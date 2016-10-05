Küçük bir apartman dairesinden ilham alabileceğiniz 6 fikir

Minimalist düzene sahip evlerde az mobilya tercih edilip dekorasyon sade bir şekilde yapıldığı için klasik tasarımlara imza atılmaktadır. Bu gün homify minimalist tasarım sayfalarında yer alan çok farklı tasarımları sizlere sunuyoruz. Sade dekorasyonlar içinde yapabileceğiniz farklı ve hayranlık uyandıracak kadar güzel olan tasarımları yakından inceleyebileceksiniz. oturma odası, yatak odası, balkon, banyo, mutfak, hol, çocuk odası gibi alanları minimalist bir şekilde dekore ederken mest edici güzellikte tasarımlar ile bu alanların ferah dekorasyonlara sahip olurken aynı zamanda göz alıcı güzelliğe de sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Bu gün misafir olacağımız evde olduğu gibi bir proje baştan aşağı nasıl farklı tasarımlara sahip olabilir sorusunun cevabını kendi gözlerinizle görebileceksiniz.