En güzel koltuk döşeme çeşitleri

Oturma odalarının tarzını kişiselleştiren unsurların başında koltuk ve kanepelerde kullandığımız döşemelikler geliyor. Elbette seçtiğimiz mobilyalar da oldukça etkili ancak bu derlememizde verdiğimiz örneklerden göreceksiniz ki, mekanın karakterini belirleyen nihai unsur mobilyanın kendisi değil, renkleri ve desenleri ile öne çıkan döşemeleri.
Her birimizin farklı dekorasyon anlayışı, farklı zevkleri var. Üstelik evimizi dekore ederken yalnızca zevklerimizi değil ihtiyaçlarımızı da göz önünde bulunduruyoruz. Bunun sonucunda da ortaya, oldukça kişiselleşmiş, başka evlerin dekorasyonundan farklı, kendimize özel mekanlar çıkıyor. Çok küçük dokunuşlarla bile fark yaratabildiğimiz evlerimiz, içinde kendimizi daha iyi hissettiren, hakiki bir
burası bana ait hissi yaratan, kısacası yuva olan bellediğimiz mekanlara dönüşüyor. Döşemenin bu noktada önemi çok büyük. Tarz olarak hoşumuza gitmediğini düşündüğümüz ya da eskiliğinden dolayı beğenmediğimiz, demode bir koltuk zevklerimize hitap eden bir döşeme ile evimizin baş tacı olabilir.
Ancak, koltuk döşemeleri için kumaş seçerken yalnızca zevklerimizi göz önünde bulundurmak ve mekanın özelliklerini göz ardı etmek de hatalı olur. Oturma odamızın boyutu, içinde kaç parça ve ne büyüklükte eşyalar olduğu, perde ve halı gibi mekanın karakterini belirleyen diğer dokumaların renkleri, desenleri ve yapıları göz önünde bulundurmamız gereken unsurlardır.
Bu sayfamızda hem tamamen farklı tarzlara sahip mobilyaların döşemeliklerini inceledik hem de değişik renk ve desenlerin farklı mobilya parçalarında ne şekilde durduğuna baktık. Örnekler arasında, modern bir koltukta jakarlı damascus döşemelik, klasik bir koltukta çizgili döşemelik ya da ilk etapta alakasız gibi görünen ancak mükemmel uyum sağlayan çeşitli kombinleri görebilirsiniz. İster yeni bir koltuk takımı almayı planlıyor olun ister eski koltuklarınızın yüzünü (döşemeliğini) değiştirmeyi, bu sayfada derlediğimiz örnekler sizlere yeni fikirler verebilir.
Koltuk takımlarında farklı renklerin kombine edilmesi yeni bir şey sayılmaz, ancak bu işi ustaca yapabilmek ve kullanılan renklerin gözü rahatsız etmesini engellemek herkesin başarabildiği bir şey değil. Bu nedenle Meksikalı dekoratör Clorofilia'nın bu çalışmasını değerli buldum. Örnekte üç farklı renk kullanılmış, ki bunlardan ikisi siyah ve sarı gibi zor renkler. Ancak dikkat ederseniz, ikili kanepede siyah ve gri kombine edilmiş, için işine sabit bir sarı karıştırılmamış. Tekli koltuk ise başka hiçbir renk karıştırılmadan sarı döşemelikle kaplanmış.
Sarı renk kanepede siyah ya da gri ile kombine edilseydi, ortaya hem zevksiz hem de göz yoran bir koltuk takımı çıkabilirdi. Oysaki kanepenin üzerine sarı bir ayak battaniyesi atarak bütünlüğü zarafet içinde sağlamışlar.
En pahalı döşemelik çeşidi olan deri tüm masrafına rağmen tercih edilecek birçok özelliğe sahip. Öncelikle, kullandıkça güzelleşiyor. Normalde döşemelikler zaman için rengini ve şeklini kaybeder, yıpranır, hatta yırtılır. Oysaki deri döşeme kullanıldıkça güzelleşir, renklerindeki oluşabilecek bozulmalar ona karakter kazandırır. Öte yandan son derece dayanıklılardır da. Eprimezler, dokularını kaybetmezler. En son olarak da, kullanıldıkları eve asil bir hava katarlar. Başka döşemeliklere sahip mobilyalar ile uyum sağlamada sıkıntı çekmezler, ister klasik ister modern olsun her türlü desen ve/veya renkle kolayla kombine edilebilirler.
(Farklı modellerdeki deri koltuk çeşitleri için En güzel deri koltuklar başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.)
Oturma odanızda modern koltuklar kullanmak istiyor ancak güzelim klasik desenlerden kendinizi alamıyor musunuz? O halde istediğiniz türde desene sahip olan bir döşemeliği yalnızca ayrıntıda kullanmaya ne dersiniz? Son derece modern bu salon oturma takımında yumuşak bir kadife döşemelik kullanılmış. Köşe koltukta siyah renk tercih edilirken orta sehpa görevi de gören büyük pufta sarı uygun görülmüş. Ancak işe şık ve eğlenceli havayı ise üzerinde çiçek ve yaprak desenlerinin olduğu pembe döşemeli tekli koltuğun kattığını kolayca söyleyebiliriz.
İşte muhteşem bir fikir! Diyelim ki klasik ya da modern koltuklarınızı desenli kumaşlar ile döşemek istiyorsunuz ancak aynı fotoğraftaki örnek gibi oturma odanız küçük, koltuk sayınız fazla ve beğenip kullanmak istediğiniz kumaş sayısı da çok. Hiç problem değil… Koltukların ön yüzlerini değil, yanlarını ve sırtlarını desenli kumaşla kaplatarak böyle zekice bir tasarımı sizler de uygulayabilirsiniz. Açık gri ve kırık beyaz tonlarının kullanıldığı ikili koltuğun ön cephesi desenli. Ancak nar çiçeği ve krem renginin kullanıldığı tekli koltuk ile krem ve kırmızını tonlarının kullanıldığı üçlü kanepenin yanlar ve arkası desenli kumaşla kaplanmış, oturma yerleri, sırtları ve kolçakları tek renk. Böylece salonun ortasında iken desenler birbirine karışmayacak ve göz yorucu olmayacak.
Artistic Design'ın Yeniköy'de bir yalı dairesi için yaptığı bu eklektik dekorasyonda modern çizgilere sahip kanepede füme rengi kadife döşemelik kullanılmış. Ancak XV. Louis koltukta ise bordo-bej renklerinde çizgili bir viskon kadife tercih edilmiş. Modern ancak gösterişli bir kumaşla kaplanmış olan klasik koltuk hem kendi tarzına uyumlu hem de modern çizgilere sahip kanepe ile uyumlu.
Son derece sıradan ve basit bir döşemeliğe sahip koltuğu işin içine fazla renk ve desen katmadan da zarif ve elit bir şekle kolayca sokabilirsiniz. Tek yapmanız gereken döşemelikler dikilirken kontrast doğru renkte bir biye ekletmek. Özellikle beyaz ve diğer çok açık renkli yüzlere, lacivert veya siyah gibi koyu renkler çok yakışıyor, mekana adeta bir denizci teması getiriyor.
Ünlü İtalyan ressam Fornasetti'nin efsanevi çizimleri Lina Cavalieri portrelerinin işlendiği duvar kağıdı, tabak, fincan gibi çalışmalar mutlaka görmüşsünüzdür, homify sayfalarında da bu çizimlerden yapılmış tasarımlara sık sık yer veriyoruz. Fornasetti çizimi Lina Cavalieri portresi bu sefer de Antalyalı iç mimar Cüneyt Özcan tasarımıyla Mimoza Mimarlık'ın Antalya Phaselis konutlarında dekore ettiği bu evin salonundaki VXI. Louis kolçaklı sandalyelerin sırtını süslüyor.
İdea Mimarlık tarafından dekore edilen bu konutun oturma odasında modern çizgiler ile klasik detaylar ustaca harmanlanmış. Bir tarafı uzanma koltuğu şeklinde olan bu köşe takımda bu eklektik havayı detaylı olarak incelemek mümkün. Tamamen modern çizgilere sahip olan köşe takım, damask desenli kafide viskos bir döşemelikle kaplanmış. Bej rengindeki bu döşemelik gerek deseni gerekse de rengi ile tam bir klasik ancak böylesi modern bir köşe koltuk tasarımında ağırlığını çok hissettirmeden zarafet yaratmayı ustaca becermiş.
Çiçekli ve yapraklı döşemelik kumaşlar illa ağır ve klasik olacak diye bir şey yok. Fotoğrafta Name Design Studio tasarımı muhteşem bir settee tarzı geniş koltuk örneği görüyoruz. Settee'lerin özelliği bir koltuk için geniş ancak bir kanepeden de küçük olmaları. Design Studio eski ve klasik koltukları göz alıcı renk ve desenlere sahip etnik kumaşlarla patchwork usulü kaplayarak onlara yeniden hayat veren ve kullanıldıkları mekanda yıldız olmaya aday tasarımlar yaratan ünlü bir İstanbul firması. Firmanın diğer tasarımlarını bu linkten görebilirsiniz.
Klasik tasarımın en güzel, en çarpıcı örneklerini bizlere gösteren Hakan Helvacıoğlu H2C bu çalışmasında da bizi elbette hayal kırıklığına uğratmıyor. Altın varaklı XV. Louis rokoko tarzı koltuk, şanına yaraşır bir şekilde son derece gösterişli, mavi üzerine krem tonlarında desenleri olan jakarlı bir döşemelikle kaplanmış. Kusursuz bir uyum, ihtişamlı bir oturma odası.