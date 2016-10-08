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Minimalist tarzla sıcak dekorasyonlar yaratılabilir mi?

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Living minimal style , LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING İskandinav Oturma Odası
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Minimalist stil tutkunları her zaman yalınlığın en estetik tercih olduğuna inanırlar. Ancak minimalist tarza biraz daha uzak olanların bu tarzın soğuk bir atmosfer yarattığına dair bir önyargıları oluyor genellikle. Ancak bu önyargı elbette doğru değil; yaşam alanlarına sıcaklık ve samimiyet katan ana unsur mobilya kalablığı ve gösterişli ögeler değil renk seçimleri ve dizayndır. Hatta bazen ferahlık ve sadelik, modern evler için en sıcak seçeneklerden biri olabilir. Biz de bu yazımızda evlerini sadeleştirmek isteyen ancak soğuk bir ortam ortaya çıkmasından çekinen okurlarımız için 7 farklı apartman dairesindeki 7 farklı sıcak ve samimi modern minimalist dekorasyonu derledik.

Sıcak ayrıntılar

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design Minimalist Oturma Odası
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

Minimalist tarz kısaca mobilya kalabalığı yaratmadan ferah ve sade yaşam alanları oluşturmaktan ibarettir ve minimal stilli dekorasyonlarda detaylar ortamın karakterini belirlemede çok önemli bir rol oynarlar. Kısıtlı mobilya kullanımı ile ferah ama samimi ve konforlu bir görünüm yaratmak istiyorsanız bu örnekteki tüylü halı, yeşil ev bitkisi, modern gazetelik gibi ayrıntılar kullanarak bunu harika bir şekilde başarabilirsiniz.

Ahşap zemin döşemeleri

Living, GIO AIO GIO AIO Minimalist Oturma Odası
GIO AIO

GIO AIO
GIO AIO
GIO AIO

Modern tasarımlı mobilyalar minimalist tarz yaratmak için en ideal seçeneklerdir çünkü modern dizaynlar çoğunlukla ortamın soğuk bir karakteri olmasına engel olan bir üslup taşır. Klasik tarzlı gösterişli mobilya tercihleri ile minimal tasarımlar ortaya çıkarmak çok daha zordur çünkü klasik tarz doluluk ve devamlılık isteyen, aksesuarlar ve farklı tasarım unsurları ile desteklenmek isteyen mobilyalardır. Mobilya tercihlerinin yanı sıra ahşap zeminler de minimalist dekorasyonları ısıtan ve yaşam alanlarına çok daha sıcak bir karakter kazandıran ögelerden biri.

Cesur ve güzel: Beyazın gücü

Living minimal style , LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING İskandinav Oturma Odası
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

Tamamen beyaz hakimiyeti altında bir dekorasyon yaratmanın cesaret istediği doğru, ancak ufak detaylar ve renklendirmelerle bembeyaz minimal dekorasyonlar da çok daha kolay dizayn edilebilen büyüleyici yaşam alanlarına dönüşebiliyor. Bu apartman dairesinde ise beyaz ağırlıklı salonda bakır renkli şık kolonlar kullanılarak beyaz hakimiyetinin baskınlığı kırılmış ve denge sağlanmış.

Konforlu estetik

homify Minimalist Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Konfor katkısı, minimalist tasarımların olmazsa olmazlarından biridir. Bu apartman dairesinin salonunun dekorasyonunda ise simetrik ve konforlu bir estetik ile karşı karşıyayız. Halı olarak İskandinav tarzı dekorasyonlarda sıklıkla karşılaştığımız hayvan postu görünümü ise bu konforlu dokuyu daha da şık hale getiriyor. Eğer hayvan postu görünümünü seviyor ancak gerçek hayvan postu kullanmak istemiyorsanız, unutmayın ki bu tarzı seven hayvanseverler için tasarlanan sahte hayvan postları da oldukça popüler.

Kim demiş yalın dekorasyonlar gösterişli olamaz diye?

Апартаменты Панорама, BURO'82 BURO'82 Modern Oturma Odası
BURO&#39;82

BURO'82
BURO&#39;82
BURO'82

Minimalist tarzın sadece sıcak ve samimi değil, aynı zamanda gösterişli ve zengin yaşam alanları da ortaya çıkarabileceğinin en başarılı kanıtlarından olan bu açık planlı salon ve mutfakta ise dikkat çeken pek çok unsur var. Ama pek tabii ki bunların başında malzeme tercihleri yer alıyor. Zeminin mermer döşemelerden yapılması ferah dekorasyona eşsiz bir zarafet ve asalet katıyor.

Harika bir sürgülü kapı fikri

VILLA MINIMAL, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Modern Oturma Odası
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Bu derin görünümlü yemek odasında ise oldukça çarpıcı bir sikirle karşılaşıyoruz: Modern tasarımlı ve yer tasarrufu açısından en ideal kapı tercihi olan sürgülü kapı boydan boya ayna ile kaplanmış ve bu da alanın ferahlığını ve genişliğini şık bir şekilde ikiye katlıyor.

İskandinav ve minimalist tarzın dansı

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop İskandinav Oturma Odası
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

Minimalist dekorasyon İskandinav tarzı tasarımlarla buluştuğunda ortaya çıkan sonuçlar her zaman göz alıcı ve çarpıcı oluyor. Parlak fayanslar, konforlu koltuk takımı, sıcacık bir görünüme sahip halının dokusu ve İskandinav tasarımlı dekorasyon unsurlarıyla bu salon evlerinde huzur, ferahlık ve konfor arayanlar için estetik bir ilham kaynağı örneği.

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