Birbirinden ilginç ve sıradışı koltuk tasarımları

Biraz yüksek dozda sıradışılığa ne dersiniz? Şuna eminiz ki okuyucularımız arasında kendine has üslubu olan, farklı olmayı seven, biraz marjinallikten korkmayanlar da var. İşte tam da bu tarz okuyucularımıza hitap eden bu örnek modelimiz İtalya’da tasarlandı. Salondan çalışma odası a, mutfaktan oturma odasına kadar, dekorasyonun geri kalanıyla uyum gösterdiği sürece evin her bölümünde kullanılabilecek enteresan bir koltuk tasarımı.