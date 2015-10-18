Zarif çizgilerle modern mutfak masaları

Mutfak dekorasyonu, tezgah dizaynından yemek masası düzenine, geniş bir yelpazeye yayılan renk ve doku seçenekleri ile oldukça keyifli bir iştir. Yemek saatinden önce ve sonra, hem hazırlık aşaması hem de paylaşım aşaması günün önemli bir kısmının mutfakta geçmesine sebep olabilir. İçinde bulunduğunuz mutfağın kapladığı alanın kullanım amacına en iyi çözüm sunacak şekilde dizayn edilmesi gerekir. Günümüz de geçmişten bugüne farklı stilleri bir arada bulunduran ve karakteristik çizgilerle ön plana çıkan mutfak modelleri mevcut. Özellikle mutfağını yenilemek isteyenler veya yeni bir eve taşınmak durumunda olanlar için, mutfağı işlevsel ve estetik kullanmanın pratik yolları mevcut. Uzmanlarımızın hazırladığı görseller arasından mutlaka size hitap eden mutfak modelini, ve sahip olduğunuz mutfak alanına göre nasıl çözümler bulabileceğinize dair örnekler mevcut. Mutfak dizaynı ile beraber modern mutfak masaları ile ilgili sizin için derlediğimiz örnekleri inceleyerek, mutfağınıza uygun modelleri bulabileceğinizi umuyoruz.
Akılcı çözümlerle mutfağınızı dizayn ederken aynı bünyede birçok çözümü bir arada bulundurmak işlerinizi oldukça kolaylaştırabilir. Alanları genişleten, daha fazla yer kazanmanıza olanak sağlarken işlevsellik bakımından da kullanım kolaylığı sunan bir tasarım. Açık renk tonlarının ve ışıl ışıl aydınlatma unsurlarının kullanıldığı mutfak dekorasyonunda ahşap yemek masası ve sandalyeler mutfağın genel ahengi ile uyumlu ve gri renk yüzey kaplama ile döşenmiş. Tek tarafı bank şeklinde oturma olan yemek masası daha çok kişiye oturabilme olanağı sağlarken alandan kazandırıyor. Gördüğünüz modern stil dizayn edilmiş mutfak dekorasyonu, FlairLight Designs Ltd. imzası taşıyor.
Fark yaratan modern çizgilerle mutfak dizaynı oldukça etkileyici ve dingin bir atmosfer sunuyor. Pastel mavi tonlarının beyazla muhteşem uyumu sadece renk kullanımı yoluyla şıklık ve göz alıcı bir dekorasyon tarzı oluşturmaya yardımcı olabiliyor. Kullanışlı ve pratik bar sandalyelerini anımsatan modeller hem işlevsel hem de renk ve modern dizaynı ile ilgi çekici. Diğer yandan mutfak adası şeklinde kullanılan beyaz masa platformu sandalyelerin içe geçmesi için belirgin bir boşluk dahil edilerek tasarlanmış.
Özellikle soluk renklerden sıkılanlara, canlı renklerle dekore edilmiş bir mutfak dekorasyonu örneği. Modern mutfak masası dizaynı sarı renk sandalyelerle oldukça ön plana çıkıyor. Pratik kullanım alanları açarak, modern çizgilerle dizayn edilmiş sandalye modellerini kullanabilir, mekana canlı renklerle bambaşka bir atmosfer katabilirsiniz. Siyah ve sarının hakim olduğu mutfak dizaynı, modern stil siyah lamba aksesuarları ile uyum ve ahenk yakalıyor.
Modern stil dizayn edilen mutfak masası modelinde cam detayı ışığı yansıtması bakımından ayrıca şıklık katmış. Turuncu ve kırmızı gibi sıcak renklerin beyaz ağırlıklı dizayn edilen mekana canlılık katmış. Sıcak renklerin yanı sıra modern dizayn mutfak mobilyalarında neon renklerin hem sandalyelerde hem de mutfak dolabı kapaklarında da kullanılması bambaşka bir atmosfere dönüştürecektir. Masa formunun akılcı çözümlerle dizayn edilmesi ile açık raflıklar oldukça kullanışlı ve estetik bir görünüm kazandırıyor.
L şeklinde siyah mutfak tezgahının bulunduğu mutfakta beyaz mutfak dolabı kapakları oluşan kontrast ile öne çıkıyor. Modern tipte dizayn edilmiş beyaz sandalye formları ve siyah masa modeli mekana hareket ve canlılık katıyor. Kontrast renklerin yarattığı zıtlık her zaman mekana canlılık katar. Hem modern çizgilerde tasarlanan bir mutfak, hem de estetik tasarımlarla dikkat çeken mutfak modeli aradığınız özellikleri taşıyor olabilir.
Ahşabın farklı renk ve dokularının bir arada kullanıldığı mutfak masası modeli, modern tasarım çizgisiyle dikkat çekiyor. Özellikle sıcak bir atmosfer oluşturmanızı sağlayan ahşap materyal, hem şekil alabilirliği yönünden, hem de yeni dönem modern stil çizgileri en iyi yansıtabilecek renk ve dokulardan oluşuyor. Pastel mavi tonları ile çarpıcı bir şekilde uyum sağlayan modern stil ahşap sandalyelerin ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
Kırmızının sıcak renginin hakim olduğu mutfak dolapları, tezgah ve zemin renkleri oldukça cezbedici. Yeterince öne çıkan renkleri ile mutfak alanını diğer alanlardan ayıran mutfak masası ve sandalye modelleri için çok göze çarpacak renkler tercih edilmemiş. Mutfağın albenisi ve kırmızı oldukça yerinde ve kıvamında. Bu tür durumlarda yalın çizgileriyle modern mutfak masası modellerini değerlendirebilirsiniz.
Modern stil dizayn edilen bir mutfak dekorasyonu için siyah oldukça iddialı bir renk olmakla birlikte, doğru tasarlandığında büyüleyici bir mutfak dizaynına dönüşebilir. Siyahın üzerine gümüş çizgilerle elegan bir hava yakalanmış. Bar tabureleri şeklinde tasarlanan sandalye modelleri hem kullanışlı hem de kontrast uyumu yakalıyor. Alandan yer kazandıran bar masası şeklinde dizayn edilen masa ve tabureler, pratik kullanım olanakları sunarken, şık bir atmosfer dizaynından ödün vermiyor.
L şeklinde işlevsel oturma alanı ile duvar veya mutfak adası hizasında alandan yer kazanmak mümkün. Öte yandan kalabalık aileler için duruma göre tek kişilik sandalyeler yerine bank şeklinde oturma grupları hem kullanışlı hem de yer kazandırabilir. Renk ve modeli ile dikkat çeken sandalyeler ise açık mutfakla birleşen alana farklı bir hava katmış. Ayrıca dekoratif yastık modelleri için de dekoru ön plana çıkaran renk ve desenleri kullanma imkanlarınız bulunuyor.
Çok fazla karmaşaya gerek kalmadan sadeliğin ve sıcak tek bir rengin uyumu ile çarpıcı bir mutfak sahibi olabilirsiniz. Mutfak dizaynının neredeyse tamamiyle beyaz renk kullanımı, doğru ve ölçülü ışıklandırma detayları ile ışıl ışıl bir görüntü oluşturuyor. Çok fazla renk ve desen karmaşasına gerek kalmadan, kırmızı bir buzdolabı ve gereçler, modern mutfak masası ve sandalyeler için de ilham vermiş. Modern tip yuvarlak mutfak masası ve beyaz sandalyeler yalın çizgilerle tasarlanmış ve kırmızı sandalye minderleri ile ahengi yakalamış.
Küçük mutfak dekorasyonlarına hareket getirebilecek mutfak tezgahı paslanmaz çelikten imal edilmiş. Dayanıklılığı ve estetik açıdan çarpıcılığı ile birçok evin mutfağını süsleyebilecek nitelikte. Özellikle çok yer kaplamadan ahşap mutfak masasında yemek ya da atıştırma ile geçen günlük rutinleriniz için modern dizayn edilmiş masa uzantısı bulunmakta. Beyaz ahşap mutfak masası uzantısı rengi ve modern çizgileri ile estetik bir hava katıyor.
Modern stil bir mutfak dizaynı için yılın en çok kullanılan nötr renkleri gri beyaz kullanımı, zaman zaman siyah ya da kırmızı gibi sıcak renklerle eşleştiriliyor. Küçük mutfak sahibi olanlar için mutfak gereçlerini küçük alanlara sığdırmak zaten zahmetli bir iş iken, yeme içme ihtiyacını karşılayacak mutfak masası modelleri arayanlara duvara monte mutfak masası yardımına yetişiyor. Oldukça pratik kullanım olanakları sayesinde, alana ve kullanılacak hacme göre dizayn edilen duvara monte mutfak masaları, hem alandan kazandırıyor hem de sıcak renk alternatifleri ile mutfak dekorasyonunda etkileyici bir görünüm katıyor.
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