Zemin alanından yer kazandıran 8 muhteşem daire!

Günümüzde modern ve çok fonksiyonlu tasarım fikirleri ile tasarlanan evler bazen çok büyük alanlara sahip olmuyor. Özellikle şehir hayatını tercih edenler için küçük daireler, en sık rastlanan alternatifler arasında yer alıyor. Küçük dairelerde fonksiyonellik ve estetiği yakalamak sanıldığı kadar zor değil. Özellikle döşeme zemini alanından yer kazandıran mobilya ve dekorasyon fikirleri ile büyük evleri aratmayacak konfora sahip olmak mümkün. Büyük bir evin sağladığı birçok ihtiyacı sağlayan küçük evlerde dekorasyon fikirleri ilginizi çekiyor olabilir. Ölü alanlar, merdiven altı veya yatak altı depolama sistemleri ve daha birçok pratik fikir ihtiyaç duyulan alanları yeniden kazandırabilir. Zemin alanından yer kazandıran 8 muhteşem daireden görseller derledik, ilginizi çeken fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Ölü alanları depolama amaçlı değerlendirmek zemin alanından yer kazandırır. Ekstra alan kazandıran çekmece ve dolaplar için kullanılmayan alanlar, yani ölü alanlar değerlendirilmelidir. Örnek görselde görüldüğü üzere zemin kotu farkını gizli çekmeceler barındıran kademeler ile değerlendirmek mümkün. Böylelikle eşya ve ıvır zıvırlar için depolama alanı sağlanırken, pratik bir şekilde açılan çekmece dizaynı ile geniş ve ferah alanlar dekore edebilirsiniz.
Kapı ardında duvara gömme dolap tasarlanarak, geçiş alanı kolaylığı sağlaması açısından sürgülü kapı modeli tasarlanıyor. Antre ve koridorlar için de geniş alanlara sahip değilseniz, gömme dolap fikri ve sürgülü kapı model ideal alternatifler olabilir. Beyaz renk açık raf dizaynı ile kütüphane ihtiyacı sağlanıyor. Bölme duvarlara gömülü dolap ya da raflar, ihtiyaca göre çekmeceler dizayn edebilirsiniz.
Stüdyo daire ya da küçük evlerde birçok ihtiyacı tek alanda çözmek gerekir. Örnek görselde görüldüğü üzere mutfak alanı geçiş rahatlığı sağlaması bakımından özenle dizayn ediliyor. Duvara monte yatak modeli sayesinde sadece ihtiyaç duyulan zamanlarda uyku ve dinlenme ihtiyacı tek alanda sağlanıyor. Ayrıca açık renk tonlarında zemin rengi genişlik etkisi katarken, ahşap döşeme zemini sıcak bir atmosfer oluşturuyor.
Mutfak tezgahında ayrıca alan kazandıran tasarım fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Mutfak tezgahında köşelerin kullanım kolaylığı sağlaması açısından dairesel eviyeler dizayn edilebilir. Mutfak tezgahında dağınıklıktan kurtulmak için depolama sistemlerine de özen gösterilmelidir. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Mutfağınızda birçok eşya ve aleti depolamanın yanı sıra mutfak düzeni oluşturmak ve göz yoran karmaşadan kaçınmak isteriz. Döşeme zemini alanından yer kazanmak istiyorsak duvar dekorlarını depolama amaçlı mutfak dolapları ile dizayn ederiz. Mutfak aletleri ya da mini fırın için ekstra alan kaybı olmaması için uygun mutfak nişleri değerlendirilebilir.
Farklı kotları kafa boyunu kurtaracak şekilde değerlendirmeye ne dersiniz? Örnek görselde görüldüğü üzere çelik putreller aracılığıyla ayrıca okuma ya da dinlenme alanı oluşturabilir, böylelikle zemin alanında daha az yer kaplamasını sağlayabilirsiniz.
Portatif kullanım olanakları sunan eşya ve mobilyaların yanı sıra, açılır ve katlanır kapılar küçük alanlarda yer kazandırabilir. Köşe alanı verimli kullanmak açısından açılı kapı kanatları tasarlanıyor. Kabin için ayarlanan alanda antik kapı modeli tercih edilmesi ise göze hitap eden ayrı bir detay.
Minimalist yaklaşımla daha ferah ve göze hitap eden alanlar dizayn edebilirsiniz. Çelik ya da ahşap taşıyıcı materyallerle rıht boşluğu bırakılan merdiven, ayrıca beyaz rengi ile iç mekana uyum sağlıyor. Görüş açısı ve derinliği bozmayan yaklaşımı ile hafif ve zarafet unsuru bir dizayn anlayışı hakim.
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