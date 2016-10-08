Küçük ama zarif bir daireden aynen alabileceğiniz 16 fikir

Genel olarak küçük ve dar alanları dekore etmek bir hayli sıkıntılıdır. Özellikle depolama ihtiyacı ve derinlik katan unsurlar, dekorasyon öncelikleri haline gelir. Büyük ve geniş evleri aratmayacak, estetik ve fonksiyonel unsurları bir arada barındıran küçük evler oldukça ilgi görüyor. Bu yazımızda bir çift için dekore edilen küçük ama şık bir ev projesine tanık olacağız. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Özenle tasarlanan ev projesi ile ilgili 16 görseli bir araya getirdik, ilginizi çeken detaylar bulacağınızı umuyoruz.
Rahatlık ve konforun esas alındığı oturma odası dekorasyonunda kahverengi ve bej tonları tercih ediliyor. Dingin ve huzur veren bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, kahverengi, krem ya da bej tonları gibi natürel renkleri tercih edebilirsiniz.
Bir evin çehresini özenle tasarlanan ışıklandırma unsurları tamamen değiştirebilir. Gerek bölgesel ışıklandırma, gerekse kullanılan aydınlatma aksesuarları modern stil mobilyalarla uyum ve ahenk içeriyor.
Duvar dekorları hem döşeme zemini alanında yer kaplamaz, hem de dekoratif raf dizaynı ile anılarınızı, aksesuarlarınızı veya bitki ve çiçeklerinizi sergileme olanağı tanır.
Oturma odasında 6 kişilik yemek masası takımı ile yemek alanı ayrılıyor. Oturma alanı ile ilişkili bu alanda yemek masasını odak alan şık modern bir aydınlatma aksesuarı tercih ediliyor.
Döşeme zemini kaplaması ile kapı ya da bölücü duvara gerek kalmaksızın, alanlar görevlerine göre ayrılıyor.
Kapı kanadı minim 70 cm açılma payı ile belli bir zemin alanını işgal eder. Özellikle küçük ve dar alanlarda sürgülü kapı sistemleri oldukça akılcı çözümler olarak değerlendirilir.
Açık mutfaklar özellikle küçük evlerde oldukça işlevsel bir alternatif olarak değerlendiriliyor, mutfak ile yemek masası alanı ilişkisi örnek görselde görülüyor.
Ahşabın sıcaklığı ile çini zarafeti muhteşem bir kontrast oluşturuyor.
Mutfakta birçok eşya ve ıvır zıvırı depolama amaçlı mutfak dolapları kullanıldığı gibi, estetik unsurlarla objeleri sergilemek için dekoratif raflar kullanılıyor.
Dingin ve kaliteli bir uyku çekmek için göz yormayan ve karmaşa yaratmayan planlama önemlidir. Özellikle pastel renklerin kullanımı dingin ve yatıştırıcı bir atmosfer oluşturur.
Saydam yüzeyler ve aynalar gerek mobilya detaylarında, gerekse duvar dekorlarında derinlik katan unsurlar taşır.
Işıklandırma unsurları ihtiyaca göre bölgesel aydınlatma aksesuarları ile muntazam karşılanıyor.
Derinlik katan unsurlar arasında ayna kullanımı gibi, cam materyaller de yer alıyor.
Küçük banyolarda zarafet unsuru beyazın hakimiyeti, mavinin tonları ile bir araya geldiğinde şık ve özenli bir sonuç ortaya çıkıyor.
Banyo düzeni ve estetiğin sağlanması pratik lavabo altı depolama sistemleri ile sağlanıyor. Evin diğer alanlarında olduğu gibi natürel renk tonları burada da hakim.
Şık ve davetkar bir karşılama için estetik unsurlar bir araya geliyor. Gerek duvar dekoru için oluşturulan ışıklandırma unsurları, gerekse modern stil aksesuarların kullanımı ile şık ve zarif bir giriş holü dekore ediliyor.
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