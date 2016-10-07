Çocuk odaları için kopya çekebileceğiniz 11 fikir

Çocukların renkli dünyasına uygun olarak onların ilgisini çekecek ve merakını ayakta tutacak pek çok dekorasyon fikri vardır. Bunlar duvar raflarından ilginç eşyalara dek her şey olabilir. Bugünkü yazımızda uygulaması kolay bazı tasarım fikirleri derledik. Şimdi sırayla göz atalım.
Çocukların renkli dünyasına uygun olarak çocuk odası dekorasyonu da hareketli olur. Özellikle duvar süsleri minikler için hazırlanan odaları güzelleştirmek için en kolay yollardan biridir. Duvar süslerine ek olarak çocuğunuzun en sevdiği oyuncağı da kullanabilirsiniz. Örnek resimde dozer resimlerinden oluşan küçük bir fotoğraf sergisi görüyoruz. Basit ama çocuğunuz bayılacak, emin olun.
Fotoğraf dışında çocuklara uygun dekoratif duvar süslemelerinden biri de çıkartmalardır. Resimde oldukça eğimli küçük bir tavan arası görüyoruz. Tavanın eğimli olan kısmına kırmızı çiçek çıkartmaları yapılmış. Rengarenk çiçek figürlerinin daracık odayı daha sevimli hale getirdiği kesin. Bununla birlikte uygulandığı yer açısından düşününce en iyi seçim gibi duruyor.
Odayı daha sevimli ve sıcak hale getiren dekoratif duvar resimleri dışında başka yöntemler de mevcut tabii. Örneğin hazır resimler veya çıkartmalar kullanmak yerine bizzat duvarlara resim çizmek. Üstelik çok daha eğlenceli ve yaratıcı olduğuna hiç şüphe yok.
Küçükken en sevdiğimiz oyunlardan biridir seksek. Tebeşir yardımıyla asfalta çizdiğimiz sekseği eve taşımaya ne dersiniz? Seksek desenli bir halıyla artık mümkün. Son derece basit ve eğlenceli olan halılarla çocuğunuzu mutlu edebilirsiniz.
Çocuk odası dekorasyonuyla ilgili yapılabilecek diğer alternatiflere göz atalım. Çocuğunuz biraz daha büyüyüp okul yaşına geldiğinde kitap, defter okul araçlarını yerleştireceği bir dolaba ihtiyacınız olacak. Daha yaratıcı bir çözüm ise resimdeki gibi minik metal kovalardan duvar rafı yapmak.
Ahşap paletler koltuklardan tutun da masalara dek akla gelebilecek her türlü mobilya yapımında kullanılmaya başlandı. Popüler hale gelmesinin sebeplerinden bazıları: ucuz bir malzeme olması, kolayca taşınabilmesi ve de pek çok eşyaya pratik bir şekilde adapte olabilmesi. Resimde gördüğünüz ahşap palet ise bir oyuncak kutusu. Alt kısmına konulmuş tekerlekler sayesinde rahatlıkla hareket ettirebiliyorsunuz.
Özellikle yaşı küçük olan çocukların bayılacağı bir örnek var sırada. Minik bir evi andıran bu sevimli yer yatağı son derece eğlenceli. Büyük çatısı dışında merdivenleri ve yatak altında çekmeceleri de bulunuyor.
Bir başka çocuk odası dekorasyonu yine rengarenk ancak bu defa biraz daha süslü diyebiliriz. Daha gösterişli bir oda sevenler için harika bir örnek. Detaylara göz attığımızda ise orijinal görünümlü duvar rafı öne çıkıyor. Duvara gömülü rafın aynı zamanda iç ışıklandırması var. Bu örneği sıradan raflardan farklı kılan ise resim çerçevesini andıran kenar boyası. Yine uygulaması basit ve yaratıcı fikirlerden biri daha.
Çocuk odası dekore edilirken belli bir tema belirleyip ona göre odayı hazırlamak işinizi çok daha kolaylaştırabilir. Hazır çocuk odası modellerinde de bu temaların uygulandığına sıkça rastlarız. Örneğin çiçeklerin ağırlıklı olduğu bahar teması veya örümcek adam gibi süper kahramanlı oda konseptleri alacağınız eşyalarını belirlemek için elverişlidir. Bu örnekte ise gezegenler ve uzay teması kullanılmış.
Çocuk odalarına uygun eğlenceli duvar raflarından biri de küçük sevimli kutulardır. Eğer bu kutuları farklı renklere boyayıp asimetrik hizalarsanız sıkıcı bir görünümden kurtarabilirsiniz de.
Miniklerin en sevdiği aktivitelerden biri de kendi alanlarını belirleyip orada vakit geçirmektir. Bunun için ev şeklinde yatak modelleri görürüz. Küçük oyun evleri dışında yine çocuk odalarına uygun minik çadırlar da kullanılır. Peki çadırı yatak başı olarak kullanmaya ne dersiniz? Neden olmasın…
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