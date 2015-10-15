Hayal gücünün sınırlarında gezen avangarde mobilya örnekleri

Son yıllarda dekorasyon ve tasarımlarda, modada da olduğu gibi avangarde kavramını sıklıkla duymaya başladık. Modern, klasik, İskandinav, tropik ve kırsal gibi tarzların yanı sıra avangarde tarzlı dekorasyon ve mobilya örnekleri de her geçen gün giderek daha da fazla hayatımızda yer etmeye başladı. Peki avangarde tam olarak nedir? Türkiye'de avangarde mobilya ve dekorasyon denildiğinde akla ilk olarak gösterişli, şaşalı, sarayları andıran heybetli mobilyalarla döşenmiş klasik dekorasyonlar geliyor. Yani Türkiye'de avangarde kavramı, gösterişli ve göz alıcı klasik modeller için kullanılan bir kavram haline geldi. Ancak biz bu yazımızda sizlerle avangarde kavramının farklı yorumlarını dünyadan ve Türkiye'den örneklerle inceleyeceğiz. Avangarde aslında Fransızca bir sözcük ve askeri bir terim: Tam manası öncü birlik anlamına geliyor. Dekorasyon ve tasarımlarda da daha önce hiç yapılmamış, hayal gücünün sınırlarında gezen, sıra dışı, alışılmadık, hatta göze biraz tuhaf ve uçuk kaçık gelen yenilikçi ve yaratıcı dizaynlar anlamına geliyor. Yani Türkiye'de alışık olduğumuz gibi klasiğin daha gösterişli hale getirilmişi değil ama her tarzın çok daha ezber bozan ve görünce şaşkınlığa düşüren bir yorumu olarak da tanımlayabiliriz. Avangarde mobilyaların en temel özellikleri bilinen genel geçer kalıpları sarsacak nitelikte bir dizayna sahip olmaları ve tasarımlarında sanat da içermeleridir. Yani son derece özgün ve örnek teşkil eden mobilyalara avangarde mobilyalar diyebiliriz. Farklı boyutlarda, deneysel denilebilecek tarzlardaki mobilyalar da pek tabii ki bu kategoriye giriyor. Çağdaş sanatla kol kola ilerleyen avangarde dekorasyon tarzlarına karakteristik özelliklerini katan farklı ve sıra dışı mobilyalara gelin hep birlikte bir göz atalım.
Orta sehpa denildiğinde aklınıza gelen tüm örnekleri unutun! Avangarde tasarımların amaçlarından biri de zaten size dekorasyon ve tasarım adına bildiğiniz tüm kalıpları unutturmaktır. Bu göz alıcı mobilya ise bir mobilyadan çok bir sanat galerisinde göreceğiniz çağdaş bir sanat eserini andırıyor. Heykelsi yapısıyla avangarde kavramının çağdaş boyutlarda tam olarak hakkını veren bu orta sehpa özellikle heykel ve resim sanatıyla ilgilenenler için eşsiz bir ürün.
Sönmez Mobilya tarafından dizayn edilen bu yatak odasının en dikkat çekici tasarım unsuru elbette ki odanın merkezinde bulunan bu sıra dışı ve göz alıcı koltuk. Bu koltuk modeli her ne kadar kenarlıklarında ve döşemelerinde oyma ve işlemelerle klasik dokunuşlar taşısa da kendine has ve ezber bozan yapısı ve ikili tasarımıyla avangarde olarak tanımlayabileceğimiz bir mobilya olarak öne çıkıyor.
Bütün kalıpları yıkan ve geleneksele karşı çıkan mobilyalar avangarde olarak adlandırılıyor, evet. Ancak geleneksel olanın ve klasiğin tam tersi yolda ilerleyen bu tarz, klasik mobilyalardan ilham alarak da yoluna devam edebilir elbette. Mesela kapitone dikişleriyle, deri döşemesiyle ve şık ayaklarıyla gerçek bir klasik olan böylesi bir koltuğu, sırt kısmına basit bir dokunuşla avangarde bir tarza dönüştürebilir.
Avangarde mobilyaların en önemli özelliklerinden ve en çok kullanılan ayrıntılarından biri de tutarsızlığın estetik bir biçimde yorumlanmasıyla ortaya şık ve elegan tasarımlar çıkarılmasıdır. Bu çekmeceli orta sehpada da çekmecelerin her biri birbirleriyle alakasız ve farklı renk ve tutacaklardan oluşturularak tutarsızlık sanatsal bir estetiğe dönüştürülmüş.
Karelere bölünmüş, parçalı ve dümdüz olmayan üç boyutlu bir ayna da modern ve yalın yaşam alanlarına avangarde bir dokunuş sunabilecek şık bir tasarım ürünü olarak öne çıkıyor. Modern tasarımlı bir yemek odasında kullanılmış olan bu ayna odaya kendine has karakterini yansıtıyor.
Yalnızca renkleri kullanarak da avangarde mobilyalar yaratmak mümkün. Bu örnekte olduğu gibi… Klasik bir salonda altın rengi tonlarını genellikle koltuk kenarlarında, ayna çerçevelerinde ve aksesuarlarda görmeye alışkınızdır. Klasik salonlardaki oturma gruplarının renkleri ise çoğu zaman koyu renkler olarak tercih edilir çünkü yaşam alanında genel bir gösterişin yanı sıra değişmez bir ağırbaşlılık yaratılmak istenir. Ancak bu örnekte gördüğümüz berjerlerin altın rengi olması ve ışıl ışıl parlaması, gösteriş sevenler için eşsiz bir özellik olduğu gibi aynı zamanda alışılmışın dışında ve özgün bir atmosfer yaratarak odaya avangarde bir dokunuş katmayı başarıyor.
Yalnızca renklerle oynayarak avangarde tarzlar yaratılabileceği gibi, yalnızca desenlerle de yenilikçi ve özgün tasarımlar ortaya çıkabilir pek tabii ki. Mesela bu masa ve sandalye takımı üzerindeki beyaz desenler olmasa sıradan ve rustik bir takım olacakken desenlerle eşi benzeri görülmemiş bir yemek odası takımına dönüşmüş.
Alp Nuhoğlu tarafından tasarlanmış olan bu çağdaş kütüphane dizaynı da avangarde olarak adlandırılabilir çünkü kütüphane konseptine bambaşka bir boyut kazandırıyor. Asimetrik, üç boyutlu ve hareketli bir yapıya sahip olan bu kütüphane bildiğimiz sıradan raflardan oluşmuyor. Kimisi kapalı kimsi açık küplerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş olan bu kütüphane, adeta bir sanat eseri, çağdaş bir heykel gibi.
Aziz Sarıyer tarafından tasarlanmış olan kanepe ise kanepe olarak tanımlamanın bile yanlış olacağını düşündürten türden sıra dışı ve çarpıcı bir mobilya. Modüler L koltuk modellerinden ilham alınmış olsa da ortaya bambaşka ve tüm dekorasyon ve tasarım kalıplarını yıkan bir mobilya çıktığı aşikar. Kıvrımlı yapısıyla oyuncak tren yollarını andıran bu devasa modüler koltuk, oturma yerlerinin tam ortasına yerleştirilen sırt kısmı sayesinde de iki taraflı bir kullanım alanına sahip. Alışılmışın dışında, değişik, sanatsal, çağdaş ve kendine özgü bir karaktere sahip; yani başarılı bir avangarde mobilya örneği.
“Beşik” adı verilen bu sıra dışı ve konforlu mobilya ise kendine has ve sıcacık yapısıyla bulunduğu her ortamda hemen ilgi çekecek, gören herkesin hemen ilk bakışta içine kıvrılmak isteyeceği bir mobilya. Koltuk, uzanma koltuğu, hamak ya da televizyon koltuğu olarak kullanılabilecek bu konforlu ve dinlendirici tasarım siz hafif hafif sallanırken sizi bebekliğinize götürüp mışıl mışıl uyutacak.
Dediğimiz gibi, avangarde mobilya, tasarım ve dekorasyonlar aslında her tarzın çok daha ezber bozan ve görünce şaşkınlık ve hayranlık uyandıran ürünleri olarak da tanımlanabilir. Klasik mobilyaları da farklı özelliklerini kalıp dışında çıkararak ve bazı klasik ve geleneksel ezberleri bozarak avangarde hale getirmek mümkün. Bu örnekte de yine döşemesinden rengine, dikişlerinden desenlerine ve işlemelerine kadar her şeyiyle gerçek anlamda bir klasik olabilecek bir yemek odası takımı görüyoruz, ama bu yemek odası takımının klasik yemek odası takımlarından çok daha farklı ve hayret verici görünmesinin bir sebebi var. Avangarde bir dokunuşla sıradan yemek masası ve sandalyelerinin oranlarıyla oynanarak bizi orantısız bir estetikle şaşırtan bu masa sandalye takımı, insana gerçek üstü bir masaldaymış hissi veriyor. Fazlasıyla uzun olan sandalye sırtları takımın geri kalanını minicik gösteriyor ve bu da mekanda fantastik bir etki yaratıyor.
Siz de yemek odasında böyle sıra dışı bir hava yaratmak istiyorsanız ama bu kadar avangarde girişimlere de cesaret edemiyorsanız o halde daha yalın modellerin de bulunduğu Ezber bozan masa ve sandalye takımı örnekleri isimli yazımıza göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.