Teraslar için güneşlik fikirleri

Teraslar ve balkonlar yaz aylarında evlerimizin vazgeçilmez bölümleri olurlar. Ancak açık havanın tadını çıkarabildiğimiz yaz mevsiminde çözmemiz gereken bir sorun da güneşten korunmaktır. Terasta otururken güneşten korunmak ve biraz olsun gölgeye kavuşmak için güneşlik mekanizmalarından yararlanırız. Farklı tipte malzemelerden, farklı şekillerde yerleştirilebilen güneşlikler, genellikle çardak tipinde veya brandadan yapılıyorlar. Daha kolay kurulabilen ve diğer mevsimlerde de farklı amaçlarla kullanılabilen güneşliklerin farklı çeşitlerini bu çalışmamızda sizlerle buluşturacağız. Dünyanın dört bir yanındaki tasarımcıların, farklı amaçlar gözeterek geliştirdikleri bu güneşlikler yaz ayları öncesinde bir fikir edinmenize yardımcı olacaktır.
Brandadan yapılan güneşlikler, teraslarda ve balkonlarda en çok kullanılan güneşlikler olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca güneşten değil, yağmurdan da korumalarıyla tercih sebebi oluyorlar.
Fotoğraftaki örnekte yemek odası, salon ile mutfağı bir arada tutan ve aralarındaki bağlantıyı pekiştiren bir güneşlik tasarımı görüyoruz. İç mekanlarla açık alanlar arasındaki bağlantıyı kaldıran bu güneşlik tasarımı, enerji tasarrufuna da katkıda bulunuyor. Zira camlı alanlarda klima ve diğer soğutma elemanlarını kullanmak çok daha maliyetliyken; açık havayla birleştirilen odaları soğutmak hiç de zor olmuyor.
Nefes kesici manzarayı geniş pencereleri sayesinde çok rahat biçimde gören bu salon tasarımı, açıldığı terasın üstündeki güneşlikle tamamlanmış. Branda uygun bir eğimle yerleştirilerek hem balkon bölümü, hem de evin içerisi güneşten korunmuş. Metal kollarla desteklenen ve uygun açıda ayarlanabilen bu güneşlik, balkonu bir geminin yelkenleri gibi boydan boya sararak şık bir görüntü de oluşturmuş.
Çardak ve kameriye gibi bölümler de güneşten korunmak için teras ve bahçelerde kullanılıyorlar. Saxun'a ait bu çardak tasarımı, bio-klimatik özelliklere uygun olarak alüminyum panellerden yapılmış. Bu sistem, yıl boyunca güneşi kusursuz biçimde engelliyor. Mekanizmanın ayarlanabilir özelliği sayesinde çardağın üstündeki paneller mevsime göre ayarlanabiliyor. Böylece dış ortamdaki sıcaklğa, yağmur ve rüzgar durumuna uygun olan ayarlamayı yapabiliyorsunuz.
Bu fotoğrafta bağımsız yapısıyla, bahçedeki oturma grubunu kuşatan ahşap bir çardağı görüyoruz. Vakumlanarak güçlendirilmiş ahşap panellerin bir araya getirilmesiyle yapılan bu çardakta, en üst kalitedeki malzemeler kullanılmış. Conely'nin tasarımları arasında yer alan bu çardak, şık görüntüsünün yanında güneşten ve rüzgardan da optimum korunma imkanı sağlıyor. Titizlikle uygulanan ahşap işçiliği sayesinde dayanıklı ve kullanışlı bir yapıya kavuşan bu çardak, panellerinin üzerine branda gerilerek de kullanılabiliyor.
Bu orijinal güneşlik tasarımı, kullanışlılığı ve kolay uygulanabilirliğiyle ön plana çıkıyor. Altındaki geniş pencerenin hemen üstüne yerleştirilen metal paneller sayesinde hem güneşin açısı engellenebiliyor, hem de iç mekanın görünülebirliği ayarlanabiliyor. Aşağıya indirilerek, pencereyi tamamen sarması için de bir mekanizmaya bağlanan bu panel, bu özelliğiyle de panjur olarak kullanılabiliyor.
Çalışmamızın son örneği ülkemizden geliyor. Aykuthall İç Mimarlık'ın elinden çıkan bu çardak tasarımında, geleneksel Osmanlı motiflerinden yararlanılmış. Saray veya köşk bahçelerinde gördüğümüz kubbeli tasarımların bir benzerinin uygulandığı bu çardak, metal iskeletinin etrafına geçirilen açık renkli kumaş sayesinde ferah bir görünüme kavuşmuş. Bahçenin bir köşesini şık bir şekilde güneşten koruyan bu çardak, kahve keyfi için ideal bir ortam sağlıyor.