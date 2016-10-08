Minimalist tarzla sıcak dekorasyonlar yaratılabilir mi?

Minimalist stil tutkunları her zaman yalınlığın en estetik tercih olduğuna inanırlar. Ancak minimalist tarza biraz daha uzak olanların bu tarzın soğuk bir atmosfer yarattığına dair bir önyargıları oluyor genellikle. Ancak bu önyargı elbette doğru değil; yaşam alanlarına sıcaklık ve samimiyet katan ana unsur mobilya kalablığı ve gösterişli ögeler değil renk seçimleri ve dizayndır. Hatta bazen ferahlık ve sadelik, modern evler için en sıcak seçeneklerden biri olabilir. Biz de bu yazımızda evlerini sadeleştirmek isteyen ancak soğuk bir ortam ortaya çıkmasından çekinen okurlarımız için 7 farklı apartman dairesindeki 7 farklı sıcak ve samimi modern minimalist dekorasyonu derledik.