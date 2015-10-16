Sağlıklı ve neşeli uykular için sallanan bebek beşikleri

Dünya üzerinde yaşayan en mutlu insanlar hiç şüphesiz ki yeni bebeği olan anne ve babalardır. Yeni bir can dünyaya getirmenin ve ona hayat vermenin, onunla bir ömür paylaşacak olmanın verdiği heyecan, coşku ve sevinç başka hiçbir duyguya benzemez pek tabii ki. Ancak bebek sahibi olmak yalnızca mutluluk dolu anlardan ibaret değil elbette. Yeni bebeği olan herkesin yaşadığı en temel sorunlardan biri de uykusuz geceler olsa gerek. Bebeklerin ilk doğdukları haftalarda ve hatta zaman zaman aylarda uykularının bir hayli düzensiz olduğunu biliyoruz. Birkaç haftalık bebekler günlerinin yüzde seksenini uyuyarak geçiriyorlar, ama elbette bu uykular öyle yetişkinlerin gece uykularına benzemiyor, sürekli uyanıp tekrar uyuyorlar. Bu da haliyle anne ve babaların yaşantısının da kökten değişmesine sebep oluyor. Gecenin bir yarısında uyanan bebekleri uyutma çabaları gündelik yaşam rutinlerinizden biri haline geliyor. İşte tam da o gece yarılarında imdadınıza koşacak şeylerden biri de sallanan bebek beşikleri! Bebeklerin sallanarak uyuduğu yüzyıllardır tüm dünya tarafından bilinen bir gerçek. Sallanma efekti bebekleri sakinleştiriyor ve uykularını getiriyor. Peki neden olduğunu hiç düşündünüz mü?
Bilim insanları bebeklerin sallanarak uyuması meselesine “vestibular uyan” adını vermişler. Nedeni de “vestibular labirent”; yani iç kulağın içinde yer alan denge organlarını içeren içi sıvı dolu yarım daire biçimindeki üç kanaldan oluşan bölge. Bu bölgedeki hücreler kafamızın hareketleri ile değişen sıvı konumuna göre başımızın açısal duruşunu ve hareketlerini beyne iletiyorlar ve bu iletişim, görme duyumuzun da yardımıyla dengemizin sağlanmasına neden oluyor. Zaten baş dönmesi olarak adlandırdığımız rahatsızlık hissi de söz konusu iç kulak kanallarındaki sıvının hareketinden kaynaklanır. Hem yetişkinlerde, hem de çocuklarda gözler sabit bir noktaya bakarken beyinde vücudun hareket etmediği algılanır. Ancak gözler sabitken kulak içindeki sıvı hareket ediyorsa, yani vücudumuz bir şekilde sallanıyorsa iki sinyalin birbirleriyle kesişmesi sonucunda uykumuz gelir. Bebeklerin sallanarak uyutulduklarında çok daha hızlı uyumalarının sebebi de işte tam olarak bu.
Ancak bebeklerin sallanarak uyutulmaları yalnızca anne ve babaların işine yarayan ve onları daha az uykusuz bırakan bir şey değil. Bilimsel araştırma ve incelemeler neticesinde iç kulak vestibular sisteminin düzenli olarak uyarılan, yani sallanarak uyutulan bebeklerin çok daha hızlı geliştikleri ortaya çıkmış. Sallanarak uyutulan bebekler çok daha hızlı oturmaya ve yürüyeme başlıyorlarmış. Bunun nedenlerinden biri pek tabii ki bu bebeklerin çok daha kolay ve uzun uyuyabilmeleri, bebeğimizin ilk aylarında uyku düzeninin onun gelişiminde ne kadar önemli bir rol oynadığını çok iyi biliyoruz. Bir diğer sebep ise muhtemel olarak sallanarak uyutulan bebeklerin uyarılan iç kulak denge mekanizmaları sayesinde denge kurmayı çok daha erken ve hızlı öğreniyor olmaları.
Eskiden annelerimizi bizi ayaklarında sallayarak uyuturlarmış; şimdiyse gelişen çocuk gelimi araştırmaları ve çocuk ve bebek odası tasarım ve dekorasyonları sayesinde çok daha kolay ve şık çözümler var: Sallanan bebek beşikleri! Bu örnekteki gibi tekerlekli klasik modellerden sıra dışı modellere kadar pek çok farklı beşik modeliyle hem bebekler hem de anne babalar artık çok daha huzurlu ve konforlu günler ve geceler geçirebiliyorlar.
Beşikler yalnızca bebeğinizin uyuyacağı bir yatak değil, hatta bundan çok daha fazlası. Bebeğiniz dünyayı ilk olarak bu beşiklerde tanımaya başlıyor ve sağlıklı uykuların sayesinde dünyayla ve hayatla bağlarını ilk olarak bu beşiklerin içindeyken kurmaya başlayacak. İşte bu beşik de, bebeğiniz ve sizi karşı karşı getiren, üstü açık olduğu için onu etrafında olup bitenden koparmayan ve onu hafif hafif sallarken uyutmaya çalışırken bebeğinizin şirin ve güzel yüzünü doyasıya seyredebileceğiniz bir model. Bebeğinizin de uykuya dalmadan hemen önce sizin yüzünüzü net bir şekilde göreceğini söylememize gerek yoktur herhalde.
Salıncaklardan ilham alan bu beşik tasarımı ise bebeğiniz için mükemmel bir uyku atmosferi yaratırken görünüş olarak da oldukça dekoratif ve şık görünen beşik modellerinden biri. Üçlü ayakları sayesinde bir çadırı da andıran bu beşiğin tasarımında çaır gibi tepede birleşen ayak sistemi sayesinde son derece sağlam bir güvenlik önlemine sahip.
Salıncak tarzı sallanan beşik modellerinden bir diğerini de bu tasarımda görebiliyoruz. Yine herhangi bir düşmeye sebep olmayacak şekilde dizayn edilmiş olan bu beşiğin en önemli özelliği yeni doğan bebekler için oldukça sağlıklı olması ve rahatça sallanabiliyor olması. Demir ayaklarının yere oldukça sağlam basması hedeflenerek tasarlanan beşiğin bir diğer özelliği de oldukça az yer kaplıyor olması.
Köşesiz tasarımıyla bebek masumiyetini temsil eden bu tasarım ise oldukça yalın ve minimal çizgilere sahip. Son derece hafif bir ahşap malzemeden imal edilmiş olan bu beşik, siz oturma odanızda otururken yanınızda hafif hafif sallayabileceğiniz mükemmel bir model. Ayrıca tutma yerlerinin ve hafifliğinin de yardımıyla kolaylıkla taşınabiliyor; böylece de siz evin hangi yaşam alanında olursanız olun bebeğiniz de sizinle gelebiliyor. Hepimiz biliyoruz ki özellikle de yeni doğan bebeklerin bir dakika bile göz önünden ayrılmamaları ve sürekli olarak gözlemlenmeleri gerekir çünkü ilk aylarda bebekler ihtiyaçlarının hemen karşılanmasını isterler. Bu beşik de özellikle evde tek başına olan, bebek bakımında çocuk bakıcısı tutma imkanı olmayan ya da ailelerinden yardım alamayan anne ya da babalar için kolayca taşınma özelliğiyle ideal bir model olma niteliği taşıyor.
Hilal Tasarım Mobilya tarafından dizayn edilen ve imal edilen ürünlerden biri olan bu tekerlekli beşik modeli ise kendiliğinden sallanmıyor ama tekerlekleri ve baş kısmında yer alan tutma ünitesi sayesinde istenildiği zaman bebeklerinizi sallayarak uyutmanız için ideal. Klasik bebek karyolası tarzında üretilmiş olan bu beşik modeli bebeğinizin uyumadığı zamanlarda da tekerlekleri sabitlenip içinde sallanmadan keyifli vakit geçirebilmesini sağlıyor.
Bu şirin mi şirin bebek beşikleri ise modern ve sevimli tasarımlarıyla dikkat çeken modellerden. Yeni doğan bebekler için ideal bir tasarıma sahip olan bu minicik beşikler baş kısımlarında farklı hayvan motifleri taşıyorlar. Özellikle ikiz bebekleri olanlar için böyle bir çift şirin beşik hem anne babaların hem de bebeklerinin hayatlarına neşe ve mutluluk katıyor.
Bebeklerin doğduktan sonraki ilk haftalarda mikrop ve bakterilere karşı çok hassas oldukları ve dünyaya henüz adapte olma sürecinde oldukları için evden dışarıya çıkarılmamaları gerektiği doğru. Ama bu süreç, çoğunlukla oldukça uzun tutuluyor ve bebekler neredeyse çocukluk aşamasına geçene kadar evde tutuluyor. Oysa bu bebeğin gelişimi için aslında çok da sağlıklı bir hamle değil. Bebeğinizi doğadan koparmayın. Şehrin tozlu sokaklarında değilse de yeşil ve temiz havalı alanlarda bebeğinizin dünyayı daha yakından tanımasını sağlayın. İçi ağaçlarla dolu geniş bir bahçeniz varsa eğer, bu tür bir beşik yaparak bebeğinizin ilk günlerinden itibaren doğayla kaynaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sıradaki beşiğin en önemli özelliği ise açılır kapanır yapısı. Pratik ve oldukça kullanışlı bir tasarıma sahip olan bu beşik de kolaylıkla taşınabiliyor.
Yeni doğan bebekler için değil ama çocuklar için harika ve eğlenceli bir koltuk olma özelliği taşıyan bu yaratıcı koltuksa büyük çocuklar için bir şahane bir beşik! Bu tasarım sayesinde salınmayı seven çocuklar salıncak rahatlığını evde de buluyorlar.