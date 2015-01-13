2015 iç mekan tasarım trendleri

2015'in rengi kırmızının bir tonu olan Marsala olacak. Bordo, kahverengi ve bakır renklerinin karışımından elde edilen renk 2015 yılında pek çok aksesuarı süsleyecek gibi görünüyor. Hem tasarım, hem de moda dünyası marsalanın verdiği sıcak duyguları fazlasıyla kullanacağa benziyor. Marsalanın bir avantajı da pek çok farklı tarzla uyum sağlayabiliyor olması. İster klasik, ister modern isterse de minimalist, seçtiğiniz tarz ne olursa olsun marsalayı hiç çekinmeden kullanabilirsiniz. Marsala doğal olduğu kadar davetkar da bir renk. Bizden size tavsiye, arkadaşlarınız, komşularınız ya da akrabalarınız marsalayı keşfetmeden önce keşfederseniz herkese fark atabilirsiniz.

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