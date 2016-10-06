Modern ve rahat aile evi

Bu gün bir aile evine misafir oluyoruz. Aile evini genel hatları ile inceleyip modern ve rahat bir aile evinde olması gereken tüm detaylara hakim oluyoruz. Mimari yapısı, odaları, konfor ve rahatlık açısından dekorasyonu ve evin genel kontrastı bir eve nasıl karakter kazandırabilir sorusunun cevabını bu evde buluyoruz. Bahçe peyzajı, evin dış cephe renklerinin seçimi ve uyumlu bir şekilde uygulanmış olması eve muhteşem bir görsellik kazandırmış. İç dekorasyon tamamen modern dekorasyon akımları doğrultusunda dekore edilmiş. Modernizm evin her tarafında mutlaka uygulanmış ve görsel manada insanın hayran kalacağı yaşadıkça huzur kaynağı olarak görece bu modern aile evi çıkarılmış. Homify aile evleri sayfasında yer alan bu muhteşem güzellikteki aile evine daha yakından bakalım.