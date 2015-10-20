Josephine ve diğer uzanma koltukları modelleri

Yorgun bir günün ardından eve geldiğimizde, yapmak istediğimiz tek şey
ayaklarımızı uzatıp oturmaktır ya… Bu derlememizde, işte tam da böyle zamanlarda ihtiyacımız olan bir mobilya parçasının birçok farklı modelini inceleyeceğiz.
Josephine koltuklar ve diğer uzanma koltukları eskiden yalnızca zenginlerin ve soyluların evinde olan bir mobilya parçasıymış. Klasik josephine modelini mutlaka bilirsiniz; iki kişilik kanepe boyutlarında, sırtı dayamak için tek taraftan yüksek kolçaklı, diğer tarafı ise tamamen kolçaksız, arka tarafı asimetrik olan şık ve gösterişli bir koltuk türü.
Dünyada daha çok Méridienne adıyla bilinen bir chaise longue (şezlong) türü olan josephine koltuklar özellikle on sekizinci ve on dokuzuncu yüz yıllarda Fransız soyluları arasında popülerlik kazanmış. Taktıkları korseler nedeniyle nefes almakta güçlük çeken soylu ve/veya varlıklı kadınların gün içerisinde dinlenmesi için tasarlandıkları rivayet edilir. Bu uzanma koltukları Méridienne (meridyen) adını ise, güneş meridyene yakınken, yani gündüz vakti dinlemek/kestirmek için kullanılmalarından dolayı almışlar.
Günümüzde josephine koltukların kullanımı yaygınlaşmış olsa da, kullanıldıkları mekana zenginlik katmaya devam ediyorlar. Anlayacağınız, konforun, lüksün ve gösterişin simgesi olmaları konusunda üç yüz yıldır değişen pek bir şey yok.
Uzanma koltuklarının genel adı olan şezlong, Türkçe'de yalnızca plajlarda, havuz kenarlarında ya da bahçelerde kullanılan uzanma koltuklarına verilen isim olarak yaygınlaşmış. Bu sayfamızda bahçe için olan bir model de dahil olmak üzere birçok farklı tarz ve tasarıma sahip şezlongları, yani uzanma koltuklarını derledik. İster oturma odasına isterse de yatak odasına konulabilecek, konuldukları yere mutlaka ama mutlaka asil bir hava katan bu koltuk modellerini inceledikten sonra, eminiz sizler de evleriniz için uygun bir model arayışına gireceksiniz.
İlk örneğimiz İstanbullu bir firma olan Ahmet Türkmen Mobilya ve Dekorasyon'dan. Kanepelerimizi tamamlayarak bir bir oturma grubu yaratmamızı sağlayan, her dönemin değişmez trendi klasik bir kulaklı berjer koltuk, oturma yeri uzatılarak uzanma koltuğuna çevrilmiş. Rahat minderler ve tüylü, sıcacık görünümlü bir diz battaniyesi ile tamamlanan kombin çok derece şık ve albenili.
Yüz yılın efsane modernist mimarı Le Corbusier'in atölyesinde, Le Corbusier, Pierre Jeanneret ve Charlotte Perriand isimli tasarımcılar ekibi tarafından 1928'de tasarlanan bu uzanma koltuğu 1960'lı yılalrdan sonra popülerite kazanmış. Tasarımın merkezine konforu koyan bu çalışma ergonomik yapısı ile şezlong-uzanma koltuğu dünyasının baş tacı.
(Mimari tarihine tek başına damga vurmuş olan, modern mimarinin bu en önemli isimlerinden biri Le Corbusier hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Mimariye damga vuran bir dev: Le Corbusier başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.)
Ankaralı firma Ayzen Dizayn Mimarlık'ın bir konutun asma katına yerleştirdiği bu uzanma koltuğu rahatça kitap ya da gazete, dergi okumak için bir lambader ilse kombine edilmiş. Kapitoneli deri döşemesi ve krom ayakları ile son derece şık ve konforlu olan bu uzanma koltuğu tamamen modern döşenmiş olan konutta en dikkat çekici parçalardan biri. Muhteşem bir tasarıma sahip olan konutun diğer fotoğraflarını bu linkten görebilirsiniz.
İstanbullu Asortie Mobilya Dekorasyon'un tasarlayıp imal ettiği bu josephine koltuk modelinin adı Camenta. Firmanın tanımıyla,
Camenta josephine koltuk, standart dinlenme koltuklarına göre sahip olduğu ihtişam ve zarafet ile dikkat çekiyor. Gösterişli mobilyalardan hoşlanan okuyucularımız için mükemmel bir örnek olduğunu düşündüğüm bu josephine oymalı iskeleti, pençe ayakları, bordo rengi parlak döşemesi ve altın varaklı cilası ile göz alıcı bir model.
Josephine koltuk dendi mi akla genelde klasik tasarımlar gelir. Oysaki günümüzde mid-century modern (1940 – 1970'ler arası çağdaş tasarım tarzı) veya İskandinav tasarım prensipleri ile imal edilmiş josephine modelleri de bulmak mümkün. Tuxedo tarzı (sırtı ve kolçağı aynı hizada) olan bu josephine koltuk modern iç mimariye sahip evler için kusursuz bir örnek teşkil ediyor. Sırt bölgesini destekleyen iki rahat kırlente sahip olan bu modelde arzu edilirse farklı renk ve desenlere sahip, evin genel renk yelpazesine uygun, başka kırlentler de kullanılabilir.
Bu fotoğraftaki örnekte, yukarıda da bahsettiğimiz modern josephine modelinin oturma odasında kullanım şekli görülüyor. Çok küçük bir alanda, zarafet içinde kullanılan bu modern josephine koltuk köşeye yerleştirilerek alandan kazanılmasını sağlamış. Daha önce de bahsettiğimiz üzere, farklı renklerde iki kırlent ile kombine edilen koltuk, mekana elit bir hava katmış.
Josephine koltuk kullanmak için illa büyük bir oturma odasına ihtiyaç olmadığının kanıtı niteliğindeki bu örnek São Paulo şehrinden Brezilya bir tasarım firması olan Casa 2 Arquitetos'e ait.
Uzanma koltuklarının günümüzde kullanılan en yaygın tasarım şekli ise köşe koltuk takımlarının bir kenarına adapte edilmiş halleri. İstanbullu firma GKHNERDGN Architecture Office'in Mall of İstanbul rezidansında konumlanan bir daire için yaptığı iç tasarımda tıpkı böyle bir köşe koltuk modeli kullanılmış. Kırçıllı gri bir döşemeliğe sahip bu modern ve konforlu köşe koltuğun bir yanı normal kanepe şeklinde iken diğer yanı çağdaş bir josephine şekliden tasarlanmış. Sectional yani parçalı bir köşe takım olan bu tasarımda ayakların uzatıldığı kısım arzu edilirse yerinden ayrılarak diğer kısımlarda da puf görevi görebilir. Hem şık hem de ergonomik bir tasarım.
Avangart çağdaş tasarımın en uç noktasında yer alan çalışmalara verilen isim. Avangart mobilyalarla ilgili detaylı bilginin verildiği şu linkte de dendiği üzere,
Avangart Fransızca bir sözcük ve askeri bir terim: Tam manası öncü birlik
anlamına geliyor. Dekorasyon ve tasarımlarda da daha önce hiç yapılmamış, hayal gücünün sınırlarında gezen, sıra dışı, alışılmadık, hatta göze biraz tuhaf ve uçuk kaçık gelen yenilikçi ve yaratıcı dizaynlar anlamına geliyor.
Fotoğraftaki örnekte de işte böyle bir uzanma koltuğu modeli ile karşınızdayız. Cesur tasarımlardan hoşlanan, sıra dışılığı seven okuyucularımız için enteresan bir model olabilir.
Bolulu bir mimarlık şirketi olan Portakal Mimarlık'ın bir konutun yatak odasında kullanıldığı bu koltukların ikisi de aslında klasik birer uzanma koltuğu modeli. Cabriole ayaklı, asimetrik klasik josephine koltuk modeli açık renkli döşemesi ve beyaz cilası ile son derece asil ve zarif bir görünüme sahip.
Gelelim ikinci modele: Adını, 1777 – 1849 yılları arasında yaşamış, dönemin en ünlü burjuva kadınlarından biri olan Juliette Récamier'den alan klasik uzanma koltuğu asaletin, zarafetin ve lüksün adeta simgesi haline gelmiş bir mobilya parçası. Fotoğrafta görmüş olduğumuz örnek ise récamier tarzı uzanma koltuğunun boyut olarak küçültülmüş ve makyaj masası taburesi olarak yorumlanmış hali.
Yuvarlak tasarımı, rahat minderleri ve geniş alanı ile işte şahane bir bahçe tasarımı! İki kişinin rahatça sığabileceği genişlikteki bu modern ve şık uzanma koltuğu modeli, bahçelerde, havuz kenarlarında ya da verandalarda kullanmak için ideal. İster güneşlenmek isterse bir şeyler okumak için olsun, insanın tün gününü üzerinden geçirmek isteyeceği, davetkar bir model.