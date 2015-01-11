Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir haftanın daha sonuna geldik. Bu hafta çok soğuk geçti. Muhtemelen evde ya da işyerinde daha çok vakit geçirdiniz ve dolayısıyla Homify'da sizin için yayınladığımız yazıları daha fazla okuma fırsatınız oldu. Ama yine de kaçıranlar için bu haftanın en çok okunan beş yazısını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu hafta Milano'dan Alpler'e, oradan da Bursa'ya kadar uzandık. Milano'da küçük bir evin renovasyon projesi ve Alpler'de bir dağ eviyle Avrupa mimarisinin geldiği noktaya şahit olurken, Bursa'da yerli mimarlar tarafından tasarlanan bir evin güzelliklerini görme imkanımız da oldu. Ayrıca yerli ve yabancı tasarımcılardan çeşitli dekorasyon fikirlerini görme fırsatı da yakaladık. Gelin geçen haftaya damgasını vuran yazılara bir kez daha göz atalım.