Birbirinden farklı Evde Kendin Yap projeleri

Endüstriyel ürünlerin her yanımızı sardığı bir çağda yaşadığımız aşikar. Belki de bu yüzden her geçen gün fabrikasyon olmayan ürünlerin değeri biraz daha artıyor. Gıda sektöründe de, modada da, dekorasyonda da gün geçtikçe ev yapımı, el ürünü vs. gibi ürünler giderek daha pahalı ve daha kıymetli hale geliyor. Örneğin fabrikadan ya da herhangi bir mobilya mağazasından aldığınız bir sandalyeyle, usta bir marangozun günlerce emek verip işlediği oymalara sahip bir sandalye arasında dağlar kadar fark var. İmkanımız olsa elbette hepimiz ikinci seçeneği tercih eder ve evlerimizi baştan aşağı ustaların ellerinden çıkmış sanat eseri gibi mobilyalarla donatırız pek tabii ki. Ama bu ürünler nadirleştikçe değerleri kadar fiyatları da artıyor tabii.
Gelgelelim hem fabrikasyon olandan, hem de bir ustanın yaptığından daha kıymetli olan bir şey var: Kendi yaptığımız ürünler! Üstelik bu ürünler şaşırtıcı şekilde hem fabrikasyon olandan hem de diğerlerinden çok daha ucuza mal oluyor. El emeğimizle kendimiz yaptığımız şeyin çok daha kıymetli olmasının sebebi belli elbette: Yaptığımız şey ister büyük bir masa olsun ister küçücük bir aksesuar, ona kendimizden bir şey katıyor, o şey artık bizden bir şey oluyor, kişisel bir tat taşıyor. Dediğimiz gibi gıdada da, tekstilde de, dekorasyonda da bu böyle. Hiç marketten aldığınız yoğurtla evde kendi mayaladığınız yoğurt bir olur mu? Kendi mayaladığınız yoğurtta sizin emeğiniz vardır, üstelik katkı maddesi yoktur ve çok daha sağlıklıdır! Dikiş yapabilenler için, muhakkak ki kumaşını alıp kendi diktiğiniz elbise mağazalardaki son moda pahalı elbiselerden daha kıymetlidir sizin için. Çünkü kendi istediğinize göre, kendi bedeninize göre özel olarak dikmişsinizdir onu. Yalnızca size özeldir! Dekorasyonda da özellikle son yıllarda gitgide daha da yaygınlaşan bir trend var: Kendin Yap trendi! (Daha evrensel adıyla “DIY” -Do It Yourself- olarak da biliniyor.) Evinizi kişiselleştirmek, ona sizden bir şeyler katmak, kendinize özel bir şeyler yaratmak için küçük aksesuarlardan geniş koltuklara kadar pek çok şeyi kendiniz evde yapmanız mümkün. Üstelik oldukça ucuz ya da ikinci el malzemelerle! İşte bu yazımızda Kendin Yap projeleriyle evlerini özelleştirmek isteyenler için ilham olabilecek fikirleri derledik. Evde kendinizin yapabileceği dekoratif ürünlerin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor bu derleme. Fikir vermek bizden, yaratıcılığınızı konuşturmak sizden!
Taşıma paletleri Kendin Yap projelerinde en çok kullanılan malzemelerden biri. Bunun pek çok sebebi var elbette. Birincisi, çok ucuza, hatta çoğu zaman bedelsiz olarak bulunabiliyor olmaları. İkincisi ise yapıları itibariyle oldukça fazla çeşit ürüne altyapı olarak elverişli olmaları. Marangozluk işlerinden biraz da olsa anlıyorsanız, böyle şahane bir bahçe oturma grubu oluşturmak sizin için çok kolay olacaktır. Koltuklar için tek yapmanız gereken paletlere tekerlek ekleyip kol kısımlarını alt kısma sabitlemek ve yeni koltuğunuza uygun minderler ayarlamak. Sehpa içinse üç palet parçasını ayakta duracak şekilde bir araya getirmeniz yeterli olacaktır. Ama bu projeyi zorlayıcı bulan okurlarımız için, çok daha kolay Kendin Yap projelerimiz de var elbette.
Modern evlere rustik bir doku katmak için mükemmel bir ürün olan bu tekerlekli sehpa evde kolaylıkla yapabileceğiniz ürünlerden biri. Tek yapmanız gereken bir taşıma paletine dört tane tekerlek vidalamak ve paletin boş kısmına da bir çekmece eklemek. Çekmece için kutu şeklindeki bir ahşabı kullanabilirsiniz. Eğer çekmece için uygun malzeme bulamıyorsanız, çekmecesiz de oldukça şık bir sehpa yaratabilirsiniz.
Taşıma paletini ahşap boyasıyla istediğiniz renge boyayarak mutfağınıza asmanız harika bir mutfak rafı yaratmak için yapmanız gereken tek şey!
Bu şahane görünen modern tarzlı banyoda ilk bakışta Kendin Yap projesi gibi duran hiçbir şey göremeyebilirsiniz. Bunun sebebi bazı projelerin lüks yaşam alanlarına gerçekten mükemmel uyum sağlayabilmeleri. Bu banyoda olduğu gibi… Banyoların olmazsa olmazlarından biri de hiç şüphesiz havluluklardır. Bu banyoda gördüğümüz siyah ve uzun havluluk ise aslında bir merdivenin arka tarafı. Yanlış duymadınız, basit bir bahçe merdiveninin arka kısmının boyanmış hali mükemmel ve modern bir havluluk yaratmış. Geniş banyo alanı olan evler için harika bir fikir değil mi?
Balkonlarımızı güzelleştirmek için elbette etrafı çiçeklerle donatırız. Peki işleri daha da ilginç hale getirmek istemez misiniz? Bunun için ihtiyacınız olan tek şey halat! Halatlarla balkonunuzun tavanından sarkan ve şahane görünen çiçeklere sahip olmak çok kolay!
Kendin Yap projelerindeki en önemli şeylerden biri ucuz malzemelerden estetik ürünler yapmaksa bir diğeri de eski mobilya ve aksesuarları, atılmış ürünleri ya da ikinci el dükkanlarında “bir işe yaramaz” olarak görülen eşyaları değerlendirmektir pek tabii ki. Galleria Gaia'nın ürünlerinden biri olan bu şık kitaplık da eski bir kablo makarasından elde edilmiş. Bu eski makaraya tekerlek eklenip boyandıktan sonra kitapları tutacak dikey ahşap raflar eklenmiş ve sonuç muhteşem olmuş.
Evde fi tarihinden kalma eski bir bavul mu var? O bavulun içinde ne varsa onları çıkarın, evdeki en eski sandalyelerinizden ya da taburelerinizden birinin bacaklarını ayırın (ya da yine ikinci el dükkanlarından bavulunuza uygun ayaklar bulun) ve bavula takın. Bavulun çökmemesi için eski bir battaniye ya da yorganı da bavulun içine yerleştirirseniz, işte vintage dokulu şahane puf tabureniz hazır!
Dediğimiz gibi, Kendin Yap projelerinin olmazsa olmazı yaratıcılık! Olmaz demeyin ve en olmayacak şeyleri bile yeniden üretmeyi kafanıza koyun. Mesela köyden bir hamur teknesi buldunuz diyelim. Modern evinizde bu hamur teknesine yer yok mu? Yanılıyorsunuz. İşte geleneksel el yapımı masif ahşap hamur teknesinin bir lavabo çanağına dönüşümü!
Eski bir dikiş makinesinden mükemmel bir dresuar olacağını tahmin edebilir miydiniz? Koridorunuzu süslemek için harika mobilyalar olan dresuarlar her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Evde kullanılmayan eski bir dikiş makinesi varsa, ayağının üzerine mermer (ya da dilediğiniz başka bir malzemeden) bir tabaka ekleyip dresuarınızı kendiniz yapabilirsiniz.
Evde kendinizin yapabileceği ve kolaylıkla dekorasyonunuzu canlandırabilecek şeylerden biri de yastık ve kırlentler elbette. Kendi seçtiğiniz kumaşlarla dikeceğiniz yastıklar hem yapımı basit ve zahmetsiz hem de oturma odalarınıza canlılık ve konfor katabilecek ürünler. Hatta düz yastıklardan sıkıldıysanız sıra dışı desenli bir yastık yapımını anlatan Kendin yap: Yaprak motifli yastık isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.
Peki evinizde sadece bir aksesuar değil bir şark köşesi yaratmaya ne dersiniz? Hint minderi olarak da bilinen oturma minderlerinden kendinizin dizayn edip kolaylıkla uygulayabileceği böyle bir oturma alanı hem evinize oryantal ve estetik bir doku katacaktır hem de konforlu bir dinlenme alanı olarak gündelik yaşantınızdaki yaşam kalitenizi de arttıracaktır.