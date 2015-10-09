Bebeklerinizin odaları için ilginç bebek odası süsleri

Bebeklerimiz bu dünya da değer verdiğimiz en değerli varlıklardır.Bebeklerimizin sağlığı, mutluluğu, sağlıklı gelişim göstermeleri için her türlü tedbiri alıyor ve onların mutlu bir bebeklik geçirmelerini sağlıyoruz. Peki bebeklerin sağlıklı bir bebeklik dönemi geçirmeleri, mutlu ve sağlıklı bir gelişim göstermeleri için bebek odası düzenlemeleri nasıl yapılmalıdır. Bebek odası düzenlemesi ve dekorasyonu yapılırken dikkat edilmesi gereken birinci öncelik bebek odalarının seçimidir. Mutlaka güneş gören ve kolay havalandırılabilen bir oda bebek odası yapılmalıdır. Oda seçiminden sonra dikkat edeceğimiz bir diğer nokta oda dekorasyonudur. Oda dekorasyonları bebeklerin cinsine göre ve sizin kişiliğinize göre yapılmalıdır. Bebek odası dekorasyonu odalar içinde dekorasyonu ve tasarımı en zor olandır. Bebeğin hızlı bir gelişim göstermesi nedeniyle bebeklerin rahatça hareket edebilecekleri bir alan bırakılmalı, bebek odası mobilyaları özenle seçilerek yere ve duvarlara sabitlenmelidir. Bebek odalarında kullanılan renkler bebeklerin cinsiyetine göre değiştiğinden dikkatli renk seçimleri yapılmalıdır.

Bebek odası mobilyaları ve renkleri seçildikten sonra yapılması gereken bebek odası süslemelerini ve bebeklerin cinsiyetine göre oyuncak seçimidir. Bebek odası düzenlemelerinde çok önemli bir yer tutan bebek odası süslemeleri için yapabileceğiniz bir çok alternatif yöntem vardır. Bunların başında bebek odasında yer alan bebek karyolaları süslemeleridir. Bebek karyolalarını değişik renklere boyayabilir, bebek karyolalarının üzerinden sarkıtılan süslemeler,i sarkıtılmış oyuncaklar ile bebek karyolasını süsleyebilir, karyola içinde yer alan yatak örtüsü, nevresim, battaniye gibi yatak aksesuarlarını farlı renklerde ve desenlerde alarak bebek odasına renkli bir hava kazandırmış olursunuz.

Bebek karyolasının dışında; bebek odalarına koyacağınız bebek şifonyerinin kapak renklerini değişik renklerde seçerek, şifonyer kapaklarının kulplarını farklı hayvan figürlerinde tercih edip, duvar kağıtlarını aynı renklerde ve aynı hayvan figürlerinin yer aldığı desenlerde tercih edebilirsiniz. Farklı bir bebek odası süslemesi yapmış olursunuz. Bebek odası süslemesi, için bir diğer alternatif yol ise; bebek odalarına tavandan değişik kelebek şekillerinde kumaştan yapılmış ve boyutları farklı kelebekler asarak odaya doğal bir orman havası kazandırabilirsiniz. Ahşap hayvan figürleri tercih edebilir, duvarlara hayvan resimleri yapıştırarak değişik bir bebek odası süslemesi tercih edebilirsiniz. Bunun yanında; bebek odalarına koyacağınız süs rafları veya duvarlara monte edeceğiniz değişik renkte raf modelleri ile bu raflara yerleştireceğiniz biblo, obje, kuş figürleri, farklı renklerde ve ebatlarda kumaştan yapılmış elyaf içerikli süslemeler ile bebek odası süslemesi yapabilirsiniz.

Bebek odası süslemeleri yaparken odanın içindeki renklerin uyumuna, mobilyaların bir biri ile uyumlu olmasına ve dekorasyon bütünlüğüne dikkat ederek dekoratif bebek odası süslemeleri yapabilirsiniz. Örnek olarak pembe rengin hakim olduğu bebek odasına koyu kahverengi süslemeler kullanamassınız. Tercih edeceğiniz renk kırmızı ve pembe tonları ile beyaz renkler olmalıdır.

Bebek odası süslemeleri için seçeceğiniz duvar kağıtların kullanabilirsiniz. Duvar kağıdı alırken tercih edeceğiniz desenlerde bebekler, bebek resimleri, doğa, orman, çizgi film karakterleri, renklerin yer aldığı farklı figürler içeren, orman canlılarının resmedildiği bir duvar kağıdı tercih ederek bebek odası süslemesi yapabilirsiniz. Bebek odası süslemelerine bir örnek olarak da kapı süslemelerini verebilirim. Bebek odalarında yer alan kapıların arkasına üç boyutlu anne resim, veya bebeğin kendi resmini koyabilir, değişik çizgi film karakterlerini resmini yerleştirebilir, duvarları üç boyutlu kuş resimleri ile süsleyebilirsiniz. Aynı zamanda tavandan aşağı sarkan kuş figürleri ile bebek odasını mükemmel bir hale getirebilirsiniz. Bebek odası süslemesi titizlik, narinlik ve dikkat gerektirdiğinden her fikre ve her yaparım diyen kişiye işi bırakmamalısınız. Mümkün olduğunda bütün süslemeleri kendiniz yapmalı süslemeleri içinize sindirmelisiniz. Bebeğiniz için cinsiyetine göre en güzel süslemeyi siz seçmeli ve bebek odasını cennet haline getirmelisiniz.

Bebek odası süslemesi için fikir alabileceğiniz, dekorasyon örnekleri bulabileceğiniz bir çok bebek ürünü sitesi vardır. Bebek odası süslemeleri için bu sitelerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca yüzlerce bebek odası dekorasyon örneği bulabileceğiniz homify bebek odaları sayfasını inceleyerek istediğiniz, kişiliğinize uyan tarzınızı yansıtan, bebeğinizin cinsiyetine uygun estetik, zarif, şık bebek odası süslemeleri ile ev dekorasyonunuza ve ev bütünlüğüne uygun dekorasyonlar yapabilirsiniz. Bebek odası sülemeleri için derlediğimiz örnek bebek odası süslemelerini birlikte inceleyelim.