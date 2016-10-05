Hiç aklınıza gelmeyecek 13 pratik mutfak aleti

Her biri yaratıcı ve kullanışlı 13 mutfak aletini tanıtacağımız yazıda sizin için en güzel ürünleri derledik.
Rende işlemi hepimiz için yorucudur. Özellikle kış mevsiminin yaklaştığı şu zamanlarda havuç rendesi kişiyi daha çok yorar. Belki her eve uygulamak mümkün değil ama sıfırdan tezgah yaptıranlar için ilginç bir alet var. Tezgaha gömülü rende. Tezgahın kalın tahtası içindeki metal çekmece ile rendelediklerinizi kolayca taşıyabiliyorsunuz.
Eğer ekmeğinizi ince dilimler halinde ve kusursuz seviyorsanız bu alet tam size göre. Çekmece içine monte edilen ekmek dilimleme aleti ile pratik bir şekilde ekmeklerinizi dilimleyebilirsiniz.
Yeni mutfaklarda bulunan çekmeceler standart çekmecelerden daha üstün. Örneğin resimdeki büyük çekmece içindeki farklı bölmelerle çok sayıda aleti bir arada depolayabiliyor. Cep telefonları için özel şarj kısmı da bulunan çekmece mükemmel bir çözüm.
Tezgah içine gömülü bir başta pratik alet çekmece şeklindeki kesme tahtası. Mutfakta en çok kullandığımız aletlerin başında gelen kesme tahtaları her daim el altında olmalı. Bu örnekte kolayca kullanma imkanı bulduğunuz tahta aynı zamanda gayet geniş.
Pasta, kek gibi tatlılar için kullanılan servis maşaları bazı farklılıklar gösterse de genel olarak çoğunun şekli ve kullanımı aynıdır. Bu örnekte ise sıra dışı bir tasarım var. Çünkü servis maşasının şekli bütün. Yani hem bıçak hem de maşa işlevi görüyor.
Özellikle çocukların seveceği bir başka örnekte yuvarlak lolipop kalıbı görüyoruz. Gerekli malzemeyi hazırladıktan sonra kalıp içine döküp kendi şekerinizi imal edebilirsiniz. Çok kolay değil mi?
Günün önemli bir kısmının geçtiği mutfakta bazen yemek hazırlarken bazen bir kahve içtiğinizde internete göz atmak ya da müzik dinlemek için tablete ihtiyacınız olur. Peki tableti nereye koyacaksınız? Cevap resimde. Ahşaptan yapılma tablet tutucu bu sorunu şıp diye çözer.
Sabah kahvaltılarını neşelendirmeye ne dersiniz? Sevimli kalıplar sayesinde yemek hazırlamak artık çok daha güzel. Resimdeki bulut ve güneş şeklindeki yumurta kalıbı örneklerden sadece bir tanesi. Dilediğiniz şekilde çeşit çeşit yaratıcı kalıp bulabilirsiniz.
Her ne kadar zaman içinde doğrama işinde ustalaşsanız bile yaratıcı aletlerle alternatif çözümler her daim mümkün. Örneğin çok katmanlı bir doğrama makası? Neden olmasın…
Unla yapılan bazı yemeklerde yumurtanın akıyla sarısının ayrılması gerekir. Basit gibi görünen bu işlem eğer sakar biriyseniz yorucu olabilir. Oysa sevimli bir turuncu balık şeklindeki küçük pompa ile yumurta sarısını ayıklamak artık çok kolay. Ayrıca çocuklarınıza pasta yaparken onların da ilgisini çekebilirsiniz.
Tezgaha gömülü rendeyi görmüştük. Peki ya ilginç şekilli salatalar yapmaktan hoşlanıyorsanız? O halde sarmal dilimleyici tam olarak aradığınız şey. Havucu döndürerek dilimlerken tek parça halinde ilginç şekiller elde edebilirsiniz.
Yemeklerin önemli bir parçası olan cevizlerin faydaları say say bitmez. Tatlılardan tutun da keklere, salatalardan mezelere dek hemen hemen her yemeğe ekleyebileceğiniz cevizler deyim yerindeyse mutfağın baş tacı. Bu kadar önemli bir besin şık bir kıracağı hak ediyor. Hiçbir yer bulamayacağınız bu zarif kıracak mutfağınıza şıklık katacak.
Mutfakla ilgili en önemli konulardan biri olan depolama küçük mutfak aletlerini içeriyor. Kaşıklar, bıçaklar, kesme tahtaları, doğrama bıçakları ve daha bir sürü şey. Tüm bu aletleri çekmecelere doldurmak her ne kadar en sık yapılan depolama şekli olsa da çok yaratıcı çözümler de var.
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