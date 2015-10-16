Dekorunuzu canlandıracak balkon ve teras bitkileri

Kimi zaman kalabalık, keyifli yemek sohbetleri için kimi zaman yalnız geçirdiğimiz huzur akşamları için kullandığımız balkon ve terasların, dekorasyondaki yeri oldukça önemli. Dekorasyona başlarken nasıl bir teras veya balkon dizayn edeceğinizle ilgili kararsızlıklarınız varsa “Teras dekorasyonu için en gösterişli modeller” başlıklı yazımız aradığınız dekorasyon modelini seçmenizde size ilham kaynağı olabilir.

Ev dekorasyonuna başlarken teras ve balkonlar için özellikle iki detaya ağırlık verilir; mobilya ve bitkilendirme. Bu yazımızda bitkilendirme üzerinde durmak istiyoruz. Homify profesyoneller ekibi olarak, teras ve balkonlar için olmazsa olmaz dekorasyon ögesi, bitkilendirme üzerine işinize yarayacak birbirinden güzel örnekler derledik. Dekorunuz sırasında ilham alabileceğiniz bu bahçe, balkon ve teras bitkileri ile alanlarınızda çok daha canlı ve natürel dizaynlar yaratabilirsiniz.

Teras ve balkon bitkilendirmesi için uygulanabilecek farklı teknikler var. Bunların içerisinde en çok kullanılanı ve en pratik olanı saksı tipi bitki kaplarıdır. Bir diğer bitkilendirme yöntemi ise ekolojik zemin üzerine kurulan bahçedir. Ancak teras veya balkonlara ekolojik zemin kurmak uzmanlık gerektiren ciddi bir iştir. Sulama ve drenaj sistemi, toprak katmanı ve çimlenme katmanı gibi birçok tabakadan oluşan bir zemin sistemi gerektirir ve maliyetli bir yöntemdir. Bu yüzden teras ve bahçelerde bitkilendirme için farklı model, renk, materyal ve büyüklüklerde saksılar daha çok tercih edilmektedir. Bu dev saksı ve bitki kaplarına gelin birlikte göz atalım…