현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

​Evdeki boşlukları en iyi şekilde kullanan 8 yaratıcı örnek

nihal e. nihal e.
Natural Geometry, HYLA Architects HYLA Architects Modern Evler
Loading admin actions …

Evimizi ne kadar akıllıca dekore edersek edelim yine de atıl kalan bazı boşluklar bulunur. Eğer küçük bir evde yaşıyorsak ve depolama için daha fazla alana ihtiyaç varsa bu sorunu yeni mobilyalar satın almak çözmez. Zira mevcut alanımız zaten kısıtlı olduğundan yeni eşyalar yığmak sorunu daha da büyütür sadece. Üstelik masraflı da bir yol. Bunun yerine depolama sorununu aşmak için yenilikçi ve yaratıcı fikirlere ihtiyacımız var. Bugün size ilham verecek 8 yaratıcı örnek hazırladık. Beğeneceğinizi umuyoruz.

​Duvara gömülü dolap

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti Modern Oturma Odası
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

Özellikle stüdyo tipi dairelerde depolama ile ilgili sınırlı seçenekler olur. Ancak bu örnekteki gibi kompakt tasarımlı konutlar fonksiyonel, pratik ve yenilikçi pek çok çözüm sunar. Resimde oturma odasından yatak odasına giden küçük koridor duvarları raf haline getirilmiş. Böylece duvar boşluğu akıllıca değerlendirilerek yeni depolama alanı yaratılmış.

​Açık raflar

Natural Geometry, HYLA Architects HYLA Architects Modern Evler
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

Yeni depolama alanları tasarlanırken mevcut dolapların nereye konulduğuna bağlı olarak da yaratıcı çözümler bulunabilir. Merdiven bulunan evler daha zor mekanlardır. Çünkü merdiven boşluğu gibi alanlar atıl kalır. Örnek resimde üç katlı bir ev var. Merdiven hem aşağıda ve yukarıda bulunuyor. Yani merdiven altı boşluğu sorunu yok. Burada daha spesifik bir çözüm yapılmış. Merdivenin dayandığı duvarın kullanışlı olması için duvar yerine zeminden tavana dek uzanan açık raflık konulmuş. Orta kısmında ise televizyon bulunuyor. Raflığın açık olmasından ötürü her iki tarafından da eşyalara ulaşabiliyorsunuz.

​Köşe raf

homify Minimalist Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Sıradaki örnek oldukça yaratıcı bir çalışma. Resimde gördüğünüz kesit bir yatak odasından. İçinde çalışma masası da bulunan yatak odasına sıra dışı bir tasarım uygulanmış. Kapının bulunduğu duvarın içine asimetrik hizalanmış irili ufaklı çok sayıda ahşap raf eklenmiş. Kullanılan ahşap raflar kapı ve zemin ile aynı tondan seçilmiş olup görsel açıdan da uyum yakalanmış. Ek depolama alanları meydana getirmek dışında farklı ve ilgi çekici bir tasarım arıyorsanız bu örnek size ilham verebilir.

Merdiven altı depolama

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects


Daha önceki merdiven örneğinde de bahsettiğimiz gibi merdiven altları genellikle iyi değerlendirilmeyen ve kapladığı boşlukla büyük bir depolama alanı olarak kullanılabilecek yerlerden biridir. Resimdeki örnekte merdiven yatak odasında bulunuyor. Merdiven altı boşluğu ise giysi veya ayakkabı dolabı olarak kullanılmak için ideal boyutta.

​Kompakt mobilya

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture Minimalist Çocuk Odası
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Yatak odalarında daha fazla depolama için en iyi çözüm kesinlikle kompakt mobilya. Bazen hem dolap hem yatak bir arada olan kompakt mobilyalar bazen çalışma masasını kapsayabiliyor. Bu örnekte ise yatak altı boşluğu çekmece olarak değerlendirilmiş. Bu sayede komodine gerek kalmıyor.

Albert Mill, Scott Donald Architecture Scott Donald Architecture Minimalist Banyo
Scott Donald Architecture

Albert Mill

Scott Donald Architecture
Scott Donald Architecture
Scott Donald Architecture

Kullanışlı banyo 

Resimde görmüş olduğumuz banyo oldukça dar ve ince bir banyo örneği. Dolayısıyla dekore edilmesi de zor görünüyor. Ancak uzamanlar bu daracık banyoda harikalar yaratmış denebilir. Çünkü kısıtlı alanına rağmen hem duşu hem de küveti sığdırmışlar. Ayna yardımıyla da derinlik algısıyla oynayarak etkileyici bir tasarım meydana getirmişler.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​Yatak başı yerine dolap

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Bu yazıda merdiven altı gibi akla ilk gelebilecek örnekler dışında köşe raf gibi yaratıcı örnekleri de sunduk. Şimdi ise sıradan gibi görünen ama pek rastlamadığımız bir çalışma var. Yatağın dayandığı duvarın kullanılmayan boş kısmı değerlendirilerek bu alana bir dolap ile açık raf eklenmiş.

​Mutfak kileri

Cocina lacada alto brillo crema con terminaciones curvas, COCINAS CASTILLO COCINAS CASTILLO MutfakDolap & Raflar Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
COCINAS CASTILLO

COCINAS CASTILLO
COCINAS CASTILLO
COCINAS CASTILLO

Eskiden her evde bulunan mutfak kileri günümüzde eskisi kadar sık kullanılmasa da dolaplar aracılığıyla yine mutfaklarda yerini almaya devam ediyor. Resimdeki iki kapaklı çok sayıda bölmesi ve rafı bulunan dolap her türlü gıda ve temizlik malzemesini saklamak için kullanışlı.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Yatak odası döşenirken sık yapılan 5 hata’ başlığına göz atabilirsiniz.

Göl kenarındaki sıradışı, ahşap ev
Bu dekorasyon önerilerini siz de beğendiniz mi?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler