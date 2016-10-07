Bir evi toplu tutmanın 7 yolu

akşam işten eve yorgun argın geldiğinizde dağınık bir evle karşılaşmak veya ansızın bir misafirin gelmesi durumunda evinizin derli toplu olmaması size eziyet demektir. Bu nedenle her zaman düzenli ve toplu bir eve sahip olmanız kaçınılmazdır. Bu gün bir evi derli toplu tutmanın farklı yöntemlerini inceliyoruz. Evinizde yapmanız gereken revizyonlar ile evinizi 7 gün 24 saat düzenli bir ev haline getirmek sizin elinizdedir. Yatak odası, giyinme odası, yemek odası, mutfak, bahçe gibi alanları hem temiz tutmak hem de sürekli toplu bir halde muhafaza ermek sizler için bulunmaz bir nimet anlamına gelmektedir. Homify sayfasında yer alan ve bir evi toplu ve düzenli bir ev haline getirmenin püf noktalarını içeren dekorasyon örneklerini inceleyerek farklı dekorasyonlara göz atabilir ve evinizde uygulayabilirsiniz.