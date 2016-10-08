​Ev ziyaretlerinde misafirlerin en nefret ettiği 11 şey

Evinizde konuk ağırlayacağınızı farz edin. Ziyaretinize ilk kez gelen bir misafirin nelerden rahatsız olabileceğini düşündünüz mü hiç? Eğer merak ediyorsanız cevabı listemizde.
İster siz konuk olun ister arkadaşlarınızı davet edin, her türlü misafirlikte en sinir bozucu şey çalmayan sessiz sıkışmış bir kapı zili veya daha da beteri kırık bir zil. Bozuk bir zille uğraşmak daha baştan misafirlerin keyfini kaçırmaya yeter de artar bile. Bu yüzden kapı zilinin çalıştığından her zaman emin olun.
Kalabalık davetlerde kapı önünde yığılmış ayakkabılar çirkin bir görünüme sebep olur. Fakat televizyon aileleri gibi ev içinde ayakkabı ile dolaşmadığımızdan ayakkabıları içeride veya dışarıda mutlaka çıkarmak gerekiyor. Misafirlerinizin ayakkabılarını yerleştirme işlemini pratikleştirmek için herkese yetecek kapasite bir ayakkabı dolabı alın.
Misafirinizin mutlaka tuvaleti kullanması gerektiği bir an olacaktır ve o an geldiğinde tuvalet nerede diye sorarken her zaman hoş bir deneyim olmadığı gerçeğine dikkat çektiğini düşünüp rahatsız olabilir. Konuğunuzun bu olayı utanç anı olarak hissetmemesi için tuvaleti ilginç ve eğlenceli bir şekilde dekore ederek moralini düzeltebilirsiniz.
Tuvalette ya da el yıkarken lazım olan tuvalet kağıdı, havlu ve sabun gibi temel banyo malzemelerini muhakkak tedarik edin. Bunların eksikliği durumunda misafirleriniz zor anlar yaşayabilir. Aynı zamanda kolayca görünen, el altında yerlere yerleştirin.
Misafirlerimizi genellikle evin en düzenli odası olan salonda ağırlarız. Tamamen kişisel alanımız olan yatak odası ise o kadar derli toplu olmayabilir. Eğer dağınıklıkla ilgili sorununuz varsa eve misafir davet ettiğinizde yatak odanızın kapısını kapatmayı unutmayın.
Her ne kadar misafirlerinizi düşünüp onlar için titizlenseniz de hiçbir şey çatal bıçağı nasıl kullanacağını bilmemek kadar insanı huzursuz edemez. Yani çok özenli de olsa aşırı resmi bir akşam yemeği konuklarınızın güvensizliğini ortaya çıkarabilir. Bunun yerine daha samimi ve konuklarınızı zorlamayacak bir menü hazırlayabilir, yemekten keyif almalarını sağlayabilirsiniz.
Hazır yemekten söz etmişken eğer zamanınız kısıtlıysa muhtemelen bulaşıkları yıkayacak zamanınız olmadı. Üstelik yemek hazırlarken mutfağı birbirine kattınız. Peki ya konuğunuz bir bardak su istemek için mutfağa giriverirse? Eğer konuğunuzun mutfağın dağınıklığından tiksinmemesini istiyorsanız yemeğe erken girişin ve bulaşıkları görülmeyecek bir yere saklayın.
Özellikle havaların yavaş yavaş serinlemeye başladığı şu günlerde sıcaklığı ayarlamak da bir sorun. Konuklarınızın üşümesi rahatsız hissetmesine ve evden erken ayrılmasına sebep olur. Bununla birlikte ev aşırı sıcaksa olursa yine rahatsızlık verecektir. Kısacası sıcaklık değerini iyi ayarlamaya dikkat edin.
Kalabalık bir davet verecekseniz eğer yeterli koltuğunuz olup olmadığını hesaba katın. Koltuğun yetmediği durumlarda sandalye ve puf minderlerle ekleme yapabilirsiniz. Ama sandalyelerin aşırı modern ve hareketli olmamasına çalışın. Özellikle yaşı geçkin konuklarınız memnun kalmayabilir zira.
Bu başlık daha karmaşık çünkü hem misafiri hem ev sahibini etkiliyor. Şöyle ki evinize aldığınız resim gibi sanatsal objeler misafirinizle sohbet konusu olabilir. Yani bir anda
Bu resim ne anlama geliyor? Ya da
Şu tablonun ressamı kimdir? gibi bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Eğer sorunun cevabını bilmiyorsanız mahcup olacağım diye endişelenmeyin. Bu resmi seçtim çünkü ünlü bir baskı gibi bir cevap vererek konuyu toparlamayı deneyin.
İyi aydınlatılmış bir ev normal şartlarda daireyi daha geniş göstereceğinden tercih edilir. Ancak konuklarınız keskin bir ışık altında kendilerini rahatsız hissedebilirler. Parlak ve göz yoran bir ışık yerine keyifli sohbetler için daha loş aydınlatma tercih edin.
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