Küçük bir daireden şeker gibi fikirler

Küçük apartman dairelerinin özellikle odaları küçük olan evlerin şık ve insanın içine sinen bir dekorasyon ile dekore edilmesi çok zordur. Bu gün dışarıdan bakıldığında küçük görünen bir apartman dairesinin muhteşem bir dekorasyon ile göz kamaştıran bir güzelliğe nasıl sahip olabileceğini yakından inceliyoruz. Küçük daireler için danışmanlık yapan mimar Carolina Mendonca bu proje ile bir evin her şartta muhteşem bir güzellikte dekore edilebileceğini ortaya koyuyor. Rio de Jenerio da yer alan bu ev dekorasyonunun şıklığı, güzelliği ile insanları mest eden bir güzelliğe sahip olduğu gibi her odasında küçük ölçülere sahip olma handikabını da ikinci plana atarak insanların beğenisi kazanmıştır. Homify küçük ev dekorasyonları sayfasında yer alan bu projeyi yakından inceleyelim.