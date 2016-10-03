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Küçük bahçeleri daha samimi hale getirmek için 27 fikir

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Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Kırsal Balkon, Veranda & Teras Sarı
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Boyutlarından bağımsız olarak insanın evinde küçük bir avlu ya da bahçesinin olması hakikaten büyük şans, hele de İstanbul gibi büyük, kalabalık ve gürültülü metropollerde yaşayanlar için. Küçük bile olsa bunun gibi dış mekânlar hem iyi vakit geçirmek, hem de misafir ağırlamak için ideal yerler haline geliyor. Özellikle de iç mekânların çekilmez hale geldiği yaz ve bahar aylarında. 

Ancak bu tarz mekânları her zaman bakımlı, temiz ve iç açıcı tutmanın da kolay olmadığı bir gerçek. Özellikle de dışarının kirine pasına sürekli maruz kalmaları avlu ve küçük bahçelerin temizliğini güçleştiriyor. 

Diğer yandan sadece temizlik ve düzen anlamında değil bu tarz mekânların nasıl döşendiği, hangi tarza uygun olarak dekore edildiği de mekânın davetkar görünüp görünmediğini etkileyen bir konu. Biz de bu yazıda küçük bir avlu ya da bahçeyi çok daha sıcak ve samimi hale getirmek için ilham alabileceğiniz bir dizi örnekten bir derleme hazırladık. Bu derlemede mutlaka sizin de hoşunuza gidecek bir fikir var.

1. Duvarlarınızı sarmaşıklarla kaplayarak şahane bir görünüm elde edebilirsiniz

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Modern Bahçe
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

2. Uyumlu ve huzurlu bir atmosfer oluşturmak için ahşap, konforlu mobilyalar ve yeşil bitkiler gibi farklı malzeme ve dokuları bir araya getirin

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura Rustik Balkon, Veranda & Teras
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

3. Evin iç ve dış mekânları arasında geçişler keskin değil akıcı olsun

CASULO, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA Modern Balkon, Veranda & Teras
MEIUS ARQUITETURA

CASULO

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

4. Ahşap bir pergola, bunun gibi tepeden asma lambalarla hoş bir atmosfer oluşturmanızı sağlar

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo Rustik Balkon, Veranda & Teras Seramik
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

5. Canlı renklerden korkmayın, monotonluktan kurtulun

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Kırsal Balkon, Veranda & Teras Sarı
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

6. Mekanın gene tarzı seçtiğiniz mobilyalarla uyumlu olsun

Residência Quinta do Golfe , FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Yeşillik ve ahşabı bir araya getiriyorsanız araya bunun gibi konuya uygun bir desen de atabilirsiniz

Casa das Macieiras, Rafaela Dal’Maso Arquitetura Rafaela Dal’Maso Arquitetura Tropikal Balkon, Veranda & Teras
Rafaela Dal’Maso Arquitetura

Rafaela Dal’Maso Arquitetura
Rafaela Dal’Maso Arquitetura
Rafaela Dal’Maso Arquitetura

8. Hamak sayesinde hemen alandan tasarruf edin hem de güzel zaman geçirin

homify Rustik Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

9. Duvarlarınızı daha güzelleştirmek için kasaların içinde çiçek ve bitki dikebilirsiniz

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo Rustik Bahçe Ahşap
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

10. Çakıltaşları, alçak çalılar ve minik bir bahçe çeşmesiyle hoş bir vaha oluşturun

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Modern Bahçe
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

11. Çiçekler illa saksıda olacak diye bir kural yok, yaratıcılığınızı kullanın

Projeto para um carrinho de flores, Casa Nova Paisagismo Casa Nova Paisagismo Rustik Bahçe
Casa Nova Paisagismo

Casa Nova Paisagismo
Casa Nova Paisagismo
Casa Nova Paisagismo

12. Sallanan hasır sandalyeler girdiği her ortamı samimi hale getirir

Jardim para lazer, Ésse Arquitetura e Interiores Ésse Arquitetura e Interiores Tropikal Bahçe
Ésse Arquitetura e Interiores

Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores

13. Kelimenin iki anlamıyla da sıcak bir ortam için bu örnektekine benzer bir açıkhava şöminesi kullanın

Campinas Decor, Garden Light Garden Light Modern Bahçe
Garden Light

Garden Light
Garden Light
Garden Light

14. Saksılarınızı duvara asarak hem yerden kazanın, hem de duvarlarınızı doldurun

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

15. Bir geçiş alanını bile bu şekilde güzelleştirebilirsiniz

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

16. Yeşillendirilmiş bir duvarla doğaya daha yakın hissedin

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

17. Farklı ağaç ve bitki türlerini farklı amaçlar için kullanın

Loft Tropical - Casa Cor 2014, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Modern Bahçe
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

18. Şenlik ışıklarıyla bahçenizde her daim bir şenlik havası olsun

Residencia da Esquina, SALA2 arquitetura e design SALA2 arquitetura e design Tropikal Bahçe
SALA2 arquitetura e design

SALA2 arquitetura e design
SALA2 arquitetura e design
SALA2 arquitetura e design

19. Duvarda böyle bir panel uygulaması da deneyebilirsiniz

Sobrado 1939, Ana Sawaia Arquitetura Ana Sawaia Arquitetura Modern Bahçe
Ana Sawaia Arquitetura

Ana Sawaia Arquitetura
Ana Sawaia Arquitetura
Ana Sawaia Arquitetura

20. İlla ki bir oturma grubuna ihtiyacınız yok

homify Eklektik Bahçe
homify

homify
homify
homify

21. Rahat bir koltuk ve onu çevreleyen bitkilerle çok samimi bir hava oluşturabilirsiniz

Área Externa de Lazer, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências Rustik Balkon, Veranda & Teras Ahşap
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

22. Rustik bir tarzı benimsediğiniz sürece sıcak bir dış mekana sahip olmanız garanti gibidir

Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

23. Doğru ışıklandırmayla mekanı sıcak hale getirin

homify Modern Balkon, Veranda & Teras Rengarenk
homify

homify
homify
homify

24. Fener tarzı lambaları daha romantik bir etki için kullanabilirsiniz

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Modern Balkon, Veranda & Teras
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

25. Modern bir hava için özel tasarım mobilyalar kullanın

homify Modern Balkon, Veranda & Teras Bambu
homify

homify
homify
homify

26. Daha dostça ve sıcak bir ortam için alçak mobilyaları tercih edebilirsiniz

Casa WSC , alexandre galhego paisagismo alexandre galhego paisagismo Tropikal Bahçe
alexandre galhego paisagismo

alexandre galhego paisagismo
alexandre galhego paisagismo
alexandre galhego paisagismo

27. Tek bir özel mobilyayla mekana hava katın

Casa BN, alexandre galhego paisagismo alexandre galhego paisagismo Tropikal Bahçe
alexandre galhego paisagismo

alexandre galhego paisagismo
alexandre galhego paisagismo
alexandre galhego paisagismo

Bu yazıdaki fikirleri beğendiyseniz, ’Bahçenizin çehresini değiştirecek 10 yüksek ve ucuz havuz modeli’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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