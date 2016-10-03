Küçük bahçeleri daha samimi hale getirmek için 27 fikir

Boyutlarından bağımsız olarak insanın evinde küçük bir avlu ya da bahçesinin olması hakikaten büyük şans, hele de İstanbul gibi büyük, kalabalık ve gürültülü metropollerde yaşayanlar için. Küçük bile olsa bunun gibi dış mekânlar hem iyi vakit geçirmek, hem de misafir ağırlamak için ideal yerler haline geliyor. Özellikle de iç mekânların çekilmez hale geldiği yaz ve bahar aylarında.

Ancak bu tarz mekânları her zaman bakımlı, temiz ve iç açıcı tutmanın da kolay olmadığı bir gerçek. Özellikle de dışarının kirine pasına sürekli maruz kalmaları avlu ve küçük bahçelerin temizliğini güçleştiriyor.

Diğer yandan sadece temizlik ve düzen anlamında değil bu tarz mekânların nasıl döşendiği, hangi tarza uygun olarak dekore edildiği de mekânın davetkar görünüp görünmediğini etkileyen bir konu. Biz de bu yazıda küçük bir avlu ya da bahçeyi çok daha sıcak ve samimi hale getirmek için ilham alabileceğiniz bir dizi örnekten bir derleme hazırladık. Bu derlemede mutlaka sizin de hoşunuza gidecek bir fikir var.