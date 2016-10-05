Hiç aklınıza gelmeyecek 13 pratik mutfak aleti

Mutfakla ilgili en önemli konulardan biri olan depolama küçük mutfak aletlerini içeriyor. Kaşıklar, bıçaklar, kesme tahtaları, doğrama bıçakları ve daha bir sürü şey. Tüm bu aletleri çekmecelere doldurmak her ne kadar en sık yapılan depolama şekli olsa da çok yaratıcı çözümler de var.

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