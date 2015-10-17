En güzel koltuk döşeme çeşitleri

Oturma odalarının tarzını kişiselleştiren unsurların başında koltuk ve kanepelerde kullandığımız döşemelikler geliyor. Elbette seçtiğimiz mobilyalar da oldukça etkili ancak bu derlememizde verdiğimiz örneklerden göreceksiniz ki, mekanın karakterini belirleyen nihai unsur mobilyanın kendisi değil, renkleri ve desenleri ile öne çıkan döşemeleri.

Her birimizin farklı dekorasyon anlayışı, farklı zevkleri var. Üstelik evimizi dekore ederken yalnızca zevklerimizi değil ihtiyaçlarımızı da göz önünde bulunduruyoruz. Bunun sonucunda da ortaya, oldukça kişiselleşmiş, başka evlerin dekorasyonundan farklı, kendimize özel mekanlar çıkıyor. Çok küçük dokunuşlarla bile fark yaratabildiğimiz evlerimiz, içinde kendimizi daha iyi hissettiren, hakiki bir burası bana ait hissi yaratan, kısacası yuva olan bellediğimiz mekanlara dönüşüyor. Döşemenin bu noktada önemi çok büyük. Tarz olarak hoşumuza gitmediğini düşündüğümüz ya da eskiliğinden dolayı beğenmediğimiz, demode bir koltuk zevklerimize hitap eden bir döşeme ile evimizin baş tacı olabilir.

Ancak, koltuk döşemeleri için kumaş seçerken yalnızca zevklerimizi göz önünde bulundurmak ve mekanın özelliklerini göz ardı etmek de hatalı olur. Oturma odamızın boyutu, içinde kaç parça ve ne büyüklükte eşyalar olduğu, perde ve halı gibi mekanın karakterini belirleyen diğer dokumaların renkleri, desenleri ve yapıları göz önünde bulundurmamız gereken unsurlardır.

Bu sayfamızda hem tamamen farklı tarzlara sahip mobilyaların döşemeliklerini inceledik hem de değişik renk ve desenlerin farklı mobilya parçalarında ne şekilde durduğuna baktık. Örnekler arasında, modern bir koltukta jakarlı damascus döşemelik, klasik bir koltukta çizgili döşemelik ya da ilk etapta alakasız gibi görünen ancak mükemmel uyum sağlayan çeşitli kombinleri görebilirsiniz. İster yeni bir koltuk takımı almayı planlıyor olun ister eski koltuklarınızın yüzünü (döşemeliğini) değiştirmeyi, bu sayfada derlediğimiz örnekler sizlere yeni fikirler verebilir.