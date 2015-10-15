Hayal gücünün sınırlarında gezen avangarde mobilya örnekleri

Dediğimiz gibi, avangarde mobilya, tasarım ve dekorasyonlar aslında her tarzın çok daha ezber bozan ve görünce şaşkınlık ve hayranlık uyandıran ürünleri olarak da tanımlanabilir. Klasik mobilyaları da farklı özelliklerini kalıp dışında çıkararak ve bazı klasik ve geleneksel ezberleri bozarak avangarde hale getirmek mümkün. Bu örnekte de yine döşemesinden rengine, dikişlerinden desenlerine ve işlemelerine kadar her şeyiyle gerçek anlamda bir klasik olabilecek bir yemek odası takımı görüyoruz, ama bu yemek odası takımının klasik yemek odası takımlarından çok daha farklı ve hayret verici görünmesinin bir sebebi var. Avangarde bir dokunuşla sıradan yemek masası ve sandalyelerinin oranlarıyla oynanarak bizi orantısız bir estetikle şaşırtan bu masa sandalye takımı, insana gerçek üstü bir masaldaymış hissi veriyor. Fazlasıyla uzun olan sandalye sırtları takımın geri kalanını minicik gösteriyor ve bu da mekanda fantastik bir etki yaratıyor.

Siz de yemek odasında böyle sıra dışı bir hava yaratmak istiyorsanız ama bu kadar avangarde girişimlere de cesaret edemiyorsanız o halde daha yalın modellerin de bulunduğu Ezber bozan masa ve sandalye takımı örnekleri isimli yazımıza göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.