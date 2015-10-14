Birbirinden ilginç ve sıradışı koltuk tasarımları

Dekorasyon, özellikle günümüzde, artık farklı renk, materyal ve tarzdaki eşyaların alelade ve yalnızca fonksiyonellik gözetilerek bir araya getirilmesi eylemi olmaktan çoktan çıktı. Dekorasyon bir moda konusu haline geldi son yıllarda. Birbirinden farklı desenlerin, birbirinden farklı tarzların ve tasarımların yarıştığı, kısacası ‘farklı’ olmanın en önemlisi olduğu bir çizgisi var dekorasyonun. Bu bir yandan seçenekleri çoğaltırken, bir yandan da bu yüzden alternatiflerin fazla oluşu nedeniyle seçimde zorluğu arttırdı. Artık tasarımcılar estetik ve fonksiyonellik gibi ‘olması gerekenler’in arasına ‘farklılık’ı da katmak zorundalar ve zaten katıyorlar da. Eğer bu üçü arasından birinden taviz vermek gerekiyorsa, bu genelde ‘farklılık’ olmuyor. Bu da yukarıda bahsettiğimiz trendi açıklamaya yeter sanırız.

Başlıktan da rahatça anlayacağınız gibi bugünkü yazımızın konusu koltuk takımları. Söz konusu farklılık olunca biz de bugünkü yazımızda, dekorasyon dünyasında her zaman rastlanabilen, bazı tarzların en sıradan örnekleri olan modeller seçmek yerine, yukarıda açıklamaya çalıştığımız ‘moda’ ya da ‘farklılık’ gibi fenomenlere tekabül eden, ne anlatmaya çalıştığımızı gözlerinizle birebir görebileceğiniz, ‘farklı’, ‘sıradışı’, hatta bazen çılgın koltuk tasarımları hakkında yeni fikirler verme çalışacağız. Bazılarını çok şık, bazılarını çok enteresan bulacak, bazılarını ise çok keskin ya da marjinal bulup beğenmeyeceksiniz. Ancak yazımızın, daha doğru bir ifadeyle bu sitedeki tüm yazılarımızın amacı da zaten sizi ikna etmek değil, yeni fikirler ve ilhamlar vermek. Dolayısıyla bu yazımızdla koltuk tasarımı dünyasındaki gelişmeleri takip etmek imkanı bulup kendi tarzınıza ya da isteklerinize elbette kendiniz karar vereceksiniz. Diğer yazılarımızda olduğu gibi bu yazımızda da alıştığımız ya da siz okuyucularımızı alıştırdığımız kalıpların dışına çıkmayacağız. Yine on adet görselimiz olacak. Bunların bir kısmı yurt içinden tasarımcılarımızın çalışmaları, bir kısmı da başka ülkelerden sizler için derlediğimiz tasarımlar olacak. Şimdi sizleri örnek modellerimiz eşliğinde birbirinden enteresan ve çarpıcı koltuklarla dolu bir tasarım dünyasına yelken açmaya davet ediyoruz.