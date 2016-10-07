Balkon ve teraslarınıza ilham verecek 8 şahane örnek

Ev dekorasyonu sırasında özen göstermeyi ihmal ettiğimiz alanların başında balkon ve teraslar geliyor. Yaz aylarının kurtarıcısı olan ve eve fazladan bir oda kazandırabilen balkon ve teras gibi alanların dekorasyonu çok detaylı olabildiği gibi son derece pratik ve ekonomik yollardan da yapılabiliyor. İhtiyacı olan özeni gösterdiğinizde size muhteşem bir dinlenme alanı ve fazladan bir oda kazandıran balkonların dekorasyonu hakkında fikir ve önerilere ne dersiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden güzel 8 balkon dekorasyonu tanıtacağız. Bu tasarımlarda bulduğunuz ufak ayrıntıları kendi dekorasyonlarınıza uyarlayabilir hatta bütün bir dizayndan ilham alabilirsiniz.
Balkon ve bahçe dekorasyonlarınız için daha farklı tasarım önerileri bulmak için “Bahçe ve balkonlar için farklı modeller” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Kare şeklinde ve orta büyüklükte bir balkonunuz varsa birkaç şık bahçe mobilyası ve biraz bitkilendirme ile harika bir dinlenme alanı oluşturmanız mümkün. Balkonun zemin döşemesi ve duvarlarında herhangi bir değişikliğe gitmek istemiyorsanız dekorasyon işini mobilya ve çiçeklerle çözebilirsiniz. Bu dekorasyonda sıradan bir zemin döşemesi üzerine yerleştirilen modern bahçe mobilyalarının bol sayıda saksı bitkisi ile sıcak ve kullanışlı bir dekorasyon oluşturduğunu görebilirsiniz.
Tarz sahibi bir dekorasyon oluşturmak için farklı stillere sahip olsalar bile ikonik mobilyaları bir arada kullanabilirsiniz. Bu dekorasyonda; modern bir masa sandalye setinin klasik bir dresuar ile birlikte kullanıldığını ve fütüristik mimariye sahip bir balkonda harika bir uyum oluşturduğunu görebilirsiniz. Şık saksılar ile eklenen bitkilendirme de tasarıma canlılık kazandırmış. Balkon ve teras dizaynınızda kullanabileceğiniz dekorasyon ögeleri bulmak için bahçe ürünleri profesyonellerine danışabilirsiniz.
Canlı renkler, dokulu kumaşlar, egzotik aksesuarlar ve natürel malzemelerle oluşturulan dekorasyonlara ilgi duyuyorsanız bu tasarımda örnek alacak birçok şey bulabilirsiniz. Desenli seramik zemin döşemesinden ferforje koltuğuna, bambu dekorasyon ürünlerinden bitkilendirmesine kadar her detayı ile göz alan bu tasarım akdeniz ve tropikal stillerin tutkunları için ideal. Böyle bir balkon dizaynı oluşturmak için evinizdeki eski eşyaları değerlendirmeniz bile yeterli olabilir.
Balkonunuzda bahçe tadı almak istiyorsanız kendinize böyle bir minyatür bahçe kurmanız da mümkün. Çim zemin ve ahşap yer döşeme panelleri kullanılarak hazırlanan bu balkon zemini eve ferahlık kazandıracak bir güzelliğe sahip. Hem aksesuarları hem de bitkilendirmesi ile dikkat çeken bu taptaze görüntü en ufak balkonlara bile rahatlıkla uygulanabilir.
Beyaz ahşap zemin döşeme panelleri ile kaplanan bu balkonda dikkat çeken en önemli şey; oturma gruplarından zemine, duvar çitlerinden pergolaya kadar her üründe aynı malzemenin kullanılmış olmasıdır. Siz de mobilyadan tasarruf etmek istiyorsanız ahşap panellerden oluşturulan bu banklar ile bahçe ve balkonlarınızda şık oturma alanları kazanabilirsiniz.
Rahatına düşkün olanlar ve vaktinin çoğunu balkon veya terasta geçirmeyi planlayanlar için bu dekorasyonda şık bir oturma grubu bulunuyor. Palet ve minderlerden oluşturulan bu oturma grubu son derece ekonomik ve pratik bir mobilya, aynı zaman da oldukça da şık bir görüntüsü var. Siz de eski birkaç yük paleti edinerek, birkaç minder ve kırlentle böyle bir köşe oluşturabilirsiniz.
Yine küçük balkonlara uygulanabilecek şık bir dekorasyon örneği. Minder ve ferforje iskeletten oluşan basit mobilyalar ve renkli kumaşlar ile oluşturulmuş sıcak ve sevimli bu dekorasyon her stile uygulanabilir. Böyle bir balkon oluşturmak için ihtiyacınız olan şey; basit bir mobilya, birkaç saksı ve ufak aksesuarlar olacak. Gölgelik için bir şemsiye ayarlamayı da ihmal etmeyin.
Renk ve desenleri ile dikkat çeken bu balkonun karizmatik bir görüntüsü var. Küçük olmasına rağmen etkili bir stile sahip bu balkondan birçok konuda ilham alabilirsiniz. Şık mobilyaları, kullanışlı zemin döşemesi, renkleri ve hatta korkuluk brandaları bile örnek niteliği taşıyor.