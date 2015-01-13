2015 iç mekan tasarım trendleri

2014'ü geride bıraktık ve yeni bir yıla girdik. Her şeyde olduğu gibi tasarım ve dekorasyon dünyasının trendler her yıl değişiyor. Biz de 2015'ün gözde trendlerine yakından bakmayı istedik ve bu yazıyı hazırladık. Önümüzdeki aylarda hangi renkler, malzemeler ve tarzlar popüler olacak, ne tarz mobilyalar vitrinleri süsleyecek, tasarım meraklıları neler hakkında konuşuyor olacak diye bir göz atmak istedik. Sizde 2015'e damgasını vuracak trendleri merak ediyorsanız bu yazımızı ilgi çekici bulacağınızdan eminiz. Haydi gelin hep birlikte göz atalım.
Gösterişli karyolaların yerini son derece sade ve estetik biçimde tasarlanmış bazalı yataklar alacak. Bazalı yataklar yeni bir buluş değil. 19. yüzyıldan beri özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de pek çok ailenin tercihi olan bazalı yatakların modası yeniden geliyor. Bazalı yataklar sayesinde yatak odalarında yer tasarrufu sağlanırken, fazla eşyalar için son derece geniş depolama alanına da sahip olabiliyorsunuz. Bazanın renklerine uygun nevresim takımlarıyla bir bütünlük sağlayabileceğiniz gibi yine benzer yatak başları sayesinde kompozisyonu tamamlayabilirsiniz. Yatağınızın yüksekliğini ve sertliğini seçmek size kalmış.
2015'in rengi kırmızının bir tonu olan Marsala olacak. Bordo, kahverengi ve bakır renklerinin karışımından elde edilen renk 2015 yılında pek çok aksesuarı süsleyecek gibi görünüyor. Hem tasarım, hem de moda dünyası marsalanın verdiği sıcak duyguları fazlasıyla kullanacağa benziyor. Marsalanın bir avantajı da pek çok farklı tarzla uyum sağlayabiliyor olması. İster klasik, ister modern isterse de minimalist, seçtiğiniz tarz ne olursa olsun marsalayı hiç çekinmeden kullanabilirsiniz. Marsala doğal olduğu kadar davetkar da bir renk. Bizden size tavsiye, arkadaşlarınız, komşularınız ya da akrabalarınız marsalayı keşfetmeden önce keşfederseniz herkese fark atabilirsiniz.
Marsala hakkında daha ayrıntılı bir yazı okumak ve 2015'in popüler renginin farklı mobilya ve aksesuarlarda nasıl göründüğünü görmek için tıklayın.
Yılın rengi canlı bir renk olan marsala olsa da, doğal ve iddiasız tonlar da 2014'te olduğu gibi 2015'te de popüler olmaya devam edecek. Gri, kahverengi, bej, toprak rengi ve krem rengi tüm tonlarıyla mobilya ve aksesuarları süslemeye devam edecek. Doğallık bu sene çok daha önem kazanacak. 2014'te de olduğu gibi trend doğal malzemeler olacak. Ahşap, deri, yün, doğal taşlar gibi sürdürülebilirliği destekleyen malzemeler 2015'te ilgi odağı olacak. Resimde gördüğünüz son derece şık ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken oturma grubu bu tarz renklerin bir çoğunu ihtiva ediyor. Biz bu oturma grubunu görür görmez bayıldık. Sizce de olağanüstü görünmüyor mu?
Genel olarak bir tarz seçip, dalarımızı ve evlerimizi o tarza göre dekore ederiz. Fakat 2015'te bu eğilim tersine dönecek gibi görünüyor. Eklektik bir anlayışın tasarım dünyasına hakim olacağı tahmin ediliyor. Bauhaus tarzı bir evde rustik unsurlara rastlayabileceğimiz gibi, İskandinav tarzı bir mekanda da minimalist çizgiler görmek mümkün olabilecek. Renk ve desen seçiminde, ya da dekoratif malzemeleri seçerken özgürce davranabilir, bir tarza bağlı kalma zorunluluğu hissetmeden evinizi dekore edebilirsiniz. Böylece size özel mekanlar yaratmış olursunuz ve kişiliğinizi yansıtmak için fırsatınız olur. Tarzları unutup, özgürlüğün tadını çıkarın. Kısacası 2015'in trendi bu.
Kendi tasarımını kendin yap trendi yeni bir trend değil. Ama şunu söyleyelim ki bu trend en az 2014'te olduğu gibi 2015'te de ön planda olacak. İster dikin, ister örün, ister yapın ama kullanacağınız eşyaları ve aksesuarları kendi zevkinize göre kendi ellerinizle ortaya çıkardığınızda hem zevkinizi yansıtmış oluyorsunuz, hem de her gelen misafire gururla ’bunu ben yaptım’ diyebiliyorsunuz. Örneğin resimde gördüğünüz yaprak biçimli yastık el yapımı. Siz de yaratıcılığınızı konuşturarak bu ve buna benzer pek çok aksesuar ortaya çıkarabilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık.