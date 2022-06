Hiç aklınıza gelmeyecek 13 pratik mutfak aleti

Yemeklerin önemli bir parçası olan cevizlerin faydaları say say bitmez. Tatlılardan tutun da keklere, salatalardan mezelere dek hemen hemen her yemeğe ekleyebileceğiniz cevizler deyim yerindeyse mutfağın baş tacı. Bu kadar önemli bir besin şık bir kıracağı hak ediyor. Hiçbir yer bulamayacağınız bu zarif kıracak mutfağınıza şıklık katacak.