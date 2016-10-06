Küçük bir daireden şeker gibi fikirler

Küçük apartman dairelerinin özellikle odaları küçük olan evlerin şık ve insanın içine sinen bir dekorasyon ile dekore edilmesi çok zordur. Bu gün dışarıdan bakıldığında küçük görünen bir apartman dairesinin muhteşem bir dekorasyon ile göz kamaştıran bir güzelliğe nasıl sahip olabileceğini yakından inceliyoruz. Küçük daireler için danışmanlık yapan mimar Carolina Mendonca bu proje ile bir evin her şartta muhteşem bir güzellikte dekore edilebileceğini ortaya koyuyor. Rio de Jenerio da yer alan bu ev dekorasyonunun şıklığı, güzelliği ile insanları mest eden bir güzelliğe sahip olduğu gibi her odasında küçük ölçülere sahip olma handikabını da ikinci plana atarak insanların beğenisi kazanmıştır. Homify küçük ev dekorasyonları sayfasında yer alan bu projeyi yakından inceleyelim.
Ev küçük olduğu için mimar öncelikle ölçüler alarak işe başlamış. Bu ölçüler ile evin her alanının fonksiyonel olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla özel donanımları özel olarak ürettirmiş ve evin ölçüleri ile uyumlu mükemmel bir dekorasyona imza atılmış. Tv ünitesi yemek masası, niş alanlara sahip masalar tamamen özel tasarımlar ile üretilmiş ve dekorasyon içine yerleştirilmiş.
Evin küçük odalarından birisi oturma odası olarak dekore edilmiş. Küçük olmasına karşın ihtiyacı karşılayacak şekilde dekore edilen oturma odasında bir tv ünitesi, bir oturma grubu ve tv ünitesinin üst kısımlarının kullanılabilmesi için tercih edilmiş olan raflar yer alıyor. Bir tarafı açık olan oturma odası muhteşem bir sakinliğe ve sadeliğe sahip olacak şekilde tasarlanmış.
Evin yemek odası açık bir oda olarak tasarlanmış ve fazla bir alan kaplamaması için sadece bir yemek masası ve sandalye takımı ile yetinilmiş. Resimde gördüğünüz şık cam yemek masası ile beyaz görsel sandalye takımı oturma odasının açık olan tarafına yerleştirilerek bir açık yemek odası veya yemek salonu işlevi kazandırılmış. Yemek masasının zarafeti ve görselliği evin dekorasyonunun görselliğine katkı sağlamış.
Evin mutfak kısmı oturma odasından ve yemek odasından ayrı bir alanda tasarlanmış. Bu sayede evin dar alanının kalabalık olması önlenerek sadeliğin ve görselliğin bozulması önlenmiş. Mutfak tamamen siyah renklerde tasarlanıp uygulanmış ve zıt renklerin uyumlu bir şekilde bir arada olması sağlanmış.
Küçük apartman dairesinin geniş odalarından biri yatak odası şeklinde düşünülmüş. Yatak odası olarak düşünülmesinin sebeplerinin aşında geniş pencerelere sahip olması. Ahşap kaplama duvarlar ile zenginleştirilen iç mimari beyaz yatak takımı ve görsel dekorasyon ile desteklenmiş. Pencerelerin olduğu duvar açık tonlarda boyanarak yatak odasının canlı ve aydınlık bir oda olması sağlanmış.
Evin banyo bölümü bir banyo da olması gereken her detaya sahip olacak şekilde düşünülmüş. Özellikle beyaz renk tek bir renk olarak kullanılmış ve resimdeki gibi aydınlık, ferah ve insanın içini açan bir banyo çıkarılmış. Ayrıca geniş bir ayna tercih edilmiş ve küçük olan banyoya geniş bir görünüm kazandırılmış.