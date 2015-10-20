Josephine ve diğer uzanma koltukları modelleri

Yorgun bir günün ardından eve geldiğimizde, yapmak istediğimiz tek şey ayaklarımızı uzatıp oturmak tır ya… Bu derlememizde, işte tam da böyle zamanlarda ihtiyacımız olan bir mobilya parçasının birçok farklı modelini inceleyeceğiz.

Josephine koltuklar ve diğer uzanma koltukları eskiden yalnızca zenginlerin ve soyluların evinde olan bir mobilya parçasıymış. Klasik josephine modelini mutlaka bilirsiniz; iki kişilik kanepe boyutlarında, sırtı dayamak için tek taraftan yüksek kolçaklı, diğer tarafı ise tamamen kolçaksız, arka tarafı asimetrik olan şık ve gösterişli bir koltuk türü.

Dünyada daha çok Méridienne adıyla bilinen bir chaise longue (şezlong) türü olan josephine koltuklar özellikle on sekizinci ve on dokuzuncu yüz yıllarda Fransız soyluları arasında popülerlik kazanmış. Taktıkları korseler nedeniyle nefes almakta güçlük çeken soylu ve/veya varlıklı kadınların gün içerisinde dinlenmesi için tasarlandıkları rivayet edilir. Bu uzanma koltukları Méridienne (meridyen) adını ise, güneş meridyene yakınken, yani gündüz vakti dinlemek/kestirmek için kullanılmalarından dolayı almışlar.

Günümüzde josephine koltukların kullanımı yaygınlaşmış olsa da, kullanıldıkları mekana zenginlik katmaya devam ediyorlar. Anlayacağınız, konforun, lüksün ve gösterişin simgesi olmaları konusunda üç yüz yıldır değişen pek bir şey yok.

Uzanma koltuklarının genel adı olan şezlong, Türkçe'de yalnızca plajlarda, havuz kenarlarında ya da bahçelerde kullanılan uzanma koltuklarına verilen isim olarak yaygınlaşmış. Bu sayfamızda bahçe için olan bir model de dahil olmak üzere birçok farklı tarz ve tasarıma sahip şezlongları, yani uzanma koltuklarını derledik. İster oturma odasına isterse de yatak odasına konulabilecek, konuldukları yere mutlaka ama mutlaka asil bir hava katan bu koltuk modellerini inceledikten sonra, eminiz sizler de evleriniz için uygun bir model arayışına gireceksiniz.