması ve bu yüzden de söz konusu ahşap evlerin içinde yaşayanlar için en sağlıklı malzeme tercihlerinden biri olması.
Hiç pencere yokmuş gibi görünen bu arka cephede aslında panjurların dış cephe kaplaması ile aynı malzemeden üretilmiş olması sonucu ev kullanılmadığı zaman kutu gibi ve yekpare bir görünüm sağlanıyor. Sağlam duruşuyla dikkat çeken evde ahşabın yanı sıra yine doğal ortamla bütünlük sağlamasıyla öne çıkan doğal taş unsurlar kullanılmış.
Evin mimarisindeki en önemli özelliklerden biri de geniş balkon ve veranda alanlarına sahip olması. Zaten yaz mevsimi için özel olarak dizayn edilen yayla evlerinde (ve tabii ki yazlıklarda da) en olmazsa olmaz özelliklerden biridir balkon ve teras alanları.
Her unsuru doğal malzemeler tercih edilerek inşa edilen bu rustik tarzlı şık yayla evinin balkonlarına ve verandasına baktığımızda kırmızı tuğla ve ahşap malzemelerin bir arada kullanıldığını, ve böylelikle de doğal dokunun sürekliliği ve bütünlüğü korunurken aynı zamanda da mimari yapıya renk katıldığı dikkat çekiyor.
Son olarak eve bir de uzaktan bakalım değil mi? Yemyeşil dağların, temiz havanın, serinliğin, dinginliğin ve huzurun içinde herkesin yaşamak isteyeceği renkli ama yalın, naturel, sağlıklı ve şık bir mimari…
Eğer bu huzur dolu ve doğal evi beğendiyseniz ve siz de bir yayla evi yaptırmayı düşünüyorsanız önce mutlaka Size ev yapma ilhamı verecek 15 küçük kır evi başlıklı yazımızı ziyaret edip kendi eviniz için ilham almalısınız.