현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Ekonomik ve estetik: Kutu gibi bir ev

Homify TR Homify TR
Residência Vale do Itamaracá, Cria Arquitetura Cria Arquitetura Rustik Evler
Loading admin actions …

homify sayfalarında sizlerle yalnızca lüks, pahalı ve gösterişli evlere değil aynı zamanda güzelliğiyle öne çıkan ekonomik ve ulaşılabilir ev örneklerine de sık sık yer veriyoruz. Mimari tekniklerin her geçen gün geliştiği, dekorasyon tarzlarının da giderek modernleştiği günümüzde ekonomik bir estetik yaratmak artık geçmişe göre çok daha kolay. Üstelik bu evler yalnızca ekonomik avantajlarıyla değil, konfor ve pratiklik açısından da modern yaşama çok daha uyumlu olmalarıyla da dikkat çekiyor. Ne de olsa herkes malikane gibi devasa evlerde yaşamak istemez, çünkü eviniz ne kadar büyük olursa “derdi” de o kadar fazla olur aslında. Bugün de sizlerle ekonomik ve göz kamaştırıcı bir eve konuk olmak için Brezilya'ya kadar uzanıyoruz. “Kutu gibi ev” tanımlamasının en estetik örneklerinden biri olan bu ev ahşap kolonları ve doğallığı modern tarzla birleştiren tasarımı ile konforu ve estetiği harmanlayarak sunuyor. Üstelik evin iç dekorasyonu da dış cephesi kadar büyüleyici, pratik ve modern. Girizgâhı daha fazla uzatmadan ev turumuza başlayalım…

Dış cephe

Residência Vale do Itamaracá, Cria Arquitetura Cria Arquitetura Rustik Evler
Cria Arquitetura

Cria Arquitetura
Cria Arquitetura
Cria Arquitetura

Modern mimarilerin en öne çıkan özelliklerinden biri de farklı malzemelerin ahenkli bir tarzda harmanlanmasıdır. Bu evde de betonun, tuğlanın, taşın ve pek tabii ki ahşabın harika uyumu daha ilk görüşte kendisine hayran bırakıyor. Tek kattan oluşan evin dış cephesi yalın, zarif ve karakter sahibi bir görünüm ortaya çıkarıyor. Ahşap kolon ve parçaların açık renkli beton yüzeyle adeta dans ettiği cephenin en çekici özelliklerinden biri de yemyeşil sarmaşıklarla süslenmiş olması. Huzurun ve dinginliğin bir sembolü adeta.

Hasır ve ahşap

Residência Vale do Itamaracá, Cria Arquitetura Cria Arquitetura Rustik Balkon, Veranda & Teras
Cria Arquitetura

Cria Arquitetura
Cria Arquitetura
Cria Arquitetura

Modern bir rustik dekorasyon yaratmanın olmazsa olmaz koşullarından ikisi hasır mobilyalar ve ahşap parçalardır pek tabii ki. Bu evin iç dekorasyonunda da bulunduğu çevre ve dış cephe ile uyumlu doğal bir rustik tarz kullanılmış. Bu stilde bir modern karakter yaratılırken bitkilerin de dekorasyonun bir parçası olarak düşünülmesi şık ve naturel detaylardan. Duvarlardaki el sanatları eserleri ise mekana artistik bir değer katıyor.

Uyumlu açık plan

Residência Vale do Itamaracá, Cria Arquitetura Cria Arquitetura Rustik Balkon, Veranda & Teras
Cria Arquitetura

Cria Arquitetura
Cria Arquitetura
Cria Arquitetura

Evin mutfak, yemek alanı ve salonunda açık planlı bir yerleşim uygulanmış. Küçük alanları daha da genişleten bu tarz iç mimari uygulamalarda elbette dikkat edilmesi bazı şeyler var; bunların başında ise mekandaki uyumun sağlanabilmesi ve geöişlerin oldukça yumuşak ve şık olması. Oturma grubunda da hasır iskeletli koltuk takımları tercih edilerek mutfak ve yemek alanında sağlanan rustik modernlik sürdürülmüş. Ayrıca küçük alanlarda yerleşim konusunda da örnek alınacak bir dizayn söz konusu.

Depolama üniteleri

Residência Vale do Itamaracá, Cria Arquitetura Cria Arquitetura Rustik Mutfak
Cria Arquitetura

Cria Arquitetura
Cria Arquitetura
Cria Arquitetura

L şeklinde uzanan mimari sayesinde mutfak iç tarafa doğru uzanıyor ve ilk fotoğraflarda görmediğimiz bir alana açılıyor. Bu alanda da son derece ferah ve şık bir dekorasyon söz konusu. Geniş raf ve dolaplara sahip beyaz depolama üniteleri, bu dekorasyonun küçük bir parçası.

Fonksiyonel ve estetik bir geçiş

Residência Vale do Itamaracá, Cria Arquitetura Cria Arquitetura Rustik Mutfak
Cria Arquitetura

Cria Arquitetura
Cria Arquitetura
Cria Arquitetura

Bu depolama alanının en büyük özelliği hem mutfağın hem de diğer odalara açılan kapının bulunduğu koridorun birleştirici parçası olması ve dolayısıyla son derece fonksiyonel bir geçiş işlevi üstlenmesi. Göz kamaştırıcı geniş ahşap kapının yan tarafında bulunan dolaplar mutfak dışı depolama fonksiyonu için kullanılıyor.

Ve mutfak…

Residência Vale do Itamaracá, Cria Arquitetura Cria Arquitetura Rustik Mutfak
Cria Arquitetura

Cria Arquitetura
Cria Arquitetura
Cria Arquitetura

Ve işte L şeklindeki evin en uç kısmında kalan gizli mutfak! Siyah ve beyazın muhteşem uyumu harika bir fonksiyonel dizaynla bir araya geliyor ve bu dizayna ahşap dokunuşlar eşlik ediyor. Hem dört kişilik bir yemek masası, hem mutfak adası, hem de geniş mutfak tezgahı ve dolaplarının sığdırıldığı alan, büyük pencereler sayesinde bir nebze olsun kalabalık ve boğucu gelmiyor. (Eğer siz de mutfağınızın harika görünmesini istiyor ve bunun için profesyonellerden yardım almak istiyorsanız: Mutfak planlayıcıları sekmesinden uzman tasarımcılarla iletişime geçebilirsiniz.)

Küçük ama şık bir banyo

Residência Vale do Itamaracá, Cria Arquitetura Cria Arquitetura Rustik Banyo
Cria Arquitetura

Cria Arquitetura
Cria Arquitetura
Cria Arquitetura

Banyoda ise küçük alanları değerlendirirken aynı zamanda nasıl modern bir estetik yaratılır? konusunda ders niteliğinde bir dizayn söz konusu. İki ucu iki duvara yaslanmış mermer tezgah ve gömme lavabo küçük banyolarda kullanmak için harika bir tasarım fikri. Eğer siz de evinizdeki küçük odaları bu banyodaki gibi profesyonel bir dizaynla dekore etmek istiyorsanız Küçük dairelerden kopya çekebileceğiniz 12 fikir başlıklı yazımızdan ilham alabilirsiniz.

Zemin alanından yer kazandıran 8 muhteşem daire!
Bu ev projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler