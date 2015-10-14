Birbirinden ilginç ve sıradışı koltuk tasarımları

Dekorasyon, özellikle günümüzde, artık farklı renk, materyal ve tarzdaki eşyaların alelade ve yalnızca fonksiyonellik gözetilerek bir araya getirilmesi eylemi olmaktan çoktan çıktı. Dekorasyon bir moda konusu haline geldi son yıllarda. Birbirinden farklı desenlerin, birbirinden farklı tarzların ve tasarımların yarıştığı, kısacası ‘farklı’ olmanın en önemlisi olduğu bir çizgisi var dekorasyonun. Bu bir yandan seçenekleri çoğaltırken, bir yandan da bu yüzden alternatiflerin fazla oluşu nedeniyle seçimde zorluğu arttırdı. Artık tasarımcılar estetik ve fonksiyonellik gibi ‘olması gerekenler’in arasına ‘farklılık’ı da katmak zorundalar ve zaten katıyorlar da. Eğer bu üçü arasından birinden taviz vermek gerekiyorsa, bu genelde ‘farklılık’ olmuyor. Bu da yukarıda bahsettiğimiz trendi açıklamaya yeter sanırız.
Başlıktan da rahatça anlayacağınız gibi bugünkü yazımızın konusu koltuk takımları. Söz konusu farklılık olunca biz de bugünkü yazımızda, dekorasyon dünyasında her zaman rastlanabilen, bazı tarzların en sıradan örnekleri olan modeller seçmek yerine, yukarıda açıklamaya çalıştığımız ‘moda’ ya da ‘farklılık’ gibi fenomenlere tekabül eden, ne anlatmaya çalıştığımızı gözlerinizle birebir görebileceğiniz, ‘farklı’, ‘sıradışı’, hatta bazen çılgın koltuk tasarımları hakkında yeni fikirler verme çalışacağız. Bazılarını çok şık, bazılarını çok enteresan bulacak, bazılarını ise çok keskin ya da marjinal bulup beğenmeyeceksiniz. Ancak yazımızın, daha doğru bir ifadeyle bu sitedeki tüm yazılarımızın amacı da zaten sizi ikna etmek değil, yeni fikirler ve ilhamlar vermek. Dolayısıyla bu yazımızdla koltuk tasarımı dünyasındaki gelişmeleri takip etmek imkanı bulup kendi tarzınıza ya da isteklerinize elbette kendiniz karar vereceksiniz. Diğer yazılarımızda olduğu gibi bu yazımızda da alıştığımız ya da siz okuyucularımızı alıştırdığımız kalıpların dışına çıkmayacağız. Yine on adet görselimiz olacak. Bunların bir kısmı yurt içinden tasarımcılarımızın çalışmaları, bir kısmı da başka ülkelerden sizler için derlediğimiz tasarımlar olacak. Şimdi sizleri örnek modellerimiz eşliğinde birbirinden enteresan ve çarpıcı koltuklarla dolu bir tasarım dünyasına yelken açmaya davet ediyoruz.
Kevin Depape’ın Switch adıyla tasarladığı bu modern koltuğu Fransa’dan seçip siz okurlarımızın beğenisine sunuyoruz. Pastel renkleri ve modern çizgisiyle şehirli orta sınıf modern birey ve aileler için oldukça ideal görünüyor. Sizin de mutlaka hemen dikkatinizi çektiği gibi en önemli ayırıcı özelliği ise kolçak kısımlarının bir masa veya tabla olarak kullanılabilmesi. İster bilgisayarınızı veya kitabınızı koyup çalışın, isterseniz yemeğinizi yeyin. Son tahlilde keyfini siz süreceğiniz için nasıl kullanacağınızı belirlemek de size kalmış!!
La Cantereria isimli İspanyol firmasının tasrladığı bir kanepeyle devam ediyoruz. Rengiyle gözleri alan bu çalışma fonksiyonellik kavramını zirveye taşımış örnek modellerimizden bir tanesi. İsterseniz tüm kanepeyi komple yatırabilirken, istediğiniz takdirde her üç parçayı da ayrı ayrı eğimlerde yatırıp kullanabilrsiniz. Akıllıca ve ustalıkla düşünülmüş bu fonksiyonun dışında, daha önce belirttiğimiz gibi rengi ve modern çizgisi de bu koltuk tasarımının en büyük artıları.
Biraz yüksek dozda sıradışılığa ne dersiniz? Şuna eminiz ki okuyucularımız arasında kendine has üslubu olan, farklı olmayı seven, biraz marjinallikten korkmayanlar da var. İşte tam da bu tarz okuyucularımıza hitap eden bu örnek modelimiz İtalya’da tasarlandı. Salondan çalışma odası a, mutfaktan oturma odasına kadar, dekorasyonun geri kalanıyla uyum gösterdiği sürece evin her bölümünde kullanılabilecek enteresan bir koltuk tasarımı.
Bu kez ülkemizden farklı bir koltuk tasarımıyla karşınızdayız. Mahir MobilyaMahir MobilyaMahir Mobilya nın tasarladığı bu üç kişilik koltuk, dekorasyonda renkiliği, bol renk kullanımını sevenleri cezbedecek gibi görünüyor. Rustik tarzdaki bu koltuk geniş oturma alanıyla ilk bakışta dahi ne kadar konforlu olduğunu belli ediyor. Üstelik renklerin canlılığı ve iç açıcı özelliği de cabası. Yeni bir şeyler denemek isteyenlere gözü kapalı önerebileceğimiz bir ürün.
Kaluza isimli projeye ait bu modern tasarım da yine Fransa’dan sizlerin karşına geliyor. Son zamanalarda sıkça görülmeye başlayan bir akımın üyesi olan koltuğumuz konfordan ziyade estetik ve farklı bir görünüş vaad ediyor. Dikkat çekici bir dekorasyon sahibi olmak isteyenlere seslendiği belli olan koltuk, tasarımıyla adeta buruşturulmuş bir kağıt izlenimi veriyor. Görüş alanınızı genişletin ve yeniliklere açık olun, bu koltuklar ileride çok moda olacak.
Bu seferki örnek modelimizle uzak bircoğrafyaya, Brezilya’ya uzanıyoruz. Minimalist tarzda dizayn edilen bu örnek modelimizin ciddi ve asil lacivert rengi oldukça dikkat cezbedici. Derinlik algısının arttırıldığı, içine iyice gömülüp konfor seviyesini arttıracak dizaynıyla popüler bir model olacağa benziyor. En az koltuğun kendisi kadar şık ve aynı öizgide olan pufuyla tamamlandığında oturma odaları için bir numaralı adaylardan biri olarak kendini gösteriyor bu modelimiz.
L’agostina isimli projeye ait olan bu sevimli koltuklar İtalya’nın Milano şehrinde tasarlandı. Daha çok gençler için hazırlandığı anlaşılan koltukların çarpıcı ve göz alıcı renkleri dikkatleri üzerinde topluyor. Mütevazi boyutlardaki ev ve odalar için birebir olduğunu düşündüğümüz bu modern koltuklar konfor ve estetiği birarada sunmak gibi bir artı puanı da hanesine yazdırıyor.
Yine İtalya’dan ama bu kez çok daha farklı ve çok daha sıradışı bir örnekle devam etmek istiyoruz. Çeyrek kısmı kesilip çıkarılıp bir şarap fıçısı görünümündeki koltuk çok geniş bir oturma alanı sağlamasa da bahçeden balkona, tersatan iç mekanlara, salonlara, oturma odalarına ve mutfaklara uygun yapısıyla her yere konumlandırılabilme gibi bir avantaja sahip. Yeni fikirlere açık olanlara.
Bu rengarenk koltuk ülkemizde ve Name Design Studio tarafından tasarlandı. Kompakt, sevimli ve konforlu yapısıyla modern koltukları seven ama biraz da değişik ve renkli modellere hayır demeyecek olan dekorasyon tüketicilerine seslenen bir yapısı var. Bacaklarının da aynen döşemesinde olduğu gibi kumaşla kaplanması da ince ve ustalıkla düşünülmüş önemli bir detay. Önümüzdeki sene için yazlıklarınıza da düşünebilirsiniz, tam yazlık bir tarz olduğunu düşünüyoruz zira.
Bugünkü yazımızın son örneğini de yine ülkemizden bir koltuk tasarımına ayırdık. Djem Unique Design’ın hazırladığı bu tekli koltuk, dekorasyonunu yöresel çizgiler doğrultusunda şekillendirmek isteyen ya da otantizme düşkün okuyucularımızın ilgisini bekliyor. Üzerinde taşıdığı motiflerle de yukarıda bahsettiğimiz tüketici kitlesi içinde kısa zamanda popüler hale gelmesinin yüksek bir ihtimal olacağını tahmin etmek hiç de zor değil.
Eğer koltuk ve koltuk takımları konusuna ilginiz bu yazıyı okuduktan sonra hala devam ediyorsa ve bu kez daha dekorasyondaki genel çizgilere ve macera aramayan kişilere uygun modeller bakıyorsanız, renk temalarıyla iki bölüm halinde yine bu sitede yayınlanan ‘İddialı dekorasyonları sevenlere: Kırmızı koltuk takımları’ ve ‘Dekorasyonda asalet: Kahverengi koltuk takımları’ başlıklarını taşıyan yazılarımıza bir göz atmanızda fayda olabilir.