​Evdeki boşlukları en iyi şekilde kullanan 8 yaratıcı örnek

Evimizi ne kadar akıllıca dekore edersek edelim yine de atıl kalan bazı boşluklar bulunur. Eğer küçük bir evde yaşıyorsak ve depolama için daha fazla alana ihtiyaç varsa bu sorunu yeni mobilyalar satın almak çözmez. Zira mevcut alanımız zaten kısıtlı olduğundan yeni eşyalar yığmak sorunu daha da büyütür sadece. Üstelik masraflı da bir yol. Bunun yerine depolama sorununu aşmak için yenilikçi ve yaratıcı fikirlere ihtiyacımız var. Bugün size ilham verecek 8 yaratıcı örnek hazırladık. Beğeneceğinizi umuyoruz.
Özellikle stüdyo tipi dairelerde depolama ile ilgili sınırlı seçenekler olur. Ancak bu örnekteki gibi kompakt tasarımlı konutlar fonksiyonel, pratik ve yenilikçi pek çok çözüm sunar. Resimde oturma odasından yatak odasına giden küçük koridor duvarları raf haline getirilmiş. Böylece duvar boşluğu akıllıca değerlendirilerek yeni depolama alanı yaratılmış.
Yeni depolama alanları tasarlanırken mevcut dolapların nereye konulduğuna bağlı olarak da yaratıcı çözümler bulunabilir. Merdiven bulunan evler daha zor mekanlardır. Çünkü merdiven boşluğu gibi alanlar atıl kalır. Örnek resimde üç katlı bir ev var. Merdiven hem aşağıda ve yukarıda bulunuyor. Yani merdiven altı boşluğu sorunu yok. Burada daha spesifik bir çözüm yapılmış. Merdivenin dayandığı duvarın kullanışlı olması için duvar yerine zeminden tavana dek uzanan açık raflık konulmuş. Orta kısmında ise televizyon bulunuyor. Raflığın açık olmasından ötürü her iki tarafından da eşyalara ulaşabiliyorsunuz.
Sıradaki örnek oldukça yaratıcı bir çalışma. Resimde gördüğünüz kesit bir yatak odasından. İçinde çalışma masası da bulunan yatak odasına sıra dışı bir tasarım uygulanmış. Kapının bulunduğu duvarın içine asimetrik hizalanmış irili ufaklı çok sayıda ahşap raf eklenmiş. Kullanılan ahşap raflar kapı ve zemin ile aynı tondan seçilmiş olup görsel açıdan da uyum yakalanmış. Ek depolama alanları meydana getirmek dışında farklı ve ilgi çekici bir tasarım arıyorsanız bu örnek size ilham verebilir.
Daha önceki merdiven örneğinde de bahsettiğimiz gibi merdiven altları genellikle iyi değerlendirilmeyen ve kapladığı boşlukla büyük bir depolama alanı olarak kullanılabilecek yerlerden biridir. Resimdeki örnekte merdiven yatak odasında bulunuyor. Merdiven altı boşluğu ise giysi veya ayakkabı dolabı olarak kullanılmak için ideal boyutta.
Yatak odalarında daha fazla depolama için en iyi çözüm kesinlikle kompakt mobilya. Bazen hem dolap hem yatak bir arada olan kompakt mobilyalar bazen çalışma masasını kapsayabiliyor. Bu örnekte ise yatak altı boşluğu çekmece olarak değerlendirilmiş. Bu sayede komodine gerek kalmıyor.
Kullanışlı banyo
Resimde görmüş olduğumuz banyo oldukça dar ve ince bir banyo örneği. Dolayısıyla dekore edilmesi de zor görünüyor. Ancak uzamanlar bu daracık banyoda harikalar yaratmış denebilir. Çünkü kısıtlı alanına rağmen hem duşu hem de küveti sığdırmışlar. Ayna yardımıyla da derinlik algısıyla oynayarak etkileyici bir tasarım meydana getirmişler.
Bu yazıda merdiven altı gibi akla ilk gelebilecek örnekler dışında köşe raf gibi yaratıcı örnekleri de sunduk. Şimdi ise sıradan gibi görünen ama pek rastlamadığımız bir çalışma var. Yatağın dayandığı duvarın kullanılmayan boş kısmı değerlendirilerek bu alana bir dolap ile açık raf eklenmiş.
Eskiden her evde bulunan mutfak kileri günümüzde eskisi kadar sık kullanılmasa da dolaplar aracılığıyla yine mutfaklarda yerini almaya devam ediyor. Resimdeki iki kapaklı çok sayıda bölmesi ve rafı bulunan dolap her türlü gıda ve temizlik malzemesini saklamak için kullanışlı.
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