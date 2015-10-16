Dekorunuzu canlandıracak balkon ve teras bitkileri

Kimi zaman kalabalık, keyifli yemek sohbetleri için kimi zaman yalnız geçirdiğimiz huzur akşamları için kullandığımız balkon ve terasların, dekorasyondaki yeri oldukça önemli. Dekorasyona başlarken nasıl bir teras veya balkon dizayn edeceğinizle ilgili kararsızlıklarınız varsa “Teras dekorasyonu için en gösterişli modeller” başlıklı yazımız aradığınız dekorasyon modelini seçmenizde size ilham kaynağı olabilir.
Ev dekorasyonuna başlarken teras ve balkonlar için özellikle iki detaya ağırlık verilir; mobilya ve bitkilendirme. Bu yazımızda bitkilendirme üzerinde durmak istiyoruz. Homify profesyoneller ekibi olarak, teras ve balkonlar için olmazsa olmaz dekorasyon ögesi, bitkilendirme üzerine işinize yarayacak birbirinden güzel örnekler derledik. Dekorunuz sırasında ilham alabileceğiniz bu bahçe, balkon ve teras bitkileri ile alanlarınızda çok daha canlı ve natürel dizaynlar yaratabilirsiniz.
Teras ve balkon bitkilendirmesi için uygulanabilecek farklı teknikler var. Bunların içerisinde en çok kullanılanı ve en pratik olanı saksı tipi bitki kaplarıdır. Bir diğer bitkilendirme yöntemi ise ekolojik zemin üzerine kurulan bahçedir. Ancak teras veya balkonlara ekolojik zemin kurmak uzmanlık gerektiren ciddi bir iştir. Sulama ve drenaj sistemi, toprak katmanı ve çimlenme katmanı gibi birçok tabakadan oluşan bir zemin sistemi gerektirir ve maliyetli bir yöntemdir. Bu yüzden teras ve bahçelerde bitkilendirme için farklı model, renk, materyal ve büyüklüklerde saksılar daha çok tercih edilmektedir. Bu dev saksı ve bitki kaplarına gelin birlikte göz atalım…
Bu büyüklük ve güzellikte bir terasınız varsa, etrafını yeşillendirmek için bolca alanınız da vardır. Bunun için bahçenin bizzat kendisini kullanmak daha doğru olur. Kocaman bahçelere metrekarelerce beton dökülerek veranda, teras önü gibi alanlar oluşturmak pek tavsiye ettiğimiz bir mimari şekli sayılmaz. Bu ahşap zeminli terasın çevresi ağaçlandırmaya son derece uygun olduğundan, yemyeşil bir teras dekoru kolayca sağlanmış. Modern mobilyalarla da desteklenen dekor mükemmel ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturmuş. Hande Köksal Interiors imzası taşıyan teras Beykoz'da bir eve ait. Evin diğer alanlarına da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Teras veya balkonunuzda bitkilendirme için yeterince yer yoksa, kullanacağınız çok katlı saksılar size daha fazla alan yaratacaktır. Birçok farklı renk ve model seçeneği bulunan çok katlı saksıların en güzel tarafı herhangi bir stile uymama sorunları yoktur. İstediğiniz stil veya renkte dekor için kullanabileceğiniz çok katlı saksıların her yerde bulunan standart modellerinin yanı sıra özel tasarım olan çeşitleri de mevcuttur. Bu terastaki beyaz çok katlı saksı rengi ve üretiminde kullanılan materyalleri ile şık bir görüntü sunmuş.
Genelde taş veya ahşap malzemeden üretilen ve bir bahçe mobilyasının yanına veya arkasına monte edilen bu entegre saksılar hem büyük hem de kullanışlı yapısıyla bahçe ve teraslara son derece uygun. Toprağının üzerine çakıl taşları serpiştirerek de dekoratif bir görüntü oluşturabileceğiniz bu modeller özellikle bahçeler için çok popüler bir mobilya seti.
Silindir saksılar, saksı denince aklınızda ilk canlanan modelin biraz dışına çıksa da tam olarak bir saksı çeşidi. Şekli ve malzemesi ile çok daha dekoratif ve modern bir görünüme sahip olan bu modeller bahçe, veranda,, teras ve balkonlarda çok kullanılıyor. Özellikle kullanılan mobilyalara takım olacak şekilde uygun renklerde seçilen silindir saksılar oldukça dekoratif bir görünüm sunuyor. Genelde taş malzemeden veya seramikten üretilen bu saksılar hemen hemen bütün bitkiler için uygun.
Geniş teraslarda çok sık kullanılan bu taş uygulama bir çeşit yapay bahçe oluşturmanıza olanak sağlıyor. Devasa genişlikte, saksı mantığıyla üretilen taş bölümler içerisine toprak doldurulup bitkilendirilerek kullanılıyor. Bitkilendirme için oldukça iyi bir çözüm sunan bu ürünleri taşıyıp terasa yerleştirmek dışında bir dezavantajla karşılaşmazsınız. Renk ve şeklini mekanınıza göre seçebilir ve istediğiniz ağaç veya bitkiyi yetiştirebilirsiniz.
Devasa büyüklüklerde bile üretilebilen bu ışıklı modeller bahçelerde çok kullanılıyor. Pil, güneş enerjisi veya elektrikle çalışabilen çeşitleriyle ışıklı saksılar bahçe ve teras aksesuarları içerisinde önemli bir popülariteye sahip. Yapay bitkiler için de kullanılan bu modellerin gerçek bitkilerle hazırlanmış olanlarını tavsiye ediyoruz elbette.
Teras ve bahçe gibi alanlar her evde bulunmuyor ne yazık ki. Balkonu ile yetinenler ve balkonunda bitkilendirmeden vazgeçmeyenler için son derece kullanışlı korkuluk saksılarını tavsiye ediyoruz. Balkon korkuluklarının herhangi bir yerine yerleştirilerek kullanılan bu saksılar zeminde yer kaplamayacağından size ekstra alan sağlayabiliyor. Üstelik birbirinden renkli ve canlı çiçeklerle mükemmel bir balkon dekoru yaratmanıza imkan sağlıyor. Firma sayfasında birçok farklı model ve rengini bulabilirsiniz.
Yine yer problemi yaşayanların imdadına koşan bu model istediğiniz her yere asarak kullanabileceğiniz bir çeşit saksılık vazifesi görüyor. Farklı renk ve modellerde bulabileceğiniz kumaş saksılıklar balkon, teras, bahçe, kış bahçesi gibi birçok alanda size dekoratif güzellikler sunabilir. Renkli ve cıvıl cıvıl çiçeklerle bezeli dekorlar için asabileceğiniz her yere bundan bir tane asmaktan çekinmeyin.
Teras, balkon veya bahçenize bütün saksılarınızı sığdıramıyorsanız bu dekorda örneği bulunan parmaklıklı pergolaları kullanabilirsiniz. Terasınıza yaz kış kullanılabilme özelliği kazandıran açılır kapanır özellikli pergolalar aynı zamanda parmaklıkları ile saksılarınıza alan açacaktır. Bu dekorda kullanılan bambu çatılı parmaklıklı pergola, detaylarıyla hem stili tamamlamış hem de onlarca saksıya yer açmış. Üstelik mükemmel bitkilendirilmiş modern bir alan yaratmış
Bu kadar göz alıcı bir bahçeniz varsa bitkilendirme hakkında endişelenmenize gerek yoktur zaten ancak yine de bu dekora bir göz atmadan geçmenizi tavsiye etmiyoruz. Dekorda kullanılan ahşap pergola, rengarenk saksı bitkileri, bahçe mobilyaları ve elbette ki bütün o tropikal bitkiler rüya gibi bir veranda oluşturmuş. Her detayı ile ilham kaynağı olabilecek bu bahçeyi, bahçe dekorasyonuna başlayacak herkes görmeli.
Kullanılmayan ahşap mobilyaların dekoratif saksılık olarak değerlendirilmeye başlaması bahçe bitkilendirmesi adına çok iyi oldu. Hem bir arada son derece uyumlu ve otantik bir tablo oluşturuyorlar hem de bitkilendirme için yeni alanlar kazanılmış oluyor. Bu örnekte sandalye ve çekmeceli bir mobilyanın saksılık olarak kullanımı görülüyor. Oldukça yaratıcı, ilham verici ve şık bir tablo öyle değil mi?
Tahta kasaların dekorasyonda farklı amaçlarla kullanımına birçok yerde tanık olduk. Son zamanlarda oldukça popüler bir uygulama. Ancak bitkilendirme amaçlı kullanımına ilk kez rastlıyoruz. Özellikle balkon korkuluklarına dış taraftan asıldığında hem dekoratif hem de alandan kazandıracak mükemmel bir saksı fikri.