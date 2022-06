Birbirinden farklı Evde Kendin Yap projeleri

Endüstriyel ürünlerin her yanımızı sardığı bir çağda yaşadığımız aşikar. Belki de bu yüzden her geçen gün fabrikasyon olmayan ürünlerin değeri biraz daha artıyor. Gıda sektöründe de, modada da, dekorasyonda da gün geçtikçe ev yapımı, el ürünü vs. gibi ürünler giderek daha pahalı ve daha kıymetli hale geliyor. Örneğin fabrikadan ya da herhangi bir mobilya mağazasından aldığınız bir sandalyeyle, usta bir marangozun günlerce emek verip işlediği oymalara sahip bir sandalye arasında dağlar kadar fark var. İmkanımız olsa elbette hepimiz ikinci seçeneği tercih eder ve evlerimizi baştan aşağı ustaların ellerinden çıkmış sanat eseri gibi mobilyalarla donatırız pek tabii ki. Ama bu ürünler nadirleştikçe değerleri kadar fiyatları da artıyor tabii.

Gelgelelim hem fabrikasyon olandan, hem de bir ustanın yaptığından daha kıymetli olan bir şey var: Kendi yaptığımız ürünler! Üstelik bu ürünler şaşırtıcı şekilde hem fabrikasyon olandan hem de diğerlerinden çok daha ucuza mal oluyor. El emeğimizle kendimiz yaptığımız şeyin çok daha kıymetli olmasının sebebi belli elbette: Yaptığımız şey ister büyük bir masa olsun ister küçücük bir aksesuar, ona kendimizden bir şey katıyor, o şey artık bizden bir şey oluyor, kişisel bir tat taşıyor. Dediğimiz gibi gıdada da, tekstilde de, dekorasyonda da bu böyle. Hiç marketten aldığınız yoğurtla evde kendi mayaladığınız yoğurt bir olur mu? Kendi mayaladığınız yoğurtta sizin emeğiniz vardır, üstelik katkı maddesi yoktur ve çok daha sağlıklıdır! Dikiş yapabilenler için, muhakkak ki kumaşını alıp kendi diktiğiniz elbise mağazalardaki son moda pahalı elbiselerden daha kıymetlidir sizin için. Çünkü kendi istediğinize göre, kendi bedeninize göre özel olarak dikmişsinizdir onu. Yalnızca size özeldir! Dekorasyonda da özellikle son yıllarda gitgide daha da yaygınlaşan bir trend var: Kendin Yap trendi! (Daha evrensel adıyla “DIY” -Do It Yourself- olarak da biliniyor.) Evinizi kişiselleştirmek, ona sizden bir şeyler katmak, kendinize özel bir şeyler yaratmak için küçük aksesuarlardan geniş koltuklara kadar pek çok şeyi kendiniz evde yapmanız mümkün. Üstelik oldukça ucuz ya da ikinci el malzemelerle! İşte bu yazımızda Kendin Yap projeleriyle evlerini özelleştirmek isteyenler için ilham olabilecek fikirleri derledik. Evde kendinizin yapabileceği dekoratif ürünlerin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor bu derleme. Fikir vermek bizden, yaratıcılığınızı konuşturmak sizden!