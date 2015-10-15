Göz kamaştırıcı bir bağ evi

Bağ evi denince bugün aklımıza genellikle büyük bir bahçe içinde ve yalnızca yılın belli dönemlerinde kullanıldığı için üzerine çok düşülmemiş, hatta belki de derme çatma denebilecek türden küçük yapılar geliyor. Her ne kadar bu küçük evler, özellikle etraflarını saran yeşilin her tonundaki bahçelerden ötürü şirin ve sempatik çağrışımlar yaratıyor olsa da, mimari anlamda ya da konfor olanakları anlamıyla zihnimizde yer tutmadıkları da bir gerçek. Oysa bağ evi geçmişte çok daha başka şeyler çağrıştırıyordu. Türkiye'nin belli başlı bölgelerinde oldukça eski bir gelenek olan ve Kayseri, Mersin gibi pek çok şehirde halen gündelik hayatın önemli bir parçası olan bağ evleri, ait oldukları bölgelerin geleneksel mimarisinin en çarpıcı özelliklerini taşıyan, sahipleri için adeta birer gurur kaynağı olan son derece şık evlerdi. Bu geleneğin en azından bazı yörelerde halen devam ettiğini bilmek de sevindirici. Bugün sizlere belki de emeklilik hayallerinizi erken almanız için teşvik edici olabilecek sıradışı bir bağ evini tanıtacağız. Güney Polonya'nın Bielsko-Biała şehrinde yer alan ve Fransız tarzı şıklığıyla dikkat çeken bu göz alıcı bağ evi, kent merkezlerinde yer alan pek çok konutun dahi sahip olmadığı son modern konfor olanaklarıyla donatılmış olması yanı sıra görkemli mimarisiyle de dikkat çekiyor. Gelin şimdi IN2HOME imzası taşıyan bu güzel bağ evine biraz daha yakından bakalım.