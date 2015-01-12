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Çatı katı rüyası

Aydin Sanli Aydin Sanli
Grand Suite, Walter Knoll Walter Knoll Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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Çatı katı tarzı son dönemlerde epeyce revaçta. Çatı katı deyince insanın aklına daracık, tıkış tıkış yerler gelse de son dönemde gelişen tasarım trendleri, kullanılan mobilyalar ve seçilen renklerle çatı katları ferah yaşam alanlarına dönüşebiliyor. Genelde çatı katı daireleri eski fabrika binalarından bozma olsa da son günlerde tüm apartman dairelerine çatı katı tarzı uygulanabiliyor. Şehir içinde bulunan kasvetli bir apartman dairesi insana huzur veren bir çatı katı havasına büründürülebiliyor. Bu yazıda size bu tarz dönüşümden geçmiş bazı eski apartman dairelerini göstereceğiz ve bu tarz bir yaşam alanında olmazsa olmaz denebilecek mobilyalara dikkat çekeceğiz. Siz de bir çatı katında yaşamak istiyorsanız bu yazımızın ilginizi çekeceği düşünüyoruz. Haydi hazırsanız başlayalım.

Çatı katına dönüşüm

Haus Stein, JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN Minimalist Oturma Odası
JAN RÖSLER ARCHITEKTEN

JAN RÖSLER ARCHITEKTEN
JAN RÖSLER ARCHITEKTEN
JAN RÖSLER ARCHITEKTEN

Eski çiftlik evleri, samanlıklar ya da müştemilatlar çatı katına, ya da çatı katına benzer yaşam alanlarına dönüştürmek için oldukça uygun yapılardır. Uzmanlarımızdan mimar Jan Rösler eski bir samanlığı insanın içini açan son derece estetik bir çatı katı dairesine dönüştürmüş.Asma tavan kullanılmayan daire oldukça geniş bir yaşam alanı sunuyor. Duvarlar için seçilen beyaz renk dairenin yüksekliğine katkı sağlıyor. Ayrıca rustik bir hava yaratan ahşap iskelet de beyazla hoş bir kontrast oluşturuyor. Pencereden gördüğümüz kadarıyla binanın dışı tuğla duvarlardan oluşuyor ve tuğlayla birlikte pencere doğraması da evin atmosferini son derece başarılı bir şekilde tamamlıyor. Zemin için seçilen kaplama malzemesi de evin karakterine son derece uygun olmuş. Bu ev bizde ilk bakışta sonsuzluk hissi uyandırdı. Sizce de öyle değil mi? Tıpkı Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanında tarif ettiği düşünme dairesini andırıyor.

’Böyle bir düzen içinde insan düşünebilir mi? Büyük ve güzel şeyleri demek istiyorum. Önce eşya engel oluyor, sonra şartlar: kalorifer, hizmetçi, çocuk odası. Düşünmek için kendime bir daire tutsam. İçinde, düşünmeye engel olacak eşyalardan hiçbiri bulunmayan küçük bir daire. Kapıdan girer girmez ayakkabılarımı çıkarıyorum ve düşünme terliklerimi giyiyorum. Odalardan hiçbirinin özel bir adı yok; hepsi de sadece oda. Bir odada, sandalyenin üstünde, düşünme elbiselerim duruyor. Üstümdekileri çıkarıp hemen bir dolaba kaldırıyorum ve dolabın kapağını hemen kapatıyorum. ’

Aydınlatma

7 Oaks Farm - Studio, L-Plan Lichtplanung L-Plan Lichtplanung Eklektik Oturma Odası
L-Plan Lichtplanung

L-Plan Lichtplanung
L-Plan Lichtplanung
L-Plan Lichtplanung

Tavan arası dairlerinde genelde tercih edilen bir şey de tüm alanı odalara bölmeden kullanmaktır. Bu durumda da mekanın aydınlatması daha da bir nem kazanıyor. Aydınlatma mekana karakter kazandırmanın en önemli araçlarından biri haline geliyor. Doğrudan ve dolaylı aydınlatma yöntemleriyle çok harika atmosferler yaratmak mümkün olabiliyor. Bu örnekte de görüldüğü gibi aydınlatma tüm alanının karakterini kökten değiştirebiliyor.

Burası eski bir ahır. Doğal ve yapay aydınlatmayla mekana çok hoş bir hava katılmış. Hoş ve estetik lambalardan çıkan kuvvetli ışık, tavandaki transparan malzeme sayesinde mekana dolan doğal ışıkla birlikte yansıtma özelliği olan parlak ahşap döşemelere vuruyor. Bu da harika bir etkinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Gündüzleri ışıkları kullanmadan gün ışığının keyfi yaşanabileceği gibi, ışıkların yardımıyla daha aydınlık bir atmosfer yaratılabilir. Ya da geceleri yıldızların altında hoşça vakit geçirilebilir.

Renkler ve kumaşlarla oynamak

60er Jahre Loft, WohnDich WohnDich Eklektik Oturma Odası
WohnDich

WohnDich
WohnDich
WohnDich

Çatı katı atmosferi yaratmak için illa samanlık ya da fabrikaya sahip olmanız gerekmiyor. Aynı duyguyu küçük apartman dairenizde de yaratabilirsiniz. Resimde görülen daire bu şekilde dekore edilmiş. Düsseldorf'ta bulunan bu daire beyaz duvarları ve odaya hakim olan açık pembe tonlarla çok küçük bir daire olmasına rağmen büyük gibi görünüyor. Bu resimde gördüğümüz alan hem yaşam alanı, hem de mutfak. Tül perdelerin ardından kalan bölüm ise yemek odası olarak kullanılabilir.

Banyo düzenlemesi

Luxuriöse freistehende Badewannen für edle Badezimmer, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor BanyoKüvet & Duşlar
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Mutfakta mutfak adasının gördüğü işlevi banyoda da bağımsız küvetler görüyor. Hem estetik bir görüntü yaratırken, hem de banyoya daha ferah bir hava katıyorlar. Yumurta biçimli bu küvet de en çok tercih edilen modellerden biri.

Seperatörler

...Lustspiel., Regallust - Stauraum mit Leidenschaft Regallust - Stauraum mit Leidenschaft Oturma OdasıRaflar
Regallust – Stauraum mit Leidenschaft

Regallust - Stauraum mit Leidenschaft
Regallust – Stauraum mit Leidenschaft
Regallust - Stauraum mit Leidenschaft

Çatı katı dairelerinde sürgülü kapılar ve perdelerin yanı sıra kitaplıklar da alanı bölmek için kullanılabilecek pratik çözümlerden biri.

Büyük mobilyalar

Grand Suite, Walter Knoll Walter Knoll Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ofisler ve Mağazalar
Walter Knoll

Walter Knoll
Walter Knoll
Walter Knoll

Çatı katı tarzı için oldukça büyük mobilyalar kullanmak gerekiyor. Çünkü geniş alanların çok da boş görünememesi gerek.

Resimdeki mobilyalarda Walter Knoll'un imzası var.

Boğaz'da taş devri şıklığı
Çatı katı daireler ve dekorasyon konularında bilmek istedikleriniz bu yazıda.

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