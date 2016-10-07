Çocuk odaları için kopya çekebileceğiniz 11 fikir

Miniklerin en sevdiği aktivitelerden biri de kendi alanlarını belirleyip orada vakit geçirmektir. Bunun için ev şeklinde yatak modelleri görürüz. Küçük oyun evleri dışında yine çocuk odalarına uygun minik çadırlar da kullanılır. Peki çadırı yatak başı olarak kullanmaya ne dersiniz? Neden olmasın…

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