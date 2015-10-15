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Türkiye'den gözlerinizi kamaştıracak 11 antre örneği

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Bakü Projesi Antre, Origami Mobilya Origami Mobilya İç Dekorasyon
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Evi gösteren girişidir sloganına pek çoğumuz hak veririz herhalde. Zira konu ne olursa olsun ilk izlenimler çok önemlidir ve bu izlenimlerin oluşmasında en büyük pay sahibi evlerimizin girişleridir. Bu yazıda evinin girişini yeniden düzenlemek isteyen okurlarımız için yerli uzmanların elinden çıkma antre, hol ve koridor dekorasyon örneklerine bir göz atacağız.

1. Klasik bir şıklık

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Antre turumuza klasik ve lüks vurguları taşıyan bir örnekle başlayalım. Burada açık renklerle basamaklarda kullanılan ahşabın uyumu yumuşak bir hava yaratırken, özenle seçilen avangart mobilya ve aksesuarlarla seçkin bir görünüm oluşturulmuş.

2. Ferah ve saf

Antre İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Eklektik Duvar & Zemin
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Antre

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Kayseri'de bir dairenin girişini gösteren bu fotoğrafta ise çok daha ferah ve minimal bir tasarım anlayışının klasik ögelerle harmanlandığını görüyoruz. Ortaya çıkan etki ise gerçekten davetkâr ve iç açıcı.

3. Ağırbaşlı bir giriş

Erenköy'de Ev, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Bozantı Mimarlık

Erenköy'de Ev

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

Evinizin genel dekorasyonu buna uygunsa, bu örnekte olduğu gibi daha ciddi ve ağırbaşlı bir tasarım dilinden yana da tercih kullanabilirsiniz. Özellikle kapıdaki desenlerin mekâna çok şey kattığı kesin.

4. Saray gibi

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Eğer evinizin giriş kısmı müsaitse ve biraz şatafattan kimseye zarar gelmez diyorsanız, aradığınız antre bu örnekteki gibi olabilir. Burada ağırbaşlı ve lüks duygusu veren genel havayı dengeleyn çini vazolar mekânın baş rol oyuncuları durumunda.

5. Modern ve minimalist

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners Modern Koridor, Hol & Merdivenler
yücel partners

D&S Altaş Home

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Klasik bir giriş istemiyorsanız ya da evinizin genel dekorasyonu buna uygun değilse, bu örnekteki gibi keskin geometrik çizgilerin ön planda olduğu ve ferah bir havaya sahip bir tarzı da tercih edebilirsiniz. Özel tasarım lambalara özellikle dikkat.

6. Sokak lambası gibi

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
GENT İÇ MİMARLIK

ETİLER KONUT

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Biraz çılgın bir dekorasyon anlayışına sahipseniz antrede herkesi şaşırtacak bir numaraya başvurabilirsiniz. Mesela burada nostaljik bir dükkân tabelasının bu eve hoş ve eğlenceli bir sürpriz kattığını kim inkar edebilir?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Dev ayna

Koridor & Merdiven / Aisle-Corridor & Stairs, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Derin İnşaat ve Mimarlık

Koridor & Merdiven / Aisle-Corridor & Stairs

Derin İnşaat ve Mimarlık
Derin İnşaat ve Mimarlık
Derin İnşaat ve Mimarlık

Antrelerin vazgeçilmez unsurlarından biri aynadır elbette. Zira burası giriş olduğu kadar çıkıştır da ve evden çıkarken aynaya son bir kez bakma ihtiyacını hepimiz duyarız. Peki ya bu örnekteki gibi bir duvarın neredeyse tamamını kaplayan dev bir aynaya ne dersiniz?

8. Minimal pırıltı

Mona Casa, Mona Casa Mona Casa Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Mona Casa

Mona Casa

Mona Casa
Mona Casa
Mona Casa

Elbette çok daha orijinal ve farklı bir antre ya da koridor dizaynı oluşturmanız da mümkün. Minimalizmle aranız kötü değilse, mekânın geri kalanıyla kontrast oluşturacak tek bir parça mobilyayla buradaki gibi güçlü ve akılda kalıcı bir etki yaratabilirsiniz.

9. Ful görkem

Bakü Projesi Antre Tasarımı Origami Mobilya İç Dekorasyon
Origami Mobilya

Bakü Projesi Antre Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Kalbi zayıf olanlara göre değil belki ama Ankara'da bulunan bir firmanın Azerbaycanlı bir müşterisi için planladığı bu dairenin girişi muhtemelen gördüğünüz hiçbir şeye benzemiyor ve fazla tarif etme ihtiyacı da vermiyor.

10. Işıltılı bir giriş

İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

İbrahim S. Malikanesi

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Taşlı avizeleri, girer girmez insanın dikkatini çeken tasarımları seviyorsanız, böyle bir giriş kısmı tam size göre olabilir. Evin merdiven boşluğunun hoş biçimde kullanılması açısından da örnek teşkil eden bu tasarım gösterişi sevenler için bire bir.

11. Temiz ve sade

Ulus'ta Ev No.3, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Bozantı Mimarlık

Ulus'ta Ev No.3

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

Kimi zaman da bir antrenin kafa karıştırmaması, temel işlevini şık biçimde yerine getirip asıl baş rolü evin temel odalarına bırakması gerekir. Bu örnekte olduğu gibi küçük dokunuşlarla temiz, sade, gözü yormayan ve insanda evin geri kalanını da görme isteği uyandıran bir antre dizaynı elde edebilirsiniz.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Antre ve koridorlar için dekorasyonu tamamlayan yolluk ve halı modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.  

Taş ve ahşabın dansı
Bu antre örneklerinden siz en çok hangisini beğendiniz?

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