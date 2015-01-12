Sayvanlı karyola modelleri

Bir zamanlar sadece aristokratların kullanabildiği tasarım ürünlerinin bugün herkesin kullanabileceği kadar yaygınlaşması ilginç bir durum. İster devasa kitaplıklar, şatafatlı avizeler, isterse de şaşaalı sedirler olsun şimdilerde sadece krallari kraliçeler , ya da lortların tekelinde değil. Bu tip mobilyalardan biri de sayvanlı karyolalar. Yatak odası zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz ve dinlenmek için gereken en önemli yaşam alanı. Bu yüzden yatak odasına koyacağınız lüks bir yatak her açıdan sizin avantajınıza olacaktır. Bu yazıda göreceğiniz örneklerde olduğu gibi sayvanlı bir karyola tercih ederseniz de her gün Napolyon Bonaparte ya Marie Antoinette gibi uyanabilirsiniz.