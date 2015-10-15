Türkiye'den gözlerinizi kamaştıracak 11 antre örneği

Evi gösteren girişidir sloganına pek çoğumuz hak veririz herhalde. Zira konu ne olursa olsun ilk izlenimler çok önemlidir ve bu izlenimlerin oluşmasında en büyük pay sahibi evlerimizin girişleridir. Bu yazıda evinin girişini yeniden düzenlemek isteyen okurlarımız için yerli uzmanların elinden çıkma antre, hol ve koridor dekorasyon örneklerine bir göz atacağız.
Antre turumuza klasik ve lüks vurguları taşıyan bir örnekle başlayalım. Burada açık renklerle basamaklarda kullanılan ahşabın uyumu yumuşak bir hava yaratırken, özenle seçilen avangart mobilya ve aksesuarlarla seçkin bir görünüm oluşturulmuş.
Kayseri'de bir dairenin girişini gösteren bu fotoğrafta ise çok daha ferah ve minimal bir tasarım anlayışının klasik ögelerle harmanlandığını görüyoruz. Ortaya çıkan etki ise gerçekten davetkâr ve iç açıcı.
Evinizin genel dekorasyonu buna uygunsa, bu örnekte olduğu gibi daha ciddi ve ağırbaşlı bir tasarım dilinden yana da tercih kullanabilirsiniz. Özellikle kapıdaki desenlerin mekâna çok şey kattığı kesin.
Eğer evinizin giriş kısmı müsaitse ve biraz şatafattan kimseye zarar gelmez diyorsanız, aradığınız antre bu örnekteki gibi olabilir. Burada ağırbaşlı ve lüks duygusu veren genel havayı dengeleyn çini vazolar mekânın baş rol oyuncuları durumunda.
Klasik bir giriş istemiyorsanız ya da evinizin genel dekorasyonu buna uygun değilse, bu örnekteki gibi keskin geometrik çizgilerin ön planda olduğu ve ferah bir havaya sahip bir tarzı da tercih edebilirsiniz. Özel tasarım lambalara özellikle dikkat.
Biraz çılgın bir dekorasyon anlayışına sahipseniz antrede herkesi şaşırtacak bir numaraya başvurabilirsiniz. Mesela burada nostaljik bir dükkân tabelasının bu eve hoş ve eğlenceli bir sürpriz kattığını kim inkar edebilir?
Antrelerin vazgeçilmez unsurlarından biri aynadır elbette. Zira burası giriş olduğu kadar çıkıştır da ve evden çıkarken aynaya son bir kez bakma ihtiyacını hepimiz duyarız. Peki ya bu örnekteki gibi bir duvarın neredeyse tamamını kaplayan dev bir aynaya ne dersiniz?
Elbette çok daha orijinal ve farklı bir antre ya da koridor dizaynı oluşturmanız da mümkün. Minimalizmle aranız kötü değilse, mekânın geri kalanıyla kontrast oluşturacak tek bir parça mobilyayla buradaki gibi güçlü ve akılda kalıcı bir etki yaratabilirsiniz.
Kalbi zayıf olanlara göre değil belki ama Ankara'da bulunan bir firmanın Azerbaycanlı bir müşterisi için planladığı bu dairenin girişi muhtemelen gördüğünüz hiçbir şeye benzemiyor ve fazla tarif etme ihtiyacı da vermiyor.
Taşlı avizeleri, girer girmez insanın dikkatini çeken tasarımları seviyorsanız, böyle bir giriş kısmı tam size göre olabilir. Evin merdiven boşluğunun hoş biçimde kullanılması açısından da örnek teşkil eden bu tasarım gösterişi sevenler için bire bir.
Kimi zaman da bir antrenin kafa karıştırmaması, temel işlevini şık biçimde yerine getirip asıl baş rolü evin temel odalarına bırakması gerekir. Bu örnekte olduğu gibi küçük dokunuşlarla temiz, sade, gözü yormayan ve insanda evin geri kalanını da görme isteği uyandıran bir antre dizaynı elde edebilirsiniz.
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