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Göz kamaştırıcı bir bağ evi

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Klimatyczne mieszkanie w Bielsku-Białej, in2home in2home Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler Tuğla
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Bağ evi denince bugün aklımıza genellikle büyük bir bahçe içinde ve yalnızca yılın belli dönemlerinde kullanıldığı için üzerine çok düşülmemiş, hatta belki de derme çatma denebilecek türden küçük yapılar geliyor. Her ne kadar bu küçük evler, özellikle etraflarını saran yeşilin her tonundaki bahçelerden ötürü şirin ve sempatik çağrışımlar yaratıyor olsa da, mimari anlamda ya da konfor olanakları anlamıyla zihnimizde yer tutmadıkları da bir gerçek. Oysa bağ evi geçmişte çok daha başka şeyler çağrıştırıyordu. Türkiye'nin belli başlı bölgelerinde oldukça eski bir gelenek olan ve Kayseri, Mersin gibi pek çok şehirde halen gündelik hayatın önemli bir parçası olan bağ evleri, ait oldukları bölgelerin geleneksel mimarisinin en çarpıcı özelliklerini taşıyan, sahipleri için adeta birer gurur kaynağı olan son derece şık evlerdi. Bu geleneğin en azından bazı yörelerde halen devam ettiğini bilmek de sevindirici. Bugün sizlere belki de emeklilik hayallerinizi erken almanız için teşvik edici olabilecek sıradışı bir bağ evini tanıtacağız. Güney Polonya'nın Bielsko-Biała şehrinde yer alan ve Fransız tarzı şıklığıyla dikkat çeken bu göz alıcı bağ evi, kent merkezlerinde yer alan pek çok konutun dahi sahip olmadığı son modern konfor olanaklarıyla donatılmış olması yanı sıra görkemli mimarisiyle de dikkat çekiyor. Gelin şimdi IN2HOME imzası taşıyan bu güzel bağ evine biraz daha yakından bakalım. 

Yeşil çevreye kontrast dış cephe

Klimatyczne mieszkanie w Bielsku-Białej, in2home in2home Eklektik Evler Gri
in2home

in2home
in2home
in2home

Geleneksel Avrupa mimarisinin tipik özelliklerini yansıtan yapının dış cephesinde koyu tonda bir gri tercih edilmiş. Bu da çevresindeki yeşilin her tonuyla süslü bahçeyle güzel bir kontrast oluşturmasına zemin hazırlıyor. Koyu bir petrol yeşili rengindeki çatı ise iki uçta görülebilecek doğal ahşap taşıyıcılarıyla birlikte bu tabloyu mükemmel biçimde tamamlıyor.  

Zarif bir oturma odası

Klimatyczne mieszkanie w Bielsku-Białej, in2home in2home Eklektik Oturma Odası Gri
in2home

in2home
in2home
in2home

Evin iç kısmına geçtiğinizde, kırsal bir bölgeyi ya da köy yaşantısını çağrıştıran herhangi bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Bu kimileri için iyi, kimileri içinse istenmeyen bir şey olabilir. Ama her halükarda bu evin şehir merkezinde bir hayatın sunduğu konforları size kesinlikle aratmayacak bir iç mekana sahip olduğu da su götürmez bir gerçek. 

İşlevsel bir yemek odası

Klimatyczne mieszkanie w Bielsku-Białej, in2home in2home Eklektik Yemek Odası
in2home

in2home
in2home
in2home

Yemek odasında ise yine zarif detaylar gözlerden kaçmıyor. Şık bir duvar saati, güzel bir tablo ve gri renkteki saten perdelerin tamamladığı odanın asıl rengini veren unsur ise hiç kuşkusuz masif ahşap yemek masası. Aynı zamanda açılır kapanır bir yapıda olan bu masa, eşinizle baş başa yiyeceğiniz yemeklere olduğu kadar geniş aile toplantılarına da son derece elverişli olmasıyla dikkat çekiyor.

Modern bir mutfak

Klimatyczne mieszkanie w Bielsku-Białej, in2home in2home Eklektik Mutfak
in2home

in2home
in2home
in2home

Burada da gerek tarzı, gerekse de tüm donatılarıyla da son derece modern yapıdaki mutfak bölümü görüyoruz. Çağın gereklerinden hiçbir şekilde eksik kalmadığı gibi, ahşap kaplamalarıyla da rafine bir zevki yansıtan mutfak, nispeten küçük yapısına rağmen verimli bir yerleşimle iyi sonuçlar alınabileceğine kanıtlar nitelikte. 

Eskiyle yeninin ince buluşması

Klimatyczne mieszkanie w Bielsku-Białej, in2home in2home Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler Tuğla
in2home

in2home
in2home
in2home

Koridor bölümündeki geniş boş alandan büyük dolaplar vasıtasıyla güzel bir biçimde yararlanılmış. Bu bölümde ayrıca şık bir dekorasyon unsuru olarak eski bir dikiş makinesine yer verildiğini görüyoruz. Modern dolaplar, dikiş makinası ve duvarlar ve tavanda dikkat çeken kırmızı ateş tuğlaları ile evin asli bölümlerinden biri dahi olmayan bu boş alanda incelikli bir tarz yaratılmış. 

Çatı pencereleriyle gelen şıklık

Klimatyczne mieszkanie w Bielsku-Białej, in2home in2home Eklektik Yatak Odası Ahşap Turkuaz
in2home

in2home
in2home
in2home

Çatı ya da tavan pencereleri, bulundukları mekanı diğer tüm unsurlardan bağımsız olarak kat be kat daha şık hale getiriyorlar. Bu yüzden uygulanması çok da kolay olmayan bu tür pencere yerleşimleri her zaman yapılan masrafın ve harcanan emeğin karşılığını veriyor. Bu yatak odası da bu duruma harika bir örnek teşkil ediyor.

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Tuvalette ahşap şıklığı

Klimatyczne mieszkanie w Bielsku-Białej, in2home in2home Eklektik Banyo Taş
in2home

in2home
in2home
in2home

Doğal taşlar ve ahşabın zarif bir kombinasyonuyla dekore edilmiş tuvalet bölümünde kullanan saksı bitkileri de dikkat çekici. Yüksek konumlandırılmış pencereyle doğal ışıktan da randımanlı biçimde yararlanılması, tuvaletlerin gün ışığıyla hiç karşılaşmaması önyargısının da yersiz olduğuna örnek teşkil ediyor adeta. 

İddialı bir banyo

Klimatyczne mieszkanie w Bielsku-Białej, in2home in2home Eklektik Banyo Mozaik Turkuaz
in2home

in2home
in2home
in2home

Eğimli tavanı ve farklı tarzlardan esintiler taşımasıyla iddialı bir havası olan bu banyoda da yine bir çatı penceresi kullanılarak alışılmadık bir şekilde doğal ışıktan yararlanılmış. Bu da koyu renk mermer ve zemin döşemesinin banyoyu fazla karanlık hale getirmesini başarıyla engelliyor.

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