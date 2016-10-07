Kalabalık bir aile için ideal 8 ev

Kalabalık aile bazı zorlukları beraberinde getirse de, çocukların beraberce büyüdüğü, paylaşarak yaşamayı öğrendiği, aile büyükleriyle ilişkilerin daha sıkı ve sağlam ilerlediği, ister istemez sıcak ve samimi ortamın oluştuğu aile tipidir. Şehir hayatında kalabalık aile kavramı yaşam şartları gereği oldukça azalmıştır, zira küçük apartman dairelerinde kalabalık bi vaziyette yaşamak pek de kolay bir iş değildir. Günümüzde en kalabalık aileler dahi beş kişiyi pek de aşmamaktadır, kaldı ki beş kişilik bir aile hakikaten de kalabalık bir ailedir.
Yetersiz oda sayısından dolayı çocukların oda paylaşmak zorunda kaldığı, tek bir yaşam alanı olması sebebiyle herkesin sürekli olarak bir arada vakit geçirmek durumunda olduğu, gürültüsü bitmeyen, mutfağı yetersiz, banyo sayısı yetersiz, açık alanlarının bulunmadığı bir ev ortamı kalabalık aile fikrini korkutucu bir hale getirebilir. Bu nedenle, kalabalık aileler şehrin bir miktar dışında, geniş ve bahçeli evleri tercih etmeye başladılar. Bu sayfamızda kalabalık aileler için uygun, oda sayısı fazla ile banyo ve tuvalet sayısı fazla, mutfağı yeterli genişlikte, içeride ve dışarıda birçok ortak yaşam alanı bulunması nedeniyle ev halkının özgürce zaman geçirebileceği evlerden oluşan bir derleme yaptık. Kalabalık bir aileniz varsa, ya da kalabalık bir aile hayali kuruyorsanız, bu derlemedeki ve benzeri nitelikteki evler sizin de aradığınız ev tipi olabilir.
Kalabalık ailelerin en çok ihtiyaç duyduğu şey, evde kendilerine ait yatak odaları ve kendi başlarına vakit geçirebilecekleri yaşam alanları. Bu ev tüm bu ihtiyaçları karşılayacak düzeyde. Geniş yapısı, çok sayıda odası ve bir o kadar önemli, çok sayıda banyosu ile muhteşem bir yapı. Yapının çılgın tasarımlara sahip banyoları ve diğer odaların fotoğtafları bu linkten görülebilir.
Kalabalık aileler yalnızca çok sayıda yatak odası ve banyoya değil, ister beraberce isterse de tek başlarına zaman geçirebilecekleri yaşam alanlarına da ihtiyaç duyarlar. Böyle bir konut iç mekandaki oturma odasının yanı sıra, balkonu, verandası ve geniş bahçesiyle bol bol yaşam alanı sunuyor.
İster kalabalık bir aile olalım isterse yalnız yaşayalım, ferah bir ev de mutlu ve huzurlu bir yaşam için ihitiyaçtır. Bu açıdan, kalabalık aileler ev seçimlerini yaparken yalnızca fazla oda sayısını değil, aynı zamanda daha geniş mekanlara sahip evleri de tercih etmeli, bol bol doğal gün ışığı alan, büyük pencereli evlere yönelmeliler.
Eğer imkan varsa, hem bir eğlence ve ekstra yaşam alanı oluşturmasından dolayı hem de av halkının spor yapabilmesi için, yüzme havuzlu bir ev de tercih edilebilir.
Amerikan tarzı konutları beğeniyorsanız, ’Türkiye'de Amerikan tarzı yaşam’ başlıklı yazımızda kalabalık ailelerin barınması için her türlü özelliğe sahip geniş, Amerikan tarzı evlerden bir seçki bulabilirsiniz.
Yazlık gibi yılın belirli bir kısmı kullanılan, kısa süreli ve geçici konaklamalarda aile bireyleri birbirine karşı daha anlayışlı ve nazik olma eğilimi göstermektedir. Dolayısıyla, Gümüşlük köy içinde bulunan, diğer örneklerimize kıyasla küçük ama deniz manzaralı bu muhteşem taş ev, kalabalık da olsa bir ailenin yaz tatili için kusursuz bir seçenek olabilir.
Boy boy çocuğun olduğu, misafiri eksik olmayan kalabalık bir aile evinde biraz relaxed olmak, temizlik ve düzen konusunda aşırı iddialı olmamak, ev ahalisini canından bezdirmemek doğru bir yaklaşım olabilir. Tüm çocuklara temiz ve derli toplu olma konusunda en ufaklıklarından itibaren eğitim vermek gerekmektedir ancak işi abartmaya ve evi bir müzeye çevirmeye gerek yok!
Yaşı büyük çocuklarınız varsa ya da aile büyüklerinden sizinle yaşayan varsa, ayrı girişleri olan, ayrı mutfaklara ve banyoya sahip ancak aynı bina içerisinden bulunan bir ev tipi de mükemmel bir çözümdür. Böyle bir evde herkes azami özgürlüğe sahip olur ancak birbirinden çok da kopmaz.