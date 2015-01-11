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Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Aydin Sanli Aydin Sanli
Ferienhaus in den Bündner Alpen, Drexler Architekten AG Drexler Architekten AG
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Bir haftanın daha sonuna geldik. Bu hafta çok soğuk geçti. Muhtemelen evde ya da işyerinde daha çok vakit geçirdiniz ve dolayısıyla Homify'da sizin için yayınladığımız yazıları daha fazla okuma fırsatınız oldu. Ama yine de kaçıranlar için bu haftanın en çok okunan beş yazısını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu hafta Milano'dan Alpler'e, oradan da Bursa'ya kadar uzandık. Milano'da küçük bir evin renovasyon projesi ve Alpler'de bir dağ eviyle Avrupa mimarisinin geldiği noktaya şahit olurken, Bursa'da yerli mimarlar tarafından tasarlanan bir evin güzelliklerini görme imkanımız da oldu. Ayrıca yerli ve yabancı tasarımcılardan çeşitli dekorasyon fikirlerini görme fırsatı da yakaladık. Gelin geçen haftaya damgasını vuran yazılara bir kez daha göz atalım.

Türk tasarımcılardan yaratıcı dekorasyon fikirleri

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Oturma Odası
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Türkiye'de ev dekorasyonu konusunda uzman kişilerden yardım almak henüz yaygın bir uygulama değil. Genelde insanlar ya eşlerinin dostlarının evlerinde gördükleri mobilya ve aksesuarlardan, ya da dükkan vitrinlerindeki kombinasyonlardan ilham alarak evlerini kendileri dekore etme yoluna gidiyorlar. Evin dekorasyonunun bir dekoratöre bırakmak masraflı olabilir ancak bu masrafı karşılayabilecek güce sahip olanlar dahi bu konuda yardım almaktan çekiniyor. Bunun sonucunda da çoğu zaman zevksiz ve uyumsuz yaşam alanları ortaya çıkıyor. Tasarım konusunda biraz merakınız, biraz da yeteneğiniz varsa ortaya iyi sonuçlar çıkarmanız da mümkün. Bu yazımızda yerli tasarımcılardan size ilham verebilecek çeşitli dekorasyon fikirlerini sizin için derledik.

Bursa'da şehirden kaçış fırsatı

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

SANABEL KONAKLARI

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Her geçen gün şehirler kalabalıklaşıyor ve yaşam daha da zor hale geliyor. Bu durum büyük şehirlerde daha da yoğun biçimde yaşanıyor. Bursa da bu şehirlerden biri. Ancak Nilüfer ilçesinde yapılan Sanabel Konakları Bursa'nın yoğun şehir hayatından kaçmak için çok akıllıca bir seçim. Bu yazımızda Sanabel Konakları'nda bulunan ve iç tasarımı Niyazi Özçakar İç Mimarlık firması tarafından yapılan harika bir eve konuk olduk.

Salon dekorasyonunda renk ve desenler

Квартира 100 м2 г. Москва, студия Design3F студия Design3F Oturma Odası
студия Design3F

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

Salon evin en çok zaman geçirilen bölümlerinden biri. Hem ailenin bir araya geldiği, hem de misafirlerin ağırlandığı salon, bu nedenle tasarım konusunda ayrı bir özeni hak ediyor. Mobilya seçiminin yanı sıra, salonda kullandığımız perdelerin, halıların renkleri ve desenleri, ya da duvarları süsleyen tablolarda, ya da duvar kağıtlarındaki renkler salonun atmosferini tamamen değiştirebiliyor. Bu yazıda Homify uzmanları tarafından çok geniş bir yelpazeden seçilen çeşitli salon tasarım fikirlerine yer verdik.

Homify 360: Alpler'de dağ evi

Ferienhaus in den Bündner Alpen, Drexler Architekten AG Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

Mevsim kış. Kar tatili için en güzel zaman. Ülke içinde bulunan kayak merkezlerinin yanında küçük bir kaçamak yapıp, yurtdışına da çıkabilirsiniz. Alpler bunun için güzel bir tercih. Biz de bu yazıda Alpler'de bulunan bir dağ evini sizler için gezdik. 1999'dan beri Frankfurt, Zürih ve Rotterdam’da faaliyet gösteren Drexler Architekten AG adındaki uluslararası bir şirketin çalıştığı bu proje hem dayanıklılığı, hem de enerji dostu özelliğiyle dikkat çekiyor. Karlarla kaplı Alpler'de güvenli bir sığınak olacak bu evde geçirilecek bir iki günün tüm yorgunluğunuzu üzerinizden alacağına inanıyoruz.

Önce&Sonra: Küçük bir apartman dairesinin renovasyonu

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella Modern Oturma Odası
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Önce&Sonra yazılarında olağanüstü renovasyon ve restorasyon çalışmalarına yer veriyoruz. Bu yazıda da Milano'da küçük bir apartman dairesinin baştan yaratılmasına tanık olduk. İtalyan mimar Andrea Pella'nın imzasını taşıyan proje bir yapı ne kadar eski ve bakımsız olsa da yepyeni bir hale getirilebileceğinin canlı kanıtı. Eğer siz de uzun zamandır aynı evde oturuyor ve evinizi yeniden yaratmak istiyorsanız, bu projeden ilham alabilirsiniz.

Yavru Vatan'dan ödüllü proje
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