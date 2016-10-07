Kalabalık bir aile için ideal 8 ev

Kalabalık aile bazı zorlukları beraberinde getirse de, çocukların beraberce büyüdüğü, paylaşarak yaşamayı öğrendiği, aile büyükleriyle ilişkilerin daha sıkı ve sağlam ilerlediği, ister istemez sıcak ve samimi ortamın oluştuğu aile tipidir. Şehir hayatında kalabalık aile kavramı yaşam şartları gereği oldukça azalmıştır, zira küçük apartman dairelerinde kalabalık bi vaziyette yaşamak pek de kolay bir iş değildir. Günümüzde en kalabalık aileler dahi beş kişiyi pek de aşmamaktadır, kaldı ki beş kişilik bir aile hakikaten de kalabalık bir ailedir.

Yetersiz oda sayısından dolayı çocukların oda paylaşmak zorunda kaldığı, tek bir yaşam alanı olması sebebiyle herkesin sürekli olarak bir arada vakit geçirmek durumunda olduğu, gürültüsü bitmeyen, mutfağı yetersiz, banyo sayısı yetersiz, açık alanlarının bulunmadığı bir ev ortamı kalabalık aile fikrini korkutucu bir hale getirebilir. Bu nedenle, kalabalık aileler şehrin bir miktar dışında, geniş ve bahçeli evleri tercih etmeye başladılar. Bu sayfamızda kalabalık aileler için uygun, oda sayısı fazla ile banyo ve tuvalet sayısı fazla, mutfağı yeterli genişlikte, içeride ve dışarıda birçok ortak yaşam alanı bulunması nedeniyle ev halkının özgürce zaman geçirebileceği evlerden oluşan bir derleme yaptık. Kalabalık bir aileniz varsa, ya da kalabalık bir aile hayali kuruyorsanız, bu derlemedeki ve benzeri nitelikteki evler sizin de aradığınız ev tipi olabilir.