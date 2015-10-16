Köşe takım modelleri ile 10 farklı dekorasyon fikri

Köşe koltuk takımları, derli-toplu şekilleri ve her tür dekorasyon tarzında üretiliyor olmaları ile birçok oturma odası ve salonun kurtarıcısı durumunda. Bir kere, oturma odanızda köşe koltuk kullanıp da kötü sonuç alma ihtimaliniz sıfır. Doğaları gereği rengi, modeli, yapısı nasıl olursa olsun köşe takımları ortama mutlaka şık bir hava katar. Dağınık, parçalı bir düzende olamamaları bu etkilerinin en önemli sebebi. Nasıl ki mekanı ferah ve geniş göstermek için büyük boyutlu, koltukların altına kadar gelecek halılar öneriliyor, aynı şekilde köşe koltuk takımları da geniş olmalarına rağmen, alanı parçalamayan bir kütleye sahip oldukları için mekanda ferah bir hava yaratırlar.

Küçük bir oturma odasına sahip okurlarımız için en çok tavsiye ettiğimiz koltuk modellerinin köşe takımlar olmasının nedeni de budur. Köşe koltukların hem yeteri kadar çok oturma alanı sağlarlar hem de tek tek, parça parça olmadıkları için mekanı sıkı sıkıya eşyayla dolu, boğucu bir hale getirmezler.

Her dekorasyon prensibine uygun, her farklı zevke hitap eden, değişik boyutlardaki salon ve oturma odaları için uygun köşe koltuk takımları mevcut. Minimalist, modernist ya da klasik, rustik seviyor olabilirsiniz, mutlaka bu tarzlara uygun tasarlanıp üretilmiş bir takım bulabilirsiniz. Üstelik, Chesterfield ya da club gibi birçok klasikleşmiş tasarımın köşe takım olacak şekilde uyarlanmış modelleri de var.

Bu sayfamızda değişik dekorasyon anlayışları ile dekore edilmiş, farklı zevklere hitap eden köşe takım modellerini derledik. Köşe koltukların farklı salonlarda nasıl yerleştirildiğini; kırlent, sehpa, halı ve (varsa) başka tekli koltuklar ile nasıl kombine edildiğini bu örnekler üzerinden inceledik. Salonunuz ya da oturma odanız için koltuk satın almayı planlıyorsanız, bu sayfadaki modeller evinizin dekorasyonu doğrultusunda size yol gösterebilir.