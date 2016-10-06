Modern ve rahat aile evi

Bu gün bir aile evine misafir oluyoruz. Aile evini genel hatları ile inceleyip modern ve rahat bir aile evinde olması gereken tüm detaylara hakim oluyoruz. Mimari yapısı, odaları, konfor ve rahatlık açısından dekorasyonu ve evin genel kontrastı bir eve nasıl karakter kazandırabilir sorusunun cevabını bu evde buluyoruz. Bahçe peyzajı, evin dış cephe renklerinin seçimi ve uyumlu bir şekilde uygulanmış olması eve muhteşem bir görsellik kazandırmış. İç dekorasyon tamamen modern dekorasyon akımları doğrultusunda dekore edilmiş. Modernizm evin her tarafında mutlaka uygulanmış ve görsel manada insanın hayran kalacağı yaşadıkça huzur kaynağı olarak görece bu modern aile evi çıkarılmış. Homify aile evleri sayfasında yer alan bu muhteşem güzellikteki aile evine daha yakından bakalım.
Modern aile evinin ön cephesi dışarıdan bakıldığında ben bir aile eviyim iye bağıran bir havaya sahip. Araç garaj alanı, küçük ve bakımlı güzel bahçesi, ana giriş alanı ve dış cephe renkleri evin bir aile evi olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca çatıda yer alan gri kiremitler evin görüntüsünün daha güzel olmasını sağladığı gibi eve de ayrı bir hava katmış.
Evin arka bahçesi ailenin oyun oynama, çocukların eğlence alanı olarak düşünülmüş. Peyzaj düzenlemesi çok titiz bir şekilde yapılarak hem bodur hem de çok yıllık bitkilerin bir arada uyumlu bir şekilde yer alması sağlanarak yıl boyu yeşilin eksik kalmadığı şık ve zarif bir bahçe yapılmış. Ön cephe de çok az miktarda bahçesi bulunan bu evin arka cephesi bir ormana bakıyor.
Taş malzemeler kullanıldıkları alanları daha zarif hale getiren malzemeler oldukları için evin iç ve dış dekorasyonlarında oldukça çok kullanılırlar. Resimde yer alan ve taş malzeme kaplamaları ile daha görsel hale getirilmiş olan ön cephe bu sayede daha zarif bir alan olmuş. Yürüyüş yolu için ayrı diğer alanlar için ayrı malzemelerin kullanılmış olması ön cephenin zarafetini artırmış.
evin içine girdiğinizde dışarıdan basık görünmesinin aksine şaşırtıcı derece de yüksek olduğunu görüyorsunuz. Zemin kotunun altında da alanı bulunan ev iç mimari olarak normal bir kat yüksekliğinden daha fazla bir yüksekliğe sahip. Taş kaplamalar bu yüksekliğin daha görsel olmasını sağlamış ve evin iç dekorasyonu muhteşem bir görüntü ortaya çıkarmış.
Aile evinin salonu farklı bir konsepte dekore edilmiş. Geniş koltuklar koyu renk seçilmiş ve cam bir orta masa ile desteklenmiş. Ayrıca salonun bahçeye bakıyor olmasından yararlanılmış, geniş cam duvarlar ile salonun aydınlık ve ferah bir iç ortama sahip olması sağlanmış. Salon bitkileri kullanılarak salonun doğallığı ve görselliği pekiştirilmiş. Ara bölme olarak yine taş malzeme kullanılmış ve koyu renkli taş bir ara bölme yapılarak salonun genel renk kontrastı bozulmamış.
Evin her alanı gibi bahçeye bakana veranda kısmı da şık bir aydınlatma tasarımı ile aydınlatılmış. Çatıda yer alan güneşlikler gün içinde verandanın aydınlatılmasını sağlarken geceleri de özel tasarıma sahip aydınlatma sistemleri devreye giriyor ve bu alanı bir yıldız gibi ışıl ışıl hale getiriyor. Evin tüm odaları da benzer şekilde zarif bir aydınlatmaya sahip olacak şekilde düzenlenerek evin her tarafının ışıl ışıl olması sağlanmış.