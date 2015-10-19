Ayrıcalık sunan tasarımlarla genç odaları

Evlerin en neşeli ve enerji dolu mekanları genç ve çocuk odalarıdır. Karakteristiği belirlenen bir ev dizaynı ile yatak odalarında da bireysel tercihler ön plana çıkar. Gençlerin olduğu kadar, genç kalanların da ilgisini çekebilecek canlı renkler, pratik ve akılcı çözümler yatak odası dekorasyonu için ilham veren fikirler olabilir. Yetişkinlikten hemen önce kanımızın ısındığı gençlik evrelerini anımsayın. O yaşlarda karakterimizi belirleyen zevklerimiz, ilgi alanlarımız ve hayallerimizi içeren küçük ve zengin bir dünyamız vardır. Peki tüm bunları bir odaya sığdırabilir miyiz? Pekala odanın karakterini yansıtabilir, özellikle genç ruhların zengin dünyasını içeren özel alanlar oluşturabiliriz. Bunun için uzmanların bizler için hazırladığı genç odaları modellerini birlikte inceleyebilir, ilham verecek fikirleri değerlendirebilirsiniz.
“Gençlik, insanın başına hayatta bir kere gelir”. ( Longfellow )
Erişkinliğe geçmeden önceki adım gençlik evresidir, madem ki bir kere yaşanıyor, o yaşların tadı mümkün olabildiğince kendini gerçekleştirebildiği bir yaşam alanına sahip olmaktan geçiyor. Görselimizde hemen her gencin ilgisini çekebilecek bir yatak karyolası mevcut. Işıklandırma ile sağlanan yatak altı dekoru, yer çekimine karşı koyan bir karyolayı temsil ediyor. Pastel renkler ve ahşabın açık renk tonlarının ağırlıklı kullanıldığı genç odası dekorasyonu modern stil dizayn edilmiş. Çarpıcı ve akılda kalıcı karyola fikrini sevenler için nadide bir örnek.
Gençlerin ruhunu yansıtacak etkileyici fikirlerden biri de tematik genç odalarıdır. Tavan dekoru olarak halı saha dizaynı ve futbol topu formunu alan lamba aksesuarı oldukça ilgi çekiyor. Duvar dekoru olarak formaların sergilendiği alan da unutulmamış. Futbol severlerin kalbini çalacak genç odası tasarımı yastık ve aksesuarla da konsepti ön planda tutan ilham veren fikirlerle görselleştiriliyor. Yatağına uzandığında halı saha tavan dekoru ile aydınlatılan geceler bir gencin çok ama çok sevindirebilir. Özellikle belli zevkleri ve ilgi alanları olan genç ruhların, oda dekorasyonunun karakterini belirleyeceği bazı fikirler olacaktır. Gördüğünüz tematik genç odası tasarımı Cooper Bespoke Joinery Ltd. imzası taşıyor.
Yatak karyolasının bulunduğu alanı kapsayan tavan ve duvar dekoru modern çizgisi ile öne çıkıyor. Aynı duvar plakası yatağın karşısındaki plazmayı taşırken, formunu belli edecek çizgisini ışıklandırma detaylarıyla boydan boya belirginleştiriyor. Formuyla ve modern çizgileriyle öne çıkan dekor genç odası tasarımına dinamik bir hava katıyor. İçinizi aydınlatan renkleriyle gençlerin hayallerini süsleyebilecek bir genç odası dekorasyonu.
Gençlerin duvarları posterlerle veya ilgi duydukları karakterlerle süslemek isteyebileceğini bilirsiniz. Kimimizin zamanında posterlerle duvarları donattığımızı düşünürsek, bu işi yatak odası dekorasyonunun bir parçası haline getirebiliriz. Tavandan uzanan yatak bir diğer ucunu takip eden mavi ahşap plaka modern çizgiyi naif renklerle sürdürüyor. Açık mavi ve gözü okşayan renklerle oluşturulan dingin atmosfer uyku kalitesini de olumlu yönde etkileyecektir. Daha temiz ve derin bir uyku için yatak odalarında özellikle sarı ışık kulanılmalıdır, güneşin ve doğal ışığa en yakın ton sarı ışık en sağlıklı tercihlerden biri olacaktır.
Tüm genç odası dekorasyonu için kullanılabilecek mobilya takımları hem pratik bir yolla uyum yakalamanızı sağlıyor, hem de ihtiyaçlar dahilinde gereksinim duyabileceğiniz parçaları sizin için bir araya getiriyor. Yeniden bir genç odası dekore etmek isteyenler için beyazın dinginliği ve kıvamında kullanılan turuncunun katacağı sıcak atmosfer göz alıcı. Portakal rengini seven gençler için ilgi uyandıran modern stil raf dizaynları ile özel bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz.
Uyku alanı ile çalışma alanı ve giysi dolabı ihtiyacını küçük bir alanda karşılamak kolay olmasa gerek. En azından pratik bir şekilde giysi dolabını ve çalışma masası raflarını kullanabilmek günlük rutinleri olumlu şekilde etkileyebilir. Genç odası dekorasyonu için iç açan eflatun rengi gençlerin ilgisini çekebilecek bir dekor oluşturmanıza yardımcı oluyor.
Gençlerin ilgi alanına girebilecek mevzulardan biri de grafitti, yani duvar resimleridir. Genç odası duvar dekorları için duvar resimleri ya da bu görünümü oluşturabilecek duvar resimleri oldukça ilgi çekici olabilir. Genç yaşlarda herkesin birer kahramanı vardır. Kimi zaman çizgi karakterler olan bu kahramanları duvar dekoru olarak değerlendirmek gençlerin oldukça hoşuna gidebilir. Renklerin canlılığı ve çizgilerin ahengi ile göz alıcı bir genç odası dekorasyonu.
Endüstriyel stil bir genç odası dekorasyonu ile pratik çözümleri bir araya getiren bir örnekle devam ediyoruz. Merdiven altı yükseklik mesafesi bir yetişkin boyunun altında olduğu için günlük rutin yaşamda kullanılamaz. Fakat pratik fikirlerle uyku alanı ya da dolap, raf veya çekmece ihtiyaçları çözümlenebilir. Açık renk ahşap tonları ile aydınlık bir atmosfer yaratılırken, uyku ihtiyacı için gerekli olan atmosfer sağlanmış.
Bir gencin dünyası prizmaya sığdırmak istenirse ilginç bir tasarım ortaya çıkabilir. İçi boşaltılmış küp şeklinde oluşturulan kompakt bir yaşam alanı, işlevsel tasarımlarla dizayn edilmiş. Tekerlekler üzerinde bir gencin dünyasını taşınabilir hale getirmek gördüğünüz akılcı tasarımla mümkün. Diğer yandan yatak alanı için dingin mavi tonu oldukça yerinde ve temiz bir uyku için etkili bir tercih. Dolap, yatak ve ışıklandırma detaylarını tek prizma içinde çözen tasarım, taşınabilir olması özelliğiyle diğer tasarımlardan ayrıcalıklı ve özel bir dizaynı temsil ediyor.
Kara tahta hem dekor olarak hem de istenilirse işlevsel detaylarla oldukça ilgi çekici bir dekor haline gelebiliyor. Bu özellikle gençlerin ve çocukların dikkatini çeken bir çalışma. Yetişkinlerin bile ilgisini çekebilecek işlevsel özellikler barındırabiliyor. Tavan monte edilmiş bir salıncağın, genç yatak odası dekorasyonuna dahil edilmesi ise birçok genci sevinçten zıplatabilecek bir fikir. Dingin okuma saatleri için sallanan bir koltuk modeli de değerlendirilebilir.
Özellikle şehir yaşamını seçenler çok büyük evlere sahip olamıyor. Dolayısıyla kardeşlerin bir arada yaşayacağı genç odası tasarımları için oldukça işlevsel ranza sistemleri tasarlanıyor. Dört gencin uyku ihtiyacını karşılayabileceği genç odası dekorasyonu ahşabın farklı renk ve tonlarını içeriyor. Sıcak bir atmosfer yaratmak için doğal ahşap dokusu her zaman etkili bir sonuç verecektir.
Asma tavan ışıklandırması ile açık renk tonlarında dekore edilmiş bir genç odası dekorasyonu. Küçük alanlarda aydınlık bir atmosfer yaratmak istiyorsanız, en bilinen yöntemlerden açık renk tonlarında duvar ve tavan zeminleri, doğru ışıklandırma detayları pratik çözümler olacaktır. Duvar dekoru için odanın karakteristiğini belirleyecek bir sanat eseri ya da duvar resmini değerlendirebilir, ahşap görünüm kazandıracak silinebilen ithal duvar kağıtlarını kullanabilirsiniz.
Renklerin cazibesine kapılan gençlerin ilgi duydukları canlı renklerle nötr renkleri bir arada kullanabilirsiniz. Gri ile sarı ve turuncu renklerinin bir arada kullanımı nötr ve sıcak renklerin dengesini sağlıyor ve göz alıcı bir genç odası olmasını sağlıyor. Çizgi roman veya çizgi karakterler seven gençler için çalışma masası duvarı kesitlerden oluşan bir dekorla canlandırılmış. Duvara monte yatak ve çalışma masası küçük alanlarda yer kazanmanıza yardımcı olacaktır.
Uyku ihtiyacından dolap ve raf düzenine kadar duvar düzleminde pratik çözümler yaratan tasarım. Kara tahta duvar dekoru ile hem işlevsel hem de görsel şıklık kazanılırken, gençlerin ilgisini çekecek yaklaşımlar değerlendirilmiş. Çok amaçlı kullanılabilen ranza sistemi ile çatı formu verilmiş alan dekoratif ahşap duvar kağıdı ile kaplanmış. Gençlerin özel anılarını içeren fotoğraflarla siyah beyaz çerçeveler ayrıca özel bir duvar dekoru oluşturuyor.
Ayrıca ’Duvara monte yatak modelleri ve ilham veren fikirler’ yazımızda da ilginizi çekebilecek yatak modellerini bulabileceğinizi umuyoruz.