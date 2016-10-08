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​Ev ziyaretlerinde misafirlerin en nefret ettiği 11 şey

nihal e. nihal e.
Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles Klasik Yemek Odası
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Evinizde konuk ağırlayacağınızı farz edin. Ziyaretinize ilk kez gelen bir misafirin nelerden rahatsız olabileceğini düşündünüz mü hiç? Eğer merak ediyorsanız cevabı listemizde.

​1- İşe yaramayan zil

Riggsacre, Corbridge, MWE Architects MWE Architects Modern Evler
MWE Architects

Riggsacre, Corbridge

MWE Architects
MWE Architects
MWE Architects

İster siz konuk olun ister arkadaşlarınızı davet edin, her türlü misafirlikte en sinir bozucu şey çalmayan sessiz sıkışmış bir kapı zili veya daha da beteri kırık bir zil. Bozuk bir zille uğraşmak daha baştan misafirlerin keyfini kaçırmaya yeter de artar bile. Bu yüzden kapı zilinin çalıştığından her zaman emin olun.

​2- Ayakkabıları koyacak yer bulamamak

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Kalabalık davetlerde kapı önünde yığılmış ayakkabılar çirkin bir görünüme sebep olur. Fakat televizyon aileleri gibi ev içinde ayakkabı ile dolaşmadığımızdan ayakkabıları içeride veya dışarıda mutlaka çıkarmak gerekiyor. Misafirlerinizin ayakkabılarını yerleştirme işlemini pratikleştirmek için herkese yetecek kapasite bir ayakkabı dolabı alın.

​3- Tuvalet nerede sorusu

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd Klasik Banyo
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

Misafirinizin mutlaka tuvaleti kullanması gerektiği bir an olacaktır ve o an geldiğinde tuvalet nerede diye sorarken her zaman hoş bir deneyim olmadığı gerçeğine dikkat çektiğini düşünüp rahatsız olabilir. Konuğunuzun bu olayı utanç anı olarak hissetmemesi için tuvaleti ilginç ve eğlenceli bir şekilde dekore ederek moralini düzeltebilirsiniz.

​4- Havlu veya tuvalet kağıdı aramak

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors Modern Banyo
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

Tuvalette ya da el yıkarken lazım olan tuvalet kağıdı, havlu ve sabun gibi temel banyo malzemelerini muhakkak tedarik edin. Bunların eksikliği durumunda misafirleriniz zor anlar yaşayabilir. Aynı zamanda kolayca görünen, el altında yerlere yerleştirin.

​5- Kapısı açık yatak odası

homify Minimalist Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Misafirlerimizi genellikle evin en düzenli odası olan salonda ağırlarız. Tamamen kişisel alanımız olan yatak odası ise o kadar derli toplu olmayabilir. Eğer dağınıklıkla ilgili sorununuz varsa eve misafir davet ettiğinizde yatak odanızın kapısını kapatmayı unutmayın.

​6- Hangi çatal bıçak kullanılacak?

Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles Klasik Yemek Odası
Prestigious Textiles

Helmsley

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

Her ne kadar misafirlerinizi düşünüp onlar için titizlenseniz de hiçbir şey çatal bıçağı nasıl kullanacağını bilmemek kadar insanı huzursuz edemez. Yani çok özenli de olsa aşırı resmi bir akşam yemeği konuklarınızın güvensizliğini ortaya çıkarabilir. Bunun yerine daha samimi ve konuklarınızı zorlamayacak bir menü hazırlayabilir, yemekten keyif almalarını sağlayabilirsiniz.

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​7- Dağınık mutfak

Rear Extension, Oakman Oakman Modern Yemek Odası
Oakman

Rear Extension

Oakman
Oakman
Oakman

Hazır yemekten söz etmişken eğer zamanınız kısıtlıysa muhtemelen bulaşıkları yıkayacak zamanınız olmadı. Üstelik yemek hazırlarken mutfağı birbirine kattınız. Peki ya konuğunuz bir bardak su istemek için mutfağa giriverirse? Eğer konuğunuzun mutfağın dağınıklığından tiksinmemesini istiyorsanız yemeğe erken girişin ve bulaşıkları görülmeyecek bir yere saklayın.

​8- Sıcaklık

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Özellikle havaların yavaş yavaş serinlemeye başladığı şu günlerde sıcaklığı ayarlamak da bir sorun. Konuklarınızın üşümesi rahatsız hissetmesine ve evden erken ayrılmasına sebep olur. Bununla birlikte ev aşırı sıcaksa olursa yine rahatsızlık verecektir. Kısacası sıcaklık değerini iyi ayarlamaya dikkat edin.

​9- Yetersiz koltuk

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Minimalist Oturma Odası
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Kalabalık bir davet verecekseniz eğer yeterli koltuğunuz olup olmadığını hesaba katın. Koltuğun yetmediği durumlarda sandalye ve puf minderlerle ekleme yapabilirsiniz. Ama sandalyelerin aşırı modern ve hareketli olmamasına çalışın. Özellikle yaşı geçkin konuklarınız memnun kalmayabilir zira.

​10- Sanattan anlamak

Bloominville Storage Unit House Envy İskandinav Oturma Odası
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

Bu başlık daha karmaşık çünkü hem misafiri hem ev sahibini etkiliyor. Şöyle ki evinize aldığınız resim gibi sanatsal objeler misafirinizle sohbet konusu olabilir. Yani bir anda Bu resim ne anlama geliyor? Ya da Şu tablonun ressamı kimdir? gibi bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Eğer sorunun cevabını bilmiyorsanız mahcup olacağım diye endişelenmeyin. Bu resmi seçtim çünkü ünlü bir baskı gibi bir cevap vererek konuyu toparlamayı deneyin.

​11- Parlak ışık

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture Modern Oturma Odası
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

İyi aydınlatılmış bir ev normal şartlarda daireyi daha geniş göstereceğinden tercih edilir. Ancak konuklarınız keskin bir ışık altında kendilerini rahatsız hissedebilirler. Parlak ve göz yoran bir ışık yerine keyifli sohbetler için daha loş aydınlatma tercih edin.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Çok sık yapılan 10 temizlik hatası’ başlığına bakabilirsiniz.

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