Teraslar için güneşlik fikirleri

Brandadan yapılan güneşlikler, teraslarda ve balkonlarda en çok kullanılan güneşlikler olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca güneşten değil, yağmurdan da korumalarıyla tercih sebebi oluyorlar.

Fotoğraftaki örnekte yemek odası, salon ile mutfağı bir arada tutan ve aralarındaki bağlantıyı pekiştiren bir güneşlik tasarımı görüyoruz. İç mekanlarla açık alanlar arasındaki bağlantıyı kaldıran bu güneşlik tasarımı, enerji tasarrufuna da katkıda bulunuyor. Zira camlı alanlarda klima ve diğer soğutma elemanlarını kullanmak çok daha maliyetliyken; açık havayla birleştirilen odaları soğutmak hiç de zor olmuyor.