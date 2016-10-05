Küçük bir apartman dairesinden ilham alabileceğiniz 6 fikir

Minimalist düzene sahip evlerde az mobilya tercih edilip dekorasyon sade bir şekilde yapıldığı için klasik tasarımlara imza atılmaktadır. Bu gün homify minimalist tasarım sayfalarında yer alan çok farklı tasarımları sizlere sunuyoruz. Sade dekorasyonlar içinde yapabileceğiniz farklı ve hayranlık uyandıracak kadar güzel olan tasarımları yakından inceleyebileceksiniz. oturma odası, yatak odası, balkon, banyo, mutfak, hol, çocuk odası gibi alanları minimalist bir şekilde dekore ederken mest edici güzellikte tasarımlar ile bu alanların ferah dekorasyonlara sahip olurken aynı zamanda göz alıcı güzelliğe de sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Bu gün misafir olacağımız evde olduğu gibi bir proje baştan aşağı nasıl farklı tasarımlara sahip olabilir sorusunun cevabını kendi gözlerinizle görebileceksiniz.
Minimalist dekorasyonlarda mekanlar içinde az sayıda mobilya bulunması odaları çok sakin alanlar haline getirmektedir. Odalar ve mekanlar arası bağlantıların olmaması ise estetik açıdan odanın görselliğini ve güzelliğini belirli oranda azaltır. Bu nedenle imkanlar dahilinde mekanlar ve odalar arasında birliktelik sağlanmalıdır. Eğer odalar arasında bölmeler var ise bu birliktelik dekorasyon düzeni ve renklerin bütünlüğü ile sağlanmalıdır.
Minimalist dekorasyonlarda sadelik ön planda olduğu için renk tercihleri de ön planda yer alır. Bu nedenle renk tercihleri yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta açık tonların seçilmesidir. Bu proje de olduğu gibi mekanlar arası bütün renk bütünlüğü ile sağlanmıştır. Beyaz renk hem duvarlarda hem de mobilyalarda tercih edilerek görsellik bir bütünlük şeklinde sağlanmıştır.
Projenin ana teması olan minimalist dekorasyon fikri için geniş alanların bir kısmı yarım veya tüm ara bölmeler ile ayrılmış ve farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde pratik alanlar oluşturulmuştur. Pratik ara bölmeler evlerimizi bölümlendirme de en akıllı tercihlerdir. Bu proje de yatak odası oluşturmak için ara bölmeler kullanılmış ve resimdeki gibi görsel bir alan oluşturulmuştur.
Evin yatak odası diğer alanlar gibi beyaz renk tercih edilerek renklendirilmiş ve mıbilyalar da beyaz tonlarında tercih edilerek saf ve ferah bir yatak odası oluşturulmuş. farklı olarak sadece ahşap kaplamalar yapılmış ve beyaz kahverengi uyumu ile şık bir yatak odası ortaya çıkarılmış.
Banyo küçük bir alanı kapsayacak şekilde tasarlanmış. küçük ölçülere sahip bir duşa kabin ve bir lavabodan oluşan banyo beyaz mermerler ile aydınlık bir banyo şeklinde dekore edilmiş. Geniş bir ayna kullanılmış ve hem aydınlığın homojen olmasına katkı sunulurken hem de geniş bir banyo görünmesi sağlanmış.
Banyo ile yatak oadsı aynı oda içinde tasarlanmış ve sadece ahşap bir ara bölme ile birbirinden ayrılmış. Bu tercih ile hem şık yatak odası görselliği bozulmamış hem de ebeveyn yatak odası i.inde banyo çok estetik bir şekild ekonumlandıırlarak yatak odası ile banyo arası bütünlük sağlanmış.