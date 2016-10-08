​Ev ziyaretlerinde misafirlerin en nefret ettiği 11 şey

İyi aydınlatılmış bir ev normal şartlarda daireyi daha geniş göstereceğinden tercih edilir. Ancak konuklarınız keskin bir ışık altında kendilerini rahatsız hissedebilirler. Parlak ve göz yoran bir ışık yerine keyifli sohbetler için daha loş aydınlatma tercih edin.

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