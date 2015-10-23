Farklı tarzlarda cafe dekorasyon örnekleri

homify sayfalarında sizlerle çoğunlukla evlerimizi nasıl dizayn etmemiz gerektiğinden bahsediyor, örnek ev ve yaşam alanı dekorasyonlarını inceliyor, tasarımlarıyla öne çıkan evlere konuk oluyoruz. Ancak bunların yanı sıra, hayatımızın elbette yalnızca evlerimizde, dört duvar arasında geçmediğini bildiğimizden farklı mekan örneklerine de yer veriyoruz. Örneğin Şık ve konforlu oteller başlıklı yazımızda dekorasyonuyla göz dolduran, kaliteli ve konforlu otelleri ziyaret etmiştik.
Özellikle dışarıda yemek yemeyi, arkadaşlarıyla çay, kahve içmeyi ve keyifli vakit geçirmeyi seven okurlarımızın iş çıkışlarında, öğle tatillerinde ve hafta sonu ve tatil günlerinde zamanlarının büyük çoğunluğunu cafelerde geçirdiğini biliyoruz. Bilhassa şehir hayatında evlerimiz ve çalıştığımız iş yerleri dışında en çok vakit geçirdiğimiz yerler cafeler; dolayısıyla da cafeler hayatımızda büyük bir yer tutuyorlar. Hepimizin sık gittiği ve nedense başka yerlerde aynı tadı bulamadığı, düzenli müşterisi olduğu cafeler vardır elbette. Hangi cafeye gidip vakit geçireceğimizi belirlememizde rol oynayan birden fazla etken var pek tabii ki; yemeklerin kalitesi, fiyatların uygunluğu, servisin yeterliliği, çalışanların güler yüzü, ortamda çalan müzik tarzı ve müziğin ne kadar yüksek sesle çaldığı vs… Ama belki de en önemli ve birincil etken söz konusu cafenin dekorasyonudur çünkü dekorasyon, hem göze hitap eden, hem de oturduğumuz cafede konforumuzu ve rahatlığımızı belirleyen ana unsurdur. Pek tabii ki her cafenin kendine has ve ayrı bir tarzı vardır ve müşteriler de kendi tarzlarına uygun cafelerde vakit geçirmeyi tercih ederler. Bazı kafeler yalnız gidip kahvenizi içerken sessiz bir ortamda diz üstü bilgisayarınızla çalışmak için idealdir, bazılarıyla eğlenceli bir müzik eşliğinde büyük arkadaş toplantılarında buluşma yeri olarak dizayn edilmiştir, bazıları ise iş çıkışı sakin sohbetler ya da dinlendirici öğle yemekleri için. Bu yazımızda hem cafelerde vakit geçirmeyi seven okurlarımız için eğlenceli bir cafe dekorasyonları derlemesi yaptık, hem de kendi cafesini açmayı planlayan okurlarımıza ilham verebilecek cafe örneklerini topladık.
Geometrik şekil ve desenlerin baş rolde olduğu bu cafede kontrplak paneller ve ahşap dokusu mekanın ana karakterini belirliyor. Üçgenlerin ve karelerin iç içe geçtiği cafede hem doğal, hem samimi, hem de yalın ama hareketli bir dizayn yaratılmış. Bu cafe belki uzun saatler boyunca arkadaşlarınızla oturup sohbet edebileceğiniz bir yer değil ama iş çıkışı ya da öğle yemeklerinden sonra, ya da işe gitmeden önce sabahları uğrayıp bir kahve içmek için mükemmel bir seçenek.
Rustik doku ev dekorasyonlarında olduğu kadar cafe dekorasyonlarında da son zamanların trendlerinden biri. Büyük ve çok müşteri kapasiteli cafeler için rustik bir doku yaratmak pek mümkün değil elbette ama bu tip küçük ve butik cafeler için en ideal seçeneklerden biri ahşap malzemelerle ham görünümlü ve naturel bir tasarım yaratmak. Sakin ve dinlendirici bir tarza sahip olan bu cafelerin sıcak ortamları her zaman bizi kendine çeker.
Endüstriyel gıdalar sağlıksızlaştıkça doğal ve organik besinlere dönülmeye başlandı. Her geçen gün giderek yaygınlaşan sağlıklı beslenme ve doğal yaşam alışkanlıkları cafelere de yansıyor elbette. Londra'da yer alan bu cafe, servis ettiği kahveleri tohumdan üretmesiyle ünlü. Tarladan sofraya anlayışıyla yönetilen bu cafede dekorasyon da bu anlayışa uygun seçilmiş ve geçmişe dönüşü simgeleyen retro bir tasarım yaratılmış.
Büfe tarzı, içeceğin yanı sıra fast-food yiyecek de servis eden cafeler için en uygun dekorasyon, insanı uyuşturacak kadar çok konforlu olmayan, insanı canlandıracak tarzda hareketli, basit ve şık dekorasyonlardır çünkü insanlar bu tarz yerlere ayak üstü bir şeyler yemek için ve çoğunlukla aceleleri olduğunda gelirler. Ahşap ve metalin bir arada kullanıldığı bu tarz masa ve sandalyeler hem şık bir görünüm sağlıyor, hem de estetik ve hareketli duvar dekorasyonuna eşlik ediyor.
Tutkulu ve canlı renkler, konforlu ve şık koltuklar, romantik bir ambiyans… Evet, elbette burası bir caz cafe. Sanatsal dokusu, rahat tasarımı ve lüks görünümüyle saatlerce oturulup hem müzik dinleyip hem yemek yenebilecek seçkin bir cafe örneği.
Bar taburelerinin büyüsünü hafife almayın. Cafelerde de kullanımları giderek daha da yaygınlaşan bu tarz tabureler içinde bulundukları ortamı samimileştiriyor. Özellikle küçük cafelerde sıcak bir ortam yaratmak için etkili ve estetik bir çözüm bar tabureleri ve bar masaları.
Duvarlarda eski filmlerden sahneler, eski rock yıldızlarının ve sinema oyuncularının resimleri; yerlerde siyah beyaz karolar ve masa ve sandalyelerde kırmızı ve beyazın muhteşem uyumu… Gerçek anlamda modern bir cafe dekorasyonu.
Çok resmi olmayan iş yemekleri için ya da iş arkadaşlarınızla dışarıda bir yerde toplanmak için seçeceğiniz cafenin dekorasyonu oldukça önemlidir çünkü hem ortamda bir ağırbaşlılık hakim olmalı hem de lüks bir lokanta kadar ağır bir atmosfer olmamalı. İşte böyle durumlarda, şık ve klasik dekorasyonları ve uzun ve geniş masalarıyla bu tarz cafeler devreye giriyor.
Türkiye'nin sayılı sıra dışı edebiyat ve kültür dergilerinden biri olan OT Dergisi'ne ait olan OT Cafe'lerden birinin içindeyiz. CO Mimarlık ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen cafe, derginin kültürel yapısına uygun bir tarzda tasarlanmış. Konforlu, sanatsal, sıra dışı ve zevk sahibi bir dizayna sahip olan kafenin bu bölümünde kullanılan kapitone dikişli uzun konforlu koltuklar, içinde bulundukları her cafede çekici bir tasarım unsuru olmayı başarıyorlar.
Cafe dekorasyonlarında en önemli tasarım unsurlarından biri de duvarlardır. Duvarların dokusu, rengi ve desenleri tüm cafenin havasını değiştirebilir. Gençlere yönelik ve pozitif enerjili, canlı cafe dekorasyonlarında kullanılan duvar dekorasyonları örneklerinden biri de duvar resimleri. Duvar resimleri sayesinde alışılmışın dışında ve sıra dışı bir etki yaratılıyor ve cafenin özgün havası kuvvetlendiriliyor. Bu cafedeki duvar resminde ise Gamze Yalçın Studio imzası var.
Kıpır kıpır, eğlenceli ve tatlı mekanları sevenler için harika bir tasarıma sahip olan bu mekan bir dondurma cafe! Hen neşeli, hem rengarenk, hem rahat, hem de her bir metrekaresinden pozitif enerji yayılıyor! Dondurmalarının tadının da şahane olduğuna eminiz.
Söz konusu dekorasyon örnekleri cafeler olunca, elbette eski tip çay bahçelerinden bahsetmemek olmaz. Belki de bugünlerin cafe modasına ait hiçbir cafe tasarımı ve tarzı eskinin o sıcacık çay bahçeleri kadar sıcak ve samimi bir ortam yaratmayı başaramıyor. Ancak unutmamak lazım geliyor ki aynı zamanda geçmişe dönüş zamanlarında da yaşıyoruz ve geçmişe dair her şeyi tekrar hatırlıyor ve canlandırıyoruz; çay bahçesi konsepti de dahil. Eski çay bahçelerinin modern bir yorumu olarak nitelendirilebilecek olan bu canlı ve cıvıl cıvıl bir atmosfere sahip olan cafe eski tip masa ve sandalyeler ve neon ışıklarla gerçek bir retro stil yaratılmış. Tavan dekorasyonu ve akvaryum ayrıntıları da bu kendine has ve nostaljik stili kuvvetlendiren karakteristik özelliklerden.