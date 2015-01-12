Sayvanlı karyola modelleri

Bir zamanlar sadece aristokratların kullanabildiği tasarım ürünlerinin bugün herkesin kullanabileceği kadar yaygınlaşması ilginç bir durum. İster devasa kitaplıklar, şatafatlı avizeler, isterse de şaşaalı sedirler olsun şimdilerde sadece krallari kraliçeler , ya da lortların tekelinde değil. Bu tip mobilyalardan biri de sayvanlı karyolalar. Yatak odası zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz ve dinlenmek için gereken en önemli yaşam alanı. Bu yüzden yatak odasına koyacağınız lüks bir yatak her açıdan sizin avantajınıza olacaktır. Bu yazıda göreceğiniz örneklerde olduğu gibi sayvanlı bir karyola tercih ederseniz de her gün Napolyon Bonaparte ya Marie Antoinette gibi uyanabilirsiniz.
Sayvanlı karyola seçerken yatak odasının genel dekorasyonunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu örnekte oryantal unsurlar, yatak odasına aydınlık ve parlak bir hava katmış. Karyolanın sayvanındaki sade tarz sayesinde karyola pek çok farklı dekorasyon tarzıyla uyum sağlayabilme özelliğine sahip oluyor. Aynı zamanda bu sadelik insanda Uzakdoğu estetiği çağrışımı da yapıyor.
Etkileyici ve lüks bir şeylerin peşindeyseniz, ahşap bir sayvanlı karyola işinizi görebilir. Resimde görülen sayvanlı karyola son derece estetik işlemeleri ve bembeyaz rengiyle oldukça klasik bir görüntü sağlarken, kullanılan tekstil ürünleriyle modern çağlara da uyum sağlıyor. Böyle bir yatakta uyumanın günün tüm yorgunluğunu atmaya yeteceğini düşünüyoruz.
Bu sayvanlı karyola son derece sofistike bir tasarıma sahip. 19. yüzyıl izlenimi veren ahşap karyola her yatak odasına taze bir nefes verecek türden. Bembeyaz yatak örtüleri ve nevresimle son derece uyum sağlayan karyola, yanı başında duran abajur sehpaları ve duvarda asılı tabloyla da harika bir kompozisyon oluşturuyor. İçinizden bu yatakta uyumak isterdim dediğinizi duyar gibiyiz.
Son derece zevkli işlemeli direkleriyle diğerlerinden bir çırpıda ayrılan bu karyola her türlü tasarım tarzıyla uyum gösterme özelliğine sahip. İster moderni ister klasik tarzda döşenmiş bir yatak odasına sahip olun, bu karyola sayesinde odaya son derece estetik bir görüntü kazandırabilirsiniz. Bembeyaz duvarlarla çok hoş bir tezat yaratan karyola, gösterişli avize ve görkemli halıyla da uyum içinde duruyor. Sizce de öyle değil mi?
Kendine özgü ve antik görünümlü bir yatağa ihtiyacınız varsa resimdeki metal karyolaya ne dersiniz? Son derece zarif işlemeler, ve etkileyici rengiyle bu tarz bir karyola her türlü yatak odasına karakter kazandırabilecek bir özelliğe sahip. Sizin yerinizde olsak böyle bir karyolayı koyacağımız yatak odasını yumuşacık yastıklarla donatır, duvarları karyolayla tezat oluşturacak bir renge boyar, parlak desenli perdelerle süsler ve içinizdeki hippinin çıkmasına izin verirdik.
Hem sofistike hem de bütçenize uygun bir karyola bulmak her zaman için çok da kolay olmaz. Mobilyalar ya çok pahalı ya da çok ucuz ve basit görünümlü. Ancak bu resimde gördüğünüz sayvanlı karyola hem sofistike oluşu hem de çok aşırı pahalı olmamasıyla ideal bir mobilyaya dönüşüyor. karyolanın başlığındaki tekstil döşeme karyolaya çok estetik bir görüntü kazandırmış. Resimde gördüğünüz gibi bembeyaz duvarlar, koyu renkli parkeler ve lüks keten nevresimlerle son derece dingin ve huzur veren bir yatak odası yaratmanız mümkün.
Tropikal bir adada beş yıldızlı bir otelde sayvanlı karyolanıza uzanıp deniz manzarasını izlerken uykuya dalacaksınız desek ne derdiniz? Hepiniz böyle bir atmosfer için can atardı. Bunu yapamasak da en azından hasır bir sayvanlı karyolayla tropikal ada havasını yatak odalarımıza taşıma şansı mümkün. Bunu yaparken, perdelerinizde de tropikal esintiler yakalamaya özen gösterin ve nevresim takımları için de keteni seçin. Karşınızda deniz manzarası olmasa da uyandığınızda tropikal bir adada olduğunuzu düşünüp, kendinizi daha dinlenmiş hissedebilirsiniz.
Umarız uzmanlarımızın sizin için seçtiği sayvanlı karyola modellerini beğenmişsinizdir.