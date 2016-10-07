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Bir evi toplu tutmanın 7 yolu

umit atdağ umit atdağ
Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Rustik Yemek Odası
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akşam işten eve yorgun argın geldiğinizde dağınık bir evle karşılaşmak veya ansızın bir misafirin gelmesi durumunda evinizin derli toplu olmaması size eziyet demektir. Bu nedenle her zaman düzenli ve toplu bir eve sahip olmanız kaçınılmazdır. Bu gün bir evi derli toplu tutmanın farklı yöntemlerini inceliyoruz. Evinizde yapmanız gereken revizyonlar ile evinizi 7 gün 24 saat düzenli bir ev haline getirmek sizin elinizdedir.  Yatak odası, giyinme odası, yemek odası, mutfak, bahçe gibi alanları hem temiz tutmak hem de sürekli toplu bir halde muhafaza ermek sizler için bulunmaz bir nimet anlamına gelmektedir. Homify  sayfasında yer alan ve bir evi toplu ve düzenli bir ev haline getirmenin püf noktalarını içeren dekorasyon örneklerini inceleyerek farklı dekorasyonlara göz atabilir ve evinizde uygulayabilirsiniz.

Giyinme odası

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México Modern Giyinme Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Evinizde bir giyinme odanız var ise yatak odanız sürekli toplu ve düzenli bir yatak odası olacaktır. Giyinme odanız ise dağınık olmaması için özel bir tasarım yapmanızı gerektirecektir. Örnek resimde yer alan  Giyinme odasında olduğu gibi kapalı muhafaza alanları bolca bulunan bir giyinme odası her zaman kolaylıkla toplanabilen bir giyinme odası olacaktır. Bu alanlara yerleştireceğiniz  elbiseleri kullanım sıklığına göre yerleştirmeniz toplanması açısından kolaylık sağlayacaktır.

Oturma odası

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

SANABEL KONAKLARI

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Oturma odaları günün büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz, misafirlerimizi ağırladığımız alanlardır. Bu nedenle bu odaların düzenli temiz ve toplu olması zorunludur. Sürekli toplu ve düzenli olması için resimdeki gibi sade ve minimalist bir düzene sahip olması gerekir. Az sayıda mobilya ve duvar raflarına yerleştirilmiş olan süs aksesuarları ile  sürekli  toplu ve düzenli olan bir oturma odasına sahip olabilirsiniz.

Mutfak

MISCELLANEOUS HOME PROJECT HİSARİ DESIGN STUDIO Modern Mutfak
HİSARİ DESIGN STUDIO

MISCELLANEOUS HOME PROJECT

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

Mutfaklar araç , gereç ve donanım açısından çok fazla sayıda ekipman barındıran ve sürekli bir tabak bardak yığınının yer aldığı alanlardır. Bu alanları toplu ve düzenli tutabilmenin tek yolu dolap sayısını artırmak veya mutfak adasına sahip olmaktır. Bu sayede mutfakta ortalıkta olması gereken ekipmanları saklamış ve göz önünden kaldırmış olursunuz. Ayrıca mutfağın tasarımının kullanım kolaylığına göre yapılması da size kolaylık ağlayacaktır.

Banyo

Mesa Evleri, Boer As. Boer As. Modern Banyo
Boer As.

Mesa Evleri

Boer As.
Boer As.
Boer As.

Banyolar kişilere özel alanlar olsa da toplu ve düzenli olması mecburi olan alanlardır. Bir banyonun temiz olması ve kolay toparlanabilmesi için hem muhafaza alanlarının fazla olması hem de resimdeki gibi geniş bir aynaya sahip olması şarttır. Bu sayede hem fazla eşyalar kapaklı bölmelere konularak muhafaza edilir hem de ortalıkta azıcık bir eşya topluluğu olması durumunda ayna sayesinde daha fazlaymış hissi oluşur ve toplamak zorunda kalırsınız.

Yatak odası

The Bedroom View2 ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Modern Yatak Odası
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

The Bedroom View2

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Yatak odalarında dekorasyon sırasında dolap veya gardırop konulacaksa kapakların ayna olması ve resimdeki gibi dolapların bir ara bölme gibi görünmesi şarttır. Bu sayede hem aynalardan faydalanmış olursunuz hem de fazlalıklarınızı dara bölme ile oluşan bölmeye saklayarak yatak odanızın sürekli düzenli olmasını sağlayabilirsiniz.

Bahçe düzenlemesi

Back Garden LOLA 38 Hotel Klasik Bahçe
LOLA 38 Hotel

Back Garden

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

Evinizde bulunan bahçeler de evinizin bir parçası olduğu için düzenlenmesi gereklidir. Resimde yer alan şık bir bahçe mobilyası ile yapacağınız bahçe oturum alanı size çok şey kazandıracaktır. Bu sayede kolayca toplanabilen kısmi yaşam alanları yapmış ve bahçenizin keyfini çıkarmış olursunuz.

Yemek odaları

Rustic Salon Takımı / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Rustik Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Rustic Salon Takımı / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Yemek odaları sadece yemek sırasında kullanıldıkları için sürekli düzenli tutulması zorunlu alanlardandır. Resimde  yer alan yemek odası dekorasyonunun benzeri ile hem salonun içinde yer almasından dolayı hem de şık bir yemek odası takımının görselliğinden yararlanmak amacıyla sürekli temiz ve düzenli tutmak zorunda kalacaksınız.

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