현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Küçük bir apartman dairesinden ilham alabileceğiniz 6 fikir

umit atdağ umit atdağ
Vivienda en el centro de Madrid, Maroto e Ibañez Arquitectos Maroto e Ibañez Arquitectos Modern Yatak Odası
Loading admin actions …

Minimalist düzene sahip evlerde az mobilya tercih edilip dekorasyon sade bir şekilde yapıldığı için klasik tasarımlara imza atılmaktadır. Bu gün homify minimalist tasarım sayfalarında yer alan çok farklı tasarımları sizlere sunuyoruz. Sade dekorasyonlar içinde yapabileceğiniz farklı ve hayranlık uyandıracak kadar güzel olan tasarımları yakından inceleyebileceksiniz. oturma odası,  yatak odası, balkon, banyo, mutfak, hol, çocuk odası gibi alanları minimalist bir şekilde dekore ederken mest edici güzellikte tasarımlar ile bu alanların ferah dekorasyonlara sahip olurken aynı zamanda göz alıcı güzelliğe de sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Bu gün misafir olacağımız evde olduğu gibi bir proje baştan aşağı nasıl farklı tasarımlara sahip olabilir sorusunun cevabını kendi gözlerinizle görebileceksiniz.

Mekanların birliği

Vivienda en el centro de Madrid, Maroto e Ibañez Arquitectos Maroto e Ibañez Arquitectos Modern Mutfak
Maroto e Ibañez Arquitectos

Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos

Minimalist dekorasyonlarda mekanlar içinde az sayıda mobilya bulunması odaları çok sakin alanlar haline getirmektedir. Odalar ve mekanlar arası bağlantıların olmaması ise estetik açıdan odanın görselliğini ve güzelliğini belirli oranda azaltır. Bu nedenle imkanlar dahilinde mekanlar ve odalar arasında birliktelik sağlanmalıdır. Eğer odalar arasında bölmeler var ise bu birliktelik dekorasyon düzeni ve renklerin bütünlüğü ile sağlanmalıdır.

Renk bütünlüğü

Vivienda en el centro de Madrid, Maroto e Ibañez Arquitectos Maroto e Ibañez Arquitectos Modern Oturma Odası
Maroto e Ibañez Arquitectos

Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos

Minimalist dekorasyonlarda sadelik ön planda olduğu için renk tercihleri de ön planda yer alır. Bu nedenle renk tercihleri yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta açık tonların seçilmesidir. Bu proje de olduğu gibi mekanlar arası bütün renk bütünlüğü ile sağlanmıştır. Beyaz renk hem duvarlarda hem de mobilyalarda tercih edilerek görsellik bir bütünlük  şeklinde sağlanmıştır.

Pratik bölmeler

Vivienda en el centro de Madrid, Maroto e Ibañez Arquitectos Maroto e Ibañez Arquitectos Modern Oturma Odası
Maroto e Ibañez Arquitectos

Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos

Projenin ana teması olan minimalist dekorasyon fikri için geniş alanların bir kısmı yarım veya tüm ara bölmeler ile ayrılmış ve farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde  pratik alanlar oluşturulmuştur. Pratik ara bölmeler evlerimizi bölümlendirme de en akıllı tercihlerdir. Bu proje de yatak odası oluşturmak için ara bölmeler kullanılmış ve resimdeki gibi görsel bir alan oluşturulmuştur.

Yatak odası

Vivienda en el centro de Madrid, Maroto e Ibañez Arquitectos Maroto e Ibañez Arquitectos Modern Yatak Odası
Maroto e Ibañez Arquitectos

Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos

Evin yatak odası diğer alanlar gibi beyaz renk tercih edilerek renklendirilmiş ve mıbilyalar da beyaz tonlarında tercih edilerek saf ve ferah bir yatak odası oluşturulmuş. farklı olarak sadece ahşap kaplamalar yapılmış ve beyaz kahverengi uyumu ile şık bir yatak odası ortaya çıkarılmış.

Banyo

Vivienda en el centro de Madrid, Maroto e Ibañez Arquitectos Maroto e Ibañez Arquitectos Modern Banyo
Maroto e Ibañez Arquitectos

Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos

Banyo küçük bir alanı kapsayacak şekilde tasarlanmış. küçük ölçülere sahip bir duşa kabin ve bir lavabodan oluşan banyo beyaz mermerler ile aydınlık bir banyo şeklinde dekore edilmiş. Geniş bir ayna kullanılmış ve hem aydınlığın homojen olmasına katkı sunulurken hem de geniş bir banyo görünmesi sağlanmış.

Banyo ve yatak odası bütünlüğü

Vivienda en el centro de Madrid, Maroto e Ibañez Arquitectos Maroto e Ibañez Arquitectos Modern Yatak Odası
Maroto e Ibañez Arquitectos

Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos

Banyo ile yatak oadsı aynı oda içinde tasarlanmış ve sadece ahşap bir ara bölme ile birbirinden ayrılmış. Bu tercih ile hem şık yatak odası görselliği bozulmamış hem de ebeveyn yatak odası  i.inde banyo çok estetik bir şekild ekonumlandıırlarak yatak odası ile banyo arası bütünlük sağlanmış. 

Ayakkabıları nereye koyacağım derdine son: 8 pratik çözüm
Bu dekorasyon fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler