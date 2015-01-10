Önce & Sonra: 16. yüzyıldan kalma bir evin restorasyonu

Görüldüğü gibi restorasyon sonrası ev eski görkemine kavuşmuş. Ev sadece estetik kazanmakla kalmayıp, elektrik sistemlerinin uzaktan kumanda edilebildiği akıllı bir eve dönüşmüş. Ayrıca evin panjur sistemleri de uzaktan kontrol edilebiliyor ve mahremiyeti garanti ediyor. İçeride ise ev sahibinin hayallerini süsleyen merkezi bir elektrik süpürgesi sistemi bulunuyor. Böylece garajda dahil olmak üzere evin her santimi etkili biçimde temizlenebiliyor. Kısacası 16. yüzyıldan kalma ev 21. yüzyıl teknolojisiyle donatılmış. Var mı ötesi? Siz de böyle tarihle iç içe ama öte yandan teknolojinin imkanlarıyla donatılmış bir evde yaşamak istemez miydiniz?