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Küçük ama zarif bir daireden aynen alabileceğiniz 16 fikir

Meral Eser Meral Eser
Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Mutfak
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Genel olarak küçük ve dar alanları dekore etmek bir hayli sıkıntılıdır. Özellikle depolama ihtiyacı ve derinlik katan unsurlar, dekorasyon öncelikleri haline gelir. Büyük ve geniş evleri aratmayacak, estetik ve fonksiyonel unsurları bir arada barındıran küçük evler oldukça ilgi görüyor. Bu yazımızda bir çift için dekore edilen küçük ama şık bir ev projesine tanık olacağız. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Özenle tasarlanan ev projesi ile ilgili 16 görseli bir araya getirdik, ilginizi çeken detaylar bulacağınızı umuyoruz.

1. Modern stil mobilya kullanımı

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Oturma Odası
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Rahatlık ve konforun esas alındığı oturma odası dekorasyonunda kahverengi ve bej tonları tercih ediliyor. Dingin ve huzur veren bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, kahverengi, krem ya da bej tonları gibi natürel renkleri tercih edebilirsiniz.

2. Zarafet unsuru ışıklandırma unsurları

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Oturma Odası
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Bir evin çehresini özenle tasarlanan ışıklandırma unsurları tamamen değiştirebilir. Gerek bölgesel ışıklandırma, gerekse kullanılan aydınlatma aksesuarları modern stil mobilyalarla uyum ve ahenk içeriyor.

3. Aksesuarlarla karakteristik öğeler katmak

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Oturma Odası
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Duvar dekorları hem döşeme zemini alanında yer kaplamaz, hem de dekoratif raf dizaynı ile anılarınızı, aksesuarlarınızı veya bitki ve çiçeklerinizi sergileme olanağı tanır.

4. Yemek alanı ve oturma alanı ilişkisi

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Yemek Odası
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Oturma odasında 6 kişilik yemek masası takımı ile yemek alanı ayrılıyor. Oturma alanı ile ilişkili bu alanda yemek masasını odak alan şık modern bir aydınlatma aksesuarı tercih ediliyor.

5. Geçiş alanlarını görevlerine göre ayırmak

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Oturma Odası
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Döşeme zemini kaplaması ile kapı ya da bölücü duvara gerek kalmaksızın, alanlar görevlerine göre ayrılıyor.

6. Sürgülü kapılarla daha az alan işgal etmek

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Oturma Odası
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Kapı kanadı minim 70 cm açılma payı ile belli bir zemin alanını işgal eder. Özellikle küçük ve dar alanlarda sürgülü kapı sistemleri oldukça akılcı çözümler olarak değerlendirilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Mutfakta servis alanı

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Mutfak
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Açık mutfaklar özellikle küçük evlerde oldukça işlevsel bir alternatif olarak değerlendiriliyor, mutfak ile yemek masası alanı ilişkisi örnek görselde görülüyor.

8. Çini ve ahşap ile muhteşem kontrast

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Mutfak
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Ahşabın sıcaklığı ile çini zarafeti muhteşem bir kontrast oluşturuyor.

9. Dekoratif raflarla mutfak aletleri ve objeleri muhafaza etmek

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Mutfak
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Mutfakta birçok eşya ve ıvır zıvırı depolama amaçlı mutfak dolapları kullanıldığı gibi, estetik unsurlarla objeleri sergilemek için dekoratif raflar kullanılıyor.

10. Yatak odasında pastel renkler

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Yatak Odası
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Dingin ve kaliteli bir uyku çekmek için göz yormayan ve karmaşa yaratmayan planlama önemlidir. Özellikle pastel renklerin kullanımı dingin ve yatıştırıcı bir atmosfer oluşturur.

11. Aynalarla yatak odasına derinlik katmak

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Yatak Odası
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Saydam yüzeyler ve aynalar gerek mobilya detaylarında, gerekse duvar dekorlarında derinlik katan unsurlar taşır.

12. İhtiyaca göre bölgesel aydınlatma sistemleri

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Yatak Odası
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Işıklandırma unsurları ihtiyaca göre bölgesel aydınlatma aksesuarları ile muntazam karşılanıyor.

13. Cam materyallerle gelen derinlik

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Çalışma Odası
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Derinlik katan unsurlar arasında ayna kullanımı gibi, cam materyaller de yer alıyor.

14. Beyazın zarafetiyle şık banyo

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Banyo
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Küçük banyolarda zarafet unsuru beyazın hakimiyeti, mavinin tonları ile bir araya geldiğinde şık ve özenli bir sonuç ortaya çıkıyor.

15. Lavabo altı depolama

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Banyo
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Banyo düzeni ve estetiğin sağlanması pratik lavabo altı depolama sistemleri ile sağlanıyor. Evin diğer alanlarında olduğu gibi natürel renk tonları burada da hakim.

16. Giriş holünde şık karşılama

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Şık ve davetkar bir karşılama için estetik unsurlar bir araya geliyor. Gerek duvar dekoru için oluşturulan ışıklandırma unsurları, gerekse modern stil aksesuarların kullanımı ile şık ve zarif bir giriş holü dekore ediliyor.

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