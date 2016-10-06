​Evdeki boşlukları en iyi şekilde kullanan 8 yaratıcı örnek

Yeni depolama alanları tasarlanırken mevcut dolapların nereye konulduğuna bağlı olarak da yaratıcı çözümler bulunabilir. Merdiven bulunan evler daha zor mekanlardır. Çünkü merdiven boşluğu gibi alanlar atıl kalır. Örnek resimde üç katlı bir ev var. Merdiven hem aşağıda ve yukarıda bulunuyor. Yani merdiven altı boşluğu sorunu yok. Burada daha spesifik bir çözüm yapılmış. Merdivenin dayandığı duvarın kullanışlı olması için duvar yerine zeminden tavana dek uzanan açık raflık konulmuş. Orta kısmında ise televizyon bulunuyor. Raflığın açık olmasından ötürü her iki tarafından da eşyalara ulaşabiliyorsunuz.