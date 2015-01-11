Boğaz'da taş devri şıklığı

Boğaz'ın iki yakasındaki yalıların şıklığı, yalnızca ülkemizde değil dünyanın dört bir yanında da takdir topluyor. Bu yalıların arasına yenileri katmak pek mümkün olmasa da son yıllarda yapılan yenileme çalışmalarıyla ortaya çok şık tasarımlar çıkabiliyor. Biz de bugün karşınıza böyle bir projeyle çıkıyoruz.
Baltalimanı'nda yer alan 105 metrekarelik bu daire, eski bir köşkün elden geçirilmesiyle yapıldı. Ak Design Studio'nun elinden çıkan bu restorasyon çalışması, sade ve taş devrini anıştıran tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Modernliği sadelikle bir arada taşıyan Stone Age isimli bu projeyi daha yakından tanımak için çalışmamıza bir göz atın.
Boğaz kıyısında yer alan her ev gibi, bu evin de çarpıcı bir manzarası var. Salon da bu manzaranın etrafında şekillenmiş. Duvar boyunca uzanan geniş pencerenin hemen önünde yer alan oturma grubu, manzaranın tadını rahatça çıkarmanızı sağlıyor.
Odaya manzaranın yanı sıra mermer döşeme de hakim oluyor. Yerden başlayan mermer kaplama, kanepenin altındaki bölümlerde de devam ediyor. Böylece eşsiz bir harmoni yakalanıyor. Beyaz renkli koltuk kaplaması da mermer döşemeyle uyum içinde. Ortadaki kırçıllı halı da bu uyumu tamamlıyor. Bu uyum sayesinde geniş pencerelerin de yardımıyla odada bir derinlik hissi uyanıyor ve misafirlerinizi ağırlamanız için iç açıcı bir mekan ortaya çıkıyor.
Tasarımcılar, ev sahibinin modern sanatlara olan ilgisini göz önünde bulundurarak, evin farklı köşelerine farklı sanatçıların eserlerini yerleştirmişler. Bu oturma odasındaki ahşap duvar kaplamasına Güler Güngör'e ait iki tablo asılmış. Ahşap kaplamanın iki yana açılan kapaklarının altına da son model bir televizyon gizlenmiş. Modern tasarımlı, kıvrımlı hatlara sahip dinlenme koltuğunun karşısına da zırh şeklindeki metal bir modern heykel yerleştirilmiş.
Salondaki mermer ağırlığı evin bu bölümünde de devam ettirilmiş. Yerler ve duvarlar mermer kaplamayla kaplanırken derinlik hissi ve harmoni duygusu pekiştirilmiş. Ahşap kaplamalı bölümler ve mobilyalar da mermerle şık bir kontrast yaratmışlar.
Evin hemen hemen her yerinde pastel renklerle toprak tonlarının ağırlığını görüyoruz. Mutfak da bu tasarım birliğinden nasibini almış. Koyu, ahşap kaplamalı mutfak dolapları, açık renkli mermer yer döşemesi ve tezgahlarla kontrast yakalamışlar. Kırçıllı halı da mutfağın sıcak bir hava kazanmasına yardımcı olmuş.
U şeklinde yerleştirilen mutfak takımı, odanın derli toplu görüntüsünü pekiştiriyor. Geniş dolaplar ve mutfak elemanları sayesinde yemek yaparken ihtiyaç duyabileceğiniz her şey bu mutfakta yer alıyor.
Evin her yerinde izlerini gördüğümüz taş devri tasarımları, bu yatak odasında zirve yapmış. Geniş yatağın hemen önüne serilen hayvan postu görünümlü kilimle, odanın sıcak bir havaya bürünmesi sağlanmış. Desensiz, sade perdeler de bu tarzı pekiştiren bir başka unsur olmuşlar. Koyu renklerin uyumu yatak başlığında da devam ettirilirken yatak örtüsünde kullanılan açık tonlar, mermer yer döşemesiyle ve koltuk takımıyla uyum göstermiş. Böylece oda, taş devri tasarımının yanında konfordan da ödün vermeyen bir görünüme kavuşmuş.
Mermer kaplamayla kuşatılmış, en üst kaliteden malzemelerin kullanıldığı bu banyo şık manzarasıyla ön plana çıkıyor. Bir duvarı boydan boya pencereyle kaplanan bu banyoda derinlik ve huzur duygusu zirve yapıyor. Geniş bir cam bölmeyle ayrılan duşakabinin hemen önünde mermer oymalı bir lavabo yer alıyor. Duvara sabitlenen ayna da derinlik duygusunu pekiştiriyor ve bu banyoyu dinlenmek için ideal bir mekana dönüştürüyor.
Evin her yerinde yer alan taş devri esintileri bu bölümde yerini modern hatlara bırakmış. Son derece şık bir masa oturma grubunun merkezinde yer alıyor. Siyah, küre şeklindeki kaidenin üstüne kondurulan ahşap masa, kahve keyfi için ideal bir ortam sağlıyor. Masanın üstündeki vazolarda ve abajur takımında kullanılan keskin, modern çizgiler de masanın tasarımıyla uyum gösteriyor. Ahşap ayaklı, deri kaplı sandalyeler de konforlu bir oturma alanı vaat ediyorlar.