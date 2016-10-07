Bir evi toplu tutmanın 7 yolu

akşam işten eve yorgun argın geldiğinizde dağınık bir evle karşılaşmak veya ansızın bir misafirin gelmesi durumunda evinizin derli toplu olmaması size eziyet demektir. Bu nedenle her zaman düzenli ve toplu bir eve sahip olmanız kaçınılmazdır. Bu gün bir evi derli toplu tutmanın farklı yöntemlerini inceliyoruz. Evinizde yapmanız gereken revizyonlar ile evinizi 7 gün 24 saat düzenli bir ev haline getirmek sizin elinizdedir. Yatak odası, giyinme odası, yemek odası, mutfak, bahçe gibi alanları hem temiz tutmak hem de sürekli toplu bir halde muhafaza ermek sizler için bulunmaz bir nimet anlamına gelmektedir. Homify sayfasında yer alan ve bir evi toplu ve düzenli bir ev haline getirmenin püf noktalarını içeren dekorasyon örneklerini inceleyerek farklı dekorasyonlara göz atabilir ve evinizde uygulayabilirsiniz.
Evinizde bir giyinme odanız var ise yatak odanız sürekli toplu ve düzenli bir yatak odası olacaktır. Giyinme odanız ise dağınık olmaması için özel bir tasarım yapmanızı gerektirecektir. Örnek resimde yer alan Giyinme odasında olduğu gibi kapalı muhafaza alanları bolca bulunan bir giyinme odası her zaman kolaylıkla toplanabilen bir giyinme odası olacaktır. Bu alanlara yerleştireceğiniz elbiseleri kullanım sıklığına göre yerleştirmeniz toplanması açısından kolaylık sağlayacaktır.
Oturma odaları günün büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz, misafirlerimizi ağırladığımız alanlardır. Bu nedenle bu odaların düzenli temiz ve toplu olması zorunludur. Sürekli toplu ve düzenli olması için resimdeki gibi sade ve minimalist bir düzene sahip olması gerekir. Az sayıda mobilya ve duvar raflarına yerleştirilmiş olan süs aksesuarları ile sürekli toplu ve düzenli olan bir oturma odasına sahip olabilirsiniz.
Mutfaklar araç , gereç ve donanım açısından çok fazla sayıda ekipman barındıran ve sürekli bir tabak bardak yığınının yer aldığı alanlardır. Bu alanları toplu ve düzenli tutabilmenin tek yolu dolap sayısını artırmak veya mutfak adasına sahip olmaktır. Bu sayede mutfakta ortalıkta olması gereken ekipmanları saklamış ve göz önünden kaldırmış olursunuz. Ayrıca mutfağın tasarımının kullanım kolaylığına göre yapılması da size kolaylık ağlayacaktır.
Banyolar kişilere özel alanlar olsa da toplu ve düzenli olması mecburi olan alanlardır. Bir banyonun temiz olması ve kolay toparlanabilmesi için hem muhafaza alanlarının fazla olması hem de resimdeki gibi geniş bir aynaya sahip olması şarttır. Bu sayede hem fazla eşyalar kapaklı bölmelere konularak muhafaza edilir hem de ortalıkta azıcık bir eşya topluluğu olması durumunda ayna sayesinde daha fazlaymış hissi oluşur ve toplamak zorunda kalırsınız.
Yatak odalarında dekorasyon sırasında dolap veya gardırop konulacaksa kapakların ayna olması ve resimdeki gibi dolapların bir ara bölme gibi görünmesi şarttır. Bu sayede hem aynalardan faydalanmış olursunuz hem de fazlalıklarınızı dara bölme ile oluşan bölmeye saklayarak yatak odanızın sürekli düzenli olmasını sağlayabilirsiniz.
Evinizde bulunan bahçeler de evinizin bir parçası olduğu için düzenlenmesi gereklidir. Resimde yer alan şık bir bahçe mobilyası ile yapacağınız bahçe oturum alanı size çok şey kazandıracaktır. Bu sayede kolayca toplanabilen kısmi yaşam alanları yapmış ve bahçenizin keyfini çıkarmış olursunuz.
Yemek odaları sadece yemek sırasında kullanıldıkları için sürekli düzenli tutulması zorunlu alanlardandır. Resimde yer alan yemek odası dekorasyonunun benzeri ile hem salonun içinde yer almasından dolayı hem de şık bir yemek odası takımının görselliğinden yararlanmak amacıyla sürekli temiz ve düzenli tutmak zorunda kalacaksınız.