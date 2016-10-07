Ekonomik ve estetik: Kutu gibi bir ev

homify sayfalarında sizlerle yalnızca lüks, pahalı ve gösterişli evlere değil aynı zamanda güzelliğiyle öne çıkan ekonomik ve ulaşılabilir ev örneklerine de sık sık yer veriyoruz. Mimari tekniklerin her geçen gün geliştiği, dekorasyon tarzlarının da giderek modernleştiği günümüzde ekonomik bir estetik yaratmak artık geçmişe göre çok daha kolay. Üstelik bu evler yalnızca ekonomik avantajlarıyla değil, konfor ve pratiklik açısından da modern yaşama çok daha uyumlu olmalarıyla da dikkat çekiyor. Ne de olsa herkes malikane gibi devasa evlerde yaşamak istemez, çünkü eviniz ne kadar büyük olursa “derdi” de o kadar fazla olur aslında. Bugün de sizlerle ekonomik ve göz kamaştırıcı bir eve konuk olmak için Brezilya'ya kadar uzanıyoruz. “Kutu gibi ev” tanımlamasının en estetik örneklerinden biri olan bu ev ahşap kolonları ve doğallığı modern tarzla birleştiren tasarımı ile konforu ve estetiği harmanlayarak sunuyor. Üstelik evin iç dekorasyonu da dış cephesi kadar büyüleyici, pratik ve modern. Girizgâhı daha fazla uzatmadan ev turumuza başlayalım…