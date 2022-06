Farklı tarzlarda cafe dekorasyon örnekleri

homify sayfalarında sizlerle çoğunlukla evlerimizi nasıl dizayn etmemiz gerektiğinden bahsediyor, örnek ev ve yaşam alanı dekorasyonlarını inceliyor, tasarımlarıyla öne çıkan evlere konuk oluyoruz. Ancak bunların yanı sıra, hayatımızın elbette yalnızca evlerimizde, dört duvar arasında geçmediğini bildiğimizden farklı mekan örneklerine de yer veriyoruz. Örneğin Şık ve konforlu oteller başlıklı yazımızda dekorasyonuyla göz dolduran, kaliteli ve konforlu otelleri ziyaret etmiştik.

Özellikle dışarıda yemek yemeyi, arkadaşlarıyla çay, kahve içmeyi ve keyifli vakit geçirmeyi seven okurlarımızın iş çıkışlarında, öğle tatillerinde ve hafta sonu ve tatil günlerinde zamanlarının büyük çoğunluğunu cafelerde geçirdiğini biliyoruz. Bilhassa şehir hayatında evlerimiz ve çalıştığımız iş yerleri dışında en çok vakit geçirdiğimiz yerler cafeler; dolayısıyla da cafeler hayatımızda büyük bir yer tutuyorlar. Hepimizin sık gittiği ve nedense başka yerlerde aynı tadı bulamadığı, düzenli müşterisi olduğu cafeler vardır elbette. Hangi cafeye gidip vakit geçireceğimizi belirlememizde rol oynayan birden fazla etken var pek tabii ki; yemeklerin kalitesi, fiyatların uygunluğu, servisin yeterliliği, çalışanların güler yüzü, ortamda çalan müzik tarzı ve müziğin ne kadar yüksek sesle çaldığı vs… Ama belki de en önemli ve birincil etken söz konusu cafenin dekorasyonudur çünkü dekorasyon, hem göze hitap eden, hem de oturduğumuz cafede konforumuzu ve rahatlığımızı belirleyen ana unsurdur. Pek tabii ki her cafenin kendine has ve ayrı bir tarzı vardır ve müşteriler de kendi tarzlarına uygun cafelerde vakit geçirmeyi tercih ederler. Bazı kafeler yalnız gidip kahvenizi içerken sessiz bir ortamda diz üstü bilgisayarınızla çalışmak için idealdir, bazılarıyla eğlenceli bir müzik eşliğinde büyük arkadaş toplantılarında buluşma yeri olarak dizayn edilmiştir, bazıları ise iş çıkışı sakin sohbetler ya da dinlendirici öğle yemekleri için. Bu yazımızda hem cafelerde vakit geçirmeyi seven okurlarımız için eğlenceli bir cafe dekorasyonları derlemesi yaptık, hem de kendi cafesini açmayı planlayan okurlarımıza ilham verebilecek cafe örneklerini topladık.