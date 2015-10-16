Sağlıklı ve neşeli uykular için sallanan bebek beşikleri

Dünya üzerinde yaşayan en mutlu insanlar hiç şüphesiz ki yeni bebeği olan anne ve babalardır. Yeni bir can dünyaya getirmenin ve ona hayat vermenin, onunla bir ömür paylaşacak olmanın verdiği heyecan, coşku ve sevinç başka hiçbir duyguya benzemez pek tabii ki. Ancak bebek sahibi olmak yalnızca mutluluk dolu anlardan ibaret değil elbette. Yeni bebeği olan herkesin yaşadığı en temel sorunlardan biri de uykusuz geceler olsa gerek. Bebeklerin ilk doğdukları haftalarda ve hatta zaman zaman aylarda uykularının bir hayli düzensiz olduğunu biliyoruz. Birkaç haftalık bebekler günlerinin yüzde seksenini uyuyarak geçiriyorlar, ama elbette bu uykular öyle yetişkinlerin gece uykularına benzemiyor, sürekli uyanıp tekrar uyuyorlar. Bu da haliyle anne ve babaların yaşantısının da kökten değişmesine sebep oluyor. Gecenin bir yarısında uyanan bebekleri uyutma çabaları gündelik yaşam rutinlerinizden biri haline geliyor. İşte tam da o gece yarılarında imdadınıza koşacak şeylerden biri de sallanan bebek beşikleri! Bebeklerin sallanarak uyuduğu yüzyıllardır tüm dünya tarafından bilinen bir gerçek. Sallanma efekti bebekleri sakinleştiriyor ve uykularını getiriyor. Peki neden olduğunu hiç düşündünüz mü?

Bilim insanları bebeklerin sallanarak uyuması meselesine “vestibular uyan” adını vermişler. Nedeni de “vestibular labirent”; yani iç kulağın içinde yer alan denge organlarını içeren içi sıvı dolu yarım daire biçimindeki üç kanaldan oluşan bölge. Bu bölgedeki hücreler kafamızın hareketleri ile değişen sıvı konumuna göre başımızın açısal duruşunu ve hareketlerini beyne iletiyorlar ve bu iletişim, görme duyumuzun da yardımıyla dengemizin sağlanmasına neden oluyor. Zaten baş dönmesi olarak adlandırdığımız rahatsızlık hissi de söz konusu iç kulak kanallarındaki sıvının hareketinden kaynaklanır. Hem yetişkinlerde, hem de çocuklarda gözler sabit bir noktaya bakarken beyinde vücudun hareket etmediği algılanır. Ancak gözler sabitken kulak içindeki sıvı hareket ediyorsa, yani vücudumuz bir şekilde sallanıyorsa iki sinyalin birbirleriyle kesişmesi sonucunda uykumuz gelir. Bebeklerin sallanarak uyutulduklarında çok daha hızlı uyumalarının sebebi de işte tam olarak bu.

Ancak bebeklerin sallanarak uyutulmaları yalnızca anne ve babaların işine yarayan ve onları daha az uykusuz bırakan bir şey değil. Bilimsel araştırma ve incelemeler neticesinde iç kulak vestibular sisteminin düzenli olarak uyarılan, yani sallanarak uyutulan bebeklerin çok daha hızlı geliştikleri ortaya çıkmış. Sallanarak uyutulan bebekler çok daha hızlı oturmaya ve yürüyeme başlıyorlarmış. Bunun nedenlerinden biri pek tabii ki bu bebeklerin çok daha kolay ve uzun uyuyabilmeleri, bebeğimizin ilk aylarında uyku düzeninin onun gelişiminde ne kadar önemli bir rol oynadığını çok iyi biliyoruz. Bir diğer sebep ise muhtemel olarak sallanarak uyutulan bebeklerin uyarılan iç kulak denge mekanizmaları sayesinde denge kurmayı çok daha erken ve hızlı öğreniyor olmaları.