Boğaz'da taş devri şıklığı

Boğaz'ın iki yakasındaki yalıların şıklığı, yalnızca ülkemizde değil dünyanın dört bir yanında da takdir topluyor. Bu yalıların arasına yenileri katmak pek mümkün olmasa da son yıllarda yapılan yenileme çalışmalarıyla ortaya çok şık tasarımlar çıkabiliyor. Biz de bugün karşınıza böyle bir projeyle çıkıyoruz.

Baltalimanı'nda yer alan 105 metrekarelik bu daire, eski bir köşkün elden geçirilmesiyle yapıldı. Ak Design Studio'nun elinden çıkan bu restorasyon çalışması, sade ve taş devrini anıştıran tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Modernliği sadelikle bir arada taşıyan Stone Age isimli bu projeyi daha yakından tanımak için çalışmamıza bir göz atın.