İskandinav koltuk ile zarif ve modern oturma odası tasarımı

İskandinav mobilya 1950'li yıllarda, Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya'da ortaya çıkmış olan modern ve minimalist tasarıma verilen isimdir. 1951 ila 1970 yılları arasında verilen Lunning Prize isimli yarışma ile İskandinav tasarım yaygınlaşarak hem adını duyurmuş ve hem de tasarım prensipleri netleştirilmiştir. Bu yarışma, 2006 yılı itibarıyla Forum AID Award adı altında İskandinav tarzı tasarımlar için tekrar ortaya çıkmıştır.
İyi tasarlanmış ve konforlu mobilyaların yalnızca varlıklı insanlar tarafından değil, herkes tarafından erişilebilir olmasını amaçlayan İskandinav tasarım prensibi modernizmin ve fonksiyonelizmin de merkezinde yer alan fikirdir.
İskandinav tasarımın ortaya çıkışındaki altyapı ise 1950'lerde sosyal demokrasinin benimsenmesi, seri üretimin yaygınlaşması ve malzemeye erişimin kolaylaşması ve ucuzlaması olarak görülmektedir. İşlevselliğin ön plana çıktığı ve modernizmin en yalın halinin uygulandığı İskandinav mobilyalarda ahşap, kontrplak (yani sıkıştırılmış ahşap), alüminyum ve metal ve plastik en sık kullanılan malzemelerdir.
Bu sayfada, ülkemizde özellikle 1970'li yıllarda oldukça yaygın olan, sonra bir dönem popülaritesini yitiren, son beş-altı yıldır ise tekrar ve kalıcı olarak yaygınlaşmaya başlayan İskandinav mobilya tasarımlarını İskandinav koltuk özelinde olacak şekilde derledik, ayrıca bu tasarımların büyüklü küçüklü oturma odalarında nasıl kullanıldıklarını inceledik. Kalıcı olarak yaygınlaşmaya başlamalarının sebebi ise günümüzde modern iç tasarım anlayışının ülkemizde de nihayet oturmuş olması, birçok insan tarafından evlerinde özellikle tercih edilmesi ve elbette fiyat performans olarak bakıldığında çok iyi sonuç vermeleri.
Sizler de evinizi modern ve sade bir şekilde dekore etmek istiyorsanız, İskandinav koltukların sağlam, modern, fonksiyonel ve şık özelliklerinden yararlanabilirsiniz. İster yeni bir İskandinav koltuk satın alın ister elinizdeki eski İskandinav koltuğu boyayarak ya da cilalayarak ve de döşemesini değiştirerek değerlendirin bu sayfada vermiş olduğumuz örnekler sizlere ilham kaynağı olabilir.
Meksikalı mimarlık firması Grupo Arquitectura'nın tasarladığı modern ve sert çizgilere sahip villanın bahçe katında yer alan oturma odasında iki adet kanepe, iki adet de tekli koltuk kullanılmış. Tudexo tarzı denilen, kolçakları ve sırtı aynı hizada olan kanepeler modern İskandinav tasarımında en sık kullanılan modellerden biri. Tekli koltuklar ise 1970'li yılları yaşamış hemen hemen her Türkiyelinin bileceği klasikleşmiş bir model. Oturma odasının tamamında toprak renkleri kullanılmış, araya da maviler serpiştirilmiş. Bu renk skalasına oturma odası takımı özelinde bakalım: Üçlü kanepelerden biri güzel, acı kahverengi döşemelik ile kaplanmış. Diğer üçlü kanepe ise bej renginde. Ahşap iskelete sahip tekli koltuklara güzel bir mavi tonu seçilmiş. Kullanılan kırlentlerle parçalar arasında hoş geçişler yapılmış. Kırık beyaz halı ise boyutu itibarıyla tüm koltukların altına gelecek büyüklükte seçilmiş. Büyük halı seçimi zemini parçalamaması ve mekanı küçük ve dağınık göstermemesi açısından son derece önemli.
Ahmet Türkmen Mobilya ve Dekorasyon tarafından dekore edilen bu konutta kahverengi deri kaplı klasik bir Chesterfield kanepe iki adet stilize İskandinav tekli koltuk ile kombine edilmiş. Koyu renkli cilanın verdiği ağır ve klasik hava tekli koltukların beyaz döşemeleri ile kırılmış. İskandinav koltuklarını klasik tarzda bir dekorasyonda kullanmak isteyen okuyucularımız için kusursuz bir örnek.
Bu örneğimiz yine Meksika'dan geliyor. Yucatanlı firma Taller Estilo Arquitectura tarafından restore edilen bu evin şöyle bir de özelliği var: Bina 1950'li yıllarda dönemin modernist tasarım yaklaşımı ile inşa edilmiş. 1950'li yıllarda Avrupa'da İskandinav tasarım yaygınlaşırken Amerika kıtasında da midcentury modern (1940'ile 1970 arasının) tarzı hüküm sürüyordu. Konfor ve işlevselliğin sade ve zarif
iyi tasarım ile birleşmesi gibi önemli bir ortak paydaya sahip bu iki tasarım prensibi, bu konutun restorasyonunda da aynı özelliklerini korumuş, ancak ünlü Meksika karoları gibi yöresel özellikler de unutulmamış. Parlak bir sırra sahip zeytin yeşili karo zemin üzerinde gri döşemelikler ile kaplanmış bir adet kanepe, stilize edilmiş iki adet İskandinav tekli koltukla kombine edilmiş. Koltukların ve orta sehpanın aşağıya doğru genişleyen ayakları İskandinav tasarımın sağlamlığı simgeleyen ikonikleşmiş özelliklerinden.
İstanbullu firma Escape from Sofa tarafından dekore edilen Cihangir'deki bu konut yalnızca 41 metrekarelik bir alana sahip. Eklektik tarza sahip olan konutun salonunda duman rengi güderi döşemeliğe sahip bir adet üçlü koltuk ile karşısında yumuşak bir kahverengi tonuna sahip deri minderli tekli İskandinav koltuk kullanılmış. Bauhaus etkileri taşıyan boydan boya bir kitaplık ile tamamlanan oturma odası dekorasyonunda endüstriyel tarzda bir de orta sehpa bulunuyor.
Bu seferki örneğimiz bir konuttan değil, bir otel lobisinden alınma. İzmirli Fargo Designs tarafından dekore edilen bu otelin lobisinde son derece modern bir İskandinav koltuk modeli kullanılmış. İnce, metal iskelete sahip kolçaksız koltuklar koyu renk biyelere sahip açık gri döşemelikle kaplanmış. Lobide her biri keskin hatlara sahip modern tasarımlardan oluşan birçok farklı koltuk modeli kullanılmış; diğer fotoğrafları bu linkten görebilirsiniz.
Fotoğraftaki bu örnek Japon mimarlık firması Eld Interior Products tasarımı bir oturma odasına ait. Endüstriyel tasarım detaylarına sahip eklektik tarzdaki bu oturma odasında tipik bir üçlü İskandinav kanepe ile iki farklı model tekli İskandinav koltuk kullanılmış. Fermuarlı minderlere sahip kanepe ile koltuklardan iki tanesi ahşap iskelete sahip tamamen aynı takımın parçası. Kanepede koyu gri renkli döşeme tercih edilmiş, teklilerde ise birinde açık gri, diğerinde kırmızı. Ancak kırmızı olan tekli koltuk takımın bir parçası gibi kullanılmamış, onun yerine bu koltukla cam kenarında ayrı bir oturma alanı yaratılmış. Takım ise yine bir İskandinav modeli olan, metal iskeletli, ahşap kolçaklı başka bir tekli koltuk ile kombine edilmiş.
İspanyol Castroferro Arquitectos isimli mimarlık firması tarafından dekore edilen bu konutun oturma odası eklektik tarzda döşenmiş. Taş duvar görünümümüne sahip panellerle kaplanmış bir duvar, ahşap parke zemin, asma tavanın kenarından gelen endirekt aydınlatma ve odanın iki duvarını kaplayan alçak kitaplık gibi birçok hoş ayrıntıya sahip olan bu oturma odasında yuvarlatılmış köşelere sahip modern bir kanepeye eşlik etmek üzere, geniş, pofidik minderli güzel bir İskandinav koltuk seçilmiş. Nötr tonlarda dekore edilmiş olan odanın ortasında ise George Nelson'ın ikonik tasarımı olan ahşap sıra sehpa olarak kullanılmış.
Son örneğimiz, İspanyol inşaat şirketi House Habitat'tan. Ham ya da az işlenmiş gibi görünen ahşap detayların bol bol ve cesurca kullanıldığı rustik dekorasyona sahip bu evin bol bol ışık alan geniş pencereleri ve yüksek bir tavanı var. Bu ferah mekanda iki adet konforlu kanepe ile jütten örülme oturma yerine sahip, rahat minderli bir İskandinav koltuk ile kullanılmış.
(Ortada yer alan şömine dikkatinizi çektiyse, Modern Şömineler başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.)
Ordulu mimarlık ve tasarım firması Yücel Partners tarafından dekore edilen bu konutun oturma odasında güncel tasarım trendlerine uyarlanmış bir İskandinav koltuk kullanılmış. İnce metal aksama sahip olan koltuğun aşağıya doğru genişleyen sağlam ayakları ve sade ve köşeli yapısı İskandinav koltuk tasarımının klasikleşmiş çizgilerinden. İki yanda diyagonal şekilde yer alan kolçaklar ise alışılmışın son derece dışında.
Meksikalı mimarlık firması AT103 tarafından dekore edilen bu konutun açık mutfaklı oturma odasında klasik hatlara sahip bir İskandinav koltuk kullanılmış. Alüminyum ve kromun ağırlıklı olarak kullanıldığı bu modern yapıda mutfağın acı kahverengi ve ahşap iskelete sahip tekli İskandinav koltuk ortama sıcak bir dokunuş katmış. Mekanda retro görüntüsü sağlayan koltuğun ahşap iskeleti ortamın sert çizgilerini oldukça yumuşatmayı başarmış.