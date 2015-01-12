Çatı katı rüyası

Eski çiftlik evleri, samanlıklar ya da müştemilatlar çatı katına, ya da çatı katına benzer yaşam alanlarına dönüştürmek için oldukça uygun yapılardır. Uzmanlarımızdan mimar Jan Rösler eski bir samanlığı insanın içini açan son derece estetik bir çatı katı dairesine dönüştürmüş.Asma tavan kullanılmayan daire oldukça geniş bir yaşam alanı sunuyor. Duvarlar için seçilen beyaz renk dairenin yüksekliğine katkı sağlıyor. Ayrıca rustik bir hava yaratan ahşap iskelet de beyazla hoş bir kontrast oluşturuyor. Pencereden gördüğümüz kadarıyla binanın dışı tuğla duvarlardan oluşuyor ve tuğlayla birlikte pencere doğraması da evin atmosferini son derece başarılı bir şekilde tamamlıyor. Zemin için seçilen kaplama malzemesi de evin karakterine son derece uygun olmuş. Bu ev bizde ilk bakışta sonsuzluk hissi uyandırdı. Sizce de öyle değil mi? Tıpkı Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanında tarif ettiği düşünme dairesini andırıyor.

’Böyle bir düzen içinde insan düşünebilir mi? Büyük ve güzel şeyleri demek istiyorum. Önce eşya engel oluyor, sonra şartlar: kalorifer, hizmetçi, çocuk odası. Düşünmek için kendime bir daire tutsam. İçinde, düşünmeye engel olacak eşyalardan hiçbiri bulunmayan küçük bir daire. Kapıdan girer girmez ayakkabılarımı çıkarıyorum ve düşünme terliklerimi giyiyorum. Odalardan hiçbirinin özel bir adı yok; hepsi de sadece oda. Bir odada, sandalyenin üstünde, düşünme elbiselerim duruyor. Üstümdekileri çıkarıp hemen bir dolaba kaldırıyorum ve dolabın kapağını hemen kapatıyorum. ’