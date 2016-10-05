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Hiç aklınıza gelmeyecek 13 pratik mutfak aleti

nihal e. nihal e.
Cake Server - Steel, Magisso Magisso Yemek OdasıYemek Takımı & Bardaklar
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Her biri yaratıcı ve kullanışlı 13 mutfak aletini tanıtacağımız yazıda sizin için en güzel ürünleri derledik.

​Tezgaha gömülü rende

ChopChop., Dirk Biotto – Industrial Design Dirk Biotto – Industrial Design MutfakMutfak Malzemeleri
Dirk Biotto – Industrial Design

Dirk Biotto – Industrial Design
Dirk Biotto – Industrial Design
Dirk Biotto – Industrial Design

Rende işlemi hepimiz için yorucudur. Özellikle kış mevsiminin yaklaştığı şu zamanlarda havuç rendesi kişiyi daha çok yorar. Belki her eve uygulamak mümkün değil ama sıfırdan tezgah yaptıranlar için ilginç bir alet var. Tezgaha gömülü rende. Tezgahın kalın tahtası içindeki metal çekmece ile rendelediklerinizi kolayca taşıyabiliyorsunuz.

​Çekmeceden çıkan sürpriz

CALVOS - FS, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG MutfakMutfak Malzemeleri
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Eğer ekmeğinizi ince dilimler halinde ve kusursuz seviyorsanız bu alet tam size göre. Çekmece içine monte edilen ekmek dilimleme aleti ile pratik bir şekilde ekmeklerinizi dilimleyebilirsiniz.

​Kullanışlı çekmece

SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® MutfakDepo & Kiler
Designstudio speziell®

Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
Designstudio speziell®

Yeni mutfaklarda bulunan çekmeceler standart çekmecelerden daha üstün. Örneğin resimdeki büyük çekmece içindeki farklı bölmelerle çok sayıda aleti bir arada depolayabiliyor. Cep telefonları için özel şarj kısmı da bulunan çekmece mükemmel bir çözüm.

​Pratik kesme tahtası

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green İskandinav Mutfak
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

Tezgah içine gömülü bir başta pratik alet çekmece şeklindeki kesme tahtası. Mutfakta en çok kullandığımız aletlerin başında gelen kesme tahtaları her daim el altında olmalı. Bu örnekte kolayca kullanma imkanı bulduğunuz tahta aynı zamanda gayet geniş.

​Yaratıcı tasarım

Cake Server - Steel, Magisso Magisso Yemek OdasıYemek Takımı & Bardaklar
Magisso

Cake Server – Steel

Magisso
Magisso
Magisso

Pasta, kek gibi tatlılar için kullanılan servis maşaları bazı farklılıklar gösterse de genel olarak çoğunun şekli ve kullanımı aynıdır. Bu örnekte ise sıra dışı bir tasarım var. Çünkü servis maşasının şekli bütün. Yani hem bıçak hem de maşa işlevi görüyor.

​Şeker sever misiniz?

Cake-Pop - Former, Geschenke-Manufaktur Geschenke-Manufaktur MutfakMutfak Malzemeleri
Geschenke-Manufaktur

Geschenke-Manufaktur
Geschenke-Manufaktur
Geschenke-Manufaktur

Özellikle çocukların seveceği bir başka örnekte yuvarlak lolipop kalıbı görüyoruz. Gerekli malzemeyi hazırladıktan sonra kalıp içine döküp kendi şekerinizi imal edebilirsiniz. Çok kolay değil mi?

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​Tablet tutucu

Harch Tablet Holder, Harch Wood Couture Harch Wood Couture MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Harch Wood Couture

Harch Tablet Holder

Harch Wood Couture
Harch Wood Couture
Harch Wood Couture

Günün önemli bir kısmının geçtiği mutfakta bazen yemek hazırlarken bazen bir kahve içtiğinizde internete göz atmak ya da müzik dinlemek için tablete ihtiyacınız olur. Peki tableti nereye koyacaksınız? Cevap resimde. Ahşaptan yapılma tablet tutucu bu sorunu şıp diye çözer.

​Güneşli pazartesiler

Complementos cocina , Givensa Givensa MutfakMutfak Malzemeleri
Givensa

Givensa
Givensa
Givensa

Sabah kahvaltılarını neşelendirmeye ne dersiniz? Sevimli kalıplar sayesinde yemek hazırlamak artık çok daha güzel. Resimdeki bulut ve güneş şeklindeki yumurta kalıbı örneklerden sadece bir tanesi. Dilediğiniz şekilde çeşit çeşit yaratıcı kalıp bulabilirsiniz.

​Mutfak makası

Gadgets de Cocina, Icool Icool MutfakMutfak Malzemeleri
Icool

Icool
Icool
Icool

Her ne kadar zaman içinde doğrama işinde ustalaşsanız bile yaratıcı aletlerle alternatif çözümler her daim mümkün. Örneğin çok katmanlı bir doğrama makası? Neden olmasın…

​Neşeli balık

Complementos cocina , Givensa Givensa MutfakMutfak Malzemeleri
Givensa

Givensa
Givensa
Givensa

Unla yapılan bazı yemeklerde yumurtanın akıyla sarısının ayrılması gerekir. Basit gibi görünen bu işlem eğer sakar biriyseniz yorucu olabilir. Oysa sevimli bir turuncu balık şeklindeki küçük pompa ile yumurta sarısını ayıklamak artık çok kolay. Ayrıca çocuklarınıza pasta yaparken onların da ilgisini çekebilirsiniz.

​Sarmal havuç dilimleri

Endlos-Julienneschneider, Triangle GmbH Triangle GmbH MutfakMutfak Malzemeleri
Triangle GmbH

Triangle GmbH
Triangle GmbH
Triangle GmbH

Tezgaha gömülü rendeyi görmüştük. Peki ya ilginç şekilli salatalar yapmaktan hoşlanıyorsanız? O halde sarmal dilimleyici tam olarak aradığınız şey. Havucu döndürerek dilimlerken tek parça halinde ilginç şekiller elde edebilirsiniz.

​Şık ceviz kıracağı

Ceviz Kıracağı Bonvagon.com MutfakMutfak Malzemeleri
Bonvagon.com

Ceviz Kıracağı

Bonvagon.com
Bonvagon.com
Bonvagon.com

Yemeklerin önemli bir parçası olan cevizlerin faydaları say say bitmez. Tatlılardan tutun da keklere, salatalardan mezelere dek hemen hemen her yemeğe ekleyebileceğiniz cevizler deyim yerindeyse mutfağın baş tacı. Bu kadar önemli bir besin şık bir kıracağı hak ediyor. Hiçbir yer bulamayacağınız bu zarif kıracak mutfağınıza şıklık katacak.

​Fonksiyonel çözüm

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Mutfakla ilgili en önemli konulardan biri olan depolama küçük mutfak aletlerini içeriyor. Kaşıklar, bıçaklar, kesme tahtaları, doğrama bıçakları ve daha bir sürü şey. Tüm bu aletleri çekmecelere doldurmak her ne kadar en sık yapılan depolama şekli olsa da çok yaratıcı çözümler de var.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Girişiyle insanı etkileyen 7 yerli ev projesi’ başlığını okuyabilirsiniz.

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