Köşe takım modelleri ile 10 farklı dekorasyon fikri

Köşe koltuk takımları, derli-toplu şekilleri ve her tür dekorasyon tarzında üretiliyor olmaları ile birçok oturma odası ve salonun kurtarıcısı durumunda. Bir kere, oturma odanızda köşe koltuk kullanıp da kötü sonuç alma ihtimaliniz sıfır. Doğaları gereği rengi, modeli, yapısı nasıl olursa olsun köşe takımları ortama mutlaka şık bir hava katar. Dağınık, parçalı bir düzende olamamaları bu etkilerinin en önemli sebebi. Nasıl ki mekanı ferah ve geniş göstermek için büyük boyutlu, koltukların altına kadar gelecek halılar öneriliyor, aynı şekilde köşe koltuk takımları da geniş olmalarına rağmen, alanı parçalamayan bir kütleye sahip oldukları için mekanda ferah bir hava yaratırlar.
Küçük bir oturma odasına sahip okurlarımız için en çok tavsiye ettiğimiz koltuk modellerinin köşe takımlar olmasının nedeni de budur. Köşe koltukların hem yeteri kadar çok oturma alanı sağlarlar hem de tek tek, parça parça olmadıkları için mekanı sıkı sıkıya eşyayla dolu, boğucu bir hale getirmezler.
Her dekorasyon prensibine uygun, her farklı zevke hitap eden, değişik boyutlardaki salon ve oturma odaları için uygun köşe koltuk takımları mevcut. Minimalist, modernist ya da klasik, rustik seviyor olabilirsiniz, mutlaka bu tarzlara uygun tasarlanıp üretilmiş bir takım bulabilirsiniz. Üstelik, Chesterfield ya da club gibi birçok klasikleşmiş tasarımın köşe takım olacak şekilde uyarlanmış modelleri de var.
Bu sayfamızda değişik dekorasyon anlayışları ile dekore edilmiş, farklı zevklere hitap eden köşe takım modellerini derledik. Köşe koltukların farklı salonlarda nasıl yerleştirildiğini; kırlent, sehpa, halı ve (varsa) başka tekli koltuklar ile nasıl kombine edildiğini bu örnekler üzerinden inceledik. Salonunuz ya da oturma odanız için koltuk satın almayı planlıyorsanız, bu sayfadaki modeller evinizin dekorasyonu doğrultusunda size yol gösterebilir.
Cese Home Concept tarafından tasarlanıp imal edilen bu köşe takım modeli altı kişinin rahatça oturabileceği, gerekirse daha fazla bile insanın sıkışmadan sığacağı geniş bir model. Köşe takım değil de normal bir takım olasaydı, altı kişinin rahatça oturabileceği bir adet üçlü koltuğa, bir adet ikili koltuğa, bir adet de tekli koltuğa (ya da ikili yerine üç adet tekli koltuğa) ihtiyaç olacaktı. Şimdi bu oturma odası için gözlerinizin önüne öyle bir takım getirin ve aradaki farkı görün. Tercihinizi köşe koltuktan kullanacağınızı düşünüyorum. Televizyon izlerken iki kişinin rahatça uzanabilecek olması da bonus!
Kerim Çarmıklı tarafından Arnavutköy'deki bir konutun oturma odasında kullanılmış olan bu köşe koltuk alışageldiğimiz L koltuklardan değil, onu yerine iki köşeye ve daha çok oturma alanına sahip U koltuklardan. Koltuğun her iki ucunda da sırtı olmayan birer kısım var ve uzanarak televizyon ya da film izlemek için ideal. Arnavutköy'deki evin bu odası zaten evin özel, küçük bir sinema salonu gibi tasarlanmış. Bej rengindeki köşe takım, kahverengi ve turuncu kırlentlerle kombine edilmiş ve ortaya sıcak, samimi bir ambiyans çıkmış.
Küçük ev dekorasyonunda en sık önerdiğimiz mobilya parçası köşe koltuk takımlarıdır. Kaybedilecek hiçbir köşe olmaması gereken, ölü alanların mümkün olduğunca aza indirgendiği küçük evler için ideal olan köşe koltuk takımları çok yer kaplıyormuş gibi görünse de aslında en fazla oturma alanını en az yer kaplayacak şekilde tasarlandıkları için küçük evlere özellikle tavsiye ediliyor. Fotoğrafta görmüş olduğumuz, tasarımı ve imalatı Osmanoğulları Mobilya'ya ait olan örnekte bir tarafı uzanma koltuğu olarak işlev gören küçük, konforlu ve şık bir köşe koltuk modeli mevcut. Bir adet de tekli koltukla kombine edilmiş olan böylesi bir köşe takımın birçok farklı renk ve modelini kendi evinize uygun olacak şekilde seçebilirsiniz.
Tuxedo tarzı (kolları ile sırtı aynı hizada) olan bu köşe koltuk sade çizgileri, ince ve zarif ayak yapısı ve süet kumaş döşemesiyle son derece şık, konforlu, kullanışlı. Açık mutfaklı bir salonda kullanılan bu köşe takımı, sırtının arkasına konulmuş mavi bir dresuar ile adeta mutfakla oturma alanını birbirinden ayıran bir seperatör görevi görüyor. Kızıl tonlardaki geleneksel bir halı ve modern, ikili bir orta sehpa ile kullanılan bu kanepede modern İskandinav tarzının zarif, sade ancak sağlam ve işlevsel havası anında göze çarpıyor.
(Şık ve modern orta sehpa modelleri için Oturma grubunu tamamlayan en güzel orta sehpa modelleri başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.)
Rustik mekanlar ile köşe takımları birçok insan bağdaştıramaz, çünkü rustik az işlenmiş ya da ham görünümlü ahşabın bolca kullanıldığı, tarz olarak klasik bir dekorasyon anlayışıyken köşe koltuk takımları modern olarak algılanır. Oysaki doğru köşe koltuk seçimi ile rustik bir mekan son derece güzel ve uyumlu bir şekilde tamamlanabilir. Tıpkı Amerika Birleşik Devletlerinde konumlanan bu dağ evinde olduğu gibi. Tamamen rustik bir tarza ait bu yapıda ahşabın kahverengi doğasına uyumlu bir şekilde krem rengi bir köşe koltuk takımı kullanılmış. Amerikan yerlilerinin geometrik desenlere sahip halısı üzerine yerleştirilen bu köşe takıma yine etnik geometrik desenlere sahip iki adet kırlent konuşmuş. Tekerlekli orta sehpa ve yan sehpa olarak kullanılan kaba bir tabure ile tamamlanan dekorasyon mekanın tarzına uyumlu ve son derece benzersiz.
Bu seferki örneğimiz oldukça sıra dışı. Tasarımı ve imalatı Alman Cor Sitzmöbel firmasına ait olan bu köşe koltuk takımı bir platform üzerinde yükseltilmiş dev minderlerden oluşmuş gibi görünüyor. Platformun her iki yanı da minderlerin dışına taşacak şekilde tasarlanmış ve bu alanlar yan sehpa görevi görüyor. Basit, modernist bir orta sehpa ve hayvan desenli ve şekilli bir halı ile minimal ölçüde dekore edilen bu sade ve şık oturma odasına mekanın yüksek tavanlı olmasından faydalanılarak bir de bambu ağacı yerleştirilmiş. Son derece rahat görünümlü bu köşe koltuğun başka renkleri de mevcut ve firmanın sayfasından görülebilir.
Londralı firma Design Cubed tarafından dekore edilen bu bungalovda (bungalov = tek katlı villa) bir tarafı uzanma koltuğu olarak işlev gören, mor renkli, konforlu bir köşe takım kullanılmış. Fuşya ve sarı kırlentlerle cıvıl cıvıl bir hale getirilmiş olan bu köşe koltuk takımının ayak uzatmak için bir de pufu mevcut. Surrey'de bulunan bu konut, bol bol doğal ışık almasını sağlayan devasa pencereleri ve rengarenk iç tasarımı ile İngilizlerin meşhur gri ve kapalı havasına kafa tutar gibi.
Etnik mobilyalardan ve etnik dekoratif unsurlardan hoşlanan okuyucularımızın ilgisini çekeceğini düşündüğüm bu köşe koltuk modeli Hint işi yer minderlerinden imal edilmiş. Eklektik tarzda bir dekorasyona sahip olan oturma odasında yer alan bu köşe yer koltuğu modelinin benzerlerini sizler de bir DIY (Do-It-Yourself) projesi olarak kendiniz imal edebilirsiniz.
Her bir oturma yeri birbirinden ayrı olarak tasarlanan, bir ucu da uzanma koltuğu olarak işlev gören, kendisiyle takım bir de pufa sahip bu enteresan model Polonyalı iç mimar Tomas Zczajkowski tarafından geniş ve ferah bir konutta kullanılmış. Aslında bu takıma köşe koltuk demek biraz hatalı olabilir, zira bu takım köşe koltuk mantığı ve işlevi ile tasarlanıp imal edilmiş olsa da bir köşeye sahip değil, onun yerine yuvarlak hatlara sahip, sıra dışı bir model.
Fotoğrafta görmüş olduğunuz bu ezber bozan tasarım alışılmışın dışında yapısı ile gerçek bir avangart. Son derece marjinal bit tasarımı olan bu köşe koltuğun çok işlevli olması ise konforuna konfor katıyor. Tıpkı otomobillerdeki gibi, arkaya doğru daha da eğimlenebilen bir sırta ve sırtın üst kısmında yer alan ve kafa dayamaya yarayan silindir şeklindeki minderlere sahip olan köşe koltuğun ayak uzatmak için de bir parçası bulunuyor. Devasa bir de pufa sahip olan takım sıra dışı ve göz alıcı.