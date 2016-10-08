Minimalist tarzla sıcak dekorasyonlar yaratılabilir mi?

Minimalist stil tutkunları her zaman yalınlığın en estetik tercih olduğuna inanırlar. Ancak minimalist tarza biraz daha uzak olanların bu tarzın soğuk bir atmosfer yarattığına dair bir önyargıları oluyor genellikle. Ancak bu önyargı elbette doğru değil; yaşam alanlarına sıcaklık ve samimiyet katan ana unsur mobilya kalablığı ve gösterişli ögeler değil renk seçimleri ve dizayndır. Hatta bazen ferahlık ve sadelik, modern evler için en sıcak seçeneklerden biri olabilir. Biz de bu yazımızda evlerini sadeleştirmek isteyen ancak soğuk bir ortam ortaya çıkmasından çekinen okurlarımız için 7 farklı apartman dairesindeki 7 farklı sıcak ve samimi modern minimalist dekorasyonu derledik.
Minimalist tarz kısaca mobilya kalabalığı yaratmadan ferah ve sade yaşam alanları oluşturmaktan ibarettir ve minimal stilli dekorasyonlarda detaylar ortamın karakterini belirlemede çok önemli bir rol oynarlar. Kısıtlı mobilya kullanımı ile ferah ama samimi ve konforlu bir görünüm yaratmak istiyorsanız bu örnekteki tüylü halı, yeşil ev bitkisi, modern gazetelik gibi ayrıntılar kullanarak bunu harika bir şekilde başarabilirsiniz.
Modern tasarımlı mobilyalar minimalist tarz yaratmak için en ideal seçeneklerdir çünkü modern dizaynlar çoğunlukla ortamın soğuk bir karakteri olmasına engel olan bir üslup taşır. Klasik tarzlı gösterişli mobilya tercihleri ile minimal tasarımlar ortaya çıkarmak çok daha zordur çünkü klasik tarz doluluk ve devamlılık isteyen, aksesuarlar ve farklı tasarım unsurları ile desteklenmek isteyen mobilyalardır. Mobilya tercihlerinin yanı sıra ahşap zeminler de minimalist dekorasyonları ısıtan ve yaşam alanlarına çok daha sıcak bir karakter kazandıran ögelerden biri.
Tamamen beyaz hakimiyeti altında bir dekorasyon yaratmanın cesaret istediği doğru, ancak ufak detaylar ve renklendirmelerle bembeyaz minimal dekorasyonlar da çok daha kolay dizayn edilebilen büyüleyici yaşam alanlarına dönüşebiliyor. Bu apartman dairesinde ise beyaz ağırlıklı salonda bakır renkli şık kolonlar kullanılarak beyaz hakimiyetinin baskınlığı kırılmış ve denge sağlanmış.
Konfor katkısı, minimalist tasarımların olmazsa olmazlarından biridir. Bu apartman dairesinin salonunun dekorasyonunda ise simetrik ve konforlu bir estetik ile karşı karşıyayız. Halı olarak İskandinav tarzı dekorasyonlarda sıklıkla karşılaştığımız hayvan postu görünümü ise bu konforlu dokuyu daha da şık hale getiriyor. Eğer hayvan postu görünümünü seviyor ancak gerçek hayvan postu kullanmak istemiyorsanız, unutmayın ki bu tarzı seven hayvanseverler için tasarlanan sahte hayvan postları da oldukça popüler.
Minimalist tarzın sadece sıcak ve samimi değil, aynı zamanda gösterişli ve zengin yaşam alanları da ortaya çıkarabileceğinin en başarılı kanıtlarından olan bu açık planlı salon ve mutfakta ise dikkat çeken pek çok unsur var. Ama pek tabii ki bunların başında malzeme tercihleri yer alıyor. Zeminin mermer döşemelerden yapılması ferah dekorasyona eşsiz bir zarafet ve asalet katıyor.
Bu derin görünümlü yemek odasında ise oldukça çarpıcı bir sikirle karşılaşıyoruz: Modern tasarımlı ve yer tasarrufu açısından en ideal kapı tercihi olan sürgülü kapı boydan boya ayna ile kaplanmış ve bu da alanın ferahlığını ve genişliğini şık bir şekilde ikiye katlıyor.
Minimalist dekorasyon İskandinav tarzı tasarımlarla buluştuğunda ortaya çıkan sonuçlar her zaman göz alıcı ve çarpıcı oluyor. Parlak fayanslar, konforlu koltuk takımı, sıcacık bir görünüme sahip halının dokusu ve İskandinav tasarımlı dekorasyon unsurlarıyla bu salon evlerinde huzur, ferahlık ve konfor arayanlar için estetik bir ilham kaynağı örneği.