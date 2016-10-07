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Çocuk odaları için kopya çekebileceğiniz 11 fikir

nihal e. nihal e.
Inspiration, Korbo Korbo Modern Çocuk Odası
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Çocukların renkli dünyasına uygun olarak onların ilgisini çekecek ve merakını ayakta tutacak pek çok dekorasyon fikri vardır. Bunlar duvar raflarından ilginç eşyalara dek her şey olabilir. Bugünkü yazımızda uygulaması kolay bazı tasarım fikirleri derledik. Şimdi sırayla göz atalım.

​Oyuncak sergisi

Дизайн квартиры в комплексе "Александрия", Студия Антона Базалийского Студия Антона Базалийского Endüstriyel Çocuk Odası
Студия Антона Базалийского

Студия Антона Базалийского
Студия Антона Базалийского
Студия Антона Базалийского

Çocukların renkli dünyasına uygun olarak çocuk odası dekorasyonu da hareketli olur. Özellikle duvar süsleri minikler için hazırlanan odaları güzelleştirmek için en kolay yollardan biridir. Duvar süslerine ek olarak çocuğunuzun en sevdiği oyuncağı da kullanabilirsiniz. Örnek resimde dozer resimlerinden oluşan küçük bir fotoğraf sergisi görüyoruz. Basit ama çocuğunuz bayılacak, emin olun.

​Çıkartmalar

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella Eklektik Çocuk Odası
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

Fotoğraf dışında çocuklara uygun dekoratif duvar süslemelerinden biri de çıkartmalardır. Resimde oldukça eğimli küçük bir tavan arası görüyoruz. Tavanın eğimli olan kısmına kırmızı çiçek çıkartmaları yapılmış. Rengarenk çiçek figürlerinin daracık odayı daha sevimli hale getirdiği kesin. Bununla birlikte uygulandığı yer açısından düşününce en iyi seçim gibi duruyor.

​Sınırsızca çizsin

homify Eklektik Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Odayı daha sevimli ve sıcak hale getiren dekoratif duvar resimleri dışında başka yöntemler de mevcut tabii. Örneğin hazır resimler veya çıkartmalar kullanmak yerine bizzat duvarlara resim çizmek. Üstelik çok daha eğlenceli ve yaratıcı olduğuna hiç şüphe yok.

​Oyunlu halı

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Çocuk Odası Ahşap Rengarenk
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Küçükken en sevdiğimiz oyunlardan biridir seksek. Tebeşir yardımıyla asfalta çizdiğimiz sekseği eve taşımaya ne dersiniz? Seksek desenli bir halıyla artık mümkün. Son derece basit ve eğlenceli olan halılarla çocuğunuzu mutlu edebilirsiniz.

​Yaratıcı raflık

Inspiration, Korbo Korbo Modern Çocuk Odası
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

Çocuk odası dekorasyonuyla ilgili yapılabilecek diğer alternatiflere göz atalım. Çocuğunuz biraz daha büyüyüp okul yaşına geldiğinde kitap, defter okul araçlarını yerleştireceği bir dolaba ihtiyacınız olacak. Daha yaratıcı bir çözüm ise resimdeki gibi minik metal kovalardan duvar rafı yapmak.

​Palet oyuncak kutusu

Little LEIVARS, LEIVARS LEIVARS Eklektik Çocuk Odası
LEIVARS

Little LEIVARS

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Ahşap paletler koltuklardan tutun da masalara dek akla gelebilecek her türlü mobilya yapımında kullanılmaya başlandı. Popüler hale gelmesinin sebeplerinden bazıları: ucuz bir malzeme olması, kolayca taşınabilmesi ve de pek çok eşyaya pratik bir şekilde adapte olabilmesi. Resimde gördüğünüz ahşap palet ise bir oyuncak kutusu. Alt kısmına konulmuş tekerlekler sayesinde rahatlıkla hareket ettirebiliyorsunuz.

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​Çatılı yer yatağı

Arkası Çatılı Montessori Yer Yatağı MOBİLYADA MODA Modern Çocuk Odası Ahşap Beyaz montessori yatagi,montessori odasi,yer yatagi,arkasicatili yer yatagi,montessori okulu,ev çatili yatak,bebek yatagi,cocuk yatagi,çocuk odasi
MOBİLYADA MODA

Arkası Çatılı Montessori Yer Yatağı

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

Özellikle yaşı küçük olan çocukların bayılacağı bir örnek var sırada. Minik bir evi andıran bu sevimli yer yatağı son derece eğlenceli. Büyük çatısı dışında merdivenleri ve yatak altında çekmeceleri de bulunuyor.

​Şık duvar rafı

ECLECTIC GLAMOUR, Hopskoch Hopskoch Çocuk Odası
Hopskoch

ECLECTIC GLAMOUR

Hopskoch
Hopskoch
Hopskoch

Bir başka çocuk odası dekorasyonu yine rengarenk ancak bu defa biraz daha süslü diyebiliriz. Daha gösterişli bir oda sevenler için harika bir örnek. Detaylara göz attığımızda ise orijinal görünümlü duvar rafı öne çıkıyor. Duvara gömülü rafın aynı zamanda iç ışıklandırması var. Bu örneği sıradan raflardan farklı kılan ise resim çerçevesini andıran kenar boyası. Yine uygulaması basit ve yaratıcı fikirlerden biri daha.

​Dekorasyon teması

Maison Victorienne, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Endüstriyel Çocuk Odası
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

Çocuk odası dekore edilirken belli bir tema belirleyip ona göre odayı hazırlamak işinizi çok daha kolaylaştırabilir. Hazır çocuk odası modellerinde de bu temaların uygulandığına sıkça rastlarız. Örneğin çiçeklerin ağırlıklı olduğu bahar teması veya örümcek adam gibi süper kahramanlı oda konseptleri alacağınız eşyalarını belirlemek için elverişlidir. Bu örnekte ise gezegenler ve uzay teması kullanılmış.

​Kutu raflar

From Single to Married!, ZENZEROdesign ZENZEROdesign Minimalist Çocuk Odası
ZENZEROdesign

ZENZEROdesign
ZENZEROdesign
ZENZEROdesign

Çocuk odalarına uygun eğlenceli duvar raflarından biri de küçük sevimli kutulardır. Eğer bu kutuları farklı renklere boyayıp asimetrik hizalarsanız sıkıcı bir görünümden kurtarabilirsiniz de.

​Çadırdan yatak

Lavori, Home Lifting Home Lifting Modern Çocuk Odası
Home Lifting

Lavori

Home Lifting
Home Lifting
Home Lifting

Miniklerin en sevdiği aktivitelerden biri de kendi alanlarını belirleyip orada vakit geçirmektir. Bunun için ev şeklinde yatak modelleri görürüz. Küçük oyun evleri dışında yine çocuk odalarına uygun minik çadırlar da kullanılır. Peki çadırı yatak başı olarak kullanmaya ne dersiniz? Neden olmasın…

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