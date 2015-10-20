Hem konforlu hem şık modern çekyat modelleri

Küçük evlerin, oda sayısı az olan evlerin ve pek tabii ki sık sık ve çok sayıda misafir ağırlanan kalabalık ve sosyal evlerin olmazsa olmazlarından ve yıllar boyu asla vazgeçilemeyen mobilyalarından biri de çekyatlardır hiç şüphesiz. Şehirlerde artan nüfus yoğunluğuyla evlerin metrekare ve oda sayısı açısından genişliği de giderek küçülüyor. Dolayısıyla özellikle de şehir merkezlerinde yaşayanlar eskiye nazaran daha küçük evlerde yaşıyor ve dekorasyon ve tasarımlar da elbette küçük alanları verimli bir şekilde değerlendirmeye odaklanılarak yaratılıyor ve uygulanıyor. Siz de şehirde yaşayan, küçük bir evi olan ama oldukça sosyal ve sık sık yatılı misafir ağırlayan bir insansanız pek tabii ki ayrı bir misafir odasına sahip olmanız da imkanlar dahilinde değildir büyük ihtimalle. Tam da bu noktada imdadınıza çekyatlar koşuyor elbette. Çekyatlar yalnızca sık ve çok misafiri gelen ev sahipleri için faydalı değil tabii ki; aynı zamanda evi büyük de olsa ve aslında pek fazla misafir ağırlamasa da yine de bir zorunluluk gibi bir odasını misafir odası olarak dizayn edenler için de oldukça kullanışlı. Salonunuzun oturma grubundaki kanepelerden birini çekyata dönüştürerek misafir odalarınızdan birini yalnızca size özel bir yaşam alanına çevirebilirsiniz. Unutmayın ki dekorasyonun bir numaralı ve en önemli kuralı sizin rahat etmeniz ve keyifli bir gündelik yaşam sürmeniz. Dolayısıyla tabir yerindeyse “kırk yılda bir” gelen misafirleriniz için bir odanızı işgal etmek yerine kendinizi daha fazla düşünün ve misafir odanızı size özel bir yere dönüştürün; mesela bir sinema odası, ya da uzanıp dinlenerek kitap okuyabileceğiniz bir dinlenme odası, ya da giyinme odası, veya içinde bir çekyat barındıran ve böylece dilediğinizde şıp diye misafir odasına dönüşebilecek ikinci bir oturma odası!

Çekyatların kullanışlı ve fonksiyonel yapıları dolayısıyla faydaları saymakla bitmiyor tabii. Peki estetik açıdan ne durumdalar? Eskiden çekyat denilince akla pek de tarz olmayan, ağır, hantal, sert ve otururken pek de konforlu olmayan çirkin mobilyalar gelirdi. Bu yüzden yalnızca ihtiyaç sebebiyle ve mecburen kullanılırlardı. Oysa bugün gelişen tasarım ve mobilya sektörü sayesinde çok daha modern ve şık görünümlü ve rahat oturma gruplarını aratmayacak kadar konforlu çekyatlar üretiliyor. Biz de bu yazımızda oturma grubunu yenileyecek ya da evinde misafirleri için yer açmaya çalışan okurlarımız için birbirinden estetik, şık ve konforlu modern çekyat modellerine bir göz atalım dedik.