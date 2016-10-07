Zemin alanından yer kazandıran 8 muhteşem daire!

Minimalist yaklaşımla daha ferah ve göze hitap eden alanlar dizayn edebilirsiniz. Çelik ya da ahşap taşıyıcı materyallerle rıht boşluğu bırakılan merdiven, ayrıca beyaz rengi ile iç mekana uyum sağlıyor. Görüş açısı ve derinliği bozmayan yaklaşımı ile hafif ve zarafet unsuru bir dizayn anlayışı hakim.

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