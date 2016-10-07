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Balkon ve teraslarınıza ilham verecek 8 şahane örnek

Homify Homify
Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva Modern Balkon, Veranda & Teras
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Ev dekorasyonu sırasında özen göstermeyi ihmal ettiğimiz alanların başında balkon ve teraslar geliyor. Yaz aylarının kurtarıcısı olan ve eve fazladan bir oda kazandırabilen balkon ve teras gibi alanların dekorasyonu çok detaylı olabildiği gibi son derece pratik ve ekonomik yollardan da yapılabiliyor. İhtiyacı olan özeni gösterdiğinizde size muhteşem bir dinlenme alanı ve fazladan bir oda kazandıran balkonların dekorasyonu hakkında fikir ve önerilere ne dersiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden güzel 8 balkon dekorasyonu tanıtacağız. Bu tasarımlarda bulduğunuz ufak ayrıntıları kendi dekorasyonlarınıza uyarlayabilir hatta bütün bir dizayndan ilham alabilirsiniz.

Balkon ve bahçe dekorasyonlarınız için daha farklı tasarım önerileri bulmak için “Bahçe ve balkonlar için farklı modeller” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Çay bahçesi tadında

Terraza en el Guinardó., ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme Eklektik Balkon, Veranda & Teras
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

Kare şeklinde ve orta büyüklükte bir balkonunuz varsa birkaç şık bahçe mobilyası ve biraz bitkilendirme ile harika bir dinlenme alanı oluşturmanız mümkün. Balkonun zemin döşemesi ve duvarlarında herhangi bir değişikliğe gitmek istemiyorsanız dekorasyon işini mobilya ve çiçeklerle çözebilirsiniz. Bu dekorasyonda sıradan bir zemin döşemesi üzerine yerleştirilen modern bahçe mobilyalarının bol sayıda saksı bitkisi ile sıcak ve kullanışlı bir dekorasyon oluşturduğunu görebilirsiniz.

Klasik ve fütüristik özellikler bir arada

Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva Modern Balkon, Veranda & Teras
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

Tarz sahibi bir dekorasyon oluşturmak için farklı stillere sahip olsalar bile ikonik mobilyaları bir arada kullanabilirsiniz. Bu dekorasyonda; modern bir masa sandalye setinin klasik bir dresuar ile birlikte kullanıldığını ve fütüristik mimariye sahip bir balkonda harika bir uyum oluşturduğunu görebilirsiniz. Şık saksılar ile eklenen bitkilendirme de tasarıma canlılık kazandırmış. Balkon ve teras dizaynınızda kullanabileceğiniz dekorasyon ögeleri bulmak için bahçe ürünleri profesyonellerine danışabilirsiniz.

Tropikal esintiler

Peponi House STUDIO [D] TALE Tropikal Bahçe
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

Canlı renkler, dokulu kumaşlar, egzotik aksesuarlar ve natürel malzemelerle oluşturulan dekorasyonlara ilgi duyuyorsanız bu tasarımda örnek alacak birçok şey bulabilirsiniz. Desenli seramik zemin döşemesinden ferforje koltuğuna, bambu dekorasyon ürünlerinden bitkilendirmesine kadar her detayı ile göz alan bu tasarım akdeniz ve tropikal stillerin tutkunları için ideal. Böyle bir balkon dizaynı oluşturmak için evinizdeki eski eşyaları değerlendirmeniz bile yeterli olabilir.  

Basit ama göz alıcı

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Balkonunuzda bahçe tadı almak istiyorsanız kendinize böyle bir minyatür bahçe kurmanız da mümkün. Çim zemin ve ahşap yer döşeme panelleri kullanılarak hazırlanan bu balkon zemini eve ferahlık kazandıracak bir güzelliğe sahip. Hem aksesuarları hem de bitkilendirmesi ile dikkat çeken bu taptaze görüntü en ufak balkonlara bile rahatlıkla uygulanabilir. 

Ferah ve kullanışlı

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Beyaz ahşap zemin döşeme panelleri ile kaplanan bu balkonda dikkat çeken en önemli şey; oturma gruplarından zemine, duvar çitlerinden pergolaya kadar her üründe aynı malzemenin kullanılmış olmasıdır. Siz de mobilyadan tasarruf etmek istiyorsanız ahşap panellerden oluşturulan bu banklar ile bahçe ve balkonlarınızda şık oturma alanları kazanabilirsiniz.  

Konforlu bir dekorasyon

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Rahatına düşkün olanlar ve vaktinin çoğunu balkon veya terasta geçirmeyi planlayanlar için bu dekorasyonda şık bir oturma grubu bulunuyor. Palet ve minderlerden oluşturulan bu oturma grubu son derece ekonomik ve pratik bir mobilya, aynı zaman da oldukça da şık bir görüntüsü var. Siz de eski birkaç yük paleti edinerek, birkaç minder ve kırlentle böyle bir köşe oluşturabilirsiniz.  

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Canlı renkleri sevenler için

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Modern Balkon, Veranda & Teras
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Yine küçük balkonlara uygulanabilecek şık bir dekorasyon örneği. Minder ve ferforje iskeletten oluşan basit mobilyalar ve renkli kumaşlar ile oluşturulmuş sıcak ve sevimli bu dekorasyon her stile uygulanabilir. Böyle bir balkon oluşturmak için ihtiyacınız olan şey; basit bir mobilya, birkaç saksı ve ufak aksesuarlar olacak. Gölgelik için bir şemsiye ayarlamayı da ihmal etmeyin. 

Şık bir stil

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Renk ve desenleri ile dikkat çeken bu balkonun karizmatik bir görüntüsü var. Küçük olmasına rağmen etkili bir stile sahip bu balkondan birçok konuda ilham alabilirsiniz. Şık mobilyaları, kullanışlı zemin döşemesi, renkleri ve hatta korkuluk brandaları bile örnek niteliği taşıyor. 

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