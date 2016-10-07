Ekonomik ve estetik: Kutu gibi bir ev

homify sayfalarında sizlerle yalnızca lüks, pahalı ve gösterişli evlere değil aynı zamanda güzelliğiyle öne çıkan ekonomik ve ulaşılabilir ev örneklerine de sık sık yer veriyoruz. Mimari tekniklerin her geçen gün geliştiği, dekorasyon tarzlarının da giderek modernleştiği günümüzde ekonomik bir estetik yaratmak artık geçmişe göre çok daha kolay. Üstelik bu evler yalnızca ekonomik avantajlarıyla değil, konfor ve pratiklik açısından da modern yaşama çok daha uyumlu olmalarıyla da dikkat çekiyor. Ne de olsa herkes malikane gibi devasa evlerde yaşamak istemez, çünkü eviniz ne kadar büyük olursa “derdi” de o kadar fazla olur aslında. Bugün de sizlerle ekonomik ve göz kamaştırıcı bir eve konuk olmak için Brezilya'ya kadar uzanıyoruz. “Kutu gibi ev” tanımlamasının en estetik örneklerinden biri olan bu ev ahşap kolonları ve doğallığı modern tarzla birleştiren tasarımı ile konforu ve estetiği harmanlayarak sunuyor. Üstelik evin iç dekorasyonu da dış cephesi kadar büyüleyici, pratik ve modern. Girizgâhı daha fazla uzatmadan ev turumuza başlayalım…
Modern mimarilerin en öne çıkan özelliklerinden biri de farklı malzemelerin ahenkli bir tarzda harmanlanmasıdır. Bu evde de betonun, tuğlanın, taşın ve pek tabii ki ahşabın harika uyumu daha ilk görüşte kendisine hayran bırakıyor. Tek kattan oluşan evin dış cephesi yalın, zarif ve karakter sahibi bir görünüm ortaya çıkarıyor. Ahşap kolon ve parçaların açık renkli beton yüzeyle adeta dans ettiği cephenin en çekici özelliklerinden biri de yemyeşil sarmaşıklarla süslenmiş olması. Huzurun ve dinginliğin bir sembolü adeta.
Modern bir rustik dekorasyon yaratmanın olmazsa olmaz koşullarından ikisi hasır mobilyalar ve ahşap parçalardır pek tabii ki. Bu evin iç dekorasyonunda da bulunduğu çevre ve dış cephe ile uyumlu doğal bir rustik tarz kullanılmış. Bu stilde bir modern karakter yaratılırken bitkilerin de dekorasyonun bir parçası olarak düşünülmesi şık ve naturel detaylardan. Duvarlardaki el sanatları eserleri ise mekana artistik bir değer katıyor.
Evin mutfak, yemek alanı ve salonunda açık planlı bir yerleşim uygulanmış. Küçük alanları daha da genişleten bu tarz iç mimari uygulamalarda elbette dikkat edilmesi bazı şeyler var; bunların başında ise mekandaki uyumun sağlanabilmesi ve geöişlerin oldukça yumuşak ve şık olması. Oturma grubunda da hasır iskeletli koltuk takımları tercih edilerek mutfak ve yemek alanında sağlanan rustik modernlik sürdürülmüş. Ayrıca küçük alanlarda yerleşim konusunda da örnek alınacak bir dizayn söz konusu.
L şeklinde uzanan mimari sayesinde mutfak iç tarafa doğru uzanıyor ve ilk fotoğraflarda görmediğimiz bir alana açılıyor. Bu alanda da son derece ferah ve şık bir dekorasyon söz konusu. Geniş raf ve dolaplara sahip beyaz depolama üniteleri, bu dekorasyonun küçük bir parçası.
Bu depolama alanının en büyük özelliği hem mutfağın hem de diğer odalara açılan kapının bulunduğu koridorun birleştirici parçası olması ve dolayısıyla son derece fonksiyonel bir geçiş işlevi üstlenmesi. Göz kamaştırıcı geniş ahşap kapının yan tarafında bulunan dolaplar mutfak dışı depolama fonksiyonu için kullanılıyor.
Ve işte L şeklindeki evin en uç kısmında kalan gizli mutfak! Siyah ve beyazın muhteşem uyumu harika bir fonksiyonel dizaynla bir araya geliyor ve bu dizayna ahşap dokunuşlar eşlik ediyor. Hem dört kişilik bir yemek masası, hem mutfak adası, hem de geniş mutfak tezgahı ve dolaplarının sığdırıldığı alan, büyük pencereler sayesinde bir nebze olsun kalabalık ve boğucu gelmiyor. (Eğer siz de mutfağınızın harika görünmesini istiyor ve bunun için profesyonellerden yardım almak istiyorsanız: Mutfak planlayıcıları sekmesinden uzman tasarımcılarla iletişime geçebilirsiniz.)
Banyoda ise küçük alanları değerlendirirken aynı zamanda nasıl modern bir estetik yaratılır? konusunda ders niteliğinde bir dizayn söz konusu. İki ucu iki duvara yaslanmış mermer tezgah ve gömme lavabo küçük banyolarda kullanmak için harika bir tasarım fikri. Eğer siz de evinizdeki küçük odaları bu banyodaki gibi profesyonel bir dizaynla dekore etmek istiyorsanız Küçük dairelerden kopya çekebileceğiniz 12 fikir başlıklı yazımızdan ilham alabilirsiniz.