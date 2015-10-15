Türkiye'den gözlerinizi kamaştıracak 11 antre örneği

Kimi zaman da bir antrenin kafa karıştırmaması, temel işlevini şık biçimde yerine getirip asıl baş rolü evin temel odalarına bırakması gerekir. Bu örnekte olduğu gibi küçük dokunuşlarla temiz, sade, gözü yormayan ve insanda evin geri kalanını da görme isteği uyandıran bir antre dizaynı elde edebilirsiniz.

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