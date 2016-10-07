Balkon ve teraslarınıza ilham verecek 8 şahane örnek

Ev dekorasyonu sırasında özen göstermeyi ihmal ettiğimiz alanların başında balkon ve teraslar geliyor. Yaz aylarının kurtarıcısı olan ve eve fazladan bir oda kazandırabilen balkon ve teras gibi alanların dekorasyonu çok detaylı olabildiği gibi son derece pratik ve ekonomik yollardan da yapılabiliyor. İhtiyacı olan özeni gösterdiğinizde size muhteşem bir dinlenme alanı ve fazladan bir oda kazandıran balkonların dekorasyonu hakkında fikir ve önerilere ne dersiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden güzel 8 balkon dekorasyonu tanıtacağız. Bu tasarımlarda bulduğunuz ufak ayrıntıları kendi dekorasyonlarınıza uyarlayabilir hatta bütün bir dizayndan ilham alabilirsiniz.

Balkon ve bahçe dekorasyonlarınız için daha farklı tasarım önerileri bulmak için “Bahçe ve balkonlar için farklı modeller” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.