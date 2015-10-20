Hem konforlu hem şık modern çekyat modelleri

Küçük evlerin, oda sayısı az olan evlerin ve pek tabii ki sık sık ve çok sayıda misafir ağırlanan kalabalık ve sosyal evlerin olmazsa olmazlarından ve yıllar boyu asla vazgeçilemeyen mobilyalarından biri de çekyatlardır hiç şüphesiz. Şehirlerde artan nüfus yoğunluğuyla evlerin metrekare ve oda sayısı açısından genişliği de giderek küçülüyor. Dolayısıyla özellikle de şehir merkezlerinde yaşayanlar eskiye nazaran daha küçük evlerde yaşıyor ve dekorasyon ve tasarımlar da elbette küçük alanları verimli bir şekilde değerlendirmeye odaklanılarak yaratılıyor ve uygulanıyor. Siz de şehirde yaşayan, küçük bir evi olan ama oldukça sosyal ve sık sık yatılı misafir ağırlayan bir insansanız pek tabii ki ayrı bir misafir odasına sahip olmanız da imkanlar dahilinde değildir büyük ihtimalle. Tam da bu noktada imdadınıza çekyatlar koşuyor elbette. Çekyatlar yalnızca sık ve çok misafiri gelen ev sahipleri için faydalı değil tabii ki; aynı zamanda evi büyük de olsa ve aslında pek fazla misafir ağırlamasa da yine de bir zorunluluk gibi bir odasını misafir odası olarak dizayn edenler için de oldukça kullanışlı. Salonunuzun oturma grubundaki kanepelerden birini çekyata dönüştürerek misafir odalarınızdan birini yalnızca size özel bir yaşam alanına çevirebilirsiniz. Unutmayın ki dekorasyonun bir numaralı ve en önemli kuralı sizin rahat etmeniz ve keyifli bir gündelik yaşam sürmeniz. Dolayısıyla tabir yerindeyse “kırk yılda bir” gelen misafirleriniz için bir odanızı işgal etmek yerine kendinizi daha fazla düşünün ve misafir odanızı size özel bir yere dönüştürün; mesela bir sinema odası, ya da uzanıp dinlenerek kitap okuyabileceğiniz bir dinlenme odası, ya da giyinme odası, veya içinde bir çekyat barındıran ve böylece dilediğinizde şıp diye misafir odasına dönüşebilecek ikinci bir oturma odası!
Çekyatların kullanışlı ve fonksiyonel yapıları dolayısıyla faydaları saymakla bitmiyor tabii. Peki estetik açıdan ne durumdalar? Eskiden çekyat denilince akla pek de tarz olmayan, ağır, hantal, sert ve otururken pek de konforlu olmayan çirkin mobilyalar gelirdi. Bu yüzden yalnızca ihtiyaç sebebiyle ve mecburen kullanılırlardı. Oysa bugün gelişen tasarım ve mobilya sektörü sayesinde çok daha modern ve şık görünümlü ve rahat oturma gruplarını aratmayacak kadar konforlu çekyatlar üretiliyor. Biz de bu yazımızda oturma grubunu yenileyecek ya da evinde misafirleri için yer açmaya çalışan okurlarımız için birbirinden estetik, şık ve konforlu modern çekyat modellerine bir göz atalım dedik.
Eğer ergenlik çağında bir çocuğunuz varsa evinizde misafirin eksik olmadığını da tahmin edebiliyoruz. Onlu yaşlar boyunca çocukların en sevdikleri şey yatılı misafirliğe gitmek ve arkadaşlarını evlerinde yatılı misafir olarak ağırlamaktır pek tabii ki. Çocuğunuzun genç odasına böyle duvarın içine saklanabilen ekstra bir yatak eklerseniz, bu modern çekyat sayesinde hem misafir arkadaşının çocuğunuzla aynı odada kalabilmesini sağlarsınız (çünkü o dönemlerde çocuklar aynı odada kalmaya bayılırlar), hem de kendiniz için oldukça kolaylık yaratmış olursunuz.
Çekyat denilince akla gelen ilk örnekler elbette özellikle 90lı yıllarda bolca kullanılan ve neredeyse her evde gördüğümüz üçlü kanepeler geliyor. Eskiden çekyatlar üçlü kanepelerin iskeletlerinde bulunan mekanizma sayesinde düzleştirilebilmesiyle yatağa dönüşüyorlardı. Oysa bugün artık ikili kanepeler de, altlarında saklı olan yatak üniteleri sayesinde konforlu yataklara dönüşebiliyorlar. Artık o eski hantal çekyatları unutmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Mesela bu örnekteki şık çekyat modelinde özellikle depolama alanı kısıtlı ve dar olan ev sahipleri için düşünülmüş ve tasarlanmış özel açılıp kapanabilen kollar var ve böylece koltuğunuzun içinde rahat bir çift kişilik yatak saklıyken kollarında da bu yatağa sereceğiniz çarşaf ve yastıklar saklı oluyor! Harika değil mi?
Kolları ve sırt kısmı aynı seviyede olan bu modern ve şık koltuğun yatak haline gelmemiş halinin çekyat olduğunu anlamak imkansız gibi bir şey. Aynı şekilde böylesi konforlu bir yatağa dönüşmüş halinin de gündüzleri bir ikili kanepe olduğunu anlamak oldukça zor. Adeta Süpermen gibi kılık değiştiren harika bir model!
Diyelim ki salonunuzda misafirleriniz için bir çekyat bulundurmak istiyorsunuz ama aynı zamanda salonunuz küçük olduğu için L koltuk modelleriyle daha çok oturma alanı yaratmak istiyorsunuz. L koltukların çekyat modelleri pek yaygın olmasa da bu mümkün! Nasıl olacak o iş? diyor ve şüpheyle yaklaşıyorsanız sizi hemen bir sonraki resme alalım.
Ta daa! İşte az önce gördüğümüz o güzel ve şık L koltuktan çıkan konforlu ve işlevli bir yatak. Eskiden üçlü kanepelerden başka modellerde çekyat mekanizması olmazdı ama bugün artık L koltuk modelleri bile aynı zamanda çekyat olabiliyor.
Çekyat denilince aklımıza illa ki koltuktan bozma yataklar gelmesine gerek yok. Çekyat kullanmamızın amacı gerektiği durumlarda fazladan yatacak yer yaratmak ise duvara gömülen çekyat modelleri de modern çekyatların arasında yerini alıyor. Mesela giyinme odanızdaki dolapların arasına böyle iki adet tekli yatak yerleştirebilirsiniz ve böyle ferah giyinme odanız yatak kalabalığıyla misafir odasına dönüşmemiş olur. Yalnızca misafiriniz geldiğinde yatakları duvardan çekmeniz yeterli!
Kanepe ya da oturma grubundan ibaret olmayan bir diğer çekyat modeli ise çift katlı tek kişilik yataklar. Misafir odanızda tutacağınız tek kişilik yatak gerektiği zamanlarda altındaki gizli ikinci yatak çekilerek iki ayrı tek kişilik yatağa dönüşebilir. Bu modelin alt kattaki gizli yatak açıldığında esas yatakla yan yana duran tasarımları olduğu gibi aynı zamanda tamamen çıkabilen ve bağımsız bir yatak olarak da kullanılabilen şekildeki modelleri de var.
Osmanoğulları Mobilya tarafından dizayn edilen ve imal edilen bu çekyat da modern ve şık çekyat modellerinden biri. Küçük oturma odaları için ideal bir seçim olabilecek olan bu modüler L koltuk, kenar koltuğunda yer alan tekerlekler sayesinde kolayca çekilip içindeki mekanizma ile konforlu bir yatağa dönüşebiliyor.
Dediğimiz gibi çekyat modelleri oldukça çeşitlendi ve zenginleşti. Eskiden yalnızca hantal üçlü kanepelerde bulabildiğimiz çekyatlar artık ikili kanepelerde ve hatta tekli koltuklarda bile bulunabiliyor! Yanlış duymadınız, tekli koltuk olarak kullanabileceğiniz şahane çekyatlar mobilya dünyasında yerini aldı. Mesela bu örnekteki bu pembe ve göz alıcı koltuk, aslında aynı zamanda tek kişilik bir yatak. Bakınız: Bir aşağıdaki resim.
İnanması güç değil mi? Yakında sandalyelerden bile çekyat yapıldığını duyarsak şaşırmayacağız galiba. Giderek küçülen evler için giderek büyüyen dekorasyon ve tasarım çözümleri tükenecek gibi görünmüyor zira. Siz de küçük eviniz için böyle akıllıca tasarımlar ve bilgece dekorasyon önerileri arıyorsanız Küçük evler için pratik çözümler isimli yazımıza da mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.
Çekyat kullanmak istemiyorsanız ama yine de misafirler için yatacak bir yere ihtiyacınız varsa o halde sizin için en iyi çözüm bu tür modern divanlar kullanmak olmalı. Divanlar geniş oturma bölgeleriyle sırt kısımlarındaki minderler kaldırıldığına konforlu bir tek kişilik yatağa dönüşebilirler. Ayrıca divan tarzı kanepeler modern ve gelenekselin buluştuğu şık bir mobilya olarak da son yılların trendlerinden biri haline geldi.