İskandinav koltuk ile zarif ve modern oturma odası tasarımı

İskandinav mobilya 1950'li yıllarda, Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya'da ortaya çıkmış olan modern ve minimalist tasarıma verilen isimdir. 1951 ila 1970 yılları arasında verilen Lunning Prize isimli yarışma ile İskandinav tasarım yaygınlaşarak hem adını duyurmuş ve hem de tasarım prensipleri netleştirilmiştir. Bu yarışma, 2006 yılı itibarıyla Forum AID Award adı altında İskandinav tarzı tasarımlar için tekrar ortaya çıkmıştır.

İyi tasarlanmış ve konforlu mobilyaların yalnızca varlıklı insanlar tarafından değil, herkes tarafından erişilebilir olmasını amaçlayan İskandinav tasarım prensibi modernizmin ve fonksiyonelizmin de merkezinde yer alan fikirdir.

İskandinav tasarımın ortaya çıkışındaki altyapı ise 1950'lerde sosyal demokrasinin benimsenmesi, seri üretimin yaygınlaşması ve malzemeye erişimin kolaylaşması ve ucuzlaması olarak görülmektedir. İşlevselliğin ön plana çıktığı ve modernizmin en yalın halinin uygulandığı İskandinav mobilyalarda ahşap, kontrplak (yani sıkıştırılmış ahşap), alüminyum ve metal ve plastik en sık kullanılan malzemelerdir.

Bu sayfada, ülkemizde özellikle 1970'li yıllarda oldukça yaygın olan, sonra bir dönem popülaritesini yitiren, son beş-altı yıldır ise tekrar ve kalıcı olarak yaygınlaşmaya başlayan İskandinav mobilya tasarımlarını İskandinav koltuk özelinde olacak şekilde derledik, ayrıca bu tasarımların büyüklü küçüklü oturma odalarında nasıl kullanıldıklarını inceledik. Kalıcı olarak yaygınlaşmaya başlamalarının sebebi ise günümüzde modern iç tasarım anlayışının ülkemizde de nihayet oturmuş olması, birçok insan tarafından evlerinde özellikle tercih edilmesi ve elbette fiyat performans olarak bakıldığında çok iyi sonuç vermeleri.

Sizler de evinizi modern ve sade bir şekilde dekore etmek istiyorsanız, İskandinav koltukların sağlam, modern, fonksiyonel ve şık özelliklerinden yararlanabilirsiniz. İster yeni bir İskandinav koltuk satın alın ister elinizdeki eski İskandinav koltuğu boyayarak ya da cilalayarak ve de döşemesini değiştirerek değerlendirin bu sayfada vermiş olduğumuz örnekler sizlere ilham kaynağı olabilir.